Потеря всех данных сайта – страшный сон предпринимателя или компании, особенно, когда веб-ресурс – это основной источник привлечения клиентов. Но даже у мировых брендов происходят инциденты: выходит из строя оборудование, случаются хакерские атаки и многое другое. При этом их продукты всегда остаются в прежнем состоянии, а все потому, что используется регулярный бэкап.

Что это такое и как его настроить – рассказываем в сегодняшней статье.

Что такое бэкап сайта и зачем он нужен

Бэкапы (от англ. Backups) – это резервное копирование данных, в которых содержится частичная или полная информация о сайте. Оно нужно, чтобы организовать хранилище, защищенное от сбоев и других факторов, влияющих на работоспособность оборудования. Например, если сервер по каким-то причинам резко перейдет в негодность, то это никак не скажется на состоянии веб-ресурса. Его можно будет спокойно вернуть в прежнее состояние, потому что был совершен бэкап.

Таким образом с помощью резервного копирования компания может обезопасить себя от финансовых потерь и сохранить репутацию. Просто представьте, если бы, например, потерялись данные крупного интернет-магазина Lamoda. Пользователи стали бы обвинять компанию и негативно к ней относиться.

В случае с бэкапом можно всего этого избежать. Создается он, как правило, автоматически с помощью специальных инструментов. Пользователь сам выбирает, что именно должно быть сохранено, после этого необходимая информация архивируется в одном файле.

От чего защищает бэкап

Резервное копирование поможет в случаях, когда:

Происходят программные сбои. Например, может выйти из строя жесткий диск, на котором хранятся все данные. Если есть бэкап, то такая неприятность никак не повлияет на состояние веб-ресурса – достаточно будет восстановить утерянную информацию.

Например, может выйти из строя жесткий диск, на котором хранятся все данные. Если есть бэкап, то такая неприятность никак не повлияет на состояние веб-ресурса – достаточно будет восстановить утерянную информацию. Нужно перестраховаться. Если вы боитесь, что данные могут внезапно пропасть, то сделайте резервное копирование – оно убережет от непредвиденных ситуаций.

Если вы боитесь, что данные могут внезапно пропасть, то сделайте резервное копирование – оно убережет от непредвиденных ситуаций. Выполняется хакерская атака. От таких ситуаций, к сожалению, никто не застрахован: веб-портал могут взломать, заразить вирусом или даже удалить. В решении таких проблем поможет бэкап.

От таких ситуаций, к сожалению, никто не застрахован: веб-портал могут взломать, заразить вирусом или даже удалить. В решении таких проблем поможет бэкап. Сайт переезжает в другое место. Потребуется в случае переноса веб-ресурса с локального компьютера на хостинг. Также это будет полезно, когда нужно переехать с одного хостинг-провайдера на другой.

Потребуется в случае переноса веб-ресурса с локального компьютера на хостинг. Также это будет полезно, когда нужно переехать с одного хостинг-провайдера на другой. Совершается простая человеческая ошибка. Иногда случается и такое, и этого нельзя избежать. Даже профессионал может допустить ошибку, поэтому важно всегда хранить все данные в отдельном и защищенном месте.

Иногда случается и такое, и этого нельзя избежать. Даже профессионал может допустить ошибку, поэтому важно всегда хранить все данные в отдельном и защищенном месте. Теряется доступ к платформе. Обычно такое происходит, когда используются ненадлежащие хостинги или вводятся санкции.

Какие данные нуждаются в бэкапе

Резервное копирование чаще всего выполняется для сохранения критически важной информации, которая может повлиять на финансы и репутацию компании.

Вот что важно сохранять:

Базы данных. В них, как правило, содержится информация, необходимая для компании: контакты контрагентов и сотрудников, счета, номенклатура, накладные, договоры и прочее. Их потеря может привести к штрафам, задержкам поставок и ухудшении репутации, поэтому такие данные важно всегда резервировать.

В них, как правило, содержится информация, необходимая для компании: контакты контрагентов и сотрудников, счета, номенклатура, накладные, договоры и прочее. Их потеря может привести к штрафам, задержкам поставок и ухудшении репутации, поэтому такие данные важно всегда резервировать. Документы. Это Excel-файлы, отчеты, презентации и многое другое. Если потерять такую информацию, то можно сильно усложнить работу сотрудников. Без резервного копирования может уйти несколько месяцев, а то и лет, чтобы все восстановить.

