Что такое дашборд

Полный обзор аналитических дашбордов. Выясняем, как они работают, кто ими пользуется и с помощью каких приложений можно создать свой вариант дашборда.

Зачем нужен дашборд?

Под дашбордом понимается некое пространство или объект с информацией, наглядно презентующий данные из одного или нескольких источников. Каждый источник является компонентом дашборда. Анализ данных из такого компонента помогает людям делать выводы и принимать решения, влияющие на дальнейшие действия в бизнесе или повседневной жизни.

Это определение запросто может описать термометр, часы, счетчики воды, компас, расписание движение транспорта на остановке и т.п. Все эти приборы можно назвать дашбордом (или его частью), ведь эти устройства дают информацию, которую в дальнейшем можно как-то использовать в своих целях.

Но как и любой обобщенный термин, dashboard приобрел иной смысл, осовременился и теперь обозначает более узкое явление. Под дашбордом понимается схема, таблица или график (или все вместе), показывающий аналитические данные, добытые из разных источников, но связанные между собой. Обычно эти данные подаются в виде интерактивного цифрового поля и используются в бизнес-среде.

История термина и явления

Слово dashboard можно перевести как «аналитическая панель». Первое появление визуализации данных такого характера приписывается аж к 10 веку. Тогда была создана диаграмма с информацией о небесных телах, считающаяся первым дашбордом.

Из года в год назначение таких сводок менялось. Сначала это были карты и базовые графики, потом люди начали проводить расчеты, рассматривать свои теории, записывая их в таблицы. Затем графики переросли в полноценное направление сбора и презентации информации. Начиная с нулевых, с развитием интернета и компьютерных приложений, появилось колоссальное количество методов репрезентации данных, в разном виде и для разных целей.

Теперь это неотъемлемая часть инструментария любого аналитика, желающего добиться максимальной эффективности от себя и своей компании, а также отличный метод демонстрации важных показателей для больших масс людей.

Преимущества дашбордов

Практически любое взаимодействие с данными подразумевает сбор отчетов и их презентацию. Но не все формы отображения этих данных достаточно эффективны. Дашборд в этом плане имеет сразу несколько значимых преимуществ:

Отображение необходимых показателей в едином окне без необходимости перемещаться от одного интерфейса к другому. Все, что интересует пользователей дашборда, можно разместить на одном поле без необходимости переключать слайды и менять графики. Интерактивность. Возможность корректировать визуализацию и показатели в соответствии с задачами пользователя. Например, показывать данные о здоровье людей за выбранный период времени или информацию о продаже товара на конкретной территории. Возможность в ходе первичного анализа данных сопоставлять их друг с другом и сравнивать. Идентификация проблем, которые могли бы оставаться вне поля зрения руководства.

Уже этих плюсов достаточно, чтобы всерьез присмотреться к методике визуализации данных через dashboard.

Кто пользуется дашбордами?

Работа с данными и аналитика требуются практически в любой сфере бизнеса. Огромное количество профессий нуждается в удобном способе подавать информацию и взаимодействовать с ней. Дашборд – это отличный способ работать с данными, наглядно их презентовать и использовать для решения реальных задач. Причем его применение актуально во всех сферах, но в каждой из них он будет принимать уникальную форму, адаптированную под приоритеты и задачи конкретного бизнеса или даже одного работника.

Маркетологи

Чтобы строить грамотные рекламные кампании, маркетологу необходимо быть в курсе мнений пользователей и текущего положения бренда. Полученную из интервью, опросов, метрик и прочих источников информацию можно организовать в одном цифровом поле с графиками, схемами и т.п.

Более того, добытые данные проще показать коллегам или заказчикам. Это позволит им провести поверхностный анализ и сделать выводы по поводу дальнейшего развития проекта.

SEO-специалисты и вебмастера

Один из наиболее удачных примеров, знакомый многим пользователям. SEOшники, разработчики сайтов и маркетологи часто пользуются сервисами в духе Яндекс.Метрики или Google Analytics, а это чуть ли не самые эталонные представители мира дашбордов.

С помощью этих сервисов специалисты собирают данные о популярности и доходности ресурсов. Они смотрят, что за люди заходят на сайт, с каких устройств, с какой целью, как долго на нем задерживаются и т.п. Причем каждый пользователь может сосредоточиться на важных для себя параметрах без необходимости лицезреть бесполезные или нерелевантные показатели.

Системные администраторы

В роли дашбордов для представителей этой профессии может выступать панель управления хостингом или утилита по отслеживанию состояния аппаратного обеспечения. То есть любая программа, необходимая для мониторинга сервера и запущенных на нем процессов.

Иногда сисадмины превращают всю операционную систему в один сплошной dashboard. Запускают в отдельных окнах приложения для наблюдения за разными аспектами работы сервера и располагают их на экране так, чтобы каждый элемент постоянно находился на виду.

Преимуществом такого подхода можно считать поддержку интерактивности по умолчанию. Зачастую отдельные утилиты для отслеживания показателей системы дают возможность напрямую взаимодействовать с этими показателями (останавливать или перезапускать процессы, например).

Аналитики в области медицины

Доктора тоже используют дашборды. В качестве примера можно привести что-то очевидное, в духе монитора пульса и дыхания у больных в реанимации, но это немного не наша сфера.

Нас куда больше могут заинтересовать статистические данные. Процент заболеваемости и развития какой-нибудь болезни. Из недавних примеров напрашивается статистика по пандемии COVID-19. В ее период масса сайтов, включая Google, превратились в дашборды, демонстрирующие в реальном времени мировую статистику: количество зараженных, количество умерших и т.п.

Руководители

Руководство компании должно постоянно держать под контролем множество показателей. Дашборды для начальства могут быть самыми разнообразными из всех, ведь только от личных предпочтений босса будет зависеть набор показателей, отображающихся в сводке.

Он может сконцентрироваться на отдельном направлении бизнеса или же попытаться охватить максимум, чтобы держать в уме картину целиком.

Основные принципы работы с дашбордом

Практически любое современное программное обеспечение должно подчиняться правилам, озвученным известным инфографером Стефаном Фью. По его словам, ПО для визуализации данных должно стоять в стороне и не мешать пользователю концентрироваться на поставленных задачах. Это должно быть неким продолжением мышления человека, чтобы тот и не думал о технической реализации и механике выбранного «софта».

Он составил ряд базовых принципов для тех, кто разрабатывает утилиты по созданию дашбордов и сами дашборды:

Упрощайте подаваемую информацию, передавайте только суть без бесполезных деталей. Стройте свои дашборды вокруг сравнения информации. Визуализируйте важные показатели рядом друг с другом. Не заставляйте реципиентов утруждаться и что-то выискивать самостоятельно, доносите все данные наглядно. Используйте разные варианты визуализации одних и тех же данных, чтобы найти наиболее наглядные. Вместо «что?» cпрашивайте «почему?». Ответ на этот вопрос даст больше информации о выводимых в dashboard данных. Имеется в виду необходимость анализировать любые заметные изменения в показателях. Задействуйте дашборд как дополнение, а не как основной источник информации.

Также профессионалы в области визуализации данных рекомендуют отказаться от излишнего количество «украшений». Они считают, что подача важной информации важнее, чем красивое оформление этой самой информации.

Советы по созданию и использованию дашбордов

Список базовых понятий, используемых при работе с дашбордами, можно взять за основу для построения своего. При разработке или выборе дашборда, нужно искать тот, что умеет:

Группировать информацию. Делить на категории схожие данные и демонстрировать их в определенном участке визуализации.

Агрегировать полученные данные. Собирать полученные значения в какие-то общие суммы, помогающие сделать выводы без дополнительных расчетов, анализа и длительного изучения цифр, представленных в сводке.

Сортировать показатели и значения из аналитики, чтобы реципиентам было проще ориентироваться в представленных данных.

Фильтровать информацию, чтобы можно было исключить из визуальной презентации часть показателей. Это помогает сосредоточиться на значениях, которые показались наблюдателям более значимыми в определенный момент времени.

Производить необходимые вычисления и получить новый тип данных, если он понадобится. Например, вычислять возраст человека по дате рождения в соответствии с текущей датой.

Работать с такими сущностями, как таблицы, схемы, инфографики, диаграммы, карты и т.п.

Пусть дашборд будет дополнением к бизнесу, а не бесполезной примочкой

Задайте себе вопрос, для чего вам нужен dashboard? Какие конкурентные преимущества он поможет получить? Какие цели могут быть достигнуты благодаря использованию этого инструмента? Какие именно данные вы хотите сделать более удобными для восприятия? Сфокусируйтесь на этих задачах, чтобы не распыляться на лишнее и не запихивать в dashboard все подряд.

Это средство достижения целей, а не просто симпатичное украшение для совещаний и звонков в Zoom. В идеале Dashboard должен отражать актуальную информацию для вас и для тех, кому могут быть полезны те же данные в более наглядном облике. Показатели должны обновляться в реальном времени и всегда оставаться полезными для вас и коллег. Просто делать из дашборда красивый набор меню «как в кино» не стоит. Грамотные специалисты все равно не будут впечатлены бестолковым пасьянсом в красивой обертке.

Пусть все строится вокруг ключевых показателей эффективности

Главную позицию в дашборде должен занимать KPI, ключевой показатель эффективности. Важно, чтобы в визуализации данных действительно важные данные занимали больше пространства.

Можно создать в интерактивном дашборде что-то в духе индикатора для ключевого показателя эффективности. Представим, что вы сделали визуализацию количества продаж, обновляющуюся в реальном времени. Количество продаж – ваш KPI. Есть определенная граница по количеству продаж, ниже которой они падать ни в коем случае не должны. Пока они находятся в норме, индикатор может быть зеленым, а как только показатели выйдут за пределы ожидаемой нормы, индикатор должен окрашиваться красным. Это пример фокусировки на наиболее значимом показателе с его наглядной репрезентацией в максимально примитивном виде.

Не перебарщивайте с количество ключевых индикаторов. Если таких элементов в вашем дашборде выходит слишком много, значит, вы неправильно расставляете приоритеты.

Делайте дашборды функциональными

Да, некоторые визуальные презентации данных полезны сами по себе. Взять тот же пример с часами или банальным сбором статистики. Вряд ли от них требуется что-то кроме отображения нужной информации, этого достаточно.

Но иногда стоит озаботиться разработкой гораздо более продвинутого и функционального дашборда. Специалисты из Logi Analytics приводят в пример крупный онлайн-магазин, для которого одним из KPI является количество ноутбуков на складе. Когда их количество на складе иссякнет, придется открывать другое приложение, оформлять в нем заказ и возвращаться обратно.

А можно реализовать прямо в интерфейсе дашборда кнопку «Заказать», которая решала бы ту же задачу, но за один клик.

Добавление «действий» в dashboard – хорошая практика, позволяющая быстро решать проблемы.

Создавайте веб-версии дашбордов

Значимым преимуществом дашборда может стать доступность с любого устройства. Чтобы не тратить ресурсы на разработку под все типы гаджетов и операционные системы, можно создать адаптивную версию веб-дашборда.

Это позволит мгновенно получать данные, используя любой ПК или смартфон. С веб-приложениями легче работать совместно, легче делиться данными из них и взаимодействовать с коллегами.

При этом нынешние технологии позволяют делать веб-приложения достаточно продвинутыми и функциональными, чтобы составлять конкуренцию нативному ПО. Это поможет сделать дашборд интерактивным и полезным.

Примеры дашбордов и их применение

Далее разберем, как могут выглядеть дашборды и какие показатели в них могут отслеживаться.

Примеры ниже – это концепты, а не рабочие продукты, но они дают полное представление о том, как работает визуализация данных в ее базовом виде. Эти варианты можно всячески дополнять как в плане насыщения информацией, так и в плане функциональности.

Для отслеживания KPI

Неплохой вариант для менеджмента. Он включает в себя только необходимые показатели KPI.

Четыре главных показателя:

количество новых клиентов, средний заработок с одного клиента, во сколько обходится каждый новый клиент, общая прибыль и прибыль, к которой стремится компания.

Естественно, в вашем случае могут использоваться другие показатели, важные именно для вашего бизнеса.

Для отслеживания поставок

Такая аналитика поможет производителям оставаться «на связи» с поставщиками. Можно в реальном времени наблюдать за тем, кто из партнеров сейчас свободен и стабильно оказывает услуги, а кто временно не предоставляет необходимые товары. Можно, не переключаясь между интерфейсами, наблюдать за ходом поставок и при необходимости вносить коррективы в работу компании. Также подобную сводку можно разбавить дополнительной информацией, например, средним временем и стоимостью доставки товара от каждого поставщика. В долгосрочной перспективе это поможет сделать выбор в пользу одного из партнеров и отказаться от сотрудничества с другими.

Для веб-аналитики

Дашборды для сбора информации о состоянии веб-сайтов. Тут отображается количество посетителей, их интересы, техническая информация и прочие полезные данные, помогающие с продвижением ресурса, поиском новой аудитории и адаптацией контента под уже сформировавшуюся.

На примере со скриншота видно, как можно более удобно организовать dashboard с аналогичной информацией. Продукты Яндекса и Google в этом плане куда слабее, так как менее логичны и требуют больше времени на просмотр всех значимых показателей.

Для контроля за производством

Dashboard на производстве может помочь аналитикам и рабочим в реальном времени наблюдать за эффективностью конкретных направлений производства, за нагрузкой на техническое оснащение, следить за количеством создаваемой продукции и т.п.

Сюда же можно отнести количество заказов для сравнения с количеством товаров на складе. Также в сводку можно добавить информацию о возврате продукта (с указанием причины), чтобы модифицировать производство и избежать проблем в дальнейшем.

Для отслеживания логистики и продаж

Используя dashboard, можно в одном окне охватить всю информацию о поставках товаров клиентам. Посмотреть, что находится в пути, а что уже добралось до адресатов. Какое среднее время доставки товара, как часто посылки не доходят до людей и т.п.

Эти параметры помогают оценить общую нагрузку на службу доставки и эффективность ее работы. Будучи собранными в одном месте, такие показатели помогают заметить недочеты в работе службы доставки и выявить их причины.

Типы отчетов в дашбордах

Отчеты из дашбордов и системы визуализации данных тесно связаны друг с другом, но это не одно и то же. Под отчетами подразумевается именно комплекс выводов, сделанных после анализа данных и помогающих принимать дальнейшие бизнес-решения. Некоторые специалисты считают, что их можно поделить на три типа:

Оперативные – визуализируют постоянно меняющуюся информацию. Такие отчеты не отличить от интерактивных. Они постоянно показывают актуальные данные, зачастую предлагают взаимодействие с ними. Что-то в духе радара, помогающего не упускать из виду критически важные аспекты работы.

– визуализируют постоянно меняющуюся информацию. Такие отчеты не отличить от интерактивных. Они постоянно показывают актуальные данные, зачастую предлагают взаимодействие с ними. Что-то в духе радара, помогающего не упускать из виду критически важные аспекты работы. Стратегические – помогает получить информацию на определенном этапе развития бизнеса или его работы. Такой отчет дает возможность оценить прогресс. Понять, какая работа уже была сделана, а какую предстоит сделать. Главная задача этого типа отчетов – дать владельцам бизнеса возможность скорректировать стратегию для повышения прибыли.

– помогает получить информацию на определенном этапе развития бизнеса или его работы. Такой отчет дает возможность оценить прогресс. Понять, какая работа уже была сделана, а какую предстоит сделать. Главная задача этого типа отчетов – дать владельцам бизнеса возможность скорректировать стратегию для повышения прибыли. Аналитические – демонстрирует большой объем аналитических данных и статистики, необходимой для оценки эффективности действующего бизнеса в целом. Такие показатели не оказывают какого-то моментального влияния на ситуацию, но помогают уловить определенные тренды в долгосрочной перспективе.

Более подробный пример дашборда

Если хотите попрактиковаться в создании собственной аналитической доски, то возьмите за основу свое хобби или какое-то направление, в котором вы неплохо разбираетесь. И начинайте собирать данные.

Допустим, вы хотите с помощью дашборда рассказать о мировом рынке автомобилей. Для этого можно использовать несколько простых виджетов:

Список для отображения марок автомобилей и их сортировки по популярности. Диаграмму для отображения популярности авто с автоматической и ручной КПП. Карту мира для отображения популярности определенных брендов авто в разных странах. Визуализацию с помощью столбцов для отображения стран, производящих наиболее популярные автомобили в мире. Блоки с дополнительными фактами. Например, с информацией о наиболее востребованной опции в авто или определенной характеристикой, за которую люди ценят выбранную модель.

Собрав данные по этим пунктам, уже можно сделать массу выводов. Например, узнать, какой из концернов самый популярный в мире, какой из них пользуется наибольшим спросом в России и по какой причине.

Имея под рукой такие данные, можно создавать собственные проекты, связанные с автомобилями, ориентируясь на соответствующую аудиторию, открывать сервисные центры более популярных моделей, начинать продавать автомобили определенного бренда и т.п.

С помощью каких приложений можно сделать дашборд?

Действительно продвинутые системы с большим количеством интерактивных и кликабельных элементов зачастую создаются разработчиками компании и представляют собой закрытое, проприетарное решение, созданное для внутренних нужд.

Далее рассмотрим программное обеспечение, которое можно использовать для создания дашбордов разной степени продвинутости.

Google-таблицы

Хоть и слишком простой, но довольно популярный метод создания дашбордов. Это бесплатный инструмент, который хоть и не предназначен для такого рода отчетов, но отлично подходит для их реализации. Даже без сторонних плагинов в продукте Google хватает вариантов презентации данных, чтобы сделать из нее полноценное аналитическое поле для совместной обработки информации.

Еще одно преимущество сервиса Google – возможность бесплатно работать в коллаборации с другими людьми. Достаточно иметь учетную запись Google и ссылку на таблицу. Дашборд моментально становится общим (с функцией редактирования или без нее).

Правда, анализировать большой поток данных или поддерживать его постоянно в актуальном состоянии через Google-таблицы неудобно. Для крупного бизнеса нужно подыскать что-то более узкоспециализированное и функциональное.

Войти в Google-таблицы

Microsoft Excel

Технически продукт Microsoft мало чем отличается от таблиц Google. У них один принцип работы на двоих, что логично, ведь Google Sheets – веб-копия Excel с ограниченными возможностями и урезанной базовой функциональностью.

Продукт Microsoft в этом плане преуспевает, так как находится на рынке гораздо дольше решения от Google и обладает рядом преимуществ:

поддерживает скрипты и макросы для быстрой обработки большого количества данных,

предлагает больше вариантов визуальной репрезентации любых введенных данных,

поддерживает большее количество сторонних модулей для расширения функциональности создаваемых дашбордов.

Удобный интерфейс, горячие клавиши и обязательное наличие в любом офисе сделало Excel универсальным средством для различных типов визуализации – от простейших таблиц до сложных дашбордов с огромным количеством данных.

Tableau

Одно из популярнейших узкоспециализированных приложений для создания дашбордов. Это аналитический инструмент, которому доверяют крупные корпорации в области IT и не только. Современный интуитивный интерфейс, надежность и выгодная ценовая политика делают Tableau лидером в своей сфере.

Tableau отличается от Google Sheets и Microsoft Excel специализацией на сборе и анализе данных, поэтому его интерфейс заметно упрощает разработку дашбордов и работу с большим объемом данных. Не приходится изучать принцип действия каждой кнопки и тратить время на чтение «инструкций».

Также утилита помогает на каждом этапе визуализации данных и включает в себя встроенную систему машинного обучения, функцию сбора актуальной статистики, поддержку ввода информации естественным языком и т.п.

Tableau легко интегрировать в существующие продукты, не меняя их внутреннее устройство и структуру. Программа может стать отличным дополнением для любого функционирующего ресурса.

Klipfolio

Еще одна утилита, помогающая красиво и наглядно презентовать разного рода информацию в одном удобном интерфейсе. На Klipfolio полагаются такие крупные бренды, как Ecltrolux, Burberry, Sky, Emma и многие другие.

Ключевая особенность Klipfolio – создание некого хаба для всех возможных аналитических данных.

Приложение поддерживает интеграцию с 300+ сервисами, откуда можно получать необходимые данные.

Klipfolio получает информацию «в прямом эфире» и всегда поддерживает ее в актуальном состоянии.

Всю информацию, отображаемую в Klipfolio можно настроить под свои требования.

Данными в Klipfolio легко манипулировать. Можно менять любые показатели на ходу.

Утилита поддерживает совместную работу и автоматизацию часто повторяющихся действий.

Скачать Klipfolio (стоимость подписки от 49 долларов в месяц)

Gartner

Это не просто программа для визуализации полученной информации, а крупный портал, помогающий бизнесу разных масштабов собирать необходимые данные и решать сложные стратегические дилеммы.

Но помимо советов и аналитической деятельности в целом, сотрудники Gartner предлагают ряд дашбордов, собирающих и отображающих KPI. Более того, специалисты фирмы помогут определиться с тем, что именно должен отражать дашборд. Они помогают лучше понять, к каким показателям необходимо стремиться и как добиться ускоренного роста прибыли или числа клиентов.

Это универсальное решение для корпораций и небольших компаний, позволяющее переложить ответственность за сбор данных (вкупе с созданием соответствующего дашборда) на плечи профессионалов с богатым опытом.

Sisense

Отличный пример удобного интерактивного дашборда, позволяющего не только пассивно наблюдать за статистической информацией, но и взаимодействовать с ней напрямую.

Sisense – приложение, следующее ключевым принципам Стефана Фью. Оно пытается сделать визуализацию данных максимально простой.

Также сервис делает акцент на возможности взаимодействовать с данными и настраивать в интерфейсе программы многоэтапные скрипты, помогающие автоматизировать регулярно повторяющиеся процедуры, ставшие рутинным, но необходимым занятием.

А еще Sisense поддерживает расширение функциональности с помощью дополнений от сторонних разработчиков.

Скачать Sisense (стоимость подписки от 35 долларов в месяц)

Qlik Sense

Разработчики Qlik Sense нарекли свое детище аналитическим инструментом нового поколения. По их словам, в продукте используется огромное количество новых технологий, включая искусственный интеллект. Каждый программный компонент сервиса позволяет собирать точные данные и взаимодействовать с ними любым удобным способом.

Интерфейс Qlik Sense задуман таким образом, чтобы любой пользователь, независимо от опыта, мог начать собирать важную для своего бизнеса информацию и структурировать ее. В этом помогает как общая интуитивность ПО, так и повсеместное внедрение искусственного интеллекта, анализирующего доступную информацию и раздающего советы по теме.

Вместо заключения

На этом и закончим. Пожалуй, это максимальное количество нужной информации о дашбордах, которое можно изложить в рамках одной ознакомительной статьи. Главное, чтобы вам стало понятно, что визуализация аналитических данных – это несложно. Нужно использовать правильные инструменты и следовать основным статистическим принципам. Тогда вы сможете делать полезные и наглядные сводки данных, меняющие любое направление бизнеса или жизнедеятельности в лучшую сторону.