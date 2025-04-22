Что такое рефакторинг кода

Зачем разработчики на регулярной основе переписывают свой и чужой код, не добавляя туда ни одной новой функции и не исправляя ни одной ошибки?

Сейчас все расскажу. Поговорим о чудесной процедуре рефакторинга, спасающей тысячи программистов от бессонных ночей и психологических травм.

Что такое рефакторинг

Под рефакторингом подразумевается переработка уже существующего кода с целью упростить его. Упростить не с функциональной точки зрения, чтобы увеличить производительность ПО и сократить количество потенциальных ошибок, а с точки зрения визуального восприятия. Проще говоря, рефакторинг – превращение нагромождения кода в что-то удобоваримое и более читаемое, чтобы другие программисты не мучались в попытках понять, какая функция к чему относится, как с ней работать, какой результат она выдает и т.п.

Рефакторинг позволяет приблизиться к четкому соблюдению одного из важнейших правил написания кода – он должен быть «красивым» и лаконичным.

Определение Мартина Фаулера

Вопрос «Что такое рефакторинг?» часто возникает у программистов-новичков, а иногда и у более опытных разработчиков. Поэтому он регулярно всплывает на форумах в духе StackOverflow.

Там в качестве ответа на вопрос приводят цитату из книги «Refactoring: Improving the Design of Existing Code» за авторством Мартина Фаулера:

Рефакторинг – это контролируемая техника совершенствования структуры существующего кода. Суть рефакторинга заключается во внесении серии мелких изменения (с сохранением функциональности приложения), каждое из которых «слишком мелкое, чтобы тратить на него время». Тем не менее эффект от внесения всех этих изменений достаточно ощутимый.

Также в этой книге рекомендуется выполнять рефакторинг пошагово, чтобы исключить появление ошибок. А пользователи StackOverflow советуют каждое изменение сопровождать применением юнит-тестов. И хотя многие отрицают столь тесную связь этих двух операций, большинство опытных кодеров все же не упускают возможности задействовать тесты на любом из этапов разработки или модификации ПО.

Что не является рефакторингом?

Те, кто не углубляется в изучение терминологии, часто принимает за рефакторинг целую серию других действий, отчасти похожих на рефакторинг. В их числе:

простое переписывание кода,

дебаггинг,

улучшения функциональной составляющей ПО,

оптимизация.

Первое имеет смысл при создании нового ПО или самотренировок.

Второе подразумевает поиск ошибок и их устранение, сам код при этом необязательно должен становиться проще или понятнее для других разработчиков. Цель дебаггинга – заставить программу работать корректно, не наплодив при этом новых ошибок.

Третье может быть связано с модификацией «читаемости» кода, но это необязательная составляющая. Важно сделать ПО лучше с пользовательской точки зрения, а не с точки зрения разработчика.

Четвертый термин чаще всего путают с рефакторингом, потому что они как раз иногда выполняются параллельно, но оптимизация – фокус на производительности программы. Код может стать даже сложнее, но ПО должно работать шустрее.

Но ни что из перечисленного выше не является рефакторингом, и зачастую каждая из процедур выполняется отдельно (за редким исключением, когда некорректное поведение ПО вызвано неправильно написанным кодом).

Зачем нужен рефакторинг?

Есть гласное правило для всех программистов – код должен быть лаконичным, хорошо структурированным и понятным для разработчиков, работающих с ним. Проблема в том, что написать такой код с первого раза – очень сложная задача. Каким бы опытным ни был программист, начальство заставит его спешить, заказчики будут менять требования по ходу разработки, а иногда код будет становиться непонятным из-за банального недосыпа. Более того, сами языки программирования регулярно совершенствуются и обретают новые возможности, позволяя заметно сократить количество кода. Поэтому и нужен рефакторинг.

Ожидаемые преимущества рефакторинга:

Улучшение объективной читаемости кода за счет его сокращения или реструктуризации.

Провоцирование разработчиков на более вдумчивое написание ПО с соблюдением заданной стилистики и критериев.

Подготовка плацдарма для создания переиспользуемых кусков кода.

Упрощение поиска ошибок в большом объеме кода.

Грамотно выполненный рефакторинг кода позволяет «продлить» жизнь проекту и сделать легче трудовую деятельность программистов из будущего.

В каких случаях нужен рефакторинг?

Есть ряд ситуаций, которые «кричат» о необходимости рефакторинга:

Попытка внести любое улучшение или добавление новой функции в приложение превращается в проблему для разработчиков, а сроки выполнения, на первый взгляд, несложных операций затягиваются на неадекватный срок из-за того, что база кода напоминает дебри.

Сроки добавления новых функций в приложение на постоянной основе становятся размытыми, потому что разработчикам приходится закладывать время на анализ кода.

Приходится выполнять идентичные процедуры в разных участках кода (объектах, классах) вместо того, чтобы внести изменение в одном классе, и оно возымело бы эффект в других участках ПО.

Код не соответствует общепризнанным в компании практикам оформления, из-за чего не может использоваться для дальнейшей разработки с учетом ранее установленных требований.

Впрочем, есть и другие, более индивидуальные факторы, подвигающие команду программистов на рефакторинг кода. Это зависит и от особенностей работы в конкретной компании, где серьезным поводом для рефакторинга может считаться даже неправильное количество пробелов в начале строки.

На какие аспекты кода направлен рефакторинг?

Четкой структуры рефакторинга не существует. Можно вносить любые изменения, улучшающие читаемость кода. Но обычно в поле зрения сразу же попадают следующие представители «плохого» кода...

Неиспользуемый код

В коде часто остается мусор в духе незадействованных переменных или методов. В базе кода висит текст, никак не влияющий на работу приложения, и его нужно удалить, чтобы не создавать путаницу. В этом, кстати, помогают современные тестовые редакторы, например VS Code.

Дубликаты

При длительной разработке сложного ПО можно замешкать и наплодить одинаковых функций или переменных. А еще в объектах могут существовать идентичные методы, но описанные в каждом отдельно. Такой код лучше вынести в родительский класс.

Переменные и функции названы неадекватно

К программистам предъявляются требования по оформлению кода, одно из ключевых – необходимость давать понятные имена переменным и функциям, чтобы без дополнительных комментариев можно было понять, что делает тот или иной метод. Никаких букв и случайных наборов символов.

Код, из которого невозможно что-либо понять

Избыточное количества текста в одном методе

Лучше поделить функцию на несколько составных частей, чем создавать одну слишком большую и трудночитаемую. Если ваша функция состоит из 70 строк кода – это не норма. Это же касается классов и других объектов.

Вот так может выглядеть функция преобразования текста в массиве

Та же функция, но описанная одной строкой

Избыточное количество комментариев

Если приходится пояснять каждую строчку кода, то с кодом что-то не так. Программист, который видит ваш код первый раз, должен разобраться в нем быстро, без необходимости начитывать целые тома комментариев и документации.

Некорректно оформленные куски кода

У кода есть правила визуального оформления. Нужно соблюсти корректное число пробелов от начала строки, правильно «вкладывать» одни компоненты в другие, соблюдать правила написания функций и циклов.

Для решения этих задач можно использовать специальные плагины. Расширение ESLint поможет писать красивый код, соответствующий общепринятым стандартам, а плагин Prettier самостоятельно расставит все запятые, пробелы и т.п., чтобы код отлично смотрелся в любом текстовом редакторе.

Методики рефакторинга

Разработчики и специалисты в области рефакторинга часто называют десятки различных тактик переработки кода, но почти все они четко привязаны к изменяемому компоненту (объекту, функции и т.п.), поэтому нет смысла их все перечислять. Обобщая, есть три основных способа выполнить рефакторинг:

Red-Green-Refactor. Это некий аналог «На старт, внимание, марш!». Находим кусок кода для переработки, пишем юнит-тест, переходим к переписыванию.

Абстракция. Эта стратегия используется, когда нужно почистить дубликаты. Разработчиками придумываются абстрактные классы или другие классы высокого уровня, чтобы вынести туда повторяющиеся методы.

Фрагментация. Стратегия изменения кода с целью увеличить количество компонентов, но сделать сами компоненты меньше. Что-то в духе методик планирования задач, часто применяемых для повышения личной эффективности.

Сложности рефакторинга

Менять рабочий код всегда опасно. Даже мелкие изменения, кажущиеся суперлогичными и неопасными, иногда ломают приложение. Из-за этого рефакторинг и сопровождают тестами, потому что некоторые горе-программисты без особого внимания к деталям переписывают целые классы, а потом не могут включить ПО, потому что оно больше не работает.

Опытные разработчики рекомендуют следующие практики:

Делать рефакторинг как рутину. Не раз в полгода, а регулярно, но по чуть-чуть. Тогда он будет отнимать меньше времени и не будет отвлекать от более важных задач.

Не делать рефакторинг священной коровой, из-за которой откладываются более важные задачи в духе внедрения новых функций или дебаггинга.

Не пренебрегать рефакторингом, даже если трудитесь над всей базой кода самостоятельно. Если вы что-нибудь со временем забудете, то устанете разбираться в собственном коде. Не зря про это сочинили сотни однотипных шуток еще во времена bash.org.

Вместо заключения

Как видите, рефакторинг – это хоть и простое явление с точки зрения идеи, но необходимое для избежания задержек в разработке и сохранения нервных клеток коллег. Главное – сопровождайте каждый значимый этап рефакторинга тестами, чтобы сохранить «перерабатываемый» код в рабочем состоянии. Также стоит использовать системы контроля версий, каждое новшество отправляя отдельным коммитом в хранилище наподобие GitHub или GitLab. Это поможет в случае чего «откатить» неаккуратный рефакторинг и попытаться снова. Ведь самый понятный и читаемый в мире код все еще должен выполнять свои задачи, а не просто радовать взгляд искушенных кодеров.

Обучиться рефакторингу можно на курсах по программированию общего назначения у EPAM и Hexlet, а также на узкоспециализированных ресурсах в духе Refactoring Guru.