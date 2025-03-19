ISPmanager 6 vs Plesk, cPanel и VestaCP

Настраивая сервер, администраторы часто обращаются к готовым решениям – панелям управления с графическим интерфейсом. Одно из самых популярных решений на российском рынке – ISPmanager. Панель давно зарекомендовала себя как удобный, быстрый и функциональный сервис, реализующий все потребности клиента.

Однако пользователь может обратить внимание и на конкурентов: Plesk, cPanel или бесплатную VestaCP. Чем отличаются альтернативные решения от ISPmanager? По каким критериям выбирать сервисы?

Давайте разбираться!

Краткое описание каждой панели

ISPmanager

Компания ISPsystem была создана в 2004 году, тогда же и появилась первая версия ISPmanager. В 2013 разработчики обновили продукт и представили ISPmanager 5. С тех пор версия активно развивалась и постоянно предлагала пользователям улучшенные функции, поддержку новых операционных систем и дополнительные сервисы. Недавно был переработан интерфейс: он стал отзывчивее, проще и современнее.

Около месяца назад ISPsystem представила новую версию панели – ISPmanager 6. Помимо изменений в ценовой политике, разработчики показали дорожную карту, которая будет реализована до конца 2021 года.

Поддержка ISPmanager 5 будет приостановлена с 1 января 2022 года.

Основное достоинство ISPmanager 6 – дружественный интерфейс. При создании своего продукта ISPsystem ориентировалась на новичков в сфере администрирования. На официальном сайте доступна подробная, написанная простым языком документация, рассказывающая как об основных функциях, так и о неочевидных параметрах. В шестой версии планируется добавление онбординга – всплывающих подсказок, которые будут последовательно вести пользователя по