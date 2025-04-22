Полное руководство по новой версии Google Search Console

Краткий обзор Google Search Console. Рассказываем, как устроен сервис и что нужно сделать сразу после подключения своего сайта к GSC.

Что такое Google Search Console

Это инструмент для вебмастеров, помогающий оптимизировать сайты для продвижения в поиске Google.

При помощи Google Search Console можно:

Выяснить, есть ли на странице какие-то технические проблемы, мешающие ее индексированию и отображению в поисковой выдаче.

Узнать, какие ключи чаще всего приводят пользователей на выбранную страницу.

Вручную указать ссылки, которые робот Google может анализировать, а какие – нет.

В общем, это панель управления для SEO-специалистов и вебмастеров, помогающая взаимодействовать с поисковым роботом Google.

Как добавить свой сайт в GSC?

Перед началом вам понадобится учетная запись Google и почтовый адрес в Gmail. Их можно создать в самом почтовом сервисе или в любом приложении корпорации. Затем действуем по следующей схеме:

Открываем сайт Search Console.

Указываем адрес своего сайта в меню «Доменный ресурс».



Затем подтверждаем права на владение сайтом, вставив специальный текстовый документ (от Google) в DNS-параметры своего ресурса. Это можно сделать через сайт регистратора DNS, создав новую TXT-запись. За более подробной инструкцией лучше обратиться к своему хостинг-провайдеру.

Как устроен интерфейс GSC

Все ключевые пункты меню расположены в боковой панели слева. В них содержится вся необходимая информация для работы с добавленным ресурсом. В их числе аналитические показатели, помогающие корректно оптимизировать отдельные страницы и веб-сайт целиком.

Собираем аналитические данные

Данные в Google Search Console делятся на категории. Каждая отвечает за определенные параметры. В самой первой вкладке под названием «Обзор» (Overview) содержится общая информация о состоянии ресурса.

Подобный отчет использовать на практике сложно. Он не содержит точечных данных, а лишь отображает картину в масштабе всего сайта. На ней можно обнаружить радикальные изменения и, к примеру, оценить общее число обнаруженных ошибок. Но для настройки и изменения параметров SEO, нужно оценить другие показатели.

Уровень эффективности

Первая вкладке называется «Эффективность». В ней отображаются следующие показатели:

Количество кликов по выбранным для анализа ссылкам. Количество показов выбранных для анализа ссылок в поисковой выдаче. Средний уровень CTR в процентном соотношении. И средняя позиция ресурса в поисковой выдаче.

Более точные детали можно узнать, если полистать окно «Эффективность» и выбрать один из фильтров (по запросам, по страницам, по странам, по устройства и т.п.).

Фильтры можно создавать самостоятельно, отсекая из аналитики страницы или запросы, не соответствующие выбранным критериям.

Анализируем запросы

Не покидая раздел «Эффективность» можно выяснить, по каким запросам ранжируется выбранная страница, на каких позициях находится и так далее. Для этого нужно создать новый фильтр:

Кликнуть по пункту «Новый».

Выбрать опцию «Страница».

Указать тип фильтра «Точный URL».

Ввести адрес сайта/страницы, которые надо проанализировать.

После этого в меню с фильтрами появится полный список ключевых слов, используемых при ранжирование указанной в фильтре страницы.

Ищем страницы с низким показателем CTR

Все в той же вкладке «Эффективность» можно обнаружить страницы, которые часто показываются в результатах поиска и находятся на первых позициях, но при этом редко получают клики.

Чтобы это сделать, надо:

Отфильтровать все ссылки, чьи позиции занимают третье место или ниже. Так мы сосредоточимся исключительно на нужных нам страницах.

Затем анализируем ключевые слова с низким показателем CTR. Если это значение на первых позициях ниже 30%, то стоит задуматься о целесообразности использования этого ключа. Возможно, вы попали в коммерческий запрос, и ни один из способов привлечения внимания не сработает, так как сам поисковик показывает много рекламы, «отбирающей» вашу аудиторию.

Иногда проблема кроется в некачественно оформленном сниппете. В этом случае нужно сделать более привлекательные заголовок и описание.

Ищем дополнительные запросы для продвижения

По некоторым запросам сайт может находиться далеко за спиной конкурентов, но при этом все же проходить по ним на первую страницу поисковой выдачи.

Такие запросы можно обнаружить, если настроить фильтр на отображение страниц, не входящих в топ-10 органической поисковой выдачи Google.

Обратите внимание на контент, хранящийся за этими ссылками. Возможно, получится сделать более подробную статью, добавить внешних ссылок или с помощью других SEO-техник вытянуть страницу в топ. Не стоит терять потенциал запросов, которые уже и так выгодно отображаются в поисковике.

Первичная настройка

Далее поэтапно рассмотрим действия, которые стоит выполнить после подключения сайта к Google Search Console. Эти шаги помогут лучше понять базовые принципы работы GSC, а также на старте избежать некоторых проблем, которые могут возникнуть у новых пользователей панели управления.

Проверка ссылок

Для начала стоит проверить страницы на сайте, индексируются ли они. И если индексируются, то не возникает ли у бота Google сложностей при анализе содержимого страницы.

Функция проверки закреплена в верхней части интерфейса GSC и доступна из любого окна панели управления. Достаточно кликнуть по поисковому полю справа от надписи «Google Search Console» и выбрать адрес для проверки.

Если нет ошибок, то все хорошо, можно запросить повторное индексирование, нажав на кнопку «Запросить индексирование». Если есть ошибки, то надо кликнуть по фразе «Результаты проверки» и посмотреть, что пошло не так. После исправления возникших проблем нужно повторно запросить индексацию.

Также стоит запросить скриншот от бота Google, чтобы узнать, все ли элементы страницы загружаются и может ли он без ошибок проиндексировать каждый компонент сайта.

Настройка покрытия

Если открыть пункт «Покрытие», то первым, что вы увидите, будет таблица с информацией о состоянии страниц. Тут отобразятся ошибки, если они возникли или в работе каких-то ссылок возникли сбои.

В этом разделе нам нужно пройтись по всем ссылкам, которые помечены красным или желтым цветом. Открывая каждую из них вы увидите, как сервис объясняет, с чем связана проблема и как ее можно решить. Тут же появится кнопка для решения проблемы (она доступна не во всех случаях, но если доступна, то это лучший способ исправить все проблемы).

Например, в ситуациях, когда ошибка возникает из-за блокировки страницы через robots.txt, сервис предложит открыть его и отследить директиву, запрещающую индексацию «поломанного» сайта.

С другими ошибками Google Search Console тоже знаком. Он оповестит вас, но не всегда сможет предложить быстрое решение.

Файлы Sitemap

С помощью этой опции можно отправить поисковому боту карту сайта, по которой он должен ориентироваться при индексации страниц.

Ваша задача с самого начала создать эту карту и отправить ее на проверку в GSC. Для этого в разделе «Файлы Sitemap» надо указать адрес соответствующих документов, а потом нажать на кнопку «Отправить».

Здесь же можно посмотреть, имеются ли ошибки в одной или нескольких прикрепленных картах.

Важно исправлять ошибки, связанные с sitemap, в первую очередь.

Скрытие страниц от индексирования роботом Google

Если на сайте есть страница, вызывающая ошибку, но у вас пока нет возможности ее исправить, то можно попросить бота Google не индексировать ее в течение полугода. За это время можно разыскать метод устранения всех обнаруженных неисправностей.

Чтобы попросить Google удалить ссылку из анализа, надо нажать на кнопку «Создать запрос» в соответствующем меню.

Удаление бывает двух видов:

Временное. Выбранный адрес перестанет отображаться в поисковой выдаче.

Удаление кэшированной копии страницы. Адрес продолжит появляться в поисковой выдаче, но кэшированная версия сайта будет стерта вместе с описанием в сниппете до повторной индексации.

По ходу удаления можно указать, будет ли изъята из индексации только выбранная ссылка или все адреса с указанными префиксом.

