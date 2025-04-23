Числа в Python и методы работы с ними

В Python, как и во всех популярных языках программирования, имеются целые числа (int) и числа с плавающей точкой (float). Но у Python есть и отличительная особенность – комплексные числа (complex).

Стоит также уточнить, что при присваивании переменной любого типа числа, не нужно использовать кавычки, так как они определяют строку, а не число. Пример:

str1 = '1' str2 = '2' num1 = 1 num2 = 2 print(str1+str2) # Выведет '12' print(num1+num2) # Выведет 3

Целые числа (int) в Python

В Python, как и в привычной нам математике, целыми числами являются все числа, которые лишены дробной части, то есть не имеют плавающей точки. Рассмотрим на примере:

num1 = 1 num2 = 2 # Присваиваем переменным целые числа print(num1, num2) # Выведет 1 2

Для упрощения создания больших чисел в Python используется нижнее подчеркивание, а не запятая. Пример:

num = 999_999_999 print(num) # Выведет 999999999 num = 999,999,999 print(num) # Выдаст ошибку

Числа с плавающей точкой (float)

Для отделения целой части числа в Python используется точка. Рассмотрим создание float-числа на примере:

num1 = 0.1 num2 = 0.22 # Присваиваем переменным целые числа print(num1, num2) # Выведет 0.1 0.22

Комплексные числа (complex)

Как я писал выше, Python поддерживает комплексные числа без установки дополнительных модулей. Рассмотрим создание таких чисел на примере:

# создание и сложение двух комплексных чисел num1 = 1 + 2j num2 = 2 + 4j summa = num1 + num2 print(summa) # Выведет (3+6j)

Проверка типа данных переменной

Для проверки типа данных переменной в Python используется встроенная функция type(). Рассмотрим на примере:

str = '1' int = 1 float = 1.1 com1 = 1 + 2j com2 = 2 + 4j complex = com1 + com2 print(type(str)) # Выведет <class 'str'> print(type(int)) # Выведет <class 'int'> print(type(float)) # Выведет <class 'float'> print(type(complex)) # Выведет <class 'complex'>

Арифметические действия в Python

Сложение делается с помощью оператора “+”. Пример:

a = 1 + 1 print(a) # Выведет 2

С помощью сложения можно преобразовать целое число в число с плавающей точкой. Рассмотрим на примере:

a = 1 + 1.0 print(a) # Выведет 2.0

Вычитание выполняется с помощью оператора “-”. Пример:

a = 1 - 1 print(a) # Выведет 0

Умножение делается с помощью оператора “*”:

a = 2 * 2 print(a) # Выведет 4

Возведение в степень выполняется с помощью оператора “**”. Пример:

a = 2**3 print(a) # Выведет 8

Также возведение в степень можно производить с помощью функции pow():

num1 = 2 num2 = 3 print(pow(num1, num2)) # Выведет 8

Деление выполняется с помощью оператора “/”. Пример:

a = 4 / 2 print(a) # Выведет 2

Для получения остатка от деления используется оператор “%”. Пример:

a = 5 % 2 print(a) # Выведет 1

Целочисленное деление выполняется с помощью оператора “//”. Пример:

a = 5 // 2 print(a) # Выведет 2

Округление чисел с плавающей точкой

Для округления float-чисел до ближайшего целого числа используется функция round(). Рассмотрим на примере:

num1 = 1.4 num2 = 1.6 print(round(num1)) # Выведет 1 print(round(num2)) # Выведет 2

Получение модуля числа

Для получения модуля любого числа мы можем использовать функцию abs(). Рассмотрим на примере:

num1 = -2 num2 = 3 print(abs(num1)) # Выведет 2 print(abs(num2)) # Выведет 3

Вывод

Мы разобрали функции для работы с числами в Python и научились ими пользоваться. Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Удачи в ваших начинаниях!