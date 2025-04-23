Что означает ошибка 505 HTTP Version not Supported и как ее исправить

Если ваш сайт отзывается ошибкой, то это верный путь потерять потенциального посетителя. Поэтому так важно анализировать любые ошибки, с которыми сталкиваются пользователи и пытаться их исправить. Причем независимо от того, на чьей стороне возникает сбой.

В этот раз подробно расскажу об ошибке 505. Почему появляется, кто виноват и что предпринять.

Что обозначает ошибка 505?

Это серверная ошибка (как и все под номерами 5хх). С помощью нее сервер пытается сообщить, что он не поддерживает HTTP-протокол, который использует клиент.

То есть в запросе клиента указана версия HTTP 1.1 или какая-нибудь еще более старая (типа HTTP 0.9). Ресурс с ней больше не работает или не хочет обрабатывать «устаревший» запрос. Отсюда и возникает ошибка.

По идее, разработчики должны указать клиенту не только код ошибки, но и пояснить, почему она возникла. Объяснить, почему не поддерживается выбранный HTTP-протокол. Но это уже частности, которые не всегда берутся во внимание. Вебмастерам и администраторам на заметку, так сказать. Поясните, пожалуйста, пользователям, почему надо обновляться и зачем нужен более свежий протокол HTTP.

Но это не единственный сценарий. То же справедливо и для владельцев сайта. Возможно, это они давно не обновляли программное обеспечение сервера. Поэтому ресурс не работает с новыми версиями протокола. Что тоже ведет к аналогичной ошибке.

Ну или разработчики решили в угоду безопасности и прогресса попросту отказаться от всего, что старее HTTP 1.1. Поэтому свежий браузер может не пустить на старинный сайт. В любом случае отстает кто-то один. Нужно устранить эту несовместимость.

Как исправить 505 HTTP Version not Supported?

Ок, теперь мы знаем, что обозначает код 505 и понимаем, из-за чего он возникает. Дело в несоответствии версий протоколов. Теперь будем разбираться, как устранить возникшую проблему. Рассмотрим варианты как для пользователей, так и для владельцев ресурса.

Что можно сделать на стороне клиента?

Начнем с основ.

Обновить программное обеспечение

Обновление приложений, драйверов, системы и прочих кусков «софта» нередко решает проблемы. Могу посоветовать попробовать обновление и в этой ситуации.

Скачайте обновление операционной системы.

Обновите браузеры и все используемые веб-приложения. Так можно будет сразу отмести в сторону проблемы с устаревшим ПО на стороне клиента.

Переустановите протокол NET.Framework.

Установите новые драйвера для сетевых устройств.

Выдайте используемому браузеры больше прав в брандмауэре и антивирусе.

В общем, выполняем базовую диагностику и задействуем «универсальные» методы устранения всех проблем и ошибок в компьютере. Как это обычно и бывает, да.

Удалить мусор из браузера или переустановить его

Возможно, проблема в браузере. Попробуем удалить весь накопившийся мусор, включая куки-файлы и кэш.

В браузере Google Chrome это делается так:

Открываем настройки браузера.

Переходим в раздел «Конфиденциальность и безопасность».

Выбираем «Файлы cookie и другие данные».

Нажимаем на кнопку «Удалить все».

В других браузерах немного отличаются названия меню, но принцип остается тот же.

Чтобы окончательно убедиться, что в браузере не осталось мусора, можно удалить его с жесткого диска и установить повторно.

Просить о помощи интернет-провайдера

Если код 505 наблюдается во всех браузерах, во всех интернет-приложениях и на каждом сайте, то следует обратиться за помощью к провайдеру. Вероятно, проблема где-то на его стороне, и мучить браузеры с операционной системой вовсе не стоит.

Ничего не помогло? У провайдера все без эксцессов? Браузер новый, а один из сайтов все равно выдает 505 ошибку? Виноваты держатели ресурса.

Как исправить ошибку на стороне сервера?

С клиентом разобрались, теперь переходим к более вероятному виновнику появления сбоев и пробуем устранить ошибку.

Обновляем программное обеспечение сервера

Браузеры уверены в том, что существующие интернет-ресурсы поддерживают HTTP версии 1.1 и новее. Ваш не в их числе? Пора исправляться. Пора бы уже обновить и прокачать свой ресурс, приведя сайт в рабочее состояние.

Перенастраиваем сервер

Даже на относительно новых серверах могут быть выставлены неправильные настройки. Взгляните на то, какие запросы может принимать ваш сайт. Какие требования он предъявляет к каждому запросу. Возможно, он настроен так, что не готов принимать запросы от браузеров, требующих протокол старше 0.9.

Меняем хостинг

Ладно, необязательно сразу так грубо и резко. Для начала обратитесь в отдел технической поддержки. Вам наверняка могут там помочь. Если нет, то смело переезжайте на какой-нибудь внятный хостинг. Например, на Timeweb. Сможете без проблем перенести все ресурсы. Получите устойчивый к сбоям и падениям хостинг, грамотную техподдержку, избыток ресурсов. Все полезное и нужное.

Это, пожалуй, все. Теперь вы знаете, что означает ошибка 505 и какие меры можно предпринять, чтобы ее устранить. Главное, сделать это побыстрее, чтобы не мучить и себя, и посетителей ресурса (если вы его владелец).