Оптимизация производительности и верстки

В следующем разделе отображается средняя скорость загрузки страниц. Если одна или несколько из них загружаются медленно, это послужит поисковому боту сигналом, что сайт плохо оптимизирован и не заслуживает высоких позиций в поисковой выдаче.

Придется провести работу над ошибками, а потом нажать на кнопку «Проверить исправления», чтобы повторно заставить GSC оценить скорость работы ресурса.

В таком же ключе стоит проделать работу над оптимизацией сайта под мобильные устройства. Поисковой бот Google умеет находить проблемы в адаптивной верстке и помечает их в разделе «Удобство для мобильных».

Эти параметры в дальнейшем будут влиять на общий рейтинг Core Web Vitals, который станет важной характеристикой при ранжировании страниц уже с мая 2021 года. Поэтому вебмастерам стоит задуматься о производительности и адаптивности уже сейчас.

Дополнительные параметры для более успешного продвижения

Закончив с базовой настройкой панели управления и исправив главные проблемы, обнаруженные поисковым роботом Google, можно перейти к более детальной настройке и оценке дополнительных аналитических данных, помогающих быстрее и эффективнее продвигать сайт.

Обеспечение безопасности

Надо проверить, не находится ли сайт под фильтром и не попали ли на него вирусы. В этом разделе отображается наиболее полный отчет о безопасности вашего ресурса.

Если проблем нет, то здесь будет лишь одно соответствующее сообщение. При наличии вирусов или фильтров GSC вас обязательно об этом оповестит.

Стоит регулярно проверять этот раздел и исправлять ошибки по мере их появления, так как они угрожают и ранжированию, и сохранности данных на ресурсе.

Таргетинг по регионам и статистика сканирования

Следующим шагом станет настройка региона. Его можно присвоить в меню «Таргетинг по странам». Это следует сделать, если отсутствует региональная привязка через домен.

Регион также нужно указывать, чтобы избежать ошибки «На сайте нет атрибутов hreflang», возникающей при отсутствии названого атрибута. Она сообщает боту о том, что индексируемая страница может отображать контент на нескольких разных языках.

Наличие этой информации является обязательным для нормального взаимодействия ресурса с поисковым ботом Google.

Такая привязка не нужна моноязычным информационным сайтам.

Анализ оповещений

Google будет регулярно отправлять вам сообщения с технической информацией. Все это скопом попадает в некий аналог Gmail, созданный для Google Search Console.

Но эти письма будет приходить и на почту тоже, чтобы вы точно не упустили резких изменений в работе сайта или появления новых ошибок после внесения последних правок в работу страниц.

Настройки ссылок

Вами могут использоваться параметры, непривычные для большинства интернет-ресурсов. К примеру, у онлайн-магазинов может быть куча страниц-дубликатов с разными ссылками. Это считается нарушением в обычной ситуации, но Google Bot зачастую справляется с распознаванием магазинов и корректно их анализирует, но не всегда.

Лучше перестраховаться и указать все специфичные параметры в этом меню заранее.

Но если не знаете, что обозначают настройки в этом разделе панели управления, то оставьте все по умолчанию. Ничего не меняйте ради интереса.

Дополнительные инструменты

В предпоследнем разделе Google Search Console хранится набор ссылок на другие сервисы Google, помогающие проанализировать «качество» сайта и исправить обнаруженные проблемы. Среди них:

Сервис для оценки качества рекламы на странице. Он оповестит, если по указанному адресу обнаружились проблемы с контекстной рекламой (огромные баннеры на весь экран или их избыточное количество).

Механизм по поиску «черных» схем продвижения и методов обмана аудитории на указанном ресурсе.

Инструменты для тестирования технических аспектов сайта.

Ссылка на подборку популярных инструментов Google, используемых вебмастерами.

Вместо заключения

Основные аспекты работы с Google Search Console рассмотрены. Используйте панель управления сервиса, чтобы наблюдать за изменениями на странице, отслеживайте ошибки и старайтесь как можно скорее их исправлять. Вот и вся суть. Никакой магии, только внимание к деталям и желание делать хорошие сайты.