Что такое электронная коммерция

Под электронной коммерцией (e-commerce) понимается коммерческая деятельность, связанная с распространением, рекламой, продвижением, а также продажей услуг и товаров через интернет.

В этом материале мы рассмотрим виды электронной коммерции, плюсы и минусы этого вида бизнеса и принципы его работы.

Виды E-commerce

Самыми распространенными вариантами e-commerce являются B2B (Business-to-Business» – «Бизнес для Бизнеса») и B2C (Business-to-Consumer – «Бизнес для Клиента»).

Business-to-Business

B2B – это ниша бизнеса, подразумевающая заключение сделок и партнерских контрактов, продажу продуктов или услуг одного юридического лица другому. В B2B самое важное – установить взаимоотношения с теми сотрудниками и руководителями компании, которые уполномочены принимать необходимые для совместной работы решения от лица фирмы.

Для установления контактов, проведения поиска партнеров и ведения переговоров в этом секторе электронной коммерции задействуют специальные интернет-площадки, а также интерактивные базы данных. B2B сегмент отличается тем, что клиенты детально изучают информацию о товарах и услугах, которые собираются приобрести. Наиболее важными для них при этом являются преимущества над конкурентами, детали условий совместной работы и долгосрочные выгоды, которые стороны получат от сотрудничества.

Business-to-Client

Сфера «бизнеса для потребителя» – это коммерческие отношения между организациями и физическими лицами. К данному сегменту относятся розничные продажи, совершаемые с помощью различных онлайн-площадок. Инструментами B2C являются интернет-магазины, сервисы, банки, онлайн-обучение, интернет-аукционы, платные доски объявлений, а также интернет-биржи.

Онлайн-коммерция дает возможность предпринимателям сокращать расходы на содержание торговых площадей и складов. Преимуществом для клиентов является большой ассортимент товаров, а также удобство заказа с возможностью быстрой доставки на дом либо в офис.

В отличие от сегмента B2B, в сфере B2C люди ищут товары или услуги, способные удовлетворить их насущные потребности, никаких особых исследований они не проводят и принимают решение быстро – от нескольких минут до нескольких дней. B2C-компаниям имеет смысл фокусироваться не только на выгодах продукции или услуг, но и на эмоциональном вовлечении потребителя, а также ориентироваться на определенную проблему клиента, которую может решить их продукт или услуга.

Для ведения успешного бизнеса в сфере B2C необходимо проводить анализ стратегий конкурентов, изучать покупательские привычки, свойственные потенциальным клиентам, и постоянно следить за тенденциями на рынке.

Другие виды E-commerce

Кроме вышеназванных, есть и другие, более узкоспециализированные сегменты электронной коммерции.

B2G (Business-to-Government – «Бизнес для Государства»)– это взаимоотношения между бизнесом, то есть компаниями, с одной стороны и правительством, то есть муниципальными органами и государственными инстанциями, – с другой. В качестве примера можно привести портал госзакупок Российской Федерации. Сделки в нише B2G заключаются на основе конкурсов и тендеров. Поскольку в этой сфере электронной коммерции участники имеют дело с крупными сделками, неудивительно, что требования к компаниям предъявляются весьма строгие. Юридическое лицо, участвующее в торгах, обязано иметь высокий статус и незапятнанную репутацию.

C2C (Consumer-to-Consumer – «Клиент-Клиент») – подразумевает установление коммерческих отношений между потребителями (физлицами) через электронную систему объявлений для покупки товаров или услуг. Среди успешных интернет-площадок, работающих в этом сегменте, можно назвать платформы Avito, OLX, Ebay, Юла и т.п. К данной нише также относятся: интернет-аукционы, услуги консалтинга, барахолки, сайты для обмена товарами, репетиторские услуги, биржи фриланса и фотобанки.

B2E (Business-to-Employee – «Бизнес для Сотрудников») – это сфера взаимодействия бизнеса с персоналом, наемными рабочими. В этой нише E-commerce используются разного рода системы автоматизации управления бизнес-процессами и корпоративными задачами для решения вопросов по страхованию сотрудников онлайн, проведению анонсов корпоративных мероприятий, оформлению запросов на необходимое оборудование и др.

C2A (Consumer-to-Administration) – в этом сегменте в коммерческих отношениях состоят потребители и учреждения, финансируемые государством. Сюда относится плата за дистанционное обучение, оплата лечения в государственных медучреждениях, уплата налогов и штрафов.

