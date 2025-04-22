Что такое бенчмаркинг

Выясняем, что представляет собой бенчмаркинг, как он работает, зачем нужен, каким бывает и как его применять на практике.

Бенчмаркинг простыми словами

Под бенчмаркингом (его еще часто называют бенчмаркетингом) понимается набор методик для анализа рынка. Бенчмаркинг позволяет подробно изучить особенности конкурентов, узнать, как они достигли своих результатов, как налажена работа внутри чужих компаний и т.п.

Также эта процедура включает в себя сравнение производительности действующего бизнеса с аналогами.

Получается следующий алгоритм действий:

Сначала проводится анализ ключевых аспектов деятельности собственной компании. Затем идентичный процесс в отношении конкурентов. Полученные данные сравниваются по заранее выбранным показателям. Если в ходе исследования обнаружится большой отрыв от оппонентов, то проводятся действия по устранению этого отрыва.

Цели и задачи бенчмаркинга

Целью считается улучшение позиций бизнеса среди конкурентов. Задачей – анализ действующих брендов и внедрение чужих эффективных наработок в собственную рабочую практику. А также исправление обнаруженных ошибок.

«Улучшение позиций на рынке» – растяжимое понятие, оно может включать в себя как небольшие точечные цели (рост одного или нескольких показателей), так и масштабные (повышение общей прибыльности компании).

Список задач включает в себя скрупулезную аналитику рынка, изучение лидеров, сравнение рабочих практик конкурентов со своим брендом, переработка действующих стратегий, сравнение показателей одного бренда в разных странах. И главное – разработка общей обновленной стратегии развития компании на основе полученной информации.

Методы бенчмаркинга

Реализация бенчмаркинга подразумевает выполнение определенных действий, помогающих достичь целей, описанных выше. В их числе:

Маркетинговая разведка . То есть изучение маркетинговой стратегии конкурентов.

Анализ актуальных данных – изучение методик ведения и развития бизнеса у действующих успешных организаций.

Фиксация данных – запись и параллельный анализ всех значимых для компании показателей.

Анализ конкурентов – глубокое изучение опыта аналогичных брендов.

Сравнение – противопоставление текущей стратегии компании стратегиям конкурентов.

Сферы применения бенчамаркинга

Аналитика нужна различным брендам и типам бизнеса. Предприниматели используют ее на производстве, чтобы выяснить внутренние распорядки конкурентов и повысить эффективность работы собственного предприятия. Бизнесмены всех сортов проводят внешние аудиты, чтобы поддерживать в тонусе свои торговые сети, частные компании и т.п.

Методы бенчмаркинга применимы и в сети. Его часто используют вебмастера для продвижения веб-сайтов или приложений. Причем в этом случае провести исследование даже проще, так как можно найти гораздо больше информации о конкурентах. Причем легально и бесплатно.

Плюсы и минусы

Бенчмаркинг (как метод исследования) дает компаниям ряд значимых преимуществ. К примеру:

Быстрое повышение качества продукта за счет грамотного анализа преимуществ конкурентов. Возможность предупредить появление сложностей и потерь прибыли за счет изучения чужого неудачного опыта. Создание информационного, технического и финансового плацдарма для расширения бизнеса. Оптимизация всех функциональных составляющих бизнеса за счет внедрения лучших решений конкурентов. Переосмысление распределения бюджета и достижение за счет этого финансовой конкурентоспособности. Минимальные финансовые и временные затраты на анализ и применение полученных данных.

Скорость, многофункциональность и дешевизна делают бенчмаркинг почти идеальным инструментом, но у него есть несколько недостатков. И главный из них – необходимость в хороших специалистах, которые смогут понять, какие данные действительно полезны, а применение каких не даст бизнесу явных преимуществ. Также стоит понимать, что некоторые стратегии конкурентов могут быть неактуальны в текущей ситуации. Поэтому важно иметь в штате грамотного аналитика, способного подобрать подходящие стратегии развития и отсеять заведомо нерабочие схемы.

Виды бенчмаркинга

Каждый вид исследования выполняет определенную роль и позволяет достичь специфичных результатов.

Стратегический

Для больших изменений на фундаментальном уровне

Этот вид исследования помогает выявить преимущества конкурентов, на основе которых в перспективе можно выстроить грамотную стратегию развития компании. Такой бенчмаркинг используется, когда нужно увеличить общую эффективность бизнеса. Повысить производительность, нарастить прибыль и т.п. в долгосрочной перспективе.

Стратегический анализ затрагивает ключевые аспекты развития бизнеса. К примеру, создание новых продуктов/сервисов или возможностей для резких изменений в компании. Зачастую изменения, к которым приходит бизнес за счет стратегического бенчмаркинга, требуют больших ресурсов и открытых сроков для реализации.

Внутренний

Для выравнивания производительности внутри организации

Когда бенчмаркинг проводится внутри одной организации, его называют внутренним. Он используется для анализа показателей разных филиалов одного бренда. По итогу удается повысить общую производительность компании и «выровнять» ее по отношению к более успешным отделам/филиалам.

Основные преимущества внутреннего исследования:

Упрощенный доступ к скрытой и конфиденциальной информации бизнеса. Большую часть данных можно получить в короткие сроки без лишних затрат. Гораздо легче внести изменения в работу компании и внедрить эффективные решения.

Но такой метод может заметно ограничивать внедрение инноваций, потому что редко в пределах одной компании удается найти что-то действительно новое, кардинально влияющее на эффективность бизнеса в целом.

Внешний

Для внедрения в свой бизнес лучших идей

Наиболее распространенный вариант бенчмаркинга. В качестве объекта для анализа выбирается бизнес (или несколько) с идентичным направлением, считающийся лучшим в своем классе. Основная идея заключается в «обучении у старших». Некая попытка научиться у лидеров рынка хитростям, которые привели их к успеху.

Такое исследование сложнее провести, так как большая часть данных, связанных с чужой компанией, будет засекречена. Поэтому получить достаточно ясную картину не получится. Уйдет много времени и ресурсов, чтобы извлечь реальную выгоду из подобного вида бенчмаркинга. Но зачастую и результаты на выходе получаются значимее, чем те, что удается получить при использовании других методов.

Процессорный

Для решения небольших проблем в работе. Метод позволит получить видимые преимущества в краткосрочной перспективе

Такой вид бенчмаркинга используют, когда нужно сфокусироваться на каком-то одном бизнес-процессе, требующем внимания в конкретный период развития компании.

Часто подобные исследования проводятся в команде с другими похожими организациями. В качестве партнеров выбираются фирмы, занимающиеся аналогичными направлениями в бизнесе и достигнувшие значимых результатов.

В ходе процессорного бенчмаркинга команда бренда занимается подробным разбором анализируемого процесса. Часто создается схематичное представление каждого этапа работы для проведения пошагового анализа и сравнения идентичного процесса в других фирмах.

Другие виды

Также специалисты выделяют конкурентный бенчмаркинг. Он почти не отличается от внешнего, разве что список изучаемых компаний становится более узким. Еще есть функциональные исследования, когда оцениваются иные бренды и компании, не похожие на ваши, но имеющие в работе схожие процессы и функции, которые можно изучить для повышения производительности и эффективности собственных решений.

В отдельную категорию иногда относят международный бенчмаркинг. Он подразумевает тесное взаимодействие с похожими компаниями со всего мира. С помощью него удается добиться мирового статуса, заполучив уникальные данные, недоступные в пределах одной страны.

Принципы бенчмаркинга

На качество бенчмаркинга может повлиять следование четырем главным принципам:

Исследования в области бизнеса должны проводиться командой, имеющей общие взгляды. Не должно быть разногласий по поводу того, как в итоге должен выглядеть развиваемый продукт/сервис/бренд. Только так можно выделить четкие цели и следовать им. При анализе конкурентов важно брать в расчет идентичные процессы и особенности бизнеса (или хотя бы максимально похожие). Только так можно объективно оценить ситуацию и прийти к выводам, которые по итогу принесут пользу компании. Нужно избегать абстрактности при рассмотрении показателей своей компании и конкурентов. Для изучения и сравнения нужно выбирать четкие, реальные и измеряемые данные, на которые потом можно ссылаться, формируя новые стратегии. Не стоит анализировать неточную информацию, не имеющую под собой оснований.

Как провести бенчмаркинг?

Мы уже вкртаце рассмотрели эту процедуру в начале статьи. Теперь рассмотрим более подробно и углубленно каждый этап.

Подготовка и анализ

Начать стоит с создания списка критериев, которые считаются показателями успеха. На них можно ориентироваться в ходе анализа других компаний и делать выводы. Без них любой исследование превратится в бесцельное скитание. Также среди выбранных показателей надо в отдельную группу вынести те, что считаются приоритетными.

Затем переходим к выбору изучаемой фирмы. Нужен достойный экземпляр, способный принести пользу, чтобы его изучение не было бесполезной тратой ресурсов.

После этого следует поиск источников информации. Это могут быть бизнес-отчеты, опросы, открытые публикации конкурентов и т.п.

Оценке подвергаются:

Качество изготавливаемой продукции/предлагаемого сервиса или услуг.

Степень налаженности производственных процессов.

Себестоимость приобретаемых товаров (если таковые есть).

Эффективность производства/оказания услуг.

Траты на организацию деятельности компании (сюда иногда включается окупаемость в целом).

Траты на продвижение.

Степень удовлетворенности клиентов.

В ходе анализа основных направлений и сопоставления их с заранее выбранными критериями необходимо решить, что для компании в приоритете. На какой из пунктов стоит сделать упор.

Внедрение полученной информации

Полученную при бенчмаркинге информацию необходимо применить для улучшения позиций компании на рынке. Обычно на этом этапе начинается разработка новой стратегии на основе данных, полученных в ходе изучения и анализа конкурентов.

Предлагаются изменения, которые позволят исправить существующие ошибки, ускорить производство, сократить траты, сделать бизнес более окупаемым.

Иногда до внедрения новых идей предполагаются возможные траты и выставляются лимиты, которые нельзя пересекать, чтобы не вогнать компанию в затруднительное положение при реализации неоднозначных идей.

По истечении времени весь процесс повторяется вновь.

Возможные ошибки

Чтобы не повторять участь многих аналитиков, потерпевших неудачу:

Нельзя подчистую копировать идеи конкурентов. Существующий шаблон необязательно является действующей схемой по достижению успеха. Нужно мыслить критически и внедрять новые идеи в свой бизнес избирательно.

Всегда нужно держать в уме целевую аудиторию. Ее интересы и пожелания.

Задействовать новые идеи нужно не скопом, а постепенно. Меняя процесс за процессом, чтобы не было радикальных перестановок. Глобальные изменения затрудняют работу, ставят под угрозу существующую стабильность.

Не стоит использовать неэтичные методы добычи информации. Разведка не равняется шпионажу. Это важно помнить.

Вместо заключения

Бенчмаркинг – мощнейший инструмент для поиска новых идей и развития бизнеса за счет технологий и знаний, используемых конкурентами. Более того, этот инструмент можно использовать бесконечное количество раз, совершенствуя свою организацию. Правда, для этого надо избегать ошибок, указанных выше, и нанять команду профессиональных аналитиков, способных четко определить цели будущего исследования.