Что такое центр обработки данных (ЦОД)11 мин. чтения
Сейчас практически у каждой крупной компании, которая как-то связана с информационными технологиями, есть в наличии центр обработки данных. Его предназначение заключается в обеспечении качественного соединения с сетью всех компьютеров и других устройств, расположенных в пределах здания. Обычно дата-центр представлен в виде отдельного помещения, которое специально оборудовано для работы серверов. Далее поговорим о расширенном понимании этой системы, их видах и самых крупных ЦОД, расположенных на территории России.
Что называется центром обработки данных
Начнем с общего понимания дата-центров. Каждый хотя бы раз, если не воочию, то в фильмах или на картинках, видел это помещение, где собрано огромное количество сетевого и серверного оборудования, везде находятся кабели и мигают датчики. Это и есть система, необходимая для корректного функционирования компьютерной части компании, в здании которого и находится этот ЦОД. Пример оформления такого помещения вы видите на следующем изображении.
Оборудование ЦОД
На предыдущей картинке видна и часть самого помещения, где расположен центр обработки данных. Это помещение продумано до мелочей в плане безопасности, технических параметров и условий для работы сетевых устройств. Есть несколько критериев, на которые обязательно обращают внимание при постройке дата-центров.
- Здание. Это может быть как отдельное помещение в офисе компании, под которое, например, выделен целый этаж, так и полноценное сооружение, функционирующее на территории компании или в черте города как отдельная единица. Если речь идет об особо крупных проектах, сооружение не просто должно быть, его проектируют по особым параметрам для защиты от стихийных бедствий.
- Подача электроэнергии. ЦОД не должны простаивать, поскольку от них зависит работа других устройств и передача информации между ними. Исходя из этого, необходимо сделать так, чтобы энергия подавалась постоянно. Здесь уже каждый проектировщик решает сам, какой основной метод подачи электроэнергии и какие генераторы стоит использовать для конкретных целей.
- Охлаждение помещения. Обычный компьютер порой выделяет такое количество тепла, которого достаточно для повышения температуры в небольшой комнате, а если таких устройств в одном помещении находится с десяток или сотню, тогда тепло образовывается в огромных количествах. Его стоит отводить, для чего и предназначены специальные вентиляционные системы и дополнительные кондиционеры, охлаждающие воздух в помещении.
- Защита. Как и любую важную экономическую единицу крупной компании, дата-центр нужно защитить от злоумышленников или особо любопытных лиц: устанавливаются камеры, датчики движения, сигнализация, нанимается специальный персонал.
- Противопожарная система. Особого внимания заслуживает противопожарная система, оборудованная в ЦОД. Понятно, что при возникновении воспламенения оборудование нельзя тушить водой, ведь это приведет к глобальной поломке. Пена в данном случае тоже не подходит, поэтому из комнаты при помощи специального газа вытесняется кислород, а огонь гореть без него не может. Активируется противопожарная система автоматически, поэтому вспышки устраняются максимально быстро без причинения огромного экономического ущерба собственнику дата-центра.
Все эти пункты в совокупности позволяют организовать практически беспрерывную работы ЦОД, минимизируя риски появления непредвиденных ситуаций, которые бы не только на неопределенный срок прервали работу системы, но и принесли крупные финансовые убытки.
Уровни дата-центров
С оборудованием центров обработки данных все ясно, но не стоит забывать и о том, что они бывают разных уровней сложности в плане организации. Всего существует четыре различных класса, каждый из которых присваивается дата-центру в зависимости от его критериев. Давайте более детально разберем каждый из четырех так называемых тиров (Tier).
Тир 1
К базовому уровню рассматриваемых систем можно отнести все те, которые оборудованы в небольших или средних офисах. Под них выделено одно помещение, а главная их задача – поддержка серверной составляющей для обмена информации внутри офиса и передачи ее через интернет другим пользователям. Есть два критерия, которые относятся к этому тиру:
- Установленные источники бесперебойного питания. Это могут быть генераторы, которые автоматически или вручную активируются, если вдруг основное электричество непредвиденно отключают.
- Охлаждение. Хоть количество серверного оборудования может быть и небольшим, обязательно наличие охлаждения во избежание любых перегревов.
Дата-центры такого уровня могут простаивать до 30 часов в год, что обусловлено выполнением технических работ. Еще при их оценке учитывается коэффициент отказоустойчивости, который в этом случае равен 99,671%.
Тир 2
Второй уровень отличает от первого наличие резервных мощностей. Они требуются для того, чтобы в случае необходимости поддержать в нормальном рабочем состоянии особо важные элементы системы, связанные с питанием и охлаждением. Это повышает устойчивость к появлению различных сбоев, поэтому упомянутый выше коэффициент повышается до 99,749%.
Что касается проведения технических работ, то в этом случае все функционирование дата-центра на время приостанавливается. Допустимое количество часов для простоя составляет 22 часа в год.
Тир 3
Сюда относится более продвинутое оборудование, в котором, помимо резервных мощностей, присутствует отдельный канал с питанием и охлаждением. Сделано это для возможности проведения параллельного ремонта. В таких случаях полная остановка работы дата-центра не требуется, что повышает его аптайм (описываемый коэффициент отказоустойчивости) до 99,982%. При этом время простоя в год не должно превышать 1,6 часов.
Тир 4
Последний и самый надежный тир, для попадания в который дата-центр должен быть оборудован всеми резервными каналами. При выходе любого элемента из строя сразу же подключается второй, повышая отказоустойчивость до максимума. Такие ЦОД никогда не выключаются, и любые неполадки никак не сказываются на общем его функционировании, так как ремонт ведется параллельно.
Самые крупные ЦОД в РФ
В качестве ознакомительной информации представим три самых крупных в Российской Федерации дата-центра, каждый из которых сосредоточен на предоставлении определенного типа услуг. Официальный веб-ресурс таких компаний вы сможете без проблем отыскать в поисковике, чтобы ознакомиться с используемыми технологиями, описанием самого центра и отзывами партнеров.
DataLine
Основная услуга, которую можно приобрести у данной компании, – место в ЦОД. Для этого необходимо обратиться на официальный сайт с запросом о проведении расчета. Специалисты подскажут, какие мощности стоит выделить и сколько будет стоить обслуживание.
Дополнительно DataLine предоставляет огромное количество других услуг, связанных с информационными технологиями. Они используют VDI для перевода сотрудников на удаленную работу, обеспечивают инфраструктуру рабочих мест, резервное копирование, облачные сервисы и информационную безопасность.
КРОК
КРОК – компания облачных сервисов, которая работает с офисами, предоставляя хранение данных, их резервное копирование, безопасность и общее управление инфраструктурой.
КРОК поддерживает несколько десятков разных проектов, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте. Все платформы оснащены последними технологиями, а их список указан на этом же веб-ресурсе.
Ай-Теко
Ай-Теко позиционируется как ведущий российский системный интегратор. Они внедряют в офисы различные технологии, связанные с ЦОД. Это могут быть системы управления печатью, видеонаблюдение, мини-ТЭЦ, программно-аппаратные решения, системы хранения данных и многое другое.
Помимо этого компания занимается телекоммуникациями, предоставлением информационной безопасности и аутсорсингом. На странице с перечнем услуг для каждой из них есть подробное описание того, как происходит интеграция и какие преимущества это дает при организации бизнес-процессов.
Только что вы узнали основную информацию о дата-центрах, разобрались с их организацией, уровнями и популярными российскими представителями. Есть еще огромное количество технических и экономических нюансов, о которых невозможно рассказать в рамках общей статьи. Сюда относится геораспределение для обеспечения безопасности данных, настройка инфраструктуры и многое другое.