Email-рассылки – универсальный инструмент для общения с клиентами и продвижения. Это касается и B2B, и B2C-сегмента, ведь люди до сих пор заходят проверять электронную почту хотя бы раз в день. В этой статье мы расскажем, что такое email-маркетинг, как его использовать маркетологам для продвижения и что важно запомнить при планировании маркетинговой стратегии.

Что такое email-маркетинг и зачем он нужен

Email-маркетинг – реклама компании или бренда через рассылку. Он ценится в сфере B2B и в больших корпорациях, ведь клиенты в этом сегменте чаще просматривают почту.

Цель email-маркетинга – увеличить конверсию, рассказать о конкретном продукте и укрепить узнаваемость бренда.

Письма также содержат информацию об эксклюзивных предложениях, новостях из отрасли, советах или просто служат напоминанием о бренде. Это необязательно должна быть информация о платных услугах – письма отлично привлекают внимание к бесплатным мероприятиям.

Для чего рассылки нужны в маркетинговой стратегии:

реклама собственных продуктов и услуг;

увеличение конверсии благодаря персонализированным письмам;

укрепление взаимоотношений с клиентами;

автоматизация маркетинговых кампаний;

аналитика и измеримость отклика.

В общем, они помогают эффективно взаимодействовать и достигать бизнес-целей.

Кто занимается email-маркетингом в компании

Рассылками может заниматься как отдельный специалист, универсальный маркетолог, так и отдел маркетинга. Иногда эту задачу передают PR-отделу или отделу продаж. Например, если отдел продаж работает с корпоративными клиентами, они могут планировать отправку писем с интересными предложениями. Но информацию об этом они получают от отдела маркетинга – именно он занимается разработкой акций и программ лояльности.

В крупных компаниях этим способом продвижения занимается CRM-маркетолог. Так как у него есть доступ к базе контактов и информации о каждом клиенте, он может сегментировать аудиторию и направлять целевые рассылки на собранные сегменты.

Рассылками может заниматься редактор или копирайтер. Они планируют маркетинг, пишут письма и даже могут сверстать их в специальном конструкторе. Продвижение через почту требует постоянной оптимизации, поэтому специалист должен быть в курсе всех возможностей.

Преимущества и недостатки email-маркетинга

У email-маркетинга есть свои преимущества, которые делают его базовым инструментом в продвижении услуг. К ним относятся:

Высокая конверсия: у рассылок высокие показатели конверсии, особенно если письма персонализированы и целенаправленны. Персонализация: маркетолог может отправить персонализированные сообщения, где будут имя клиента и другие индивидуальные данные, например, если есть выборка по профессиям. Долгосрочные отношения: email-маркетинг помогает выстроить долгосрочные и лояльные отношения с клиентами, поддерживая их интерес и доверие к бренду. Вовлеченность: пользователи могут взаимодействовать с письмами, например, отвечать на них или переходить по ссылкам. Измеримость и аналитика: рекламную кампанию можно анализировать в деталях, отслеживая отклик, конверсию и другие метрики. Обратная связь: пользователи могут оставлять свои отзывы или задавать вопросы в ответе. Автоматизация: можно автоматизировать процессы, что экономит время и ресурсы. Низкие траты: отправка рекламных писем куда дешевле других способов продвижения. Широкий охват: электронная почта охватывает большую аудиторию, исключая географические и временные ограничения.

Но есть и недостатки, которые вызывают трудности при отправке писем:

Спам: некоторые пользователи могут считать отправку спамом и не открывать письма. Баги: иногда послания могут не доходить или отправляться некорректно. Безопасность: хакеры могут использовать сервисы для рассылки спама или вредоносных программ.

Несмотря на наличие недостатков, email-маркетинг – все еще эффективный способ продвижения бизнеса. При правильном использовании он помогает увеличить продажи и привлекает новых клиентов.

Виды писем

Тип зависит от цели, которую маркетолог ставит перед собой: от презентации определенного продукта до оповещения об успешном выполнении операции. Стратегия предполагает использование разных типов сообщений и их комбинаций. Рассмотрим основные из них.

Информационные Продающие Транзакционные Триггерные Предоставляют полезную информацию, например, новости из отрасли, советы, статьи и обновления продуктов. Они помогают укрепить экспертное мнение и поддерживать интерес. Должны подтолкнуть пользователя к покупке. Это могут быть отзывы на продукт, персональные предложения, рекомендации товаров, уведомления о скидках. Доставляются автоматически в ответ на действие человека. Например, уведомление о статусе заказа. Если пользователь зарегистрировался на сайте, но не подтвердил свой email, ему может прийти напоминание с просьбой подтвердить свою учетную запись.

Уровень открытия триггерных сообщений на 70,5% превышает аналогичный показатель для обычных рассылок. Бизнес, использующий триггеры в своей маркетинговой стратегии, показывает на 53% большую конверсию по сравнению с компаниями, не использующими этот инструмент.

Коммуникация через email

Общение по почте превосходит мессенджеры и социальные сети, особенно с точки зрения окупаемости инвестиций. Когда речь идет о регистрации, уведомлениях о заказах или обращениях в техническую поддержку, большинство предпочитает именно почту.

Рассмотрим виды электронных рассылок, которые компании могут применять для взаимодействия с клиентами:

Автоматическая – процесс отправки электронных писем по заранее составленному списку адресов без участия человека. Обычно такие рассылки используются для отправки уведомлений, подтверждения регистрации на сайте или для предложения товаров и услуг. Регулярная – это серия электронных писем, которые отправляются с определенной периодичностью. Обычно они используются для поддержания связи с клиентами, информирования о новых продуктах или акциях. Регулярные рассылки могут быть как автоматическими, так и созданными вручную. Главное преимущество – возможность все время взаимодействовать с клиентами и повышать их лояльность к компании. Служебная – для общения между сотрудниками. Они могут включать в себя новости, обновления, документы и другую информацию, необходимую для работы. К ним относятся подтверждение сброса паролей, оплаты и других действий.

Выбор конкретных видов рассылок зависит от целей компании, аудитории и индустрии. Вот примеры писем, которые компании рассылают своим клиентам.

Смешивание различных видов рассылок в маркетинговой стратегии может помочь достичь наилучших результатов.

Как ставить цели

Постановка целей помогает фокусировать усилия команды, определять ключевые метрики успеха и оценивать эффективность кампаний. Как поставить цель в этом направлении:

Сделайте их конкретными и измеримыми

Цель должна быть четкой и понятной для всех сотрудников отдела. Например, «Увеличить конверсию на 20% в течение следующих трех месяцев» – это конкретная и измеримая цель.

Будьте реалистами

Цели должны быть амбициозными, но в то же время реалистичными. Постановка нереальных целей может привести к разочарованию.

Свяжите цели с ключевыми показателями эффективности (KPI)

Цели в email-маркетинге должны быть прямо связаны с ключевыми показателями эффективности, такими как открытие, клики, конверсия и доход.

Определите сроки

Четкие сроки помогают достичь результата и целей. Это создает чувство срочности и организовывает работу всех сотрудников.

Адаптируйте и оптимизируйте

Цели не должны быть жесткими. Если обстоятельства меняются, нужно быть готовым поменять их или доработать. Важно постоянно анализировать и оптимизировать ваш подход для достижения поставленных задач.

Примеры целей:

– «Увеличить размер подписчиков на 20% за следующие 6 месяцев».

– «Увеличить конверсию в продажи на 15% в течение квартала».

Как создать рассылку

После того как мы определили основные цели, можно переходить к разработке писем. Что предстоит сделать:

сформировать базу клиентов и определить сегмент для работы;

выбрать сервис;

разработать стратегию и каждый шаг по взаимодействию с клиентом;

написать текст и создать качественный контент под боли клиентов;

оптимизировать кампанию.

Что будет входить в каждый шаг – рассмотрим поподробнее.

Формирование базы

Чтобы отправлять информацию, нужно получить согласие со стороны клиента. Если этого нет, то письмо обязательно полетит в спам и испортит статистику. А в худшем случае – адресат обратится в суд и компанию будет ждать штраф.

Поэтому перед началом email-кампании важно собрать базу подписчиков, которые дали согласие на получение писем. Лучший способ сделать это – предложить бонус за подписку. Это могут быть цифровые продукты: электронные книги, онлайн-тренинги, руководства, контрольные списки, бесплатные консультации и купоны на скидки.





Базу можно собирать как в CRM, так и в конструкторе писем. Например, вот так выглядит база контактов.

