ISPmanager 6 vs Plesk, cPanel и VestaCP

ISPmanager 6 vs Plesk, cPanel и VestaCP15 мин. чтения
Настраивая сервер, администраторы часто обращаются к готовым решениям – панелям управления с графическим интерфейсом. Одно из самых популярных решений на российском рынке – ISPmanager. Панель давно зарекомендовала себя как удобный, быстрый и функциональный сервис, реализующий все потребности клиента.
Однако пользователь может обратить внимание и на конкурентов: Plesk, cPanel или бесплатную VestaCP. Чем отличаются альтернативные решения от ISPmanager? По каким критериям выбирать сервисы?
Давайте разбираться!
Краткое описание каждой панели
ISPmanager
Компания ISPsystem была создана в 2004 году, тогда же и появилась первая версия ISPmanager. В 2013 разработчики обновили продукт и представили ISPmanager 5. С тех пор версия активно развивалась и постоянно предлагала пользователям улучшенные функции, поддержку новых операционных систем и дополнительные сервисы. Недавно был переработан интерфейс: он стал отзывчивее, проще и современнее.
Около месяца назад ISPsystem представила новую версию панели – ISPmanager 6. Помимо изменений в ценовой политике, разработчики показали дорожную карту, которая будет реализована до конца 2021 года.
Поддержка ISPmanager 5 будет приостановлена с 1 января 2022 года.
Основное достоинство ISPmanager 6 – дружественный интерфейс. При создании своего продукта ISPsystem ориентировалась на новичков в сфере администрирования. На официальном сайте доступна подробная, написанная простым языком документация, рассказывающая как об основных функциях, так и о неочевидных параметрах. В шестой версии планируется добавление онбординга – всплывающих подсказок, которые будут последовательно вести пользователя по всему интерфейсу.
Вы можете установить 14-дневную пробную версию ISPmanager 6 на свой сервер уже сейчас! Сделать это очень просто:
-
Зайдите в биллинг ISPmanager 6.
-
Перейдите к лицензиям.
-
Выберите версию «Lite триальный», нажмите на кнопку «Купить».
-
Введите IP-адрес и описание лицензии, затем нажмите на кнопку «Активировать».
-
Установите панель на сервере и следуйте дальнейшим инструкциям.
Активировать триальную лицензию можно только в том случае, если на вашем сервере ранее не была установлена триальная или коммерческая версия ISPmanager 6.
Проверить IP сервера на доступность установки триальной версии и ознакомиться с подробной инструкцией по активации лицензии можно на официальном сайте разработчика.
Стоимость лицензий при покупке ISPmanager 6 у хостинг-провайдера Timeweb
|
Тип лицензии
|
Количество доменов
|
Стоимость (руб./мес.)
|
ISPmanager 6 Lite
|
10
|
250
|
ISPmanager 6 Pro
|
50
|
450
|
ISPmanager 6 Host
|
Без ограничений
|
650
|
ISPmanager 6 Business
|
Без ограничений
|
950
Если вы пользуетесь услугами хостинг-провайдера Timeweb, заказать лицензии Lite и Business вы можете в панели управления в разделе «Лицензии». Для заказа лицензий Pro и Host следует отправить запрос в службу поддержки.
Более подробную информацию о работе с ISPmanager 6 вы можете получить по данной ссылке.
Plesk
Plesk – панель, разработанная российскими программистами и выпущенная в 2001 году. Изначально продукт издавался американской компанией, но в 2005 году после ряда коммерческих сделок Plesk стал отдельной организацией, работающей в одном направлении.
Plesk – мощная коммерческая платформа для хостинга, предлагающая несложный интерфейс, понятный даже новичкам. Компания имеет меньший охват в русскоязычном поле, но большую популярность в остальном мире. Согласно статистике, около 6 % всех сайтов базируются на Plesk.
Одна из особенностей – интеграция не только с Linux, но и с Windows. В 2020 году была представлена новая версия продукта – Plesk Obsidian. Это полностью переработанный инструмент с новыми функциями и дополнениями.
При этом документация структурирована в три раздела (под каждое направление – пользователь, администратор и реселлер) и понятным языком объясняет основные положения. Также присутствует отдельное FAQ, help-центр и активный форум, на котором пользователи делятся своим опытом. Служба поддержки на английском языке работает без выходных, на русском – с 04.00-19.00 по московскому времени.
Plesk активно осваивает последние технологии. Например, пользователи могут работать с контейнерными технологиями (Docker). Количество операционных систем постоянно расширяется, а инструменты безопасности и резервного копирования улучшаются.
cPanel
Еще одна коммерческая альтернатива – cPanel. Эта платформа ценится за рубежом, немало сайтов в Европе и Северной Америке базируется именно на cPanel. Программисты постарались создать универсальный интерфейс: новичкам доступна графическая оболочка с визуальными элементами, а профессиональным администраторам – специальная консоль с полной свободой действий.
cPanel – очень функциональный сервис, поэтому сразу разобраться во всех настройках не получится. Хотя разработчики постоянно работают над интерфейсом, прислушиваются к комьюнити и стараются ускорить панель, для кого-то ISPmanager может оказаться проще, так как в ней большинство параметров интуитивно понятны. Однако администраторы любят cPanel за вариативность и большие возможности.
cPanel предлагает множество дополнений, в том числе и бесплатных. Пользователи могут полностью контролировать процессы, происходящие на хостинге, подключая как готовые модули, так и собственные.
VestaCP
Существует и бесплатная альтернатива – VestaCP. Она была создана разработчиком-энтузиастом, желающим устранить недостатки других панелей управления. Основной акцент делался на профессиональное системное администрирование, поэтому графическая оболочка появилась не сразу. Вскоре она была добавлена, и панель научилась функционировать без обязательного открытия терминала.
Но как часто бывает в свободном программном обеспечении, большинство процессов нужно создавать и контролировать самостоятельно, а в случае проблем глубоко «закапываться» внутрь системы. Сегодня VestaCP имеет немало казуальных возможностей, однако при возникновении проблем без специальных навыков не обойтись. Если потратить время на изучение панели, то в будущем работа с ней сильно упростится.
Теперь сравним ISPmanager с представленными конкурентами.
Сравнение интерфейса
Для пользователя, приобретающего подписку, в первую очередь важен дружественный интерфейс. Хотя дизайн субъективен, все же некоторые критерии выделить можно.
В ISPmanager этому уделено отдельное внимание: старый интерфейс был представлен в виде таблицы, то есть пользователь может самостоятельно двигать основные блоки, настраивая расположение элементов под себя. В новой оболочке остался тот же принцип, изменилась только реализация. Дорожная карта шестой версии обещает еще немало изменений в дизайне.
cPanel – заложник собственной функциональности. В панели настолько много инструментов, что первое время пользователю придется использовать глобальный поиск. Само меню не отличается каким-то особенностями: в главном окне расположены элементы, раскрываемые по типу выпадающего меню. Внутри панели существует разграничение на клиентов, администраторов и реселлеров – их панель немного отличается. К сожалению, ощущение перегруженности интерфейса будет еще долго преследовать новичков.
Plesk напоминает оболочку WordPress, поэтому все элементы логично расположены и интуитивно понятны. Внутри интерфейса просто работать с CMS и сторонними скриптами. Новичок быстро разберется в заголовках, а справа расположена подробная информация о сервере и некоторых важных разделах панели.
VestaCP имеет самый минималистичный дизайн. И это не просто так: сама панель рассчитана на относительно небольшие проекты, поэтому и интерфейс сложно назвать перегруженным. Пользователи, впервые зарегистрировавшись в VestaCP, быстро разберутся в разделах. Панель отличается скоростью работы и малой требовательностью к ресурсам. Однако по сравнению с коммерческими конкурентами, VestaCP явно уступает в вариативности графического интерфейса, так как немало операций нужно проводить через терминал.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что для начинающих пользователей подойдет ISPmanager или Plesk в начальной редакции, так как панели представляют сразу все функции, не вынуждая клиента углубляться внутрь оболочки.
Вопросы безопасности
Один из главных элементов любой панели – инструменты безопасности. Сервис должен предоставлять администраторам полную свободу действий, чтобы пользователь сам настраивал уровень защищенности. Каждая панель имеет множество функций, которые постоянно обновляются и дорабатываются. Основные отличия в модулях и ценообразовании.
Упоминать каждый из них не буду, но отмечу, что в VestaCP есть и платные, и бесплатные дополнения, однако большую часть работы придется проделать в терминале, а ISPmanager отличается быстрой интеграцией сертификатов.
Резервное копирование
Немаловажно и резервное копирование данных. По сравнению с ISPmanager, Plesk имеет много возможностей сохранения и восстановления данных; пользователю доступны гибкие настройки, однако за большинство настроек придется доплатить. В ISPmanager же на каждом тарифе достаточно функций для сохранения: информацию можно сохранить локально или выгрузить на сторонний ресурс и защитить паролем.
Общие положения
Если обобщать, то каждая панель управления имеет определенную направленность и уникальные функции. Например, Plesk работает практически с любым программным обеспечением и решает широкий спектр задач; только одна интеграция с Docker предлагает пользователям около 200 000 разнообразных образов. Однако многих отпугивает ценовая политика и зависимость от платных дополнений.
cPanel постарались угодить и простым пользователям, и профессиональным администраторам. Из всех представленных панелей она наиболее функциональна, однако из-за этого высок порог вхождения, а в интерфейсе легко запутаться.
VestaCP подходит небольшим проектам. Панель нетребовательна к ресурсам и быстро работает даже в минимальной конфигурации. Но новички могут запутаться: с одной стороны легкий интерфейс, а с другой – погружение в консоль в случае ошибок. Поэтому начинающим пользователям советуется не заполнять панель множеством дополнительных модулей, чтобы не повредить систему.
ISPmanager – некий баланс между всеми сервисами. В ней представлена широкая функциональность, которая будет понятна как новым клиентам, так и профессиональным администраторам. Интерфейс прост и привлекателен, а в шестой версии появятся дополнительные возможности, упрощающие взаимодействие с функциональностью панели. Также компания предлагает понятное ценообразование, а большинство инструментов доступны в минимальной редакции.
Заключение
ISPmanager не проигрывает конкурентам в функциональности и возможностях. Начинающим пользователям стоит обратить внимание именно на эту панель, так как в ней простой интерфейс и подробная документация, выходящая сразу на русском языке.