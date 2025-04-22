Что такое CGI и как это использовать в рекламе

Что такое CGI и как это использовать в рекламе15 мин. чтения
Маркетинг следует за технологиями уже несколько лет: IT-индустрия упростила задачи маркетологов, собирая и анализируя информацию, а нейронные сети автоматизировали и ускорили создание контента. В рекламный мир CGI пришел из фильмов: с помощью этой технологии в кино воссоздают параллельные миры и супергероев, заставляя их двигаться так, что они не подчиняются законам физики.
В рекламных роликах компьютерная графика пригодилась компаниям, чтобы создавать фантастических персонажей и огромные несуществующие объекты на реальных городских улицах.
В этой статье мы расскажем, что такое CGI и почему следует приглядеться к этой технологии в сфере рекламы.
Что такое CGI-графика
Компьютерная графика (Computer Generated Imagery, CGI) – это производство реалистичных моделей и анимаций мест, объектов и людей. Чаще всего это 3D или 2D-объекты, используемые в рендерах, видео, AR/VR-технологиях.
Сиджиай уже давно стал частью киноиндустрии, которая использует этот метод для создания несуществующих миров, изображения небывалых персонажей или просто модификации отснятого материала. Некоторые фильмы практически полностью созданы с помощью CGI.
Например, фильм «Жизнь Пи» была номинирована на премию «Оскар» в категории «Спецэффекты». Возможности компьютерной графики позволили претворить в жизнь абсолютно любой сценарий, даже тот, который был бы невозможен ранее.
«Головокружение» (1958) – первый фильм с использованием компьютерной графики. Альфред Хичкок применил новую для того времени технологию в титрах. Полноценно CGI и кинематограф объединились в кинокартине 1973 года «Мир Дикого Запада». С тех пор технологии постоянно развивались, и с экранов телевизоров на зрителей смотрели все более реалистичные герои и чудовища. Такие шедевры как «Звездные войны», «Матрица», «Парк Юрского периода», «Властелин колец», «Аватар» и фильмы Marvel были бы невозможны без компьютерной графики.
Чтобы совместить реальные объекты и графику, фильмы снимают на однотонном фоне – хромакее
Далее тенденцию подхватили и прочие сферы: дизайн интерьеров, конструирование зданий, изучение космоса, компьютерные игры. Разумеется, CGI стал использоваться и в каналах массовой коммуникации.
CGI-графика в рекламе
Практически неограниченные возможности визуализации привлекают маркетологов. Сегодня CGI-реклама встречается повсюду. С помощью трехмерных и двухмерных роликов бренды представляют публике свои товары и услуги. Например, первый CGI-ролик для M&M's был выпущен в 1995 году, и с тех пор реклама с красной и желтой конфетами появляется из года в год и даже стала «вирусной».
Зачем маркетологам использовать CGI-дизайн?
- С помощью CGI можно воплотить в жизнь любую творческую идею. Маркетинговые кампании, смонтированные с помощью CGI, собирают миллионы просмотров, получают широкий резонанс в СМИ и повышают узнаваемость бренда.
- Реалистичные демонстрации продуктов. Это особенно важно для тех вещей, которые не существуют в реальности. Так можно показать покупателям, как в будущем будет выглядеть дом, от которого сейчас есть лишь фундамент. Видя картинку, клиенты охотнее идут на сделку. Как бы то ни было, в цифровой среде первое, на что обращают внимание пользователи, – это рендер.
- Экономия бюджета. Производство CGI может оказаться сложной бюджетной задачей, но в некоторых случаях использование графики дешевле натуральных съемок. Нет необходимости нанимать большую команду и ехать на Эверест для съемок – проще использовать специальное программное обеспечение для рисования фона и фотографировать персонажей в студии.
- Реалистичность и комфорт. Хороший CGI-дизайн достаточно реалистичен, чтобы заменить персонажей и животных, которым было бы некомфортно на реальных съемках. Собаки, кошки, тигры и медведи заменяются компьютерными моделями, которые невозможно отличить от настоящих.
Как запустить CGI-рекламу
Для создания CGI-проекта требуется целая команда аниматоров, художников, 3D-моделлеров, визуализаторов, моушн-дизайнеров и CGI-иллюстраторов.
Этапы создания CGI-рекламы
Чтобы сделать CGI-ролик, нужно следовать следующим этапам:
|Этапы
|Описание
|Написание сценария
|Придумывается идея, которую превращают в покадровый сценарий.
|Моделирование
|Создается модель предмета, которая похожа на геометрическую фигуру со множеством граней.
|Проработка текстур
|На объекте прорисовываются текстуры, которыми они бы обладали, если бы были реальными.
|Проработка деталей (риггинг)
|Прорабатывают свет и тени на изображении, чтобы приблизить их вид к более реальным.
|Финальная сборка (композитинг)
|Объединяются все созданные слои и появляется итоговый ролик.
CGI-реклама в жизни
Самые потрясающие и ослепительные рекламные ролики, созданные с помощью CGI, – это короткометражные фильмы с объектами, которые невозможно или очень сложно реализовать в реальном мире. Такие рекламные ролики часто заставляют людей задуматься, был ли ролик создан с помощью графики или бренд действительно создал гигантскую штуковину.
Jacquemus
Весной 2023 года компания Jacquemus заставила сумки Bambino ездить вместо трамваев по Парижу. Реклама была действительно реалистичной, что вызвала сильную шумиху в интернете. О ней написали многие издания по всему миру, что еще больше подняло престиж Jacquemus.
Однако на этом бренд не остановился: в декабре он выпустил серию CGI-роликов, рекламирующих его магазин в Куршевеле. Если присмотреться, логотип бренда появляется повсеместно: на кабинах подъемников, на спортивном инвентаре. Конечно, отдыхающие на горном курорте в этот момент символики Jacquemus не нашли на реальных объектах. Но аудитории такая реклама понравилась, особенно когда в ролике настоящая рождественская елка с человеческими ногами скатилась с горы.
Maybelline
Бренд запустил CGI-рекламу туши для ресниц Maybelline: известный на весь мир красный двухэтажный автобус с огромными ресницами ездит по улицам Лондона, где ресницы расчесываются гигантскими щеточками, свисающими со зданий. Ресницы также появились на поездах метро.
Барби
Рекламная кампания фильма «Барби» проходила возле небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае – рядом со зданием поставили огромную куклу. Хотя в самом фильме много сцен из реальной жизни, присутствие куклы Барби только подогрело интерес к проекту.
L'Oreal
Еще один известный косметический бренд прокатил по дорогам Парижа винтажные авто с красной помадой на крышах.
Еще эффектнее выглядит реклама крема для лица, который держит в руках и наносит на лицо Статуя Свободы. Интересно, что до использования средства L'Oréal у американской иконы были изъяны на лице, которые исчезли сразу после применения косметического средства.
«М.Видео»
Брендинговое агентство Linii создало понятный и эффективный новый логотип для «М.Видео». Красный макет нового дизайна «М.Видео» пролетел на вертолете над рекой Москвой. Люди фотографировались, проходя мимо. Все выглядит настолько реалистично, что трудно понять, было ли это в реальности или нет.
DOM.RU
Реклама интернет-провайдера, в которой гигантский робот летает по городам, в том числе по Самаре, устанавливая роутеры на зданиях. Эпизоды ролика транслируются как будто в прямом эфире, что усиливает реалистичность CGI-изображения.
Сбербанк
В 2021 году Гена и Чебурашка махали прохожим с экрана в «Москва-Сити». Персонажи, казалось, будто вылезают за границы экрана. Дальше в ролике рассказывается о продуктах Сбера.
Coca-Cola
Все видеоролики Coca-Cola – это произведения искусства. В одном из них оживают музейные экспонаты, которые двигаются по музею, пока посетители ходят вокруг. Разумеется, именно для того, чтобы передавать друг другу бутылку с именитой газировкой.
Balenciaga
Бренд Balenciaga сотрудничал с Fortnite в создании цифровой коллекции. Моделями на 3D-билбордах выступают персонажи из известной онлайн-игры. Например, изображение скин Догго в одежде бренда.
Pokemon GO
Pokemon GO рекламируется на изогнутом экране площадью 154 квадратных метра в Токио. Популярные персонажи из игры один за другим появляются в короткой сюжетной линии. Предметы словно спрыгивают с экрана.
Alexander Wang Underwear
Огромный бюстгальтер, свисающий с моста в Нью-Йорке, выглядит очень реалистично. Однако это CGI-режим, созданный для рекламы нижнего белья Alexander Wang. Проезжающий мимо автомобиль задевает эту конструкцию, заставляя задуматься, не настоящий ли это объект.
Poison Drop
Ювелирный бренд разместил в своем аккаунте в Instagram* CGI-ролик, сообщающий об открытии нового магазина на Патриарших прудах в Москве. Ролик начинается с того, что на улице появляются гигантские серебряные капли, которые постепенно исчезают, и на здании за ними проявляется логотип Poison Drop. В это же время в кадре проезжает автомобиль, а с улицы доносится привычный городской шум, что заставляет сомневаться в реалистичности происходящего.
Заключение
CGI – это техника компьютерной графики, используемая для создания реалистичных объектов и персонажей на изображениях. CGI уже много лет применяется в кино: с помощью нее возможно воссоздать любые спецэффекты, и маркетологи тоже начали пользоваться безграничными возможностями CGI.
Хотя для создания таких роликов требуется большая команда профессионалов, часто это бывает очень дорого, но WOW-эффект для бизнеса важнее всего. Огромные куклы, гигантские капли, сумочки вместо автобусов и вагоны метро с ресницами – все это стало возможным благодаря CGI.
Чем креативнее и эффектнее получится реклама, тем больше бренд привлечет к себе внимание потребителей.
* принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена