Что такое гипертекст

Гипертекст – это система текстовых страниц, соединенных между собой ссылками. Практически все сайты в интернете представляют собой гипертексты. Этот термин также означает текст, созданный с помощью языка разметки и рассчитанный на использование гиперссылок.

Разберем подробнее, когда возник гипертекст, из чего состоит и для чего нужен.

Из чего состоит гипертекст

Гипертекстом можно назвать любой HTML-документ. Его содержимое имеет две составляющие – основную информацию, то бишь просто текст, и теги для разметки. С их помощью материал в дальнейшем обретает более структурированный и в некоторой степени аккуратный вид.

А вот как к такому тексту привязываются фото, аудио и видео? Все просто – они хранятся отдельно и просто прикрепляются к документу с помощью специального тега.

Теперь о тегах. Это стандартные теги, используемые в HTML, и чаще всего они парные – открывающий <тег> и закрывающий </тег>. Бывают и одинарные. Все они задают определенное правило или стиль тексту, который заключен между ними. Эту пару тегов, кстати, называют иногда контейнером, а заключенный между ними текст – элементом.

Такой текст может содержать привычные нам буквы и цифры, различные знаки препинания, специальные символы, таблицы и так далее. Только не рекомендуется в материале использовать знаки больше (>) и меньше (<), а также двойные кавычки (") и символ амперсанда (&). Это связано с тем, что подобные символы используются в языках программирования, из-за их добавления в основной текст контент на странице может не отобразиться должным образом.

Краткая история термина «гипертекст»

Организация ссылок очень напоминает цитирование и вставку сносок в обычных печатных документах. Видимо, именно это и послужило вдохновением при создании первых гипертекстовых страниц.

Впервые слово «гипертекст» было использовано американским социологом и философом Теодором Холмом Нельсоном, которого также называют первооткрывателем в области информационных технологий. Данный термин он использовал в своем докладе «Файловая структура для сложного, меняющегося и окончательно неопределимого», с которым он выступил на национальной конференции Ассоциации вычислительной техники, прошедшей 24 августа 1965 года.

Тогда он описал гипертекст как совокупность письменного или изобразительного материала, которая связана сложным образом и может содержать аннотации, дополнения, а также сноски от ученых. С того момента прошло очень много лет, но суть гипертекста практически не поменялась.

Возможности гипертекста

Гипертекст был сделан специально для того, чтобы процесс работы с контентом стал более понятным и удобным, а доступ к данным упростился в разы. И вот, следуя из всего этого, можно вывести следующие возможности гипертекста:

Удобство. Материал на странице логично сконструирован, а также связан с другими страницами, содержащими релевантные данные.

Материал на странице логично сконструирован, а также связан с другими страницами, содержащими релевантные данные. Простота. Гипертекст полезен для пользователей и выглядит вполне себе аккуратно.

Гипертекст полезен для пользователей и выглядит вполне себе аккуратно. Возможность вставки медиа. В материал удобно встраивать видео и аудио, а также фотки. Контент становится менее скучным и однообразным.

В материал удобно встраивать видео и аудио, а также фотки. Контент становится менее скучным и однообразным. Уникальный способ запроса данных. Чтобы получить дополнительную информацию, нужно нажать на выделенный элемент.

Повторюсь – практически все страницы в интернете до сих пор организованы подобным образом, поэтому логика гипертекста будет актуальна всегда.