Это Excel-файлы, отчеты, презентации и многое другое. Если потерять такую информацию, то можно сильно усложнить работу сотрудников. Без резервного копирования может уйти несколько месяцев, а то и лет, чтобы все восстановить. Настройки. Во время смены оборудования необходимо заново загружать все данные. И это только половина беды, ведь все еще нужно правильно настроить. А если есть бэкап, то все настройки легко перенести в кратчайшие сроки.

Во время смены оборудования необходимо заново загружать все данные. И это только половина беды, ведь все еще нужно правильно настроить. А если есть бэкап, то все настройки легко перенести в кратчайшие сроки. Сайты. Бэкапом веб-проектов, как правило, занимается хостинг-провайдер. Например, в Timeweb есть автоматическое резервирование всей информации.

Бэкапом веб-проектов, как правило, занимается хостинг-провайдер. Например, в Timeweb есть автоматическое резервирование всей информации. Виртуальные машины. Бэкап такой системы потребуется для сохранения важной информации, которая может потеряться во время сбоя устройства.

Чем бэкап отличается от архивирования и синхронизации данных

Существует несколько отличий резервного копирования от архивирования и синхронизации. Пройдемся по порядку:

Бэкап – выполняется вручную или автоматически. Зарезервированная информация используются чаще всего в том случае, когда происходит повреждение данных.

– выполняется вручную или автоматически. Зарезервированная информация используются чаще всего в том случае, когда происходит повреждение данных. Архивирование – нужно для хранения информации, актуальной на момент создания копии. Как правило, такой метод применяется для сохранения исторических данных. Они добавляются в архив один раз и не могут обновляться – для этого нужно создавать новый файл.

– нужно для хранения информации, актуальной на момент создания копии. Как правило, такой метод применяется для сохранения исторических данных. Они добавляются в архив один раз и не могут обновляться – для этого нужно создавать новый файл. Синхронизация – предназначена для актуализации, позволяет создавать полную копию данных и системы.

Как часто нужно делать бэкапы

Частота создания резервного копирования зависит от многих факторов – объема информации, периодичности обновления файлов и их важности. Например, финансовую документацию лучше сохранять ежедневно, а вот программы или настройки можно реже – один раз в 2-3 месяца. Если говорить о более сложных вещах – таких, как серверы, то для них бэкап лучше проводить ежедневно или каждый час.

Также обращайте внимание на следующее:

Объем хранилища. Как правило, с ограничениями мало кто сталкивается, но помнить о них стоит. Если вы выполняете бэкап на небольшой жесткий диск, то делать копирование данных каждый день не выйдет – в один момент просто закончится все место.

Как правило, с ограничениями мало кто сталкивается, но помнить о них стоит. Если вы выполняете бэкап на небольшой жесткий диск, то делать копирование данных каждый день не выйдет – в один момент просто закончится все место. Частоту обновления информации. На небольшом лендинге информация изменяется редко, иногда и вовсе остается стабильной несколько лет. На подобных ресурсах делать резервное копирование можно один раз в 3-5 месяцев. Если же веб-портал постоянно обновляется, то бэкап лучше выполнять ежедневно или раз в 15 минут.

Виды бэкапов

Рассмотрим основные виды резервного копирования.

FTP-бэкапы

Под FTP-бэкапами подразумевается метод, используемый для копирования данных сайтов. Чаще всего именно этот способ выбирают хостинг-провайдеры, так как его можно использовать в автоматическим режиме. Работает FTP-бэкап следующим образом: провайдер выделяет определенный объем хранилища на отдельном сервере и сохраняет туда всю информацию пользователей.

Облачные бэкапы

Следующий вид – облачное резервное копирование. Оно позволяет добавлять в хранилища любые данные – это могут быть как небольшое файлы, так и целые операционные системы. При использовании такого бэкапа часто предоставляется шифрование данных и другие дополнительные услуги.

Snapshot-бэкап

В переводе с английского, Snapshot – это снимок. В случае с резервным копированием понимается снимок сервера, который можно сделать в любой момент. Он будет полезен, когда нужно что-то оперативно сохранить перед глобальными обновлением или изменениями.

Что можно сделать с помощью снапшота? Например, копию операционной системы. Выполняется это очень быстро, а работа оборудования прекращается примерно на одну секунду.

HDD-бэкапы

В данном случае осуществляется ручное или автоматическое копирование данных на жесткий диск. Он может быть как встроенным, так и внешним.

CDP-бэкапы

CDP (от англ. Continuous Data Protection) – технология, позволяющая автоматически сохранять данные при их изменении. Для ее работы должен быть установлен специальный CDP-агент, который разделяет всю информацию на логические блоки. Эта программа поблочно передает файлы на CDP-сервер.

Напомним: как сделать бэкап сайта в Timeweb

Что такое резервное копирование и как оно работает – мы рассмотрели выше. Теперь давайте разберемся, как можно самостоятельно осуществить бэкап на Timeweb.

Для виртуального хостинга

Создание копии на хостинге осуществляется автоматически один раз в несколько дней. Также мы предоставляем резервное копирование по требованию. С тем, как это сделать, вы можете ознакомиться в «Базе знаний».

Для Dedicated-серверов

Все выделенные серверы оснащены объектным хранилищем S3, в котором хранятся бэкапы, архивы, фотографии, видео и статические сайты. Резервное копирование происходит автоматически раз в несколько дней.

Для Облачных серверов

Здесь можно пойти двумя путями – воспользоваться обычным бэкапом либо использовать снапшоты. Отличия в том, что второй вариант создается моментально, тогда как резервное копирование может занять до 30 минут. Но у снапшота есть один минус – он хранится только 7 дней.

Чтобы сделать снимок, вам нужно перейти в раздел «Резервные копии» и выбрать «Создать точку восстановления». Также для снапшота можно использовать API – подробнее об этом читайте в официальной документации.

Для сайтов на WordPress

В этом случае резервное копирование нужно настраивать вручную. Обычно для таких задач используют специальные плагины для WordPress:

All-in-One WP Migration – создает копию всего веб-сайта, включая тему и подключенные плагины.

BackWPup – более функциональный инструмент для создания резервного копирования. Для восстановления данных нужно использовать phpMyAdmin.

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin – этот инструмент позволит не просто выполнить резервное копирование, но еще и передать его в Dropbox, Google Диск, FTP или по почте.

Как скачать резервную копию сайта

В Timeweb нужно перейти в личный кабинет, зайти в раздел «Сайт» и выбрать «Резервные копии». Через эту вкладку вы можете восстановить копию веб-ресурса. После этого необходимо воспользоваться Файловым менеджером. В нем следует нажать на кнопку «Архиватор» и выбрать опцию «Запаковать и скачать».

Где и как хранить резервные копии

Посмотреть 3 последние копии в Timeweb можно через раздел «Сайты» –> «Резервные копии». На новых серверах, которые работают с декабря 2019 года, бэкапы выполняются ежедневно. Каждая копия на таком оборудовании хранится не более 30 дней.

Если речь идет о ваших личных данных с компьютера или другого устройства, то хранить резервные копии лучше всего:

В сетевом хранилище (NAS) – его можно разместить в удаленном месте и замаскировать. Для защиты выхода из строя жесткого диска используется технология RAID1.

На другом компьютере – в данном случае недостаток в том, что к ПК проще получить доступ и он также может сломаться, как и ваше устройство.

– в данном случае недостаток в том, что к ПК проще получить доступ и он также может сломаться, как и ваше устройство. На внешнем винчестере – небольшое устройство, его всегда можно носить с собой.

небольшое устройство, его всегда можно носить с собой. В облачном хранилище – это может быть Google Диск, Яндекс Диск и прочее. Плюс такого хранилища, что он доступен из любой точки мира. Есть двухфакторная аутентификация, защищающая информацию от кражи.

– это может быть Google Диск, Яндекс Диск и прочее. Плюс такого хранилища, что он доступен из любой точки мира. Есть двухфакторная аутентификация, защищающая информацию от кражи. На флешке – она мобильна, но на ней нельзя разместить много информации.

Интересный факт: почему же день бэкапа отмечается 31 марта

В заключение хотелось бы рассказать о международном дне резервного копирования. Он был выбран пользователями портала Reddit 31 марта совсем неслучайно. Дело в том, что больше всего потерь данных случалось первого апреля. Это были некого рода первоапрельские «шутки», которые, кстати, до сих пор случаются именно в этот день.

Заключение

Бэкап сайта или любой другой информации – полезная технология, позволяющая защищать данные. Чтобы ей воспользоваться, достаточно иметь под рукой другое устройство или обратиться за помощью к хостинг-провайдеру. В Timeweb резервирование происходит автоматически или по требованию. Посмотреть старые версии веб-ресурса вы можете в разделе «Резервные копии» – там же происходит самостоятельное сохранение данных.