Что такое центр обработки данных (ЦОД)

Сейчас практически у каждой крупной компании, которая как-то связана с информационными технологиями, есть в наличии центр обработки данных. Его предназначение заключается в обеспечении качественного соединения с сетью всех компьютеров и других устройств, расположенных в пределах здания. Обычно дата-центр представлен в виде отдельного помещения, которое специально оборудовано для работы серверов. Далее поговорим о расширенном понимании этой системы, их видах и самых крупных ЦОД, расположенных на территории России.

Что называется центром обработки данных

Начнем с общего понимания дата-центров. Каждый хотя бы раз, если не воочию, то в фильмах или на картинках, видел это помещение, где собрано огромное количество сетевого и серверного оборудования, везде находятся кабели и мигают датчики. Это и есть система, необходимая для корректного функционирования компьютерной части компании, в здании которого и находится этот ЦОД. Пример оформления такого помещения вы видите на следующем изображении.

Оборудование ЦОД

На предыдущей картинке видна и часть самого помещения, где расположен центр обработки данных. Это помещение продумано до мелочей в плане безопасности, технических параметров и условий для работы сетевых устройств. Есть несколько критериев, на которые обязательно обращают внимание при постройке дата-центров.

Здание. Это может быть как отдельное помещение в офисе компании, под которое, например, выделен целый этаж, так и полноценное сооружение, функционирующее на территории компании или в черте города как отдельная единица. Если речь идет об особо крупных проектах, сооружение не просто должно быть, его проектируют по особым параметрам для защиты от стихийных бедствий. Подача электроэнергии. ЦОД не должны простаивать, поскольку от них зависит работа других устройств и передача информации между ними. Исходя из этого, необходимо сделать так, чтобы энергия подавалась постоянно. Здесь уже каждый проектировщик решает сам, какой основной метод подачи электроэнергии и какие генераторы стоит использовать для конкретных целей. Охлаждение помещения. Обычный компьютер порой выделяет такое количество тепла, которого достаточно для повышения температуры в небольшой комнате, а если таких устройств в одном помещении находится с десяток или сотню, тогда тепло образовывается в огромных количествах. Его стоит отводить, для чего и предназначены специальные вентиляционные системы и дополнительные кондиционеры, охлаждающие воздух в помещении. Защита. Как и любую важную экономическую единицу крупной компании, дата-центр нужно защитить от злоумышленников или особо любопытных лиц: устанавливаются камеры, датчики движения, сигнализация, нанимается специальный персонал. Противопожарная система. Особого внимания заслуживает противопожарная система, оборудованная в ЦОД. Понятно, что при возникновении воспламенения оборудование нельзя тушить водой, ведь это приведет к глобальной поломке. Пена в данном случае тоже не подходит, поэтому из комнаты при помощи специального газа вытесняется кислород, а огонь гореть без него не может. Активируется противопожарная система автоматически, поэтому вспышки устраняются максимально быстро без причинения огромного экономического ущерба собственнику дата-центра.

Все эти пункты в совокупности позволяют организовать практически беспрерывную работы ЦОД, минимизируя риски появления непредвиденных ситуаций, которые бы не только на неопределенный срок прервали работу системы, но и принесли крупные финансовые убытки.

Уровни дата-центров

С оборудованием центров обработки данных все ясно, но не стоит забывать и о том, что они бывают разных уровней сложности в плане организации. Всего существует четыре различных класса, каждый из которых присваивается дата-центру в зависимости от его критериев. Давайте более детально разберем каждый из четырех так называемых тиров (Tier).

Тир 1

К базовому уровню рассматриваемых систем можно отнести все те, которые оборудованы в небольших или средних офисах. Под них выделено одно помещение, а главная их задача – поддержка серверной составляющей для обмена информации внутри офиса и передачи ее через интернет другим пользователям. Есть два критерия, которые относятся к этому тиру:

Установленные источники бесперебойного питания. Это могут быть генераторы, которые автоматически или вручную активируются, если вдруг основное электричество непредвиденно отключают. Охлаждение. Хоть количество серверного оборудования может быть и небольшим, обязательно наличие охлаждения во избежание любых перегревов.

Дата-центры такого уровня могут простаивать до 30 часов в год, что обусловлено выполнением технических работ. Еще при их оценке учитывается коэффициент отказоустойчивости, который в этом случае равен 99,671%.

Тир 2

Второй уровень отличает от первого наличие резервных мощностей. Они требуются для того, чтобы в случае необходимости поддержать в нормальном рабочем состоянии особо важные элементы системы, связанные с питанием и охлаждением. Это повышает устойчивость к появлению различных сбоев, поэтому упомянутый выше коэффициент повышается до 99,749%.

Что касается проведения технических работ, то в этом случае все функционирование дата-центра на время приостанавливается. Допустимое количество часов для простоя составляет 22 часа в год.

Тир 3

Сюда относится более продвинутое оборудование, в котором, помимо резервных мощностей, присутствует отдельный канал с питанием и охлаждением. Сделано это для возможности проведения параллельного ремонта. В таких случаях полная остановка работы дата-центра не требуется, что повышает его аптайм (описываемый коэффициент отказоустойчивости) до 99,982%. При этом время простоя в год не должно превышать 1,6 часов.

Тир 4

Последний и самый надежный тир, для попадания в который дата-центр должен быть оборудован всеми резервными каналами. При выходе любого элемента из строя сразу же подключается второй, повышая отказоустойчивость до максимума. Такие ЦОД никогда не выключаются, и любые неполадки никак не сказываются на общем его функционировании, так как ремонт ведется параллельно.

Самые крупные ЦОД в РФ

В качестве ознакомительной информации представим три самых крупных в Российской Федерации дата-центра, каждый из которых сосредоточен на предоставлении определенного типа услуг. Официальный веб-ресурс таких компаний вы сможете без проблем отыскать в поисковике, чтобы ознакомиться с используемыми технологиями, описанием самого центра и отзывами партнеров.

DataLine

Основная услуга, которую можно приобрести у данной компании, – место в ЦОД. Для этого необходимо обратиться на официальный сайт с запросом о проведении расчета. Специалисты подскажут, какие мощности стоит выделить и сколько будет стоить обслуживание.

Дополнительно DataLine предоставляет огромное количество других услуг, связанных с информационными технологиями. Они используют VDI для перевода сотрудников на удаленную работу, обеспечивают инфраструктуру рабочих мест, резервное копирование, облачные сервисы и информационную безопасность.

КРОК

КРОК – компания облачных сервисов, которая работает с офисами, предоставляя хранение данных, их резервное копирование, безопасность и общее управление инфраструктурой.

КРОК поддерживает несколько десятков разных проектов, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте. Все платформы оснащены последними технологиями, а их список указан на этом же веб-ресурсе.

Ай-Теко

Ай-Теко позиционируется как ведущий российский системный интегратор. Они внедряют в офисы различные технологии, связанные с ЦОД. Это могут быть системы управления печатью, видеонаблюдение, мини-ТЭЦ, программно-аппаратные решения, системы хранения данных и многое другое.

Помимо этого компания занимается телекоммуникациями, предоставлением информационной безопасности и аутсорсингом. На странице с перечнем услуг для каждой из них есть подробное описание того, как происходит интеграция и какие преимущества это дает при организации бизнес-процессов.

Только что вы узнали основную информацию о дата-центрах, разобрались с их организацией, уровнями и популярными российскими представителями. Есть еще огромное количество технических и экономических нюансов, о которых невозможно рассказать в рамках общей статьи. Сюда относится геораспределение для обеспечения безопасности данных, настройка инфраструктуры и многое другое.