Что такое CMS (Система Управления Контентом)

Начинающие вебмастера, которые пока и никакие не мастера вовсе, когда начинают гуглить «Как создать сайт?», натыкаются на аббревиатуру CMS. Некую сущность, которая должна помочь в создании сайта. Причем помочь сделать это быстро. Давайте разберемся, что это такое и действительно ли она поможет новичку сделать настоящий сайт.

Что такое CMS и зачем она может понадобиться?

CMS или «Система управления контентом» (еще ее иногда называют движком сайта) — это массивный кусок софта, который представляет собой полный набор инструментов для создания сайта и управления им же. То есть то, что обычно делается с помощью HTML, CSS и JavaScript-файлов, тут делается нажатием кнопок в графическом интерфейсе.

Естественно, такой подход значительно ускоряет скорость разворачивания полноценного ресурса и сильно облегчает жизнь тем, кто этим ресурсом управляет. По сути, программист никакой и не нужен. Практически любую функциональность на сайт можно добавить своими руками в интуитивно понятном интерфейсе. Разобраться, конечно, придется, но это займет куда меньше времени, чем изучение даже простейшего языка программирования.

CMS сильно облегчает работу людей, которые не хотят держать полноценный штат кодеров, но хотят поддерживать свой сайт, регулярно его дополнять новым контентом и не переживать по поводу разработки вообще.

И это не значит, что ваши возможности будут сильно ограничены. CMS поддерживают такое количество расширений, что можно развернуть все: от небольшого блога до огромного интернет-магазина. Без написания хотя бы одной строчки кода.

То же самое, только подробнее и списком

Давайте повторим, чтобы окончательно убедиться в том, что CMS — это очень хорошо и полезно.

CMS не требует от вас знания каких-либо языков программирования. Все делается в графическом интерфейсе, зачастую в довольно простом. Все компоненты CMS, включая ее саму и набор расширений, можно всегда поддерживать в обновленном состоянии без особых трудозатрат. Они обновляются не сложнее, чем Windows. Визуальную составляющую CMS не нужно прорабатывать самостоятельно. Уже есть готовые темы, которые нужно только оплатить и установить. И любой добавленный контент будет адаптироваться под выбранный дизайн без необходимости менять его вручную. В CMS доступны все необходимые инструменты для продвижения ресурса. Все SEO-шные штуки, приложения для повышения безопасности, чаты для общения с аудиторией, кнопки социальных сетей. Все, что вы видите на других сайтах, тут можно добавить в пару кликов, установив соответствующий плагин. Информация о CMS хорошо задокументирована, и вам не составит труда найти нужную инструкцию или какое-то пояснение. Почти во всех движках есть функция распределения ролей. Можно без лишних движений выдать определенные права авторам контента, другим модераторам, третьим администраторам. И дальше по такому же принципу. А если в документации не найдется ответ на появившийся вопрос, то есть огромное сообщество пользователей, готовых поделиться информацией на специализированных форумах или в Slack-чатах. Ну и что важнее всего. Большая часть CMS поставляется бесплатно. Оплачиваете хостинг и вперед. Платить сверху ничего не придется.

Популярные движки и их особенности

Теперь вы знаете, чем хороши CMS, но еще недостаточно близко с ними знакомы. Обсудим наиболее востребованные движки.

WordPress

Эта CMS идет первой в списке, потому что заслуживает этого на 100%. Можно сходу выбирать ее и не сомневаться, что она подойдет для решения поставленных задач. Эта штука адаптируется под любые условия и умеет делать все, что душе угодно.

Только не путайте WordPress.com и WordPress.org. Первый — это уже готовый сайт с движком и хостингом. Второй — платформа, которую можно разместить на своем ресурсе. Мы тут говорим только про второй вариант.

Плюсы

Может превращаться во что угодно. Хотите личный блог? Да он для этого и создавался. Хотите онлайн-магазин? Ок. Движок для любого бизнеса.

Удобная система редактирования сайтов. Тут все построено на блоках — составляющих сайта, которые можно редактировать и перемещать в любом хаотичном порядке.

WordPress подходит для быстрого и эффективного SEO-продвижения. Тут для этого еще и тонна плагинов есть.

Да, плагинов здесь море. И для аналитики, и для рекламы, и для соцсетей. Как бесконечно большой App Store, только для вашего сайта.

Минусы

WordPress — увесистый и местами сложный продукт. Количество меню иногда кажется избыточным. Придется разобраться во всех нюансах.

Хостинг, домен, безопасность сайта и прочие рутинные дела останутся на вашей совести. Если, конечно, не выберете Timeweb. Но об этом ниже.

Craftum

Следующий на очереди Craftum. Идеальный выбор, если вам нужно быстро создать лендинг, портфолио, сайт компании или небольшой интернет-магазин. Не придется разбираться не только в программировании, но и понимать, что такое хостинг. Все предоставляется «из коробки». Технически Craftum нельзя назвать CMS, это конструктор сайтов, но вполне справляется со многими бизнес-задачами.

Плюсы

Легкий в работе. Административная панель у Craftum еще проще, чем у Wordpress. С управлением разберется даже человек, который никогда до этого не создавал сайты.

Есть большая библиотека шаблонов. Нужен дизайн для сайта клининговой службы, юридической компании или косметического салона? Пожалуйста. Выбирайте нужный шаблон и заполняйте его своей информацией.

Можно создать сайт по своему макету. Для этого на платформе есть дизайн-блоки — легкий и удобный инструмент для быстрой верстки.

Многофункциональный. С помощью блока «HTML-код» можно установить на сайт чат, калькулятор, квиз, метрику, а также другие виджеты.

SEO-оптимизация. Платформа автоматически генерирует файлы robots.txt и sitemap.xml. А еще вы можете указать свои ЧПУ, Title, Description и заголовки H1-H3.

Доступен пробный 10-дневный период. В течение этого срока вы можете бесплатно протестировать весь функционал сервиса, чтобы понять, подходит он для ваших задач или нет. Дальнейшая платная подписка обойдется совсем недорого — от 159 руб/месяц.

Дополнительные «плюшки». Всем сайтам дают бесплатный SSL-сертификат для работы по защищенному соединению, а при оплате годового тарифа «Премиум» — домен в подарок.

Минусы

Нельзя установить сторонние плагины, как на CMS.

Не подойдет для крупных интернет-магазинов и медиа со сложной функциональностью.

Недоступно экспортирование кода сайта.

Joomla

Движок сайта, который идет по пятам за WordPress и пытается завоевать его славу. У него те же преимущества: бесплатность, куча плагинов, гигантский ассортимент визуальных оформлений. Тут работает дело вкуса. CMS для тех, кто не проникся философией WordPress, но хочет похожее решение.

Плюсы

Умеет адаптироваться под требовательных вебмастеров. Все элементы ведут себя податливо и поддаются быстрому изменению.

Подходит и тем, кто умеет писать код, и тем, кто не хочет этого делать. Wordpress — тоже такой, но здесь на этом сильнее акцентируется внимание.

Так же, как и Wordpress распространяется бесплатно с открытым исходным кодом и поддерживается сообществом поклонников.

Минусы

В сравнении с новым интерфейсом Wordpress, здесь творится вакханалия. Разобраться с тем, как работает Joomla куда сложнее, чем с его главным оппонентом.

Количество расширений и тем для этого движка хоть и велико, но все же скромнее, чем у WP. Это может помешать при создании сайта с необходимой функциональностью.

У модулей и расширений для Joomla частенько появляются проблемы с совместимостью. Многие могут не подружиться, что скажется на сайте в целом.

Drupal

Еще один аналог WP. Только более престижный. На его базе часто строят ресурсы для учебных учреждений и крупных журналов. В общем, разного рода серьезный бизнес или государственные организации. Лучше подходит тем вебмастерам, которые готовы нанять в штат разработчика на полный день. Он пригодится.

Плюсы

На Drupal легче добавлять специфичный контент, который не поддерживается другими движками (редкость, конечно, но и такое бывает).

Удобная система распределения ролей между пользователями.

Много модулей, созданных профессиональными разработчиками. Они работают на манер плагинов (как в Joomla).

Минусы

Drupal ориентируется на профессионалов и кодеров с опытом. Поэтому он не так дружелюбен по отношению к людям, далеким от разработки сайтов. Даже настройка внешнего вида может обернуться сложностями.

В целом, визуальная составляющая сайтов на базе Drupal пишется разработчиками и дизайнерами со стороны. Это дополнительная статья расходов. Иногда сильно ощутимая.

Битрикс

Огромная махина, включающая в себя приложения для управления по-настоящему большими интернет-магазинами. Туда входит и собственная система распределения задач, механизмы для управления проектами, инструменты для взаимодействия с клиентами. Ну и своя CMS. Вариант для тех, кто ведет серьезный бизнес.

Плюсы

Bitrix — не только CMS, а набор программ. В них входит то, что нужно для ведения бизнеса от среднего до большого.

Встроенный «проектировщик страниц» поддерживает Drag and Drop. Перетаскивая элементы, можно без особых затрат построить себе хоть лендинг, хоть целый мебельный магазин.

Минусы

Битрикс — сложная вещь, это монстр для контроля организации внушительных размеров. В качестве обычного движка для блога не подойдет.

Придется найти кого-то, кто научит вас этим монстром пользоваться. И потратить много часов, чтобы все тут изучить и понять.

Цена может оказаться неподъемной для тех, чей бизнес не приносит сумм с большим количеством нулей на конце.

Magento

Как и Битрикс, Magento имеет более узкую специализацию. Это платформа для вебмастеров, создающих платформу цифровой торговли. Онлайн-магазин или что-то около того. У нее тоже открытый исходный код, хоть разработкой и занимались сотрудники Adobe. Но есть и коммерческая версия за деньги (большие).

Плюсы

Благодаря своей структуре подходит для быстро растущих сайтов. Можно без лишних тревог расширить ассортимент своего интернет-магазина и принять новых клиентов. Ничего не замедлится и не начнет тормозить.

Magento любят бренды, названия которых у всех на слуху. Этот движок используют в Nike, Ford и в Coca-Cola.

В Magento встроены безопасные и практичные методы оплаты товаров онлайн.

Минусы

Для крошечной онлайн-лавки с сувенирами Magento будет чересчур увесистым.

Magento Commerce стоит дорого. Так же, как и найм разработчиков, умеющих с ней работать.

И еще сотни других

CMS много. Для описания всех нужна отдельная огромная статья. И каждая CMS заслуживает отдельную статью. Как Wordpress, например. Здесь я все изложить не смогу, но еще парочку названий упомяну.

Есть Wix. Это такой недо-WordPress. Пытается быть базовой версией «взрослых» движков. Местами получается, но клиенты Wix рано или поздно перепрыгивают на что-то более функциональное. Для этих же целей используют конструкторы в духе Тильды и Ukit. С помощью них тоже можно быстро «набросать» сайт, не зная ничего о коде.

А еще для личных блогов используют Ghost. Люди любят его за поддержку Markdown и выгодное для вебмастеров взаимодействие с поисковыми роботами. Причем по умолчанию. Без установки и настройки плагинов.

Еще для блогеров есть старик Blogger. Хорош тем, что в нем можно развернуть блог за минуты. Работать с ним можно без хостинга. Записи в блог добавляются через одноименные приложения. Хоть с телефона, хоть с планшета. При этом позволяет заработать на рекламе (если блог станет популярным).

Ну и Shopify. Еще одна eCommerce-платформа. Пользуется спросом на западе. Используется как Magento, только ее нельзя разместить на своем ресурсе. Это решение «все включено» вместе с хостингом и прочими радостями.

Стоит упомянуть и движок под названием OpenCart. Популярная CMS, специально созданная для работы с небольшими интернет-магазинами.

Какую CMS выбрать?

Все упирается в цель создания ресурса. Сначала надо ответить на вопрос, зачем вам вообще сайт как таковой. От этого уже можно танцевать и решать, какой движок ставить на хостинг. Итак, давайте представим три сценария и поочередно их рассмотрим.

Сразу отмечу, что это предположения, а не призыв к действию. CMS очень много, всегда есть из чего выбрать. Поэтому одну задачу можно решить как с помощью WordPress, например, так и с помощью Ghost. Так почти с любой задачей в вебе.

У меня собственный небольшой блог

Личный блог можно построить на базе WordPress или Joomla. Без вложений, без трудностей. Обе CMS настраиваются руками даже неопытного пользователя за пару-тройку часов.

Для WordPress у нас есть всеобъемлющая инструкция, в которой подробно все изложено для тех, кто не разбирается в вопросе и стесняется пробовать что-то методом тыка.

Движки поддерживают различные форматы записей, в них есть масса плагинов для расширения функциональности блога. Есть распределение ролей на случай, если привлечете новых лиц, которые будут писать параллельно с вами. В общем, ограниченными в возможностях себя точно не почувствуете.

Владею интернет-магазином с большим количеством клиентов

Когда клиентов много, а в команде уже собрался штат из десятков или сотен сотрудников, то лучше обратить внимание на Битрикс. Сложно, конечно, но оно того стоит. Покроет все нужды разом. Пригодится и тот массив приложений, что идет в комплекте. В РФ Битрикс и 1С чуть ли не вещи первой необходимости, когда речь заходит о бизнесе в масштабах страны.

Занимаюсь местным медиа-изданием или поддерживаю сайт крупного учреждения

Drupal будет отличным выбором. Сложноват, конечно. Наверняка потребует вложений в разработчика. Но зато станет крутой отправной точкой для создания сайта не как у всех. Он будет заметно отличаться и визуально, и функционально от простых конструкторов типа WordPress. Причем это отличие со знаком «плюс». А еще появится возможность добавлять контент в любом формате без ограничений.

Как установить СMS в Timeweb?

Установить движок сайта на хостинг Timeweb можно двумя путями:

Использовать встроенный каталог CMS в панели управления. Загрузить файлы движка с официального сайта и руками перенести их на сервер.

Первый способ подойдет, если нужна CMS вроде WordPress, но лень возиться с загрузкой файлов.

Открываем панель управления Timeweb.

Переходим в раздел «Каталог CMS».



Кликаем по названию движка, который нам нужен.



Потом нажимаем на кнопку «Установить приложение».



Панель управления предложит выбрать домен, к которому привяжется выбранный движок. Указываем его.



Потом жмем на кнопку «Начать установку» и ждем.



Хостинг выдаст вам данные для входа в административную панель самой CMS. После этого можно полноправно ею управлять.

Более подробно почитать о первом способе и узнать о втором можно в нашей инструкции.

Хостинг для CMS на базе Timeweb

Инструкция выше не понадобится, если вы сразу купите хостинг с установленной CMS. Такие есть, да. Чтобы на них взглянуть:

Заходим на сайт Timeweb.

Открываем раздел «Хостинг».



И выбираем там подменю «Хостинг для CMS».



Перед вами появится три хостинга с уже установленными движками. Среди них:

WordPress Joomla Drupal

Для каждой есть 2 тарифа и два метода оплаты.



Первый тариф — «Старт». Включает в себя 10 сайтов, 10 баз данных и 10 Гбайт свободного пространства. Подходит для создания несложных сайтов и блогов.

Второй тариф — Pro. В нем уже 30 сайтов, бесконечное число баз данных и до 20 Гбайт памяти. Для сайтов посерьезнее, как вы догадались.

«Старт» стоит 180 рублей в месяц, если платить сразу за год. Тариф Pro обойдется подороже: 830 рублей, если платить сразу за год, и 990 — за месяц.

Пара кликов, минута ожидания, и у тебя уже полноценный сайт с движком на выбор.

Хостинг для Битрикс на базе Timeweb

Для Битрикс тоже есть вариант. Прямо на главной странице есть пункт «Хостинг для 1С-Битрикс».

Для вас доступны три тарифа:

1Сайт — бюджетный вариант для проекта, не требующего большого количества ресурсов. Какой-нибудь форум, к примеру. Можно создать одну базу данных и один сайт. Цена: 309 рублей в месяц, если платить за год вперед. Eterno подходит для магазина. До 30 сайтов. Количество баз данных неограничено. Трафик тоже. Цена: 830 рублей в месяц, если платить за год вперед. Premium — на случай, если вы затеяли что-то необъятное. До 100 сайтов. Цена: 3600 рублей в месяц, если платить за год вперед.

Теперь вы не только знаете определение термина CMS, но и познакомились с лучшими представителями движков. Теперь сделать выбор должно быть проще. Особенно, если выбрать решение от Timeweb, где все делается одной кнопкой.