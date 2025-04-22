Что такое CGI и как это использовать в рекламе

Маркетинг следует за технологиями уже несколько лет: IT-индустрия упростила задачи маркетологов, собирая и анализируя информацию, а нейронные сети автоматизировали и ускорили создание контента. В рекламный мир CGI пришел из фильмов: с помощью этой технологии в кино воссоздают параллельные миры и супергероев, заставляя их двигаться так, что они не подчиняются законам физики.

В рекламных роликах компьютерная графика пригодилась компаниям, чтобы создавать фантастических персонажей и огромные несуществующие объекты на реальных городских улицах.

В этой статье мы расскажем, что такое CGI и почему следует приглядеться к этой технологии в сфере рекламы.

Что такое CGI-графика

Компьютерная графика (Computer Generated Imagery, CGI) – это производство реалистичных моделей и анимаций мест, объектов и людей. Чаще всего это 3D или 2D-объекты, используемые в рендерах, видео, AR/VR-технологиях.

Сиджиай уже давно стал частью киноиндустрии, которая использует этот метод для создания несуществующих миров, изображения небывалых персонажей или просто модификации отснятого материала. Некоторые фильмы практически полностью созданы с помощью CGI.

Например, фильм «Жизнь Пи» была номинирована на премию «Оскар» в категории «Спецэффекты». Возможности компьютерной графики позволили претворить в жизнь абсолютно любой сценарий, даже тот, который был бы невозможен ранее.

«Головокружение» (1958) – первый фильм с использованием компьютерной графики. Альфред Хичкок применил новую для того времени технологию в титрах. Полноценно CGI и кинематограф объединились в кинокартине 1973 года «Мир Дикого Запада». С тех пор технологии постоянно развивались, и с экранов телевизоров на зрителей смотрели все более реалистичные герои и чудовища. Такие шедевры как «Звездные войны», «Матрица», «Парк Юрского периода», «Властелин колец», «Аватар» и фильмы Marvel были бы невозможны без компьютерной графики.

Чтобы совместить реальные объекты и графику, фильмы снимают на однотонном фоне – хромакее

Далее тенденцию подхватили и прочие сферы: дизайн интерьеров, конструирование зданий, изучение космоса, компьютерные игры. Разумеется, CGI стал использоваться и в каналах массовой коммуникации.

CGI-графика в рекламе

Практически неограниченные возможности визуализации привлекают маркетологов. Сегодня CGI-реклама встречается повсюду. С помощью трехмерных и двухмерных роликов бренды представляют публике свои товары и услуги. Например, первый CGI-ролик для M&M's был выпущен в 1995 году, и с тех пор реклама с красной и желтой конфетами появляется из года в год и даже стала «вирусной».

Зачем маркетологам использовать CGI-дизайн?

С помощью CGI можно воплотить в жизнь любую творческую идею . Маркетинговые кампании, смонтированные с помощью CGI, собирают миллионы просмотров, получают широкий резонанс в СМИ и повышают узнаваемость бренда.

. Маркетинговые кампании, смонтированные с помощью CGI, собирают миллионы просмотров, получают широкий резонанс в СМИ и повышают узнаваемость бренда. Реалистичные демонстрации продуктов . Это особенно важно для тех вещей, которые не существуют в реальности. Так можно показать покупателям, как в будущем будет выглядеть дом, от которого сейчас есть лишь фундамент. Видя картинку, клиенты охотнее идут на сделку. Как бы то ни было, в цифровой среде первое, на что обращают внимание пользователи, – это рендер.

. Это особенно важно для тех вещей, которые не существуют в реальности. Так можно показать покупателям, как в будущем будет выглядеть дом, от которого сейчас есть лишь фундамент. Видя картинку, клиенты охотнее идут на сделку. Как бы то ни было, в цифровой среде первое, на что обращают внимание пользователи, – это рендер. Экономия бюджета . Производство CGI может оказаться сложной бюджетной задачей, но в некоторых случаях использование графики дешевле натуральных съемок. Нет необходимости нанимать большую команду и ехать на Эверест для съемок – проще использовать специальное программное обеспечение для рисования фона и фотографировать персонажей в студии.

. Производство CGI может оказаться сложной бюджетной задачей, но в некоторых случаях использование графики дешевле натуральных съемок. Нет необходимости нанимать большую команду и ехать на Эверест для съемок – проще использовать специальное программное обеспечение для рисования фона и фотографировать персонажей в студии. Реалистичность и комфорт. Хороший CGI-дизайн достаточно реалистичен, чтобы заменить персонажей и животных, которым было бы некомфортно на реальных съемках. Собаки, кошки, тигры и медведи заменяются компьютерными моделями, которые невозможно отличить от настоящих.

Как запустить CGI-рекламу

Для создания CGI-проекта требуется целая команда аниматоров, художников, 3D-моделлеров, визуализаторов, моушн-дизайнеров и CGI-иллюстраторов.

Этапы создания CGI-рекламы

Чтобы сделать CGI-ролик, нужно следовать следующим этапам:

Этапы Описание Написание сценария Придумывается идея, которую превращают в покадровый сценарий. Моделирование Создается модель предмета, которая похожа на геометрическую фигуру со множеством граней. Проработка текстур На объекте прорисовываются текстуры, которыми они бы обладали, если бы были реальными. Проработка деталей (риггинг) Прорабатывают свет и тени на изображении, чтобы приблизить их вид к более реальным. Финальная сборка (композитинг) Объединяются все созданные слои и появляется итоговый ролик.

CGI-реклама в жизни

Самые потрясающие и ослепительные рекламные ролики, созданные с помощью CGI, – это короткометражные фильмы с объектами, которые невозможно или очень сложно реализовать в реальном мире. Такие рекламные ролики часто заставляют людей задуматься, был ли ролик создан с помощью графики или бренд действительно создал гигантскую штуковину.

Jacquemus

Весной 2023 года компания Jacquemus заставила сумки Bambino ездить вместо трамваев по Парижу. Реклама была действительно реалистичной, что вызвала сильную шумиху в интернете. О ней написали многие издания по всему миру, что еще больше подняло престиж Jacquemus.

Однако на этом бренд не остановился: в декабре он выпустил серию CGI-роликов, рекламирующих его магазин в Куршевеле. Если присмотреться, логотип бренда появляется повсеместно: на кабинах подъемников, на спортивном инвентаре. Конечно, отдыхающие на горном курорте в этот момент символики Jacquemus не нашли на реальных объектах. Но аудитории такая реклама понравилась, особенно когда в ролике настоящая рождественская елка с человеческими ногами скатилась с горы.

Maybelline

Бренд запустил CGI-рекламу туши для ресниц Maybelline: известный на весь мир красный двухэтажный автобус с огромными ресницами ездит по улицам Лондона, где ресницы расчесываются гигантскими щеточками, свисающими со зданий. Ресницы также появились на поездах метро.

Барби

Рекламная кампания фильма «Барби» проходила возле небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае – рядом со зданием поставили огромную куклу. Хотя в самом фильме много сцен из реальной жизни, присутствие куклы Барби только подогрело интерес к проекту.

L'Oreal

Еще один известный косметический бренд прокатил по дорогам Парижа винтажные авто с красной помадой на крышах.

Еще эффектнее выглядит реклама крема для лица, который держит в руках и наносит на лицо Статуя Свободы. Интересно, что до использования средства L'Oréal у американской иконы были изъяны на лице, которые исчезли сразу после применения косметического средства.

«М.Видео»

Брендинговое агентство Linii создало понятный и эффективный новый логотип для «М.Видео». Красный макет нового дизайна «М.Видео» пролетел на вертолете над рекой Москвой. Люди фотографировались, проходя мимо. Все выглядит настолько реалистично, что трудно понять, было ли это в реальности или нет.

DOM.RU

Реклама интернет-провайдера, в которой гигантский робот летает по городам, в том числе по Самаре, устанавливая роутеры на зданиях. Эпизоды ролика транслируются как будто в прямом эфире, что усиливает реалистичность CGI-изображения.

Сбербанк

В 2021 году Гена и Чебурашка махали прохожим с экрана в «Москва-Сити». Персонажи, казалось, будто вылезают за границы экрана. Дальше в ролике рассказывается о продуктах Сбера.

Coca-Cola

Все видеоролики Coca-Cola – это произведения искусства. В одном из них оживают музейные экспонаты, которые двигаются по музею, пока посетители ходят вокруг. Разумеется, именно для того, чтобы передавать друг другу бутылку с именитой газировкой.

Balenciaga

Бренд Balenciaga сотрудничал с Fortnite в создании цифровой коллекции. Моделями на 3D-билбордах выступают персонажи из известной онлайн-игры. Например, изображение скин Догго в одежде бренда.

Pokemon GO

Pokemon GO рекламируется на изогнутом экране площадью 154 квадратных метра в Токио. Популярные персонажи из игры один за другим появляются в короткой сюжетной линии. Предметы словно спрыгивают с экрана.

Alexander Wang Underwear

Огромный бюстгальтер, свисающий с моста в Нью-Йорке, выглядит очень реалистично. Однако это CGI-режим, созданный для рекламы нижнего белья Alexander Wang. Проезжающий мимо автомобиль задевает эту конструкцию, заставляя задуматься, не настоящий ли это объект.

Poison Drop

Ювелирный бренд разместил в своем аккаунте в Instagram* CGI-ролик, сообщающий об открытии нового магазина на Патриарших прудах в Москве. Ролик начинается с того, что на улице появляются гигантские серебряные капли, которые постепенно исчезают, и на здании за ними проявляется логотип Poison Drop. В это же время в кадре проезжает автомобиль, а с улицы доносится привычный городской шум, что заставляет сомневаться в реалистичности происходящего.

Заключение

CGI – это техника компьютерной графики, используемая для создания реалистичных объектов и персонажей на изображениях. CGI уже много лет применяется в кино: с помощью нее возможно воссоздать любые спецэффекты, и маркетологи тоже начали пользоваться безграничными возможностями CGI.

Хотя для создания таких роликов требуется большая команда профессионалов, часто это бывает очень дорого, но WOW-эффект для бизнеса важнее всего. Огромные куклы, гигантские капли, сумочки вместо автобусов и вагоны метро с ресницами – все это стало возможным благодаря CGI.

Чем креативнее и эффектнее получится реклама, тем больше бренд привлечет к себе внимание потребителей.

