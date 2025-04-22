Что такое глубинное интервью и как эффективно его провести

Глубинное интервью – это способ качественного маркетингового исследования, при котором проводится доверительная беседа с потребителями с целью сбора данных об истинных мотивах их поведения при выборе тех или иных товаров и услуг. Такой метод позволяет максимально подробно расспросить покупателей об их предпочтениях, вкусах или сложностях и в дальнейшем учесть эти сведения в процессе разработки или улучшения продуктов.

В этой статье поговорим об особенностях проведения глубинного интервью и преимуществах этого метода исследования.

Что такое глубинное интервью

Данный вид личного интервью помогает получить развернутые ответы на вопросы маркетингового исследования, понять мотивы решений потребителей, изучить их потребности и желания.

Метод глубинного интервью позволяет обсуждать темы специфических, профессиональных знаний респондентов, беседовать с представителями конкурирующих организаций. Глубинное интервью незаменимо при исследованиях различных конфиденциальных, деликатных, личных тем и вопросов, например лечения каких-либо заболеваний.

В отличие от традиционного интервью, где ответы могут быть достаточно поверхностными, при проведении глубинного интервью у исследователя есть возможность задать респонденту вопросы, которые помогут докопаться до сути: узнать отношение потребителя к товару и его изменениям и выяснить, как покупатель приходит к выбору, что ему в этом помогает, а что мешает.

Примером проведения глубинного интервью может служить опрос пользователей мобильного приложения перед проведением его обновления. В этом случае стандартные ответы на прямые вопросы не смогут показать полную картину, так как всегда найдутся мелочи, оставшиеся незамеченными. Поэтому необходимо провести глубинное интервью: подобрать вопросы и опросить людей, хорошо знающих продукт, в личной беседе, в которой они поделятся своим мнением обо всех его достоинствах и недостатках.

Зачем использовать глубинное интервью

Глубинное интервью эффективно в следующих случаях:

С целью уточнения целевой аудитории бизнеса. Это имеет большое значение для компаний, предлагающих широкий спектр товаров и услуг. При этом могут возникать вопросы, что конкретно и какой целевой аудитории следует предлагать. Глубинное интервью поможет создать примерные портреты аудитории для каждого из направлений и уже в соответствии с ними выстроить рекламные стратегии.

Если требуется проанализировать, почему покупают данный продукт. Например, при разработке приложений можно узнать, какие функции в соответствии с пожеланиями пользователей следовало бы доработать, а какие лучше оставить как есть.

Данный метод исследования подходит также для изучения мнения о конкретном предложении. Он поможет в тестировании новых услуг или акций.

Глубинное интервью незаменимо и для анализа рынка перед запуском продукта, в особенности если речь идет о каком-то специфичном товаре при небольшом количестве клиентов. Исследование позволит понять, не перегружен ли рынок предложениями и выяснить, какие трудности возникают у потенциальных клиентов и на что следует сделать акцент при разработке маркетинговой стратегии.

Обстоятельная беседа позволит узнать о возражениях клиента, которые мешают в совершении покупки или заказе услуги. Скажем, пациент медицинского центра может сомневаться в профессионализме врачей, что остановит его от покупки консультации.

Именно в процессе глубинного интервью можно выяснить, по какой причине клиенты уходят к конкурентам. Данный метод предполагает открытые вопросы и создание доверительной обстановки, что позволяет вести откровенный диалог, во время которого респондент честно поделится информацией о том, какие, по его мнению, преимущества имеются у конкурирующих компаний.

При разработке нового продукта или при желании модифицировать существующий, глубинное интервью поможет понять, окажется ли он интересен потенциальным покупателям.

Этапы глубинного интервью

Структура глубинного интервью включает в себя подготовительный этап, непосредственно интервью и анализ его результатов. Разберем каждый из этих этапов:

