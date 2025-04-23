Что такое контент простым языком

Английское слово «content» переводится как «содержимое». Применительно к интернету этим термином можно назвать любую содержащуюся на сайте информацию.

Сегодня я объясню, что такое контент простыми словами, и расскажу о видах и форматах контента для веб-ресурсов.

Виды контента

Классифицировать контент можно по разным критериям, например, по форме он бывает текстовым, графическим, в формате аудио или видео. То есть контент – это статьи на сайтах и в блогах, посты в социальных сетях, фотографии, рисунки, баннеры, инфографика, а также любые видеоролики и аудиоматериалы (музыка, подкасты, записи интервью).

В одном материале могут использоваться два и более форматов контента, в этом случае к нему применяют термин «мультимедийный».

Назначение контента

По назначению контент может быть:

Коммерческим, продающим. Задачей этого вида контента является привлечение потенциальных покупателей, реклама деятельности, а также продажа товаров и услуг.

Информационным. Его цель – предоставить посетителям сайта полезные сведения, дать ответы на имеющиеся у пользователей вопросы.

Обучающим. К данному типу относятся различные онлайн-курсы. С помощью этого вида контента человек не просто получает информацию, а приобретает новый навык.

Развлекательный контент призван отвлечь, насмешить, поспособствовать расслаблению пользователей.

Вовлекающий контент, как понятно из названия, вовлекает пользователя во взаимодействие. К этому типу относятся опросы, голосования, тесты и т.п.

Разделение это весьма условно, форматы контента в одном материале могут совмещаться, к примеру, в информационной статье нередко присутствуют рекламные баннеры.

Источники контента

В идеале контент на вашем ресурсе должен быть авторским, уникальным, не имеющим аналогов на других сайтах. Вы можете создавать его сами, прибегать к услугам фрилансеров или заказывать в специализированных агентствах. При создании уникального контента автор не всегда делится исключительно личным опытом, он вполне может использовать различные источники, глубоко перерабатывать информацию из них, добавлять собственные мысли по теме и получать в итоге абсолютно полноценный авторский контент.

Не советую размещать на своем ресурсе чужой контент. Если вы полностью или с минимальными изменениями скопируете содержимое страниц другого сайта, поисковые системы могут наложить санкции на ваш ресурс. Если все-таки вы собираетесь разместить на своем сайте или в паблике чужой контент любого формата, необходимо обязательно указывать ссылку на первоисточник.

Кроме авторского контента и копипаста можно выделить еще один источник – контент, размещаемый на ресурсе пользователями (UGC, user-generated content). К этому типу относятся комментарии, отзывы, а также гостевые посты. Этот вид контента показывает вовлеченность аудитории и позволяет получить от пользователей обратную связь, однако его необходимо регулярно проверять, так как в нем могут встречаться вредоносные ссылки или ссылки на сайты ваших конкурентов.

Каким должен быть качественный контент?

Как уже упоминалось выше, в первую очередь контент должен быть уникальным. Смысл текста при этом может быть схожим с материалами, размещенными на других веб-ресурсах, однако слова и предложения должны быть оригинальными. В противном случае сайт попадет под фильтры поисковых систем и просто не будет отображаться в поиске. К тому же посетители, увидев на сайте то, что они уже наблюдали в другом месте, сразу потеряют к вашим материалам интерес. Также не стоит забывать об ответственности за нарушение авторских прав. Проверить уникальность текста можно, например, с помощью сервиса Text.ru. Для большинства тематик достаточной считается уникальность более 80%.

Следите за тем, чтобы тематика контента соответствовала тематике вашего веб-ресурса.

Информация должна быть актуальной и полезной для пользователей. Если данные устарели, необходимо внести изменения и дополнения в прежние материалы или заменить их на другие, более актуальные.

Кроме того, сайт постоянно должен пополняться новым контентом. Это необходимо как для поддержания интереса аудитории к вашему проекту, так и для его положительной оценки роботами поисковых систем. Такие сайты намного чаще индексируются поисковыми машинами и лучше продвигаются в поисковой выдаче.

Контент должен быть грамотным. Наличие множества ошибок вызовет недовольство как пользователей, так и поисковых систем.

Чтобы сайт занимал лидирующие места в поисковой выдаче, материалы должны быть оптимизированы: содержать ключевые слова и иметь показатели по водности и заспамленности в пределах нормы.

Информация, которую вы размещаете на своем ресурсе, должна быть правдивой. Распространение ложных данных приведет к негативной реакции аудитории и отрицательным отзывам о сайте.

Контент должен быть разнообразным. Если на сайте совмещаются разные форматы представления информации – текст, графика, видео, аудио – это вызывает не только интерес пользователей, но и нравится поисковым системам.

Нужно стремиться к тому, чтобы ваш контент соответствовал как можно большему числу перечисленных критериев.

Резюме

Итак, теперь вы знаете, что такое контент. Подытожим вышесказанное.

Контент веб-ресурса – это информация, представленная в виде текстовых материалов, изображений, видеофайлов, а также аудиозаписей. От качества контента зависит интерес и вовлеченность пользователей и успешность продвижения сайта. Поэтому следует делать его уникальным, полезным, информативным, правдивым и грамотным.

Кроме того, поскольку кроме реальных людей контент на сайтах оценивают и поисковые системы, он должен быть оптимизирован под SEO-требования.