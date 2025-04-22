Что такое email-маркетинг18 мин. чтения
Email-рассылки – универсальный инструмент для общения с клиентами и продвижения. Это касается и B2B, и B2C-сегмента, ведь люди до сих пор заходят проверять электронную почту хотя бы раз в день. В этой статье мы расскажем, что такое email-маркетинг, как его использовать маркетологам для продвижения и что важно запомнить при планировании маркетинговой стратегии.
Что такое email-маркетинг и зачем он нужен
Email-маркетинг – реклама компании или бренда через рассылку. Он ценится в сфере B2B и в больших корпорациях, ведь клиенты в этом сегменте чаще просматривают почту.
Письма также содержат информацию об эксклюзивных предложениях, новостях из отрасли, советах или просто служат напоминанием о бренде. Это необязательно должна быть информация о платных услугах – письма отлично привлекают внимание к бесплатным мероприятиям.
Для чего рассылки нужны в маркетинговой стратегии:
- реклама собственных продуктов и услуг;
- увеличение конверсии благодаря персонализированным письмам;
- укрепление взаимоотношений с клиентами;
- автоматизация маркетинговых кампаний;
- аналитика и измеримость отклика.
В общем, они помогают эффективно взаимодействовать и достигать бизнес-целей.
Кто занимается email-маркетингом в компании
Рассылками может заниматься как отдельный специалист, универсальный маркетолог, так и отдел маркетинга. Иногда эту задачу передают PR-отделу или отделу продаж. Например, если отдел продаж работает с корпоративными клиентами, они могут планировать отправку писем с интересными предложениями. Но информацию об этом они получают от отдела маркетинга – именно он занимается разработкой акций и программ лояльности.
Рассылками может заниматься редактор или копирайтер. Они планируют маркетинг, пишут письма и даже могут сверстать их в специальном конструкторе. Продвижение через почту требует постоянной оптимизации, поэтому специалист должен быть в курсе всех возможностей.
Преимущества и недостатки email-маркетинга
У email-маркетинга есть свои преимущества, которые делают его базовым инструментом в продвижении услуг. К ним относятся:
- Высокая конверсия: у рассылок высокие показатели конверсии, особенно если письма персонализированы и целенаправленны.
- Персонализация: маркетолог может отправить персонализированные сообщения, где будут имя клиента и другие индивидуальные данные, например, если есть выборка по профессиям.
- Долгосрочные отношения: email-маркетинг помогает выстроить долгосрочные и лояльные отношения с клиентами, поддерживая их интерес и доверие к бренду.
- Вовлеченность: пользователи могут взаимодействовать с письмами, например, отвечать на них или переходить по ссылкам.
- Измеримость и аналитика: рекламную кампанию можно анализировать в деталях, отслеживая отклик, конверсию и другие метрики.
- Обратная связь: пользователи могут оставлять свои отзывы или задавать вопросы в ответе.
- Автоматизация: можно автоматизировать процессы, что экономит время и ресурсы.
- Низкие траты: отправка рекламных писем куда дешевле других способов продвижения.
- Широкий охват: электронная почта охватывает большую аудиторию, исключая географические и временные ограничения.
Но есть и недостатки, которые вызывают трудности при отправке писем:
- Спам: некоторые пользователи могут считать отправку спамом и не открывать письма.
- Баги: иногда послания могут не доходить или отправляться некорректно.
- Безопасность: хакеры могут использовать сервисы для рассылки спама или вредоносных программ.
Несмотря на наличие недостатков, email-маркетинг – все еще эффективный способ продвижения бизнеса. При правильном использовании он помогает увеличить продажи и привлекает новых клиентов.
Виды писем
Тип зависит от цели, которую маркетолог ставит перед собой: от презентации определенного продукта до оповещения об успешном выполнении операции. Стратегия предполагает использование разных типов сообщений и их комбинаций. Рассмотрим основные из них.
|
Информационные
|
Продающие
|
Транзакционные
|
Триггерные
|
Предоставляют полезную информацию, например, новости из отрасли, советы, статьи и обновления продуктов. Они помогают укрепить экспертное мнение и поддерживать интерес.
|
Должны подтолкнуть пользователя к покупке. Это могут быть отзывы на продукт, персональные предложения, рекомендации товаров, уведомления о скидках.
|
Доставляются автоматически в ответ на действие человека. Например, уведомление о статусе заказа.
|
Если пользователь зарегистрировался на сайте, но не подтвердил свой email, ему может прийти напоминание с просьбой подтвердить свою учетную запись.