На этапе подготовки необходимо обозначить цель, то есть определиться с тем, что вы хотите узнать при помощи глубинного интервью. В соответствии с этим разрабатывается сценарий, составляется список вопросов и производится отбор участников для беседы. Чтобы получить различные мнения по одному вопросу, специалисты по маркетингу советуют опрашивать не менее пяти человек. Глубинное интервью лучше проводить в офлайн-формате, а если это невозможно, использовать видеозвонок. Крайне желательно беседовать с респондентами индивидуально, так как в группе участники могут ориентироваться на ответы друг друга. Постарайтесь показать свою заинтересованность, понять настроение человека и подстроиться под него. В начале беседы расскажите немного о себе и о вашем исследовании, попытайтесь войти в доверие и наладить контакт. Когда вы почувствуете, что разговор завязался, можно постепенно переходить непосредственно к вопросам. На этапе обработки результатов изучается вся полученная в ходе проведенных интервью информация. Следует отсортировать ответы по вопросам и выделить самые интересные моменты. При прослушивании аудиозаписей удобно использовать стикеры, записывая на них важные мысли респондентов. Затем разложите стикеры на логические блоки и проанализируйте, какие ответы звучали чаще всего. На основе анализа ответов можно будет решить, какая информация является ключевой для достижения цели данного маркетингового исследования и в каком направлении стоит развивать продукт.

Советы интервьюеру

Рассчитывайте время. Учтите, что глубинное интервью отнимает довольно много времени – в среднем на одного респондента тратится от получаса до 1,5-2 часов.

Учтите, что глубинное интервью отнимает довольно много времени – в среднем на одного респондента тратится от получаса до 1,5-2 часов. Не предлагайте респондентам варианты ответов. Когда человеку приходится самому формулировать ответ, он в любом случае будет анализировать свои мотивы и, таким образом, может прийти к неожиданным и важным для вашего исследования выводам. Вопросы должны быть открытыми, например: «Расскажите о…», «Как…», «Почему…?» и т.д.

Когда человеку приходится самому формулировать ответ, он в любом случае будет анализировать свои мотивы и, таким образом, может прийти к неожиданным и важным для вашего исследования выводам. Вопросы должны быть открытыми, например: «Расскажите о…», «Как…», «Почему…?» и т.д. Старайтесь говорить медленно, негромко, спокойным, доброжелательным тоном. Не торопите респондента и не давите на него, стараясь выпытать ответ.

Не торопите респондента и не давите на него, стараясь выпытать ответ. Говорите на простом и понятном собеседнику языке, не используйте сложные для него профессиональные термины. Старайтесь пользоваться словами самого респондента: повторяйте те слова и выражения, которые произносит он, даже если вам они несвойственны.

Старайтесь пользоваться словами самого респондента: повторяйте те слова и выражения, которые произносит он, даже если вам они несвойственны. Для фиксации ответов используйте диктофон. Не забудьте предупредить интервьюируемого о том, что разговор записывается. При обсуждении личных тем заверьте респондента в анонимности беседы.

Не забудьте предупредить интервьюируемого о том, что разговор записывается. При обсуждении личных тем заверьте респондента в анонимности беседы. В процессе беседы показывайте свою заинтересованность: кивайте головой, задавайте встречные вопросы, повторяйте последнюю мысль собеседника и ни в коем случае не перебивайте его, даже если считаете, что он неправ. Однако модерировать беседу все же нужно, чтобы не дать человеку уйти от темы.

кивайте головой, задавайте встречные вопросы, повторяйте последнюю мысль собеседника и ни в коем случае не перебивайте его, даже если считаете, что он неправ. Однако модерировать беседу все же нужно, чтобы не дать человеку уйти от темы. Интервьюер должен занимать нейтральную позицию , не давая оценку, особенно негативную, тому, что услышал от респондента, иначе человек может закрыться от вас.

, не давая оценку, особенно негативную, тому, что услышал от респондента, иначе человек может закрыться от вас. По завершении интервью не забудьте поблагодарить респондента. В качестве благодарности уместно преподнести какой-то небольшой презент, имеющий отношение к обсуждаемому продукту.

Плюсы глубинного интервью

В заключение остановимся на преимуществах рассмотренного в этой статье метода маркетингового исследования.

Во-первых, за счет того, что между собеседниками складываются доверительные отношения, с помощью глубинного интервью есть возможность получить от респондента уникальную информацию.

Во-вторых, такой способ проведения беседы полностью исключает влияние на респондента мнения других людей. В отличие от фокус-группы, где часто респонденты учитывают чужое мнение, глубинное интервью проводится один на один, что позволяет собеседнику говорить то, что он думает сам.

Третий фактор – возможность избежать дискомфорта, который некоторые респонденты испытывают в процессе групповой работы. Использование этого метода, основанного на доверительной беседе, дает возможность получить ответы даже на неудобные вопросы.

Также глубинное интервью позволит изучить особенности целевой аудитории на старте проекта. Полученные с его помощью ответы позволят заранее учесть все возможные проблемы и сложности и помогут не допустить ошибок при запуске нового продукта.