Разработка стратегии

После сбора базы нужно сформировать стратегию. Можно отталкиваться от тех продуктов и услуг, которые нужно продвинуть. Разделите вашу аудиторию на сегменты, определите стратегию общения с каждым из них.

Как это можно сделать:

Демографические данные: возраст, пол, национальность, географическое местоположение.

Поведенческие характеристики: частота покупок, предпочтения в товарах и услугах, активность на сайте.

Интересы и увлечения: хобби, любимые фильмы, книги, музыка и т.д.

Психографические особенности: ценности, образ жизни, стиль потребления.

Социально-экономический статус: уровень дохода, образование, профессия.

Степень лояльности к бренду: количество покупок, отзывы, участие в акциях.

Технологические предпочтения: операционная система, браузер, устройство для доступа в интернет.

Создавайте сценарии с учетом поведения пользователей, специфики бизнеса. Например, в отраслях, где решение о покупке принимается долго, лучше сработают серии писем. Короткие кампании подходят для продуктов, которые покупаются без раздумий: увидел – заказал.

Подготовка текстов

От того, насколько грамотно и качественно составлены тексты, зависит успех всей кампании. Независимо от того, автоматическая это рассылка, новостная или анонс нового товара, стоит помнить о ряде принципов.

Каждое письмо должно быть приятным сюрпризом, а не надоедливой рекламой. Пусть это будет полезно для аудитории: эксклюзивный материал, скидочные купоны или же подборка продуктов со сниженными ценами.

Разные сегменты аудитории будут ожидать разного тона. Персонализированные письма теплее воспринимаются со стороны аудитории, чем привычный спам «для всех».

Читатель должен ощущать, что с ним говорит реальный человек, а не безличная компания.

Инструменты для рассылок

Отправку писем можно автоматизировать. В этом помогают email-констуркторы и CRM-системы. Чтобы выбрать нужный инструмент, сравниваете цены, функционал, тарифы.

Что обязательно должно быть:

управление списками, сегментация по аудитории и разделение по целям;

шаблоны, макеты и удобный визуальный редактор;

возможность персонализировать;

мобильная адаптация;

вставка ссылок и CTA-кнопок;

предпросмотр и возможность тестирования;

отправка по таймеру, планирование рассылки;

аналитика и отчетность по результатам рассылок;

интеграция с другими CRM-инструментами.

На основе этого можно выбрать подходящий инструмент для бизнеса и реализации маркетинговой стратегии.

Как проанализировать эффективность

После запуска рекламы нужно отслеживать результаты кампании. Прежде чем начать анализ, нужно определить ключевые метрики, которые следует учитывать:

Открытые письма – Open Rate . Это процент получателей, которые открыли ваше письмо. Указывает на эффективность заголовка и темы.

. Это процент получателей, которые открыли ваше письмо. Указывает на эффективность заголовка и темы. Клики – Click-Through Rate . Показатель кликов и переходов по ссылкам в письме. Показывает, насколько удачны CTA.

. Показатель кликов и переходов по ссылкам в письме. Показывает, насколько удачны CTA. Конверсия . Указывает на количество клиентов, которые совершили действие после получения.

. Указывает на количество клиентов, которые совершили действие после получения. Bounce Rate . Письма, которые не могли быть доставлены получателям из-за разных причин, например, неверного адреса.

. Письма, которые не могли быть доставлены получателям из-за разных причин, например, неверного адреса. Отписки – Unsubscribe Rate . Это процент получателей, отказавшихся от рассылки.

. Это процент получателей, отказавшихся от рассылки. ROI – Return on Investment. Показывает соотношение прибыли к затратам на email-маркетинг.

После анализа и получения результатов по каждому пункту можно понять, какая рассылка была эффективной, а какую стоит оптимизировать или вовсе убрать.

Стоимость email-маркетинга

Стоимость рассылки зависит от разных факторов, включая количество подписчиков, частоту отправки писем, сложность дизайна и использование дополнительных функций, таких как автоматизация и сегментация аудитории.

Некоторые сервисы предлагают бесплатные или недорогие тарифы для начинающих, но они могут иметь ограниченные возможности и не подходить для больших баз подписчиков.

При выборе сервиса для email-рассылки учитывается не только стоимость, но и качество услуг, репутацию и отзывы других пользователей.

Что важно запомнить

Подведем итоги по email-маркетингу: