Что такое аптайм сайта

Аптайм происходит от английского слова «uptime» и означает период работоспособности какой-либо системы.

Чаще всего это слово используется в отношении сайта или сервера – аптайм веб-сайта, аптайм сервера.

Аптайм – это время, которое система работает без остановки. Если речь о сервере, то аптаймом называют промежуток времени с начала работы сервера до того момента, когда он останавливается (из-за перезагрузки, каких-то ошибок, выключения и так далее), то есть время бесперебойной работы сервера.

Аптайм сайта – это время непрерывной работы сайта.

Также существует такое понятие, как даунтайм (downtime). Это время, когда система не работала: сервер или сайт были недоступны пользователям.

Как измеряется аптайм?

Когда говорят об аптайме, речь обычно идет о процентах, о соотношении аптайма к общему календарному времени (например, к году). Это тот процент времени, когда сервер и сайт работали и были доступны.

Аптайм сервера и сайта – это один из тех параметров, на которые следует обращать внимание при выборе хостинга.

Может ли быть 100% аптайм?

Это то, о чем мечтают все пользователи – чтобы сайт был доступен круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в год. Достижимо ли это? Как правило, нет.

На работу сервера и сайта оказывает влияние множество факторов, начиная с технической составляющей и заканчивая электроснабжением.

Даунтайм может случиться по многим причинам, как из-за плановых работ (обновления ПО, перезагрузки серверов и т.д.), так и аварийных ситуаций.

Чтобы примерно представлять:

99% аптайм – это около 15 минут даунтайма в день (и 8 часов в месяц);

99,9% – это 50 минут даунтайма в месяц;

99,99% – это 50 минут даунтайма в год.

В целом, нормальным значением для хостинга является аптайм 99%.

Uptime на серверах Timeweb составляет 99.99%.

Почему важен аптайм?

Аптайм сайта – это время, когда сайт доступен пользователям в сети. Любое отключение сайта может обернуться значительными материальными потерями для интернет-магазинов и других ресурсов, рассчитанных на получение прибыли, ведь пока сайт не работает, никто не может на него зайти и не может ничего купить.

Кроме того, аптайм важен для продвижения, ведь этот процент учитывается поисковыми системами, поэтому и от него, в том числе, зависит, на какое место сможет продвинуться сайт.

А значит, если вы хотите продвигать свой сайт, обратите пристальное внимание на аптайм: стабильный хостинг поможет поднять ваш сайт выше.

Сервисы для мониторинга аптайма

Аптайм важен, это понятно. Но как отследить его? Для этого существует множество различных сервисов, независимых от хостинг-провайдеров.

Яндекс.Метрика

Чтобы воспользоваться уведомлениями Яндекс.Метрики, нужно установить на свой сайт счетчик и в его настройках (Настройка -> Уведомления) выбрать способ, как владелец сайта будет получать отчет о недоступности сайта: по электронной почте или по SMS.

Host Tracker

Платное решение, предлагающее отслеживать работу серверов и отсылать уведомления, если будут зафиксированы какие-либо проблемы. Здесь отслеживаться будут не только доступность и время отклика, но и занесение домена в черные списки, загруженность сервера, изменения содержимого сайта, работа баз данных и многое другое. Есть бесплатный 30-дневный период.

Ping-admin

Сервис дает возможность бесплатно протестировать доступность сайта из разных городов и стран. Есть и платные проверки (уведомления после проверок направляются бесплатно).

Сервис также позволяет установить на свой сайт индикатор доступности.

WatchSumo

Еще один сервис, который следит за доступностью сайтов в сети. Есть несколько тарифов (а также бесплатный 30-дневный пробный период), самый дешевый тариф стоит всего 1 доллар в месяц и включает проверку 1 сайта каждые 5 минут.

PingMySite

Еще один платный сервис мониторинга с бесплатным 14-дневным периодом. С интервалом в минуту проверяет доступность сайта из нескольких локаций.

Pingometer

Сервис предлагает круглосуточный мониторинг сайта с предоставлением детальных отчетов. Локации – Австралия, Бразилия, Франция, Германия, Люксембург, Япония, Нидерланды, Южная Америка, США и Великобритания. Цены начинаются с 9 долларов.

Monitis

Американский сервис мониторинга, который дает возможность получить расширенную информацию о своем сайте. Существует с 2006 года и используется почти в 200 странах. Предлагает 15-дневный бесплатный период.

Montastic

Простой по сравнению с другими сервис, зато имеющий бесплатный тариф – каждые 30 минут проверять 3 URL. Вся функциональность сервиса сводится к «работает/не работает», глубокой аналитики тут нет.

Site-Monitoring.NET

Бесплатный сервис, позволяющий делать проверку каждые 10, 15, 30 или 60 минут. Если будет обнаружена проблема (сайт не работает), то сервис в течение минуты проверит его статус еще раз, а затем вышлет уведомление.

Есть и другие сервисы, но выбирать их стоит по функциональности: для проверки статуса сайта и получения уведомлений в случае даунтайма можно использовать бесплатные ресурсы, а для получения расширенных аналитических данных лучше обратиться к платным сервисам. Начальные тарифы во всех сервисах стоят относительно недорого.

Как повысить аптайм сайта

Чтобы сайт работал как часы, следует обратить внимание на следующие моменты:

Техническое состояние сайта: ошибки в коде сайта легко могут привести к даунтайму.

Резкое увеличение трафика: нужно обязательно следить за нагрузкой; бывают ситуации, когда после запуска рекламы на сайт переходит много пользователей, и он «ложится».

То есть нужно обязательно следить и за самим сайтом, и за ресурсами, и за посещаемостью.

Заключение

Аптайм – важный показатель, который напрямую влияет на успешность проекта в сети. Поэтому важно постоянно следить за доступностью вашего сайта в сети, в чем вам помогут сервисы, перечисленные в этой статье.