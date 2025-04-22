Что такое SWOT-анализ и как его выполнить

Один из типов анализа в маркетинге называется SWOT. В рамках этой статьи предлагаю разобраться не только со значением этого термина, но и необходимостью в реализации данного анализа, чтобы понять, где он может пригодиться и какую пользу принести. Эффективность его реализации зависит уже исключительно от вас.

Расшифровка термина SWOT

Читать следующий текст будет значительно проще, если с самого начала разобраться с тем, как расшифровывается термин SWOT. Понятно, что аббревиатура пошла с английского языка, но нам надо узнать, какое слово скрывается за каждой буквой:

Strengths – силы;

Weaknesses – слабости;

Opportunities – возможности;

Threats – угрозы.

Анализ подразумевает изучение четырех групп данных, раскрывающихся в аббревиатуре. Есть как внешние факторы (возможности и угрозы, к которым относятся различные экономические и экологические события, состояние рынка и политика), так и внутренние (силы и слабости, относящиеся к текущему положению компании).

Необходимость осуществления SWOT-анализа

Существует несколько поводов для проведения SWOT-анализа. Самый главный из них – соотношение известных вам данных о компании с рисками и возможностями рынка, что поможет поставить новые задачи и определиться с тем, какие из них получится реализовать.

При этом необходимо учитывать, что такой тип анализа никогда не дает точных цифр или советов в лоб. Вы получите несколько идей для дальнейшего стратегического развития и сможете применить их на практике. Это относится не только к общей маркетинговой стратегии, но и к другим сферам развития. При дальнейших расчетах вам поможет SWOT-таблица, поэтому не придется все держать в уме или в хаотичном порядке на бумаге.

Какие параметры учитывать

У вас уже есть ответ на этот вопрос – учитывать необходимо параметры, которые перечислены в каждом слове аббревиатуры. Опишите слабые и сильные стороны своей компании, пораскиньте мозгами, какие внешние угрозы и возможности предоставляет рынок. Давайте разберемся с каждым пунктом более детально, чтобы вы могли скорректировать составление своего личного анализа.

Внутренние факторы

Вы уже знаете, что ко внутренним факторам относятся сильные и слабые стороны компании. Всего можно выделить 6 главных параметров, на которые нужно обращать внимание:

Внутренняя организация . Обратите внимание на сотрудников, их взаимодействие друг с другом, текучку кадров, есть ли проблемы в организации всей структуры и насколько квалифицирован персонал.

Средства . Посмотрите, насколько хороши дела у компании в финансовом плане, устойчива ли она или имеет какие-то издержки. Учитывайте возникновение форс-мажорных ситуаций, на которые может потребоваться единовременное выделение большой суммы.

Производство . Соответственно, это относится только к той компании, которая что-то производит. Оцените использование современных технологий, которые заменили собой старые методы, оптимизировав финансовые и временные затраты. Если производство легко копируется конкурентами, это можно считать слабой стороной.

Товар . Здесь важно получить фидбек от потребителя или хотя бы быть в курсе последних отзывов. Есть ли слабые стороны, устраивает ли покупателей ассортимент, можно ли его расширить или нужно сократить. Посмотрите на ценовую политику и проследите за тем, как функционирует отдел продаж.

Маркетинг . Сюда включается реклама, состояние компании на рынке, охват и взаимодействие с аудиторией.

Реакция на изменения. Рынок имеет свойство меняться, появляются новые технологии и возникают кризисы. Убедитесь в том, что компания способна адаптироваться к новым условиям.

Внешние факторы

С внешними факторами дела обстоят примерно так же, но за некоторыми из них наблюдать сложнее. Давайте разберем 5 основных параметров, а вы пройдетесь по ним самостоятельно и определите устойчивые и слабые места компании.

Спрос . Особенно актуально, если ваш товар сезонный. Необходимо учитывать, как быстро растет рынок и падает ли спрос. Свяжите факторы появления новой волны спроса не только с наступления сезона, но и другими с причинами.

Конкуренция . Всегда следите за конкурентами, их темпами развития, поймите, мешают ли они вам, отнимая значимый кусок пирога. Если да, придется придумать что-то новое и перетянуть одеяло на себя.

Технологии . Постоянное появление новых технологий как оптимистично, так и пессимистично сказывается на спросе в зависимости от факторов и новостей. Следите за этим.

Политика и законы . Учитывайте принятие новых законов в стране и изменения на политической арене, которые могут как-то повлиять на вашу отрасль. Сюда включены и международные отношения, которые могут вмиг помешать импорту или экспорту производимого товара.

Экономика. Рост экономики – всегда хорошо, а вот ее спад часто вредит бизнесу. Если вы готовы к тому, что скоро ситуация станет хуже, подготовьте свою компанию, чтобы проще пережить тяжелые времена.

Составление и проведение SWOT-анализа

С основными параметрами все понятно. Теперь давайте разберемся, как подготовить и провести анализ. Для этого вам понадобится СВОТ-таблица, пример реализации которой вы видите на следующем изображении. Она относится к внутренним факторам, то есть силам и слабостям компании и товара. Заполняйте ее в соответствии со своими расчетами и наблюдениями.

Таким же образом заполняется таблица со внешними факторами. После заполнения приступайте к сравнению и размышлению над тем, что делать с этой информацией далее.

Теперь вы знаете, что такое SWOT-анализ. Мы разобрались с основными параметрами и получили полезную таблицу, которую можно взять за пример при размышлении о дальнейшем развитии компании и различных рисках. Конечно, этот анализ не гарантирует стопроцентный успех и мгновенный рост прибыли, однако он поможет разобраться в слабых и сильных сторонах бренда.