Уровень открытия триггерных сообщений на 70,5% превышает аналогичный показатель для обычных рассылок. Бизнес, использующий триггеры в своей маркетинговой стратегии, показывает на 53% большую конверсию по сравнению с компаниями, не использующими этот инструмент.
Коммуникация через email
Общение по почте превосходит мессенджеры и социальные сети, особенно с точки зрения окупаемости инвестиций. Когда речь идет о регистрации, уведомлениях о заказах или обращениях в техническую поддержку, большинство предпочитает именно почту.
Рассмотрим виды электронных рассылок, которые компании могут применять для взаимодействия с клиентами:
-
Автоматическая – процесс отправки электронных писем по заранее составленному списку адресов без участия человека. Обычно такие рассылки используются для отправки уведомлений, подтверждения регистрации на сайте или для предложения товаров и услуг.
-
Регулярная – это серия электронных писем, которые отправляются с определенной периодичностью. Обычно они используются для поддержания связи с клиентами, информирования о новых продуктах или акциях. Регулярные рассылки могут быть как автоматическими, так и созданными вручную. Главное преимущество – возможность все время взаимодействовать с клиентами и повышать их лояльность к компании.
-
Служебная – для общения между сотрудниками. Они могут включать в себя новости, обновления, документы и другую информацию, необходимую для работы. К ним относятся подтверждение сброса паролей, оплаты и других действий.
Выбор конкретных видов рассылок зависит от целей компании, аудитории и индустрии. Вот примеры писем, которые компании рассылают своим клиентам.
Смешивание различных видов рассылок в маркетинговой стратегии может помочь достичь наилучших результатов.
Как ставить цели
Постановка целей помогает фокусировать усилия команды, определять ключевые метрики успеха и оценивать эффективность кампаний. Как поставить цель в этом направлении:
Сделайте их конкретными и измеримыми
Цель должна быть четкой и понятной для всех сотрудников отдела. Например, «Увеличить конверсию на 20% в течение следующих трех месяцев» – это конкретная и измеримая цель.
Будьте реалистами
Цели должны быть амбициозными, но в то же время реалистичными. Постановка нереальных целей может привести к разочарованию.
Свяжите цели с ключевыми показателями эффективности (KPI)
Цели в email-маркетинге должны быть прямо связаны с ключевыми показателями эффективности, такими как открытие, клики, конверсия и доход.
Определите сроки
Четкие сроки помогают достичь результата и целей. Это создает чувство срочности и организовывает работу всех сотрудников.
Адаптируйте и оптимизируйте
Цели не должны быть жесткими. Если обстоятельства меняются, нужно быть готовым поменять их или доработать. Важно постоянно анализировать и оптимизировать ваш подход для достижения поставленных задач.
– «Увеличить размер подписчиков на 20% за следующие 6 месяцев».
– «Увеличить конверсию в продажи на 15% в течение квартала».
Как создать рассылку
После того как мы определили основные цели, можно переходить к разработке писем. Что предстоит сделать:
- сформировать базу клиентов и определить сегмент для работы;
- выбрать сервис;
- разработать стратегию и каждый шаг по взаимодействию с клиентом;
- написать текст и создать качественный контент под боли клиентов;
- оптимизировать кампанию.
Что будет входить в каждый шаг – рассмотрим поподробнее.
Формирование базы
Чтобы отправлять информацию, нужно получить согласие со стороны клиента. Если этого нет, то письмо обязательно полетит в спам и испортит статистику. А в худшем случае – адресат обратится в суд и компанию будет ждать штраф.
Поэтому перед началом email-кампании важно собрать базу подписчиков, которые дали согласие на получение писем. Лучший способ сделать это – предложить бонус за подписку. Это могут быть цифровые продукты: электронные книги, онлайн-тренинги, руководства, контрольные списки, бесплатные консультации и купоны на скидки.
Базу можно собирать как в CRM, так и в конструкторе писем. Например, вот так выглядит база контактов.
Разработка стратегии
После сбора базы нужно сформировать стратегию. Можно отталкиваться от тех продуктов и услуг, которые нужно продвинуть. Разделите вашу аудиторию на сегменты, определите стратегию общения с каждым из них.
Как это можно сделать:
- Демографические данные: возраст, пол, национальность, географическое местоположение.
