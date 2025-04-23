Что такое User agent и как его изменить

Во время взаимодействия с браузером пользователь может встретить такое понятие, как User agent. Используется технология с таким названием во всех веб-обозревателях.

Далее я предлагаю узнать, что такое User agent, где он используется и какую пользу может принести обычному юзеру.

Понятие User agent

Начать необходимо с расшифровки самого понятия, чтобы сформировалось хотя бы поверхностное знание о нем. User agent – это программный элемент браузера, обозначающий человека, пользующимся им. Обычно он хранится в файле и содержит несколько текстовых строк, которые как раз и необходимы для идентификации. Действие агента пользователя происходит в сети от имени самого юзера, оно идентифицирует браузер и запрашивает доступ к страницам после отправки запроса на сервер.

Файл агента пользователя чаще всего включает в себя сведения о браузере, его версии, используемом устройстве, операционной системе и механизме веб-рендеринга. Разработка User agent позволила избавиться от проблемы, когда конкретные веб-страны могли обрабатывать только определенные браузеры, для которых они и разрабатывались.

Разновидности User Agent

Важно отметить, что каждый тип девайсов, будь то ПК, ноутбук, смартфон или планшет, может иметь своего агента пользователя, а далее все зависит уже от используемого ПО. User Agent идентифицируется:

Веб-обозревателями . Сюда входят все браузеры: Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera и другие.

Поисковыми системами . Яндекс, Google, Рамблер и все остальные поисковики тоже обращаются к веб-страницам, соответственно, имеют свой UA.

Игровыми консолями . Если вы запустили браузер или используете веб-элементы на своем Xbox или PS, устройство тоже выходит в сеть, а далее в дело вступает User Agent.

Мониторами ссылок . Есть специальные ресурсы, предназначенные для проверки ссылок, и, да, они тоже используют эту технологию.

Электронными книжками. Большинство современных моделей имеют на борту Wi-Fi, что позволяет запускать браузер, пускай и для выполнения минимальных задач.

Это список основных продуктов, использующих User Agent, которого вполне достаточно для понимания того, насколько широко используется данный программный механизм и насколько он упрощает взаимодействие с веб-страницами.

Как узнать и изменить User Agent

Чтобы узнать User Agent браузера во время использования ПК или мобильного устройства, не нужно искать какие-то файлы или изучать конфигурации, переходя на страницы по специальным ссылкам. Для выполнения поставленной задачи существуют специальные инструменты, встраиваемые в популярные онлайн-сервисы, которые занимаются сбором и предоставлением определенной информации. Например, известный сайт 2IP, который предназначен для проверки сетевого адреса пользователя, может вывести на экран и текущий User Agent.

Вам нужно только перейти на соответствующую страницу выбранного онлайн-сервиса и прокрутить ее немного вниз, если в первых строках нет необходимой информации. Кстати, если конфигурация браузера была изменена вручную специально для того, чтобы блокировать правильный UA, он не определится при помощи онлайн-сервиса.

Изменение User agent может потребоваться веб-дизайнерам, проверяющим работоспособность сайта на разных устройствах (не надо устанавливать кучу разных браузеров и использовать смартфоны с различными диагоналями – поставили плагин с подменой User agent и переключаетесь между доступными «устройствами»), и пользователям, желающим скрыть информацию о своем ПК и браузере, поскольку благодаря данному программному механизму происходит какой-никакой сбор информации.

Принцип изменения агента пользователя в разных веб-обозревателях отличается, но почти всегда универсальным методом будет использование User-Agent Switcher.

Установите это расширение, откройте главное меню и измените данные в строке на необходимые. Существуют и другие плагины такого рода, которые вы без проблем можете отыскать в магазине расширений используемого браузера.

Уточним, что для Chrome можно использовать более простой метод, связанный с изменением свойств объекта. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по ярлыку, который вы используете для запуска программы, из контекстного меню перейдите в его свойства и в поле со ссылкой на объект добавьте:

--user-agent="сюда вписываете User agent"

В этой статье вы узнали, что User agent – крайне полезная функция, которая позволяет с комфортом использовать любые браузеры и другие средства просмотра веб-страниц, не задумываюсь о том, что какой-то сайт может не открыться из-за проблем с совместимостью или его внешний вид не адаптируется под используемое устройство.