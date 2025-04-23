Как настроить Sublime Text 3

Sublime Text 3 – это текстовый редактор, разработанный для верстальщиков и программистов. Он позволяет работать с кодом разных языков программирования: от Erlang до C++. Свою популярность он получил благодаря кроссплатформенной поддержке и расширенным настройкам, которые позволяют пользователю легко «играть» с параметрами программы. Вариаций довольно много – можно изменить и внешний вид, и дополнить функционал с помощью различных плагинов.

Что еще есть в Sublime Text 3 и как со всем этим работать – поговорим в сегодняшней статье.

Инструменты Sublime Text 3

Текстовый редактор Sublime обладает большим функционалом, который упрощает написание кода и его компиляцию. Из особенностей выделяют следующее:

Goto Anything – удобная функция, позволяющая быстро получить доступ к нужным файлам.

Сопоставление скобок – позволяет быстро определить неправильное сопоставление. Редактор напрямую выделяет соответствующие наборы скобок.

Множественное выделение – полезная функция, позволяющая быстро изменять код в нескольких местах.

Мощный Python API, благодаря которому Sublime обходит многих конкурентов. Он дает возможность достигать высокой производительности за счет дополнительных плагинов.

Раздельное редактирование – благодаря этой функции можно разделять окно на несколько столбцов, например, один назначить под HTML, другой – под CSS, третий – под JavaScript.

Сочетание клавиш – позволяет присваивать комбинацию клавиш к различным функциям.

Настройка Sublime Text 3

Первым делом рассмотрим настройки внешнего вида, а затем перейдем к горячим клавишам и установке плагинов.

Изменяем внешний вид

По умолчанию Sublime поставляется с черной темой, которая подойдет каждому, но если нужны изменения, то никто не запрещает их сделать.

Меняем тему:

Переходим в меню «Preferences» и выбираем «Color Scheme…».

В результате перед нам отобразится дополнительное меню с предустановленными вариациями. Например, возьмем цветовую схему «Mariana».



На этом настройки не ограничиваются – мы также можем изменить шрифт текста и его размер, добавить новые темы и многое другое.

Сделать это можно через «Preferences» -> «Settings». Слева находятся значения по умолчанию – их менять не нужно. А вот справа расположены пользовательские настройки, которые можно изменять и дополнять.

Вот настройки:

"color_scheme" – здесь прописывается цветовая тема (можно выбрать из существующих и добавить собственную);

"font_face" – позволяет изменить шрифт текста на любой, что есть в системе;

"font_size" – предназначена для увеличения или уменьшения размера текста;

"font_options" – устанавливает/удаляет жирность или курсив текста;

"word_separators" – разделители слов;

"line_numbers" – настройка нумерации слов;

"gutter" – включает или отключает отображение номеров строк и закладок («канавка»);

"margin" – настраивает отступ от «канавки»;

"fold_buttons" – позволяет отключить треугольные стрелки, отображаемые в «канавке».

Например, мы можем установить следующие значения:

Для сохранения изменений не забудьте воспользоваться комбинацией клавиш «CTRL+S».

Настраиваем горячие клавиши

Мы привыкли использовать комбинации клавиш, чтобы скопировать, вставить или выделить весь текст. В Sublime Text можно установить свои пользовательские комбинации.

Например, нам нужно, чтобы комбинация «CTRL+C» не копировала текст, а вырезала его. Для этого необходимо перейти в «Preferences» -> «Key Bindings».

Затем в правом столбце нужно прописать нужную комбинацию клавиш и указать ей значение «cut». В конце сохраняемся комбинацией клавиш «CTRL+S».

Аналогичным образом вы можете изменять другие комбинации либо добавлять собственные.

Русифицируем Sublime Text с помощью плагина

Как мы уже говорили ранее, основная фишка Sublime – плагины, с помощью которых можно менять функционал программы. Для их установки используется дополнительная утилита Package Control, которая позволяет находить и инсталлировать разные плагины.

Для примера давайте русифицируем программу с помощью плагина LocalizedMenu:

Открываем Sublime Text и используем комбинацию клавиш «CTRL+SHIFT+P». В отобразившемся окне вводим «Package Control: Install Package» и кликаем по первому запросу.

В результате перед нами отобразится новое поисковое окно, через которое можно найти различные плагины. В нашем случае нас интересует «LocalizedMenu» – вводим запрос и устанавливаем расширение.

После установки плагина ничего не поменяется, так как плагин не русифицирует программу, а предлагает различные варианты ее перевода. Чтобы установить русский язык, перейдем в «Preferences» -> «Languages» -> «Русский».



Вот такими несложными действиями у нас получилось установить один из тысячи плагинов. Вы можете добавлять любые расширения, которые есть в пакете Sublime.

Разделяем экран

Еще одна интересная функция, о которой я уже говорил – разделитель экрана. Ей часто пользуются веб-разработчики для удобства перемещения между HTML и CSS. Активировать ее можно следующим образом:

Переходим в «Вид» -> «Разделение экрана». Перед нами отобразится несколько вариантов разделения экрана, для примера разорвем страницу на 2 столбца.

В итоге получим следующее:

В каждом столбце мы также можем добавлять несколько вкладок:



На этом настройка Sublime Text завершена – теперь вы можете использовать программу в полной мере. Чтобы вам было еще проще, ниже я рассмотрю некоторые плагины, которые заметно упрощают работу с кодом.

Популярные плагины для Sublime Text 3

Emmet

Emmet – одно из лучших решений для тех, кто хочет быстро верстать сайты или писать код. Плагин позволяет дописывать код при его введении. Например, если в HTML-файле прописать букву «t» и нажать после этого на клавишу «TAB», то появится тег:

<table></table>

JavaScript & NodeJS Snippets

Аналогичен предыдущему плагину – с его помощью можно дописывать JavaScript-код. Например, если набрать «qs+TAB», то в результате набранный текст преобразится в код:

document.querySelector('selector’);

Abvanced New File

Позволяет создавать файлы, не выходя из программы – достаточно запустить плагин, прописать путь и название файла.

Git

Если вы работаете с Git, то данный плагин будет вам попросту необходим. С его помощью можно выполнять все необходимые взаимодействия с Git внутри программы.

GitGutter

Еще один плагин для Git, с помощью которого можно не просто работать с основными командами, но и обращаться к измененным версиям.

Заключение

Сегодня мы настроили Sublime Text 3 и убедились, что в этом нет ничего сложного, так как программа адаптирована под начинающих пользователей.

Спасибо за внимание!