- Поведенческие характеристики: частота покупок, предпочтения в товарах и услугах, активность на сайте.
- Интересы и увлечения: хобби, любимые фильмы, книги, музыка и т.д.
- Психографические особенности: ценности, образ жизни, стиль потребления.
- Социально-экономический статус: уровень дохода, образование, профессия.
- Степень лояльности к бренду: количество покупок, отзывы, участие в акциях.
- Технологические предпочтения: операционная система, браузер, устройство для доступа в интернет.
Создавайте сценарии с учетом поведения пользователей, специфики бизнеса. Например, в отраслях, где решение о покупке принимается долго, лучше сработают серии писем. Короткие кампании подходят для продуктов, которые покупаются без раздумий: увидел – заказал.
Подготовка текстов
От того, насколько грамотно и качественно составлены тексты, зависит успех всей кампании. Независимо от того, автоматическая это рассылка, новостная или анонс нового товара, стоит помнить о ряде принципов.
Каждое письмо должно быть приятным сюрпризом, а не надоедливой рекламой. Пусть это будет полезно для аудитории: эксклюзивный материал, скидочные купоны или же подборка продуктов со сниженными ценами.
Читатель должен ощущать, что с ним говорит реальный человек, а не безличная компания.
Инструменты для рассылок
Отправку писем можно автоматизировать. В этом помогают email-констуркторы и CRM-системы. Чтобы выбрать нужный инструмент, сравниваете цены, функционал, тарифы.
Что обязательно должно быть:
- управление списками, сегментация по аудитории и разделение по целям;
- шаблоны, макеты и удобный визуальный редактор;
- возможность персонализировать;
- мобильная адаптация;
- вставка ссылок и CTA-кнопок;
- предпросмотр и возможность тестирования;
- отправка по таймеру, планирование рассылки;
- аналитика и отчетность по результатам рассылок;
- интеграция с другими CRM-инструментами.
На основе этого можно выбрать подходящий инструмент для бизнеса и реализации маркетинговой стратегии.
Как проанализировать эффективность
После запуска рекламы нужно отслеживать результаты кампании. Прежде чем начать анализ, нужно определить ключевые метрики, которые следует учитывать:
- Открытые письма – Open Rate. Это процент получателей, которые открыли ваше письмо. Указывает на эффективность заголовка и темы.
- Клики – Click-Through Rate. Показатель кликов и переходов по ссылкам в письме. Показывает, насколько удачны CTA.
- Конверсия. Указывает на количество клиентов, которые совершили действие после получения.
- Bounce Rate. Письма, которые не могли быть доставлены получателям из-за разных причин, например, неверного адреса.
- Отписки – Unsubscribe Rate. Это процент получателей, отказавшихся от рассылки.
- ROI – Return on Investment. Показывает соотношение прибыли к затратам на email-маркетинг.
После анализа и получения результатов по каждому пункту можно понять, какая рассылка была эффективной, а какую стоит оптимизировать или вовсе убрать.
Стоимость email-маркетинга
Стоимость рассылки зависит от разных факторов, включая количество подписчиков, частоту отправки писем, сложность дизайна и использование дополнительных функций, таких как автоматизация и сегментация аудитории.
Некоторые сервисы предлагают бесплатные или недорогие тарифы для начинающих, но они могут иметь ограниченные возможности и не подходить для больших баз подписчиков.
При выборе сервиса для email-рассылки учитывается не только стоимость, но и качество услуг, репутацию и отзывы других пользователей.
Что важно запомнить
Подведем итоги по email-маркетингу:
- Email-маркетинг – рабочий инструмент, который помогает бизнесу недорого решать вопрос с продвижением и рекламой собственных продуктов. Разработкой стратегии занимается универсальный маркетолог, который сегментирует аудиторию, составляет шаги до целевого действия или покупки.
- При разработке рассылке важно ставить понятные и измеримые цели. Не нужно делать все ставки только на этот канал. Он отлично работает в связке с другими способами продвижения и повышает конверсию при адекватных ожиданиях.
- Чтобы создать рассылку, нужно сформировать базу контактов и получить от них согласие на взаимодействие. Далее специалист разрабатывает стратегию, подготавливает тексты и использует дополнительные сервисы для отправки писем.
- Email-маркетинг – недорогой способ продвижения проекта. Но нужно помнить, что в зависимости от размера базы, от функций и возможностей стоимость тех же сервисов будет разной.