Что такое Google Web Stories и как добавить их на сайт

Сегодня расскажу об аналоге Instagram Stories от Google. О том, как сторис оказались в поисковой выдаче и как их можно вывести в WordPress, не имея навыков в программировании.

Что такое Google Web Stories?

Если вы видели Stories в Instagram*, то уже знаете, что такое Google Web Stories. Идея, лежащая в основе этой технологии, аналогична. Пользователь видит перед собой изображения с текстом или небольшие отрезки видео и тапами переключает их, пока не досмотрит до конца. Простая концепция, которая отлично работает в социальных сетях и уже перекочевала чуть ли не в каждый интернет-продукт (все еще ждем появления сторис в Excel).

Основное отличие Google Web Stories от аналогов из социальных сетей – возможность внедрять сторис не только на конкретной площадке и для конкретного круга лиц, а публиковать их напрямую в поисковой выдаче для огромной аудитории, которая может наткнуться на Web Story случайно, введя релевантный поисковый запрос.

В общем, это инстаграмные сторис в масштабах Google.

Какие преимущества дают Google Web Stories?

Дополнительный трафик из новых источников

Сторис будут попадаться пользователям в различных источниках, включая поисковую выдачу и Google-картинки. Учитывая способность поисковых алгоритмов добывать новую аудиторию для сайтов, соответствующих стандартам SEO, можно гарантировать себе увеличение трафика с помощью Google Web Stories.

Еще Google любит продвигать ресурсы, так или иначе задействующие проприетарные технологии корпорации. Те же AMP-страницы Google намеренно продвигает лучше тех, что не используют технологию AMP.

Контент принадлежит вам

Google Web Stories – это селфхост-продукт, то есть размещается вашими силами и на вашем же сайте. Никто не придет с указкой и не будет решать за вас, что можно публиковать, а что нельзя (в рамках закона, естественно).

Это камень в огород Facebook* и Instagram*. Нарушить правила социальных сетей несложно, поэтому внушительное количество брендов попадают в бан. С Google Web Stories у вас будут все права на контент.

Динамика на сайте для тех, у кого мало динамики на сайте

Стандартные статичные сайты довольно скучные и не так погружают пользователя в контент, как сторис. Можно использовать Google Web Stories как единственный динамический элемент на странице. Они достаточно привлекательные, информативные и могут надолго захватить внимание пользователя.

К тому же интерфейс Google Web Stories занимает все пространство на экране, не позволяя отвлекаться на другие элементы. Причем работает это не только на мобильных устройствах, но и на компьютерах.

Сторис притягивают внимание пользователей

Люди тратят часы, листая сторис в Инстаграме*. Это бездна, поглощающая людей с головой, не давая им оторваться. Поэтому все копируют этот формат. Он просто работает.

Если вы хотите повысить рейтинг ретенции (времени пребывания пользователя на странице), то Google Web Stories могут в этом помочь.

Сторис легко создавать

Нет ничего сложного в том, чтобы создавать свои сторис и публиковать их в сети. Если справляетесь с ними в Инстаграме*, то вариант от Google не станет сложнее.

А еще такой контент создавать весело. Можно нарядно оформить даже банальные новости или регулярно рассказывать посетителям сайта что-то о своем сервисе, приложении. Каждый может проявить творческую натуру и создать нетривиальный информационный продукт.

Больше возможностей для публикации рекламы

Если вы зарабатываете деньги на рекламе, то почему бы не создать еще один тип контента на своем ресурсе, куда можно вставить рекламу и успешно ее продвигать?

Сторис интегрируются в систему AdWords. Поэтому отдельные страницы в Google Web Stories могут выступать в качестве пространства под рекламу. Красивого, иммерсивного и прибыльного.

Как добавить Web Story на сайт?

Сторис – эффективный инструмент для коммуникации с аудиторией. Перед тем как переходить к технической части и оформлению сторис, надо продумать маркетинговую стратегию. Не забудьте составить план, проработать собственную стилистику, обыграть бренд и добавить Call-to-Action-компоненты.

Возможно, вам понадобится SMM-специалист, уже имеющий опыт в создании подобного контента.

Ручная разработка

Google Web Stories можно с нуля создать своими руками, если есть подходящая квалификация. В крупных компаниях обычно есть инженеры, которые уже знакомы с фреймворком AMP или способны в короткие сроки его освоить и использовать для создания сторис и других видов контента.

Углубляться конкретно в этот способ не будем, потому что всю документацию в рамках статьи не изложить. Если у вас есть разработчик, то дайте ему ссылку на официальный сайт AMP. Там есть все необходимое для создания Google Web Stories.

Создание сторис через плагин Google

В Google понимают, что далеко не все вебмастера и предприниматели обладают навыками в программировании, поэтому компания создала плагин для WordPress, с помощью которого сторис могут создавать даже те, кто не разбирается в администрировании сайтов и разработке.

Это отличное дополнение, включающее в себя все необходимые инструменты для визуализации необходимой информации, а еще оно напрямую связано с медиатекой WordPress, так что не придется подключать дополнительные источники контента.

После запуска расширения вы увидите набор базовых утилит для добавления изображений, текста и еще нескольких видов информации. Слева будут картинки, справа – страницы сторис, по центру – редактируемая страница. Инструмент чуть более продвинутый, чем тот, что есть в Инстаграме, но принцип аналогичный. Нужно перетаскивать контент в ту область, где он должен быть размещен. Потом изменения надо сохранить и опубликовать.

Через приложение Newsroom AI

Это чуть более продвинутый аналог вышеописанного плагина. Newsroom AI – это универсальная утилита для создания сторис, для размещения их на сайте, а также для публикации в поисковике.

Тут же есть и базовые аналитические инструменты, с помощью которых можно отслеживать клики по рекламе в сторис, количество просмотров и другие нужные показатели.

Чтобы создать сторис, нужно открыть сервис Newsroom AI и ввести данные от своего аккаунта Google для аутентификации. После этого нужно нажать на кнопку «Create story».

Утилита предложит несколько готовых шаблонов, которые могут послужить отправной точкой для разработки сторис. У Newsroom AI довольно легкий в освоении интерфейс. В боковой панели можно выбрать инструменты для заливки фона цветом, добавления брендинга, изменения структуры сторис и т.п. Справа только кнопка для добавления новых «сцен» (так тут называются отдельные сторис). В верхней панели можно найти дополнительные настройки и режимы работы.

Сама по себе утилита бесплатная, но у нее есть премиум-версия. С платным аккаунтом можно публиковать собственную рекламу на страницах сторис. Еще там выдается доступ к библиотеке изображений Getty, но это уже не так важно.

Через приложение Make Stories

Еще одно приложение, упрощающее создание Google Web Stories. Сервис включает внушительное количество картинок, иконок, символов и прочего визуального мусора, которым можно заполнить каждую страницу сторис. Это примерно то же, что иметь доступ к медиатеке того же Инстаграма.

У Make Stories есть плагин для WordPress, позволяющий в пару кликов настроить интеграцию c CMS и начать публиковать сторис через нее. Но можно скачать архив со своим детищем и встроить в любой сайт через iFrame.

Пожалуй, лучшая опция из всех перечисленных. Можно бесплатно протестировать сторис Google и без навыков в разработке все это дело подключить к ресурсу.

Вместо заключения

На этом все. Теперь вы знаете, что сторис добрались даже до Google, и на них можно сделать деньги, даже если вы не очень дружите с социальными сетями компании Meta*.

*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