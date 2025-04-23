Числа в Python и методы работы с ними

Числа в Python и методы работы с ними4 мин. чтения
В Python, как и во всех популярных языках программирования, имеются целые числа (int) и числа с плавающей точкой (float). Но у Python есть и отличительная особенность – комплексные числа (complex).
Стоит также уточнить, что при присваивании переменной любого типа числа, не нужно использовать кавычки, так как они определяют строку, а не число. Пример:
str1 = '1' str2 = '2' num1 = 1 num2 = 2 print(str1+str2) # Выведет '12' print(num1+num2) # Выведет 3
Целые числа (int) в Python
В Python, как и в привычной нам математике, целыми числами являются все числа, которые лишены дробной части, то есть не имеют плавающей точки. Рассмотрим на примере:
num1 = 1 num2 = 2 # Присваиваем переменным целые числа print(num1, num2) # Выведет 1 2
Для упрощения создания больших чисел в Python используется нижнее подчеркивание, а не запятая. Пример:
num = 999_999_999 print(num) # Выведет 999999999 num = 999,999,999 print(num) # Выдаст ошибку
Числа с плавающей точкой (float)
Для отделения целой части числа в Python используется точка. Рассмотрим создание float-числа на примере:
num1 = 0.1 num2 = 0.22 # Присваиваем переменным целые числа print(num1, num2) # Выведет 0.1 0.22
Комплексные числа (complex)
Как я писал выше, Python поддерживает комплексные числа без установки дополнительных модулей. Рассмотрим создание таких чисел на примере:
# создание и сложение двух комплексных чисел num1 = 1 + 2j num2 = 2 + 4j summa = num1 + num2 print(summa) # Выведет (3+6j)
Проверка типа данных переменной
Для проверки типа данных переменной в Python используется встроенная функция type(). Рассмотрим на примере:
str = '1' int = 1 float = 1.1 com1 = 1 + 2j com2 = 2 + 4j complex = com1 + com2 print(type(str)) # Выведет <class 'str'> print(type(int)) # Выведет <class 'int'> print(type(float)) # Выведет <class 'float'> print(type(complex)) # Выведет <class 'complex'>
Арифметические действия в Python
Сложение делается с помощью оператора “+”. Пример:
a = 1 + 1 print(a) # Выведет 2
С помощью сложения можно преобразовать целое число в число с плавающей точкой. Рассмотрим на примере:
a = 1 + 1.0 print(a) # Выведет 2.0
Вычитание выполняется с помощью оператора “-”. Пример:
a = 1 - 1 print(a) # Выведет 0
Умножение делается с помощью оператора “*”:
a = 2 * 2 print(a) # Выведет 4
Возведение в степень выполняется с помощью оператора “**”. Пример:
a = 2**3 print(a) # Выведет 8
Также возведение в степень можно производить с помощью функции pow():
num1 = 2 num2 = 3 print(pow(num1, num2)) # Выведет 8
Деление выполняется с помощью оператора “/”. Пример:
a = 4 / 2 print(a) # Выведет 2
Для получения остатка от деления используется оператор “%”. Пример:
a = 5 % 2 print(a) # Выведет 1
Целочисленное деление выполняется с помощью оператора “//”. Пример:
a = 5 // 2 print(a) # Выведет 2
Округление чисел с плавающей точкой
Для округления float-чисел до ближайшего целого числа используется функция round(). Рассмотрим на примере:
num1 = 1.4 num2 = 1.6 print(round(num1)) # Выведет 1 print(round(num2)) # Выведет 2
Получение модуля числа
Для получения модуля любого числа мы можем использовать функцию abs(). Рассмотрим на примере:
num1 = -2 num2 = 3 print(abs(num1)) # Выведет 2 print(abs(num2)) # Выведет 3
Вывод
Мы разобрали функции для работы с числами в Python и научились ими пользоваться. Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Удачи в ваших начинаниях!