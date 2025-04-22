Что такое Whois

Чтобы сайт было легко найти в интернете, к нему обязательно нужно привязать домен. Но два разных сайта одинаковым доменом владеть не могут. А вдруг тот вариант, что вы хотите приобрести, уже занят другой компанией?

Я расскажу, чем вам поможет сервис Whois и как он работает.

Для чего нужен Whois

Сервис Whois предоставляет по запросу информацию об определенном домене. Его работа основана на одноименном сетевом протоколе запросов и ответов. Эта система показывает, кто является владельцем, часто дает номер его телефона, email и физический адрес. Кроме того, сервис подскажет, когда закончится срок аренды адреса.

Существует огромная система, собирающая и хранящая все эти данные. Изменения в нее вносят регистраторы, а их деятельность регулирует специальная корпорация ICANN. За счет их слаженной совместной работы вы и можете получить данные о том, что определенное имя в нужный момент занято или свободно.

Как данные о владельце вносятся в систему

Регистраторы обязаны отправлять в общую базу данных точную и актуальную информацию о компаниях, владеющих доменами. Все контакты должны быть верны и валидны на протяжении всего периода аренды домена. Все эти условия указываются в условиях договора о регистрации от провайдера.

Если же владелец нарушит хоть один пункт о достоверности данных в этих условиях, провайдер может приостановить действие права на использование домена или даже отобрать его. Перед этим, конечно же, администратор будет уведомлен, и все санкции будут применены только при невыполнении оговоренных действий.

Конфиденциальность

Иногда контактные данные и адрес организации при отправке запроса могут не предоставляться. И это не потому, что владелец их не ввел… Иногда Whois-сервисы позволяют за определенную плату скрыть контактные данные, чтобы те, кто искал их, находили только название компании-владельца и статус «Private person». Это чаще всего делается для того, чтобы избежать спам-рассылки на указанные почтовые ящики.

Для чего нужен Whois?

Вообще, целей использования Whois-сервисов не так уж и мало. Все основывается на желании узнать, в чьем распоряжении домен находится в данный момент. А дальше вытекают и другие цели:

переговоры с целью совершения коммерческой сделки с компанией, владеющей доменным именем;

поиск организаторов спам-атак и выяснение причин их появления;

покупка или продажа доменного имени;

получение информации о компании и даже выяснение ее адреса;

предупреждение владельцев о нарушении каких-либо интеллектуальных прав (в случае публикации чужого контента).

Лучшие Whois-сервисы

Существует огромное количество сайтов, предоставляющих информацию по whois-запросу. Это могут быть и отдельные специализированные сервисы, и соответствующие функции у компаний-регистраторов. Ниже перечислю несколько примеров.

Timeweb

Компания Timeweb предоставляет информацию о занятых доменных именах через собственный сервис. Для начала в строке поиска необходимо ввести нужный адрес. Если он занят, ниже будет отображено соответствующее сообщение, а рядом появится кнопка «WHOIS». Затем нужно нажать на нее, чтобы получить информацию о владельце.

Whois.com

Есть и другой хороший сервис для поиска данных о владельце. Для начала следует открыть страницу, ввести запрос в строке поиска и отправить его на обработку. После этого сервис покажет, занят домен или нет. Если да, рядом появится кнопка «WHOIS». После нажатия на нее откроется страница с подробной информацией.

ICANN

У некоммерческой организации ICANN, управляющей доменными именами и IP-адресами, также есть собственный сервис. Работает он точно так же, как и все остальные – вводите запрос в поиск и отправляете его на обработку. На следующей странице же вам предоставят подробные данные об искомом имени. Но тут есть оговорочка – поиск информации о доменах из зоны ru он не поддерживает. Еще и постоянно просит подтвердить, что вы не робот.

Заключение

Whois-системы очень полезны для самых разных целей. Правда, лучше не использовать иностранный сервис для нахождения данных о доменах в зоне .ru или .рф.