Есть еще один вариант деятельности – G2C (Government-to-Citizens – «Правительство для Граждан»), который тоже можно отнести к коммерческой нише, так как, помимо информационной поддержки граждан, в данном сегменте осуществляется обеспечение доступа к государственной информации посредством онлайн-сервисов. В качестве примера можно привести оплату штрафов и налогов, проведение регистрации проектов, а также форм коммерческой деятельности, выдачу разрешительных документов и многое другое.

Принцип работы E-commerce

Рассмотрим, как функционирует электронная коммерция, взяв в качестве примера заказ товара в интернет-магазине.

Сначала покупатель изучает онлайн-каталог на сайте магазина и выбирает продукт. Его компьютер или смартфон взаимодействует с сервером, на котором размещен магазин, через веб-браузер. Когда сервер получает заявку от покупателя, он направляет ее менеджеру в систему обработки заказов.

Менеджер, в свою очередь, отправляет запрос о наличии заказанного товара в базу данных на складе. При отсутствии товара делается запрос изготовителю и выясняется срок поставки продукции на склад. Полученная информация предоставляется клиенту. Если же товар имеется в наличие на складе, менеджер продолжит обработку заявки.

Затем происходит обращение к финансовой системе – направляется запрос на обработку оплаты от покупателя. В зависимости от того, в каком состоянии находится счет клиента (имеется ли на нем достаточное количество средств, не заблокирована ли карта), финансовая система позволяет или запрещает осуществление транзакции. Если сделка успешно производится, менеджер подтверждает оплату и направляет уведомление на сервер.

Далее сервер с помощью соответствующего сообщения информирует покупателя об успешном проведении оплаты и принятии заказа в обработку. После чего на склад будет направлена заявка, по которой сформируется заказ для отправки по указанному клиентом адресу.

Сотрудники отдела логистики производят доставку товара покупателю. После отгрузки заказа со склада сервер посылает клиенту SMS-сообщение или e-mail, уведомляя его, что товар находится в пути.

Преимущества и недостатки электронной коммерции

К плюсам e-commerce относятся:

Упрощение бизнес-процессов во многих сферах предпринимательства и, следовательно, снижение затрат. К примеру, для открытия интернет-магазина владельцу не придется арендовать помещение, нанимать целый штат продавцов и сотрудников службы доставки. Все действия будут полностью автоматизированы. В случае если товар электронный, это упрощает доставку в разы. Как следствие, издержки предпринимателя снижаются, что положительно сказывается на цене товаров или услуг.

Еще одним преимуществом является уменьшение числа посредников, сокращение цепочки между поставщиком товара и его клиентом. Онлайн-коммерция позволяет создать прямой канал между продавцом и потребителем, что приводит к уменьшению затрат и улучшению качества обслуживания.

E-commerce позволяет выйти на расширенный рынок при малых финансовых затратах и вести торговлю через интернет по всему миру. Для бизнеса, связанного с физическими товарами, вопрос с доставкой можно решить за счет сотрудничества с компаниями, оказывающими транспортные услуги. А при продаже электронных товаров, таких как электронные книги или приложения, вообще не имеет значения, на каком расстоянии от продавца находится покупатель.

В сфере e-commerce у продавца всегда есть прямая связь с потребителями, что повышает производительность и конкурентоспособность компаний. Интернет-магазины и другие онлайн-сервисы могут работать круглосуточно семь дней в неделю, не жертвуя качеством обслуживания.

В числе минусов электронной коммерции:

Несовершенство законодательной базы и особенности налоговых систем. Для ряда сделок отсутствие правового регулирования электронной коммерции может стать препятствием для их заключения.

Развитие коммерции в интернете возможно только в регионах, где имеется стабильный доступ к глобальной сети на высокой скорости.

Существует риск нарушения конфиденциальности во время совершения онлайн-сделок. Для повышения безопасности компании, ведущие продажи через интернет, активно используют сертификацию, применяют авторизацию, капчи и другие способы борьбы с мошенничеством и утечкой информации.

Также проблемы в сфере электронной коммерции составляют нарушения авторских прав, распространение пиратских копий программ, книг и т.д. Кроме того, иногда возникают сложности с возвратом некачественных физических товаров.

Заключение

Мы разобрались, что представляет собой коммерция в интернете, рассмотрели виды e-commerce и ее преимущества. Несмотря на ряд недостатков, достоинства этого вида бизнеса выглядят более весомыми. Электронная коммерция позволяет компаниям увеличивать продажи, сокращая при этом расходы.