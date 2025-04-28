Что такое 301 редирект и как его настроить

При работе с веб-ресурсами возникают ситуации, когда происходит удаление, перенос или изменение url-адреса отдельных страниц или сайта целиком. При этом требуется сохранить индексацию в поисковых системах и перенаправить пользовательский трафик на новый адрес. Для решения этой задачи используется функция под названием 301 Redirect. Это один из инструментов SEO, который позволяет не только избежать ошибок при открытии отдельных страниц, но и добиться корректной работы ресурса. Правильные настройки редиректа дают дополнительную возможность получить синергетический эффект в поисковой оптимизации и увеличить количество органического трафика на релевантные страницы. Рассмотрим более подробно, как происходит настройка редиректа 301.

Что такое переадресация 301

Permanent Redirect 301 применяется с целью организации постоянной переадресации с неактуального доменного адреса или url отдельной страницы на рабочую версию. Редирект может понадобиться в связи с глобальным переносом сайта на другой домен, техническими изменениями в написании адреса, удалением страниц, необходимостью внутренней и внешней перелинковки. Один из вариантов использования перманентной переадресации – редирект с нескольких доменных имен, созданных в разных зонах, на один актуальный адрес. Грамотное использование редиректа позволяет перемещать контент без потерь в поисковой индексации, сохранить и даже увеличить прежний вес и позицию в выдаче.

Настроить код состояния HTTP 301 можно разными способами:

с помощью HTML и PHP;

через панель управления или плагины соответствующей CMS;

при помощи специальных скриптов (программ);

на уровне хостинг-провайдера;

внесением соответствующих записей в файлы .htaccess для сервера Apache или web.config для IIS.

Последний способ является наиболее простым и надежным. О нем чуть позже поговорим подробнее.

Альтернативные методы переадресации

Редирект 302. Применяется в случае временной переадресации с одного url на другой. При его использовании поисковая система индексирует все доступные версии сайта или страницы. Объединения ссылочного веса и внутренних метрик на приоритетном ресурсе не происходит.

Применяется в случае временной переадресации с одного url на другой. При его использовании поисковая система индексирует все доступные версии сайта или страницы. Объединения ссылочного веса и внутренних метрик на приоритетном ресурсе не происходит. 307 Temporary Redirect рекомендуется применять в исключительных случаях. Например, при техническом обслуживании сайта, когда он недоступен некоторое время.

рекомендуется применять в исключительных случаях. Например, при техническом обслуживании сайта, когда он недоступен некоторое время. Обновления Meta Refresh выполняют переадресацию не на уровне сервера, а непосредственно на сайте. Пользователь сталкивается с временной задержкой (обычно около пяти секунд), после чего для перехода на нужную страницу должен принудительно запустить определенную команду. Этот метод часто приводит к падению посетительского интереса и проседанию поисковых индексов.

выполняют переадресацию не на уровне сервера, а непосредственно на сайте. Пользователь сталкивается с временной задержкой (обычно около пяти секунд), после чего для перехода на нужную страницу должен принудительно запустить определенную команду. Этот метод часто приводит к падению посетительского интереса и проседанию поисковых индексов. Редирект rel=«canonical». Позволяет сохранить доступ посетителям ресурса к контенту дублирующихся страниц. При этом для поисковиков наличие команды canonical на одной из страниц говорит о том, что только она подлежит индексации в поиске.

В большинстве случаев постоянная переадресация является более правильным решением, чем временная. На практике это объясняется просто. Предположим, сайт сменил доменную зону, а затем еще и обзавелся защищенным протоколом https. При настройке временной переадресации в индексе Яндекса и Google по одним и тем же запросам появились три версии сайта с пропорциональным проседанием позиций в выдаче. После настройки редиректа 301 на приоритетный url произошло склеивание дублей, робот вернул сайт в топ выдачи.

Не рекомендуется использовать постоянный редирект при временном переносе сайта или наличии серьезных проблем со старым доменным именем. Если адрес забанен или попал под поисковую фильтрацию, смена дислокации с применением переадресации не поможет избавиться от этих ограничений.

В каких случаях используется постоянный редирект 301

Смена доменного имени, перенос сайта. Необходимо произвести тотальную настройку переадресации со старого адреса на новый, чтобы все без исключения запросы к old_site.ru перенаправлялись на new_site.ru. Изменение написания url определенных страниц в целях SEO-продвижения, смены CMS или по иным причинам. Требуется настроить редирект с site.ru/1hdkr5 на site.ru/page_adress. Перенос разделов на субдомены. Необходимо сменить адрес www.site.ru/example на example.site.ru. Для аккумуляции трафика с адресов, купленных в разных доменных зонах, на один приоритетный ресурс. Исключение дублирующихся страниц из индекса. Склейка зеркал сайта – вариантов сайта с идентичным контентом, но разным написанием адресов: site.ru, www.site.ru, https://site1.ru и т.д. В этом случае выбирается один приоритетный домен и на него настраивается редирект со всех остальных зеркал. Удаление ранее существовавшей страницы. В этом случае пользователи обычно видят ошибку 404. Большое количество таких сообщений негативно воспринимается как пользователями, так и поисковиками. Для быстрого перехода пользователя на мобильную версию ресурса со смартфонов и планшетных устройств.

Создание постоянной переадресации 301 через настройки и плагины CMS

В большинстве популярных конструкторов сайтов и CMS (OpenCart, Joomla!, Битрикс, Wix, Тильда) предусмотрена настройка редиректов с помощью встроенных инструментов. Если сайт создан с помощью WordPress, для настройки переадресации можно воспользоваться следующими плагинами:

Redirection — самый популярный плагин для настройки редиректов. Кроме основной функции обладает следующими возможностями: сбором статистики переадресаций, отслеживанием ошибок 404, поддержкой регулярных выражений.

Safe Redirect Manager — простой плагин, который также поддерживает регулярные выражения, практически не влияет на производительность сайта.

Quick Page/Post Redirect Plugin — еще один удобный инструмент оптимизации. Один из недостатков — отсутствие поддержки регулярных выражений. К ссылкам можно добавлять атрибут «nofollow».

Simple 301 Redirects. Данный модуль обладает одним недостатком – url для переадресации необходимо прописывать вручную.

Настроить Permanent Redirect 301 в Вордпресс можно и через редактирование файла .htaccess в разделе управления хостингом. Чтобы подключиться к нему, потребуется использовать FTP-клиент. Сама кодировка производится по общим правилам настройки переадресации в .htaccess.

Чтобы настроить 301 редирект в CMS OpenCart в файле .htaccess необходимо прописать:

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^_route_=адрес_старой_страницы.html$ RewriteRule ^(.*)$ http://ваш_домен.ru/новой_страницы/? [R=301,L]

Для Битрикс кодировка будет выглядеть следующим образом:

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.sng-it.ru$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://sng-it.ru/$1 [R=301,L]

В Joomla настройки переадресации производятся через панель администратора в разделе «Компоненты» => «Перенаправление». Здесь можно не только установить правила редиректа, но и отслеживать страницы с битыми ссылками и перенаправлять их на корректные адреса.

С конструкторами сайтов все не так однозначно. Например, один из наиболее популярных CMS-конструкторов WIX не предоставляет возможности создания файла .htaccess.

Но настроить редирект 301 довольно просто в базовом редакторе.

Настройка 301 редирект в .htaccess

Файл с расширением .htaccess – это дополнительный конфигурационный файл web-сервера Apache. Его используют для настройки веб-сервера, а также для обработки различных URL-адресов.

Для настройки 301 редиректа в файле .htaccess чаще всего применяют одну из трех директив: Redirect, RedirectMatch или RewriteRule. Директивы относятся только к папке, где размещен .htaccess, а оттуда распространяются на дочерние папки.

Найти файл можно через панель управления хостинга либо использовать FTP-клиент. При любом варианте нужно включить отображение скрытых файлов.

Предварительная подготовка

Для создания 301 редиректа перейдите в панель управления вашего сайта.

Проверьте наличие .htaccess файла в корневом каталоге сайта (public_html, если используете WordPress). Если файл отсутствует, создайте его.

Рекомендуем все условия редирект записывать в блоке IfModule, дабы избежать ошибок при выполнении файла htaccess.

<IfModule mod_rewrite.c> </IfModule>

Перед тем как начать прописывать правила перенаправления, необходимо включить механизм преобразований (RewriteEngine) при помощи команды RewriteEngine On.

Хостинги применяют по умолчанию 302 или любой другой 3xx редирект. В связи с этим в правилах используются флаги. Рекомендуем дописывать в своих правилах [R=301,L].

Разберем наиболее распространенные варианты создания 301 редиректа через .htaccess.

Склейка зеркал сайта (www / без www)

Сайты http://name.site и http://www.name.site для поисковых систем являются разными. А по факту это разные адреса одного сайта.

В поисковой системе сайт по одному адресу будет проиндексирован, а по второму адресу зафиксирован как дубль, что может повлиять на продвижение ресурса. Для избегания дублей необходимо сделать так называемую «склейку» сайта, то есть прописать 301 редирект в .htaccess.

Если изначально в индекс поисковой системы попала версия «с www», в файл .htaccess добавляется редирект на «без www»:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.name\.site$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://name.site/$1 [R=301,L]

Если произошла обратная ситуация и необходима переадресация с без «www» на «www», то в файл прописывается:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^v name\.site$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://www.name.site/$1 [R=301,L]

Редирект с http на https для всего сайта

В случае перехода на защищенный протокол https для всего сайта, необходимо настроить перенаправление с http на https. Для этого в файл .htaccess добавьте:

RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$ RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Если данная конструкция не сработает, попробуйте другой вариант:

RewriteCond %{HTTPS} =on RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [QSA,L] RewriteCond %{HTTPS} off RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Если редирект не работает и в этом случае, попробуйте такой вариант:

RewriteEngine On RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$ RewriteCond %{REQUEST_URI} =/page.php RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R,L]

В результате пройдет перенаправление на https всех пользователей и поисковых систем.

Постранично

Бывают случаи, когда необходимо создать редирект на https всех страниц, кроме одной. В этом случае используют постраничный редирект:

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} =off RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/page.php RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [QSA,L]

Для одной страницы

Для редиректа с http на https одной страницы (например page.php), в файл добавьте следующую конструкцию:

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} =off RewriteCond %{REQUEST_URI} =/page.php RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [QSA,L]

Редирект сайта с https на http

Если необходимо сделать 301 редирект всего сайта с https на http, в файл прописывается следующее:

RewriteCond %{SERVER_PORT} ^443$ [OR] RewriteCond %{HTTP} =on RewriteRule ^(.*)$ https://name.site/$1 [R=301,L]

Изменение домена

В том случае. если необходимо перейти на другой домен, при этом сохранив SEO-позиции, в файл .htaccess прописывают следующее:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.old_name\.ru$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://new_name.ru/$1 [L,R=301] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^old_name\.ru$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://new_name.ru/$1 [L,R=301]

Редирект на страницу с другим url (без параметров)

Иногда возникает ситуация, когда необходимо изменить url страницы, то есть перенести данные с одной страницы на другую страницу, при этом не потеряв вес страниц. В этом случае в файл .htaccess прописывают следующее:

RewriteRule ^(.*)old_page.html$ http://vash-sait.ru/new_page.html [R=301,L]

Редирект для url (с параметрами)

Если адрес содержит параметр (например, http://name.site/articles.php?section=1, где параметром является «section=1» ), то прописывают следующую конструкцию:

RewriteCond %{QUERY_STRING} section=1 RewriteRule ^index.php http://name.site/articles.php? [R=301,L]

Редирект с index.php на главную страницу

В тех случаях, когда главная страница сайта может быть недоступна по нескольким адресам одновременно, применяют следующую конструкцию:

RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.php\ HTTP/ RewriteRule ^index\.php$ http://name.site/ [R=301,L]

Редирект со страниц со слешем на без слеша (для всего сайта)

Для избегания дублей в файле .htaccess используют следующую конструкцию:

RewriteCond %{REQUEST_URI} !\? RewriteCond %{REQUEST_URI} !\& RewriteCond %{REQUEST_URI} !\= RewriteCond %{REQUEST_URI} !\. RewriteCond %{REQUEST_URI} ![^\/]$ RewriteRule ^(.*)\/$ /$1 [R=301,L]

Или более короткий вариант:

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/$ RewriteRule ^(.+)/$ /$1 [R=301,L]

Редирект со страниц без слеша на слеш (для всего сайта)

Обратный вариант применяется, когда нужно использовать адреса со слешем.

RewriteCond %{REQUEST_URI} !\? RewriteCond %{REQUEST_URI} !\& RewriteCond %{REQUEST_URI} !\= RewriteCond %{REQUEST_URI} !\. RewriteCond %{REQUEST_URI} !\/$ RewriteRule ^(.*[^\/])$ /$1/ [R=301,L]

301 редирект с 404 Not Found

Код 404 Not Found (страница не найдена) присваивается удаленной или несуществующей странице на сайте. Создание постоянного перенаправления с таких страниц актуально для контентных сайтов и крупных интернет-магазинов, где страницы часто удаляются по естественным причинам. Тогда возникает потребность перенаправить посетителей на одну из главных страниц сайта, чтобы они не уходили с ресурса при виде ошибки.

301 редирект для страниц 404 Not Found сделать совсем не сложно. Например, этот код перенаправит со всех 404-страниц на главную:

ErrorDocument 404 http://www.site.com/301.html

Однако делать такие редиректы в массовом порядке не рекомендуется, так как это может испортить SEO-статистику всего ресурса.

Финальный вид файла .htaccess

Пример файла htaccess, после добавления в него редиректов:

Options -Indexes ErrorDocument 404 /404.php php_flag register_globals off php_value pcre.recursion_limit 1000 #Условия 301 редиректа <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On # склейка зеркал RewriteCond %{HTTP_HOST} ^my_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ https://my_site.ru/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^my_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ https://my_site.ru/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.my_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ https://my_site.ru/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.my_site.ru$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ https://my_site.ru/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.my_site\.ru RewriteRule ^(.*)$ https://my_site.ru/$1 [R=301,L] # без слеша RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/$ RewriteRule ^(.+)/$ /$1 [R=301,L] </IfModule> php_value default_charset utf-8 AddType 'text/html; charset=utf-8' .html .htm .shtml

Синтаксис для регулярных выражений в .htaccess

. точка заменяет произвольный символ [abc] обозначает перечень знаков, совпадающих с буквами a, b, или с [^abc] список символов вне указанного диапазона (кроме a, b, с) * указывает на то, что предыдущий знак может повторяться 0 или больше раз [abc]* команда найдет идущие подряд символы из заданного набора [^abc]* приводит к противоположному эффекту .* заменяет любой набор символов «.*» ищет все подстроки между кавычками ^ начало строки (когда используется в начале выражения) $ означает конец строки \w цифра, буква или подчеркивание _ \d заменяет любую цифру \D может заменить любой знак, кроме цифры [0-9] для замены любой цифры [a-z] для всех букв от a до z в нижнем регистре [A-Z] для каждой буквы от A до Z в верхнем регистре [a-zA-Z] любая буква от a до Z во всех регистрах [a-Z] аналогично

Важно учитывать, что настройка редиректа путем редактирования файла .htaccess доступна исключительно для веб-серверов Apache.

Другие способы создания переадресации 301

Через PHP

Данный вариант подойдет тем, кто хорошо разбирается в web-программировании и PHP. Необходимо открыть файл index.php в корне CMS-движка и прописать там:

if($_SERVER['REQUEST_URI'] == "/index.php") { header("Location: /",TRUE,301); exit(); }

(в первой строке укажите старый url, а во второй — новый)

Второй способ - перенаправление при помощи отправки заголовков (скрипта):

<?php header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); header("Location: http://www.newdomain.ru/newdir/newpage.htm"); exit(); ?>

ASP-редирект

<%@ Language=VBScript %> <% Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location", "http://www.new-url.com" response.end %>

ASP.NET редирект

Найдите в корне своего сайта файл web.config и вставьте в секцию синтаксис:

<script runat="server"> private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { Response.Status = "301 Moved Permanently"; Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com"); } </script>

ColdFusion редирект

<.cfheader statuscode="301″ statustext="Moved permanently"> <.cfheader name="Location" value="http://www.new-url.com">

JSP (Java) редирект

Данный способ подойдет для небольшой корректировки простых сайтов. Код можно прописать лишь в одном файле, а сам файл добавить на все нужные страницы, указав:

<script type="text/javascript" src="redirect.js"></script> <script type="text/javascript"> location="https://yandex.ru"; </script>

CGI-скрипт на PERL

$q = new CGI; print $q->redirect("http://www.new-url.com/");

Ruby on Rails

def old_action headers["Status"] = "301 Moved Permanently" redirect_to "http://www.new-url.com/" end

Редирект в Nginx

if ($host = 'www.domain.com' ) { rewrite ^(.*)$ http://domain.com$1 permanent; }

HTML-редирект

Этот способ подойдет для небольших статических сайтов, когда требуется настроить переадресацию для одной страницы. Для этого необходимо добавить специальный мета-тег внутри кода HTML. Пример записи редиректа на другой ресурс после 5-секундной задержки:

<meta http-equiv="refresh" content="5;https://livepage.pro">

Если поставить значение 0 вместо 5, то переадресация на https://livepage.pro произойдет моментально.

Однако для больших сайтов HTML-перенаправление делать сложно и затратно по времени, поэтому лучше отдать предпочтение другому варианту.

Редирект 301 в панелях управления сервера

Большинство панелей управления сервера предоставляют возможность настройки переадресации с кодом 301. Рассмотрим варианты решения этой задачи на примере двух популярных ПУ для VDS.

Cpanel

Нужно перейти в блок «Домены» => «Перенаправления». В появившемся окне выполнить следующее:

В строке «Тип» выбрать «Постоянный 301».

В строке «https://www» из выпадающего списка выбрать домен сайта (например, example.ru ).

В строке «Перенаправляет на» указать для домена адрес http://example.ru .

В блоке «Перенаправление www» поставить галочку напротив «Перенаправлять только с www».

Сохранить изменения кликом на «Добавить».

ISPmanager

В этой панели можно вручную править файлы nginx.config или .htaccess, но есть и встроенный механизм переадресации. Например, для настройки редиректа на https/http нужно снять галочку с соответствующего пункта в разделе «WWW-домены».

Автоматическое создание переадресации

При отсутствии знаний и опыта самостоятельной настройки редиректа можно воспользоваться сервисами автоматической генерации:

Проверка корректности настроек 301 редиректа

Самый простой способ проверки переадресации – ручное тестирование. Для этого необходимо вставить в адресную строку браузера url сайта или страницы, с которой настроено перенаправление. Если при открытии будет доступен ресурс, на который настроен редирект, то переадресация выполняется правильно.

Для автоматической проверки можно воспользоваться специальными сервисами:

Существует ряд ошибок, которые следует избегать при настройке редирект 301:

использование перенаправлений между страницами сайта без изменения их url в ссылках;

установка временной переадресации вместо постоянной;

неправильный выбор типа редиректа;

перенаправление файла robots.txt;

непонимание разницы между rel=canonical и кодом 301;

редирект на нерелевантный контент;

переадресация, которая не приводит к 200-й странице.

Стоит отметить проблему создания цепочки ссылок, которая может привести к появлению циклического редиректа — ошибки с кодом «ERR_TOO_MANY_REDIRECTS». Наиболее распространенные причины возникновения такого бага – неправильная настройка в процессе создания переадресации, вирусная атака, слишком длинная цепочка редиректов. Не рекомендуется настраивать редирект, содержащий более пяти адресов. Оптимальной является прямая переадресация со старого на новый url.

Заключение

Использование редиректа 301– очень важный способ поисковой и пользовательской оптимизации веб-ресурса. Использовать его следует с осторожностью. Неправильная настройка может привести к сбоям в работе сайта и потере поисковых позиций.

Инструментов для настройки корректной работы Permanent Redirect 301 существует достаточно много. Наиболее удобный и правильный – внесение записей в файл .htaccess. Недостаток этого метода в том, что он доступен только для веб-серверов Apache. При использовании IIS придется настраивать web.config. Для создания сложных правил переадресации более всего подходит PHP, но в этом случае без помощи программиста не обойтись. Еще одним вариантом настройки 301 редиректа может быть обращение к хостинг-провайдеру с целью подключения услуги web-форвардинга.