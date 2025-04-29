Как обновить Windows 10 до Windows 11 или произвести чистую установку новой ОС

Windows 11 официально вышла чуть больше недели назад и уже успела сформировать вокруг себя множество обсуждений. Одно из главных – обновление до новой версии операционной системы и проблемы с совместимостью, с которыми сталкиваются многие пользователи.

В этой статье я собрал всю известную информацию о том, как выполнить переход с «десятки», установить Windows 11 с нуля и обойти ограничения инсталляции на несовместимые ПК. Делать последнее, кстати, не рекомендуется, если вы боитесь потерять все сохраненные данные и в будущем не хотите наблюдать ошибки в работе ОС.

Проверка минимальных системных требований для Windows 11

В первую очередь всем пользователям рекомендуется проверить минимальные системные требования и убедиться в том, что они могут перейти на Windows 11. Делать это самостоятельно не нужно, поскольку Microsoft предоставляет фирменную утилиту, а также показывает сообщение в разделе с обновлениями в «десятке». Процесс проверки выглядит так:

Откройте меню «Пуск» и перейдите в «Параметры», нажав по значку с шестеренкой слева.

Выберите раздел «Обновление и безопасность».

Все обладатели Windows 10 уже получили уведомление о выходе Windows 11, но часто сталкиваются с сообщением о несоответствии компьютера минимальным требованиям. Для проверки работоспособности ПК щелкните по соответствующей ссылке в этом же окне справа от сообщения.

Откроется страница Microsoft в браузере, запустите на ней загрузку приложения PC Health Check.

Откройте исполняемый файл, установите программу на ПК, запустите ее и нажмите «Проверить сейчас».

Через несколько секунд на экране появится окно с результатами. Почти все предупреждения можно исправить, куда входит и доверенный платформенный модуль TPM 2.0. Ошибки, отмеченные красным крестиком, так просто решить не получится, поскольку чаще всего они связаны с устаревшим железом.



Детально остановимся на самом распространенном несоответствии – модуле TPM 2.0. Он есть практически во всех современных материнских платах, но по умолчанию отключен. Активация осуществляется через BIOS, а название параметра и его расположение отличаются в зависимости от версии микропрограммного обеспечения. Ниже вы видите скриншот UEFI ASUS, где эта настройка имеет название «TPM Device Selection» и находится в разделе «Advanced». Проверьте собственный БИОС или найдите документацию в интернете, чтобы разобраться, как именно называется параметр, отвечающий за активацию модуля, и где он находится. Обязательно включите TPM 2.0, а затем повторно произведите проверку совместимости ПК с Windows 11.

Если, помимо проблем с модулем TPM 2.0, ошибок средство не выявило, значит, после перезагрузки ПК в разделе с обновлениями вы увидите информацию о том, что ПК готов к установке Windows 11. Вы можете выбрать один из следующих методов обновления или чистую установку, в зависимости от личных требований и сложившейся ситуации.

Обновление Windows 10 до Windows 11

Этот метод установки Windows 11 подойдет тем пользователям, которые обладают лицензионной Windows 10 и получили информацию от разработчиков о том, что появилась возможность обновиться до новой версии операционной системы. Сейчас разработчики только начинают рассылать апдейты на компьютеры, поэтому кнопка «Установить» появилась далеко не у всех. Если вы не желаете использовать вспомогательные средства, запустите в ОС средство проверки наличия обновлений и подождите, пока на экране появится список доступных апдейтов. Если среди них есть и строка с Windows 11, запустите установку новой операционной системы. В противном случае переходите далее.

Сейчас основной метод обновления – использование «Помощника по установке Windows 11», распространяемого самой компанией Microsoft. Он самостоятельно загружает все файлы и запускает установку с сохранением текущих пользовательских данных. То есть переход на «одиннадцатую винду» происходит максимально быстро и просто.

Скачать «Помощник по установке Windows 11»

Кликните по ссылке выше для перехода на страницу загрузки приложения. Нажмите «Скачать» и ожидайте получения исполняемого файла.

Откройте его прямо через браузер или папку, куда он был помещен.

Если на экране появилась информация о том, что ПК не соответствует минимальным требованиям, понадобится выполнить одну из процедур, о которых написано в завершающем разделе статьи.

