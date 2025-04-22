Что такое CGI-графика и где она используется

Каждый год в прокат выходят тысячи фильмов, которые используют CGI-графику. Впервые она появилась в фильме «Мир Дикого Запада», вышедшем на экраны в 1973 году, а сегодня ее можно встретить практически в каждом фильме или сериале.

Многие кинокритики скептически относятся к такой графике и часто говорят, что CGI убивает кино. Действительно ли CGI-графика так сильно портит фильмы и что это вообще такое? Давайте разбираться.

Что такое CGI-графика

CGI (от англ. computer-generated imagery – изображение, сгенерированное компьютером) – это статические или динамические изображения, созданные с помощью трехмерной компьютерной графики. Они используются не только в кино, но и в изобразительном искусстве, печати, а также на телевидении и в играх.

Как я уже и говорил, CGI появилась в прошлом веке, сразу решив многие технические сложности. В фильме «Парк Юрского Периода (1993)» при помощи CGI удалось заменить каскадера. В том же фильме также удалось соединить CGI (кожа и мышцы динозавров были созданы при помощи компьютерной графики) с традиционной съемкой и аниматроникой.

А что с компьютерными играми, спросите вы – в них же, наоборот, CGI используется редко. Как правило, в играх работает графика в реальном времени, а вот большинство внутриигровых видеороликов основаны на CGI.

CGI – это не только фильм «Аватар» и «Железный человек», такая графика используется везде, где это уместно. Например, ее можно встретить в таких фильмах, как «Паразиты», «Кровавый алмаз», «Горбатая гора» и многих других. Например, в психологической драме «Черный лебедь» CGI используется крайне нетипично. Если вы видели этот фильм, то с ходу сможете вспомнить много очевидных сцен с компьютерной графикой. Но вы вряд ли заметили то, что в конце фильма у героини руки были не настоящие – их специально сделали более длинными и гладкими с помощью CGI-графики.

В большинстве случаев хорошая CGI – это та CGI, которую зритель не замечает.

Компьютерная графика в рекламе

Как и в фильмах, CGI-графика в рекламе нужна для того, чтобы сделать картинку более яркой и интересной. Визуальные эффекты столь же важны, как и креативные решения. Графика и эффекты, в зависимости от решаемых задач, могут усиливать, дополнять или ослаблять восприятие тех или иных составляющих композиции.

Все точно так же, как в киноиндустрии – есть реклама, которая полностью состоит из CGI. Например, недавняя реклама от «Сбер» с CGI-персонажами Чебурашкой и крокодилом Геной:

А есть реклама, в которой графика оживляет простые предметы:

Помимо видеороликов, мы можем встретить CGI и в наружной рекламе (3D-модели):

Как создается CGI-графика

Процесс создания компьютерной графики обычно состоит из 5 основных этапов – моделирования, текстурирования, настройки света, риггинга и композитинга. Подробнее о каждом из них поговорим далее.

Моделирование

На первом этапе необходимо проработать форму предмета. Для этого используется полигонная сетка. Ее нужно создать и изменять до тех пор, пока элемент не приобретет необходимые размеры и формы. На этой стадии объект выглядит как геометрическая фигура с большим количеством граней.

Вот так будет выглядеть объект в полигонной сетке:

Текстурирование

На этом этапе дизайнер прорабатывает текстуру объекта с использованием различных материалов. Простыми словами, создается реалистичный объект. Например, выглядеть это может так:

Свет

Для более реалистичного эффекта также нужно поработать со светом и тенями, в общем, хорошо настроить освещение. Если создается простое изображение, то это последний этап, но для тех, кто работает с видео, это еще не все.

Риггинг

Риггинг – это процесс создания скелета, с помощью которого можно управлять частями модели для дальнейшей анимации. Например, если речь идет о персонаже, то в ходе риггинга показывается, как он будет двигаться и в какую сторону покачиваться во время ходьбы. Прорабатывается сначала одна рука, потом вторая, затем ноги, само тело и прочие элементы.

Композитинг

Композитинг (от англ. compositing – компоновка, сборка) – это создание целостного изображения методом совмещения нескольких слоев. Последний этап, где все слои послойно сохраняются и в результате получается готовое реалистичное видео.

Кажется, что создание CGI-графики – это крайне просто, но все зависит от сложности проекта – компьютерная графика может создаваться как пару месяцев, так и несколько лет. Например «300 спартанцев» – фильм, в котором каждый кадр снят под компьютерную обработку, создавали 16 студий на протяжении целого года.

Где создается CGI-графика

Чаще всего нельзя говорить о каком-то конкретном ПО для создания компьютерной графики. Обычно это совокупность двух и более программ, например, с помощью одного софта создаются визуальные эффекты, с помощью другого добавляется динамика, а третий вообще используется для моделирования.

Наиболее популярное ПО для работы с CGI-графикой:

Maya Autodesk – основное программное обеспечение, используемое в индустрии VFX. Мощнейшие возможности для анимации и инструменты для различных сценариев.

Houdini – сложное и мощное процедурное 3D-приложение. Используется для эффектов разрушения, дыма, взрывов, органических воздействий, дезинтеграции и эффектов энергии.

Cinema 4D – универсальная программа для 3D-моделирования, редактирования объектов и создания эффектов.

Blender – мощнейшая бесплатная программа для 3D-скульпинга, создания игр, анимации, сцен и дизайна интерьеров. Отлично подходит для начинающих.

ZBrush – программное обеспечение для создания 3D-моделей любого уровня. Позволяет моделировать, лепить, оптимизировать и экспортировать модели для последующих целей.

Substance Designer и Substance – уникальные программы, пользующиеся популярностью у разработчиков крупных игровых блокбастеров. Данный софт позволяет рисовать текстуры поверх 3D-модели и сразу видеть результат.

After Effects – наиболее часто используемое программное обеспечение для добавления визуальных эффектов, создания сложных видеосцен, анимации интерфейса и осуществления постобработки.

На этом список программ, конечно, не заканчивается. Есть еще монтажные станции типа Adobe Premier, Final Cut Pro и многое другое. Если вы собираетесь погрузиться в создание CGI-графики, то необязательно браться за весь перечисленный софт. Подберите одну программу под ваши задачи и начните ее изучать.

Заключение

CGI-графика – это возможность добавить в фильм или рекламу реалистичную 3D-анимацию с помощью различных программных средств. Сегодня компьютерная графика используется практически во всех кинофильмах, рекламных роликах и даже в обычных вывесках. Графический дизайнер, который умеет работать с CGI, пользуется высоким спросом на рынке.