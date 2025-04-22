Что такое геймификация и в каких сферах она используется

Люди обожают играть в игры. Не обязательно быть фанатом игровых консолей, чтобы это признать. Люди играют, когда занимаются спортом, осваивают навыки, пользуются любимым приложением для отслеживания веса или просто проверяют количество лайков к новому посту.

Развитие игрового мышления привело к тому, что игровые механики стали применяться в сферах, не связанных с играми. Так появилась геймификация. Геймификация (от англ. «gamification») – это внедрение игровых механик и стратегий в неигровой контекст.

В этой статье я расскажу о том, почему люди так любят игры, как это используют компании и как вообще работает геймификация.

Человек играющий: почему мы так любим игры

Мы играем в игры с младенчества и до глубокой старости. Сначала – чтобы научиться взаимодействовать с миром и развить воображение, а потом – просто для удовольствия и реализации творческих возможностей. Игра, какой бы она ни была, – это источник позитивных эмоций, шанс превзойти самих себя, а также способ спасения от повседневности.

Если говорить, к примеру, о видеоиграх (включая мобильные) – интерес к ним год от года только повышается. По данным исследования компании DFC Intelligence, в 2021 году в видеоигры играют более 3 млрд людей, а это почти половина всего населения планеты! Рынок одних только мобильных игр растет с каждым годом: около 21% всех загрузок приложений на Android и 25% всех загрузок на iOS приходится на мобильные игры, а прирост аудитории в 2020 году был на 12% больше, чем в предыдущем.

Тем временем возраст игроков снижается – исследование от Hi-Tech.Mail.Ru показывает, что 69% детей осваивают гаджеты еще в дошкольном возрасте. Это говорит о том, что новые поколения сталкиваются с замысловатыми игровыми механиками с младенчества, а это формирует игровое мышление. Присутствие игровых механик в повседневной жизни становится привычным. Современные молодые люди, выросшие в обнимку с планшетом, будут ожидать подобного геймифицированного взаимодействия даже в тех сферах, в которых изначально игра не предусмотрена.

Геймификация: основы и правила игры

Когда игровые механики проникают в такие сферы, как образование или бизнес, рождается геймификация. Это помогает превратить рутинные и скучные задачи в увлекательные квесты, обучение – в соревнование с наградами, а унылый рабочий процесс – в гонку с крутыми виражами.

Глобально геймификация делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя геймификация используется внутри компании для повышения командного духа, общей производительности, а также улучшения качества обслуживания клиентов. Внешняя геймификация направлена на клиентов и служит в конечном счете маркетинговым целям. Ее миссия – построить отношения с клиентами, повысить узнаваемость и укрепить лояльность пользователей.

Вовлечь и удержать внимание игрока – главные цели любой игры. Этими принципами руководствуются, например, создатели компьютерных игр. Задача геймификации примерно та же: вовлечь клиентов или сотрудников в процесс, используя игровые элементы.

Очки. Система получения очков мотивирует участников игры. Например, очки, получаемые за опыт, отслеживают его рост со временем.

Система получения очков мотивирует участников игры. Например, очки, получаемые за опыт, отслеживают его рост со временем. Бейджи или достижения. В игровой системе бейджи – это значки, получаемые для фиксирования достигнутых целей. Получение бейджей позволяет человеку не только почувствовать себя успешным, но и поделиться с окружающими своими достижениями. Тут же подключается страсть к коллекционированию – это мотивирует к получению новых значков.

В игровой системе бейджи – это значки, получаемые для фиксирования достигнутых целей. Получение бейджей позволяет человеку не только почувствовать себя успешным, но и поделиться с окружающими своими достижениями. Тут же подключается страсть к коллекционированию – это мотивирует к получению новых значков. Уровни. Уровни – это прогресс. Продвижение по карьерной лестнице или просто получение VIP-статуса карты лояльности – это движение вперед или прохождение новых уровней. Система уровней полезна в тех случаях, когда важно показать то, какого статуса может достигнуть пользователь.

Уровни – это прогресс. Продвижение по карьерной лестнице или просто получение VIP-статуса карты лояльности – это движение вперед или прохождение новых уровней. Система уровней полезна в тех случаях, когда важно показать то, какого статуса может достигнуть пользователь. Таблицы лидеров. Лидерборд – это общий рейтинг самых активных пользователей. Понимание своего положения и значимости в системе, а также возможность обогнать соседа – мощный стимул для продолжения игры. Все мы любим соперничать!

Лидерборд – это общий рейтинг самых активных пользователей. Понимание своего положения и значимости в системе, а также возможность обогнать соседа – мощный стимул для продолжения игры. Все мы любим соперничать! Награды. Если вам удается победить страшного дракона, в конце поединка вы будете ожидать награды. Награда – неотъемлемая часть геймифицированной системы. Награды могут быть разными – от получения нового статуса или титула до доступа к уникальным возможностям и ценным призам.

Значимость мотивации

Для того чтобы увлечь людей игрой, мало просто ввести систему очков и бейджей. Игровые механики не работают сами по себе: чтобы люди совершали определенные действия, увлекались игрой и стремились участвовать снова и снова, необходимо выстраивать геймифицированную систему, опираясь на психологические принципы мотивации. Специалисты в сфере геймификации выделяют четыре наиболее важных принципа:

Статус. Возможность получения статуса формирует самооценку и мотивирует на движение вперед и будущее развитие. Во внутренней геймификации это, к примеру, повышение в должности и всеобщее признание, а во внешней – превосходство над другими участниками и получение определенных «плюшек» в виде привилегий в обслуживании или системе скидок. Игроку важно чувствовать свою значимость в системе. Соревнование. Любая игра подразумевает соревновательный дух. Если участник игры видит, что обходит своих конкурентов, это тоже может мотивировать. Здесь на помощь придет, к примеру, таблица лидеров, о которой я говорила выше. Вознаграждение. Летайте чаще, и получайте скидки на авиабилеты! Геймифицированные программы, направленные на получение награды за определенные действия, увеличивают вовлеченность и мотивируют к участию. Обратная связь. Обратная связь – это реакция на действия игрока. Если участник игры сыграл по правилам, он хочет получить отметку о выполненном задании. Здесь идет речь о тех же бейджах и наградах.

Значимость вовлеченности

Если часть геймификации – это разработка слаженной системы мотивации, нельзя обойтись без вовлеченности. Вовлеченность приводит к совершению действий. Игры удовлетворяют потребность людей в соревновании, причастности, получении вознаграждения – все это, проще говоря, стремление к получению удовольствия. Геймифицированная система позволяет решать рутинные задачи с увлечением и при этом получать радость от победы. Хорошим примером могут быть игры, связанные с генерацией идей в компаниях, так называемые брейнштормы. Хорошим примером служит эксперимент в Бостоне, где проходило собрание, посвященное проблеме увеличения количества посетителей Бостонского музея науки. Тогда с помощью игры за 45 минут 80 незнакомцев придумали сотни решений проблемы. Что, кроме игры, могло так усилить вовлеченность в стратегический процесс?

В каких сферах применяют геймификацию

Геймификация становится настолько популярна, что кажется, что проще найти сферы, в которых она не применяется. Давайте представим обычное утро современного человека, который активно использует гаджеты и, например, отслеживает состояние здоровья. Утром – пробежка с подсчетом шагов и бейдж за достижение времени бега, затем – завтрак с подсчетом калорий в приложении, в котором выдается статистика всех завтраков похожих пользователей, потом – пятиминутка английского языка и снова бейдж за прохождение урока. Геймификация появляется повсюду, а ее принципы вовлечения в процесс становятся новой неотъемлемой частью неигровых сфер вроде маркетинга, менеджмента, образования, медиа и даже социальной сферы.

Давайте рассмотрим подробнее каждую их них.

Геймификация в обучении

Можно сказать, что сфера образования геймифицирована изначально – за правильный ответ можно получить «отлично», а за ошибки – двойку. Но это, конечно же, не все, что можно применить в обучении. Если говорить о геймификации в школе – урок тоже можно превратить в увлекательный квест со своим сюжетом, историей и игровой механикой с набором правил. Например, ученикам можно раздать роли, которые они будут играть, чтобы решить какую-то проблему вместе. На уроке истории ученики могут превратиться в команду археологов, изучающих древние гробницы, а на географии – построить машину времени, чтобы отправиться в прошлое и посмотреть, как выглядела Земля миллионы лет назад.

Среди обучающих приложений отличный пример геймификации обучения – сервис для изучения иностранных языков Duolingo. Здесь, изучая новый язык, можно получать очки за пройденный урок, открывать и коллекционировать бейджи-короны за пройденные курсы и квизы. Есть и таблица лидеров с самыми активными полиглотами, список «ачивок» и многое другое. Сами уроки визуализированы в виде чекпоинтов, которые нужно пройти на пути к цели. Чем не игра с уровнями?

Геймификация в менеджменте и HR

Здесь задача геймификации – превратить повседневные задачи сотрудников в интересный квест с достижениями целей, то есть приравнять удовольствие от игры удовольствию от работы. Геймификация способна справиться с мотивацией работников, поднять командный дух, вовлечь в обучение. По данным свежего исследования о внутренней геймификации, 89% сотрудников считают, что они были бы более продуктивными, если бы работа была геймифицирована, а 88% утвержают, что геймификация на работе делает их счастливыми. Похожая ситуация и с обучением персонала: 83% сотрудников, прошедших обучение в игровой форме, остаются более мотивированными.

Отличным примером геймификации может похвастаться социальная сеть Одноклассники. Суть проблемы состояла в том, что в соцсети стало появляться множество мелких багов, но специалисты не слишком хотели ими заниматься по причине того, что это скучно (да и других важных дел много). Появилась задача геймифицировать процесс исправления багов, чтобы специалистам хотелось ими заниматься. Для этого была создана целая онлайн-платформа, где баги были представлены в игровом формате, а цель их починки – в реальной помощи пользователям. Играя в это, программисты не только с удовольствием фиксили баги различной сложности, но получали награды за решения самых сложных ошибок. В результате за 5 дней половина ошибок была исправлена, а несколько команд проводили время за «игрой» в нерабочее время по собственному желанию.

Геймификация в маркетинге

Геймификация в маркетинге настроена на укрепление лояльности клиентов, повышение интереса к бренду, а также увеличение продаж. Давайте посмотрим несколько примеров, как игровые механики работают на маркетинг.

Gett

Программа лояльности такси Gett выполнена в геймифицированном виде: за каждую поездку клиент получает определенное количество баллов, и его статус в личном кабинете меняется. Чем больше поездок совершает пользователь, тем больше становится его скидка и выше класс подаваемого автомобиля. Статусы расположены в виде бейджей с забавными иконками и названиями в духе «Самурай» или «Король Лев». Таким званием хочется поделиться!

FitBit

Как сделать так, чтобы человек не бросил фитнес? Нужно привить интерес к постоянным занятиям с помощью игровых элементов! Приложение для самостоятельных занятий фитнесом FitBit отлично справляется с этой задачей. В приложении пользователь соревнуется с другими людьми, сравнивает успехи, а также получает бейджи за хорошие результаты. В FitBit отлично реализованы групповые гонки – можно позвать друзей и соревноваться в том, кто больше шагов сделал за выходные или с понедельника по пятницу.

Victoria’s Secret

Американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret создал приложение PINK Nation, в котором можно играть в различные игры и коллекционировать значки, просматривая каталог. Здесь же можно выиграть призы, к примеру, билеты на показ Victoria’s Secret Fashion Show, создавать модные образы, а также принимать участие в голосовании.

Сбербанк

В 2020 году Сбербанк вместе с агентством BlackLight запустил на своем сайте мини-игру о жизни фрилансера. В игре можно выбрать профессию персонажа и начать зарабатывать виртуальные деньги, очки репутации и клиентов. Суть игры состоит в том, чтобы показать начинающим самозанятым и фрилансерам, как находить и удерживать клиентов. Познавательно!

Nike Run Club

Снова о фитнесе. У Nike есть полноценное приложение для бега, в котором можно отслеживать прогресс и получать обратную связь, достигать целей в беге и, конечно же, получать за это награды. Забавная фишка приложения – можно добавить в него свои кроссовки Nike и подсчитывать их пробег.

Геймификация в социальной сфере

Геймификация не всегда связана с продажами: иногда ее применяют для решения социальных проблем. К примеру, с помощью геймификации был сделан крупный прорыв в изучении СПИДа. История в том, что в течение целых 15 лет ученые не могли расшифровать структуру одного из вирусов СПИДа. Тогда Центр игровых наук Вашингтонского университета (да, он существует) в сотрудничестве с кафедрой биохимии создал онлайн-головоломку FoldIt, в которой можно было в игровой форме соревноваться в наилучшем сворачивании белковой структуры.

В этой увлекательной онлайн-игре зарегистрировалось более 240 тысяч игроков, и решение, которое искали ученые 15 лет, было найдено за 10 дней. Этот пример геймификации удивителен хотя бы потому, что у большинства лучших игроков не было специального образования.

Геймификация СМИ

Медиаиздания тоже время от времени подают материал в игровой форме. Это позволяет донести информацию проще и живее, а также заставляет читателей поделиться интересной статьей. В условиях высокой конкуренции СМИ приходится придумывать новые способы удержания внимания и вовлеченности, ведь каждый день на человека сваливается море контента.

Геймификацией подачи информации часто пользуется, к примеру, издание Медуза. На сайте Медузы даже есть отдельная вкладка «Игры», где в геймифицированной форме представлены новости, партнерские материалы и забавные тесты.

Еще один интересный пример геймификации – целое интерактивное расследование о пиратах, которое сделал телеканал Al Jazeera в 2014 году. Пираты занимались незаконной ловлей рыбы, а читателю нужно было провести расследование (конечно, оно было проведено корреспондентами ранее). Материал просто подавался игроку порционно, и за счет этого складывалось ощущение, что игрок проводит расследование сам. За успешное сопоставление деталей можно было получить бейджи-достижения.

Заключение

Внедрение игровых элементов в бизнес и бытовую сферу изменяет современную реальность. Качественно выстроенная система геймификации – это эффективный инструмент мотивации и вовлечения в любой сфере. Для СМИ – это новый, более легкий и непринужденный способ подачи сложного или скучного материала, а в менеджменте – способ увлечь сотрудников в рабочий процесс. Новые поколения, привыкшие мыслить игровыми форматами, будут ожидать появления этих механик повсюду, а понятия «веселье» и «интерактив» превратятся скорее в синонимы эффективности и успеха.