Если же компьютер готов к установке, примите правила лицензионного соглашения и дождитесь, пока инсталляция завершится.

При использовании этого метода вам не придется заново вводить имя пользователя, устанавливать язык, пароль и другие данные, поскольку все переносится с Windows 10. Компьютер просто перезагрузится, и вы сразу сможете начать работу с новой версией ОС Windows. Автоматически переносятся и все драйверы, поскольку в большинстве случаев их новые версии еще не вышли. Из-за этого некоторые пользователи сталкиваются с отсутствием звука и другими багами, но это уже другая проблема, для решения которой нужно сбрасывать настройки устройств или ждать, пока разработчики выкатят обновы.

Чистая установка Windows 11

Необходимость в чистой установке Windows 11 появляется у обладателей новых ПК или тех, кто хочет удалить все данные предыдущей ОС, обеспечив корректную работу новой. Если сейчас вы владеете Windows 10, использовать следующую инструкцию почти бессмысленно, разве только вы хотите удалить все, что связано с «десяткой».

Скачать «Cредство создания установочного носителя Windows 11»

Мы пойдем самым простым путем и воспользуемся фирменным средством создания установочного носителя с Windows 11. Его скачивание осуществляется на сайте по ссылке выше. Там же вы найдете и образ в формате ISO, который можете использовать, если хотите создать загрузочную флешку или диск не через программу от Microsoft.

Запустите скачанное приложение и примите условия лицензионного соглашения, чтобы перейти далее.

Выберите удобный язык и выпуск Windows. По умолчанию используются рекомендованные параметры, поэтому изменять их обычно не приходится.

На следующем шаге отметьте маркером «USB-устройство флэш-памяти», ведь вы хотите сразу записать установщик на флешку для дальнейшей установки. О работе с ISO-образом я уже сказал выше, использование программы установки для его скачивания не требуется.

Подключите флешку и выберите ее в списке дисков, после чего подтвердите форматирование и ожидайте завершения записи загрузочного носителя.

Оставьте флешку подключенной или соедините ее с другим компьютером. Перед запуском рекомендуется выставить приоритет загрузки в BIOS с флешки, чтобы она запускалась в первую очередь.

После включения компьютера на экране появится стандартное окно установки Windows. Сначала выберите формат времени, язык и метод ввода, затем переходите к следующему шагу.

Нажмите кнопку «Установить», запуская тем самым данный процесс.

Введите ключ активации, полученный по электронной почте, или пропустите этот шаг, если имеете цифровую лицензию, привязанную к аккаунту Microsoft.

Укажите, какую версию Windows 11 вы хотите установить на свой компьютер. Как видно, поддерживаются только архитектуры x64, что и логично, ведь данная ОС больше несовместима с 32-битными процессорами.

Вы можете получить уведомление о том, что ваш компьютер не соответствует системным требованием. Это может быть связано с отключенным TPM 2.0, о котором я уже говорил выше. Вернитесь к первому разделу этой статьи, чтобы понять, что не так с вашим ПК.

Если же все хорошо, следующим этапом будет выбор раздела жесткого диска для установки. Здесь все просто – выберите подходящий том, который будет диском C. Учитывайте, что все данные с него будут стерты, то есть выполнится форматирование.

Ожидайте завершения установки и следуйте появившимся на экране инструкциям. Дайте имя компьютеру, выполните вход в учетную запись Microsoft и обратите внимание на параметры конфиденциальности, отключив ненужные для вас настройки.



На этом процесс чистой установки завершен, и вы можете начать использовать новую версию операционной системы. К сожалению, обхода решения несоответствия минимальным требованиям при использовании этого метода инсталляции пока нет, поэтому вы должны быть уверены в том, что ПК подходит для Windows 11.

Решение проблем с несоответствием требованиям при переходе на Windows 11

В завершение этой статьи я хочу рассказать о двух методах (один из которых даже официальный), позволяющих обойти ограничения на обновление «десятки» до Windows 11, если ваш ПК не соответствует минимальным системным требованиям. Подходит это как для материнских плат с отсутствующим TPM 2.0, так и для устаревших процессоров, однако учитывайте, что во втором случае корректное функционирование ОС не гарантируется.

Первый способ заключается в создании параметра реестра, который официально представили Microsoft. После изменения его значения и перезагрузки ПК вы сможете перейти на Windows 11, а сообщение о несоответствии минимальным требованиям пропадет.

Откройте утилиту «Выполнить», используя для этого сочетание клавиш Win + R. Введите команду regedit и нажмите Enter, применив ее.

Перейдите по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup, вставив этот ключ в поле сверху.

В корне папки кликните правой кнопкой мыши и создайте параметр «DWORD (32 бита)».

Укажите для него название AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.

Дважды кликните по параметру и установите значение 1. После чего перезагрузите ПК и откройте мастер по установке Windows 11, о котором я писал выше.



Второй метод – неофициальный, его нашли энтузиасты путем обычных проб. Однако действует он примерно таким же образом, и помощник по установке новой ОС уже не видит никаких несоответствий, позволяя запустить процесс обновления.

Сначала скачайте этот же ассистент и нажмите по его исполняемому файлу правой кнопкой мыши.

Из появившегося контекстного меню выберите пункт «Свойства».

Перейдите на вкладку «Совместимость» и активируйте режим совместимости с Windows 11.

Примените изменения и запустите программу. Теперь вы увидите окно о начале установки. Примите лицензионное соглашение и запустите процесс обновления.



Если ничего из перечисленного выше не помогло

В завершение приведу два способа, которые не так давно стали известны и действительно являются рабочими. Они помогут решить проблемы совместимости при попытке установить чистую Windows 11 или обновиться с «десятки».

Первая рекомендация связана с использованием стороннего клиента, который сам скачает все файлы с официального сайта Microsoft и произведет нужные изменения в настройках, чтобы игнорировать проблемы с совместимостью и поддержкой TPM 2.0. Используйте метод в том случае, если переходите с Windows 10.

Скачать MediaCreationTool

Перейдите на сайт GitHub по ссылке выше, нажмите кнопку «Code» и скачайте файлы в виде архива.

Откройте его, распакуйте в любое удобное место и запустите находящийся там BAT-объект.

Вы увидите Командную строку, в которой можно отслеживать все изменения, выполняемые данным клиентом.

Через несколько секунд появится графическое окно, в котором следует выбрать пункт с номером «11».

Укажите вариант «Auto Setup», чтобы запустить процесс обновления до новой операционной системы.

В новом окне обычной программы установки Windows 11 следуйте инструкциям, после чего ожидайте завершения обновления. С консолью взаимодействовать не придется, поскольку все действия выполняются в автоматическом режиме.



Второй способ относится к тем юзерам, кто производит чистую установку Windows 11 и сталкивается с уведомлением, что компьютер не соответствует минимальным требованиям. В этом случае предлагаю использовать REG-файл, который внесет необходимые изменения в реестре, чем и позволит обойти ограничения. Начните с создания этого самого файла, что можно сделать даже через блокнот. Вставьте в документ содержимое ниже.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig] "BypassTPMCheck"=dword:00000001 "BypassSecureBootCheck"=dword:00000001 "BypassRAMCheck"=dword:00000001 "BypassStorageCheck"=dword:00000001 "BypassCPUCheck"=dword:00000001

Сохраните данный файл в формате .reg, после чего можете оставить его прямо в корне загрузочной флешки, используемой для установки Windows 11 (конечно, только после записи образа на нее).

Запуститесь с данной флешки, на которой уже находится REG-файл, и выполните такие действия:

Начните стандартную установку, следуя инструкциям на экране.

Обязательно пройдите до того этапа, когда появится уведомление о невозможности запуска ОС, после чего вернитесь к предыдущему шагу, нажав по стрелочке.

Используйте сочетание клавиш Shift + F10 для запуска Командной строки. В ней напишите notepad и нажмите Enter, чтобы открыть блокнот.

В самой программе разверните меню «Файл» и выберите пункт «Открыть».

Отыщите в корне флешки тот самый REG-файл, щелкните по нему ПКМ и выберите пункт «Слияние».

Примените изменения для внесения новых настроек в реестр. Теперь вы можете продолжить установку Windows 11, и предыдущие ошибки повториться не должны.



Теперь вы знаете, что Windows 11 можно установить даже на несовместимые ПК, используя рекомендации от разработчиков и энтузиастов. Процесс перехода с Windows 10 крайне прост, как и проста чистая установка свежей ОС на новые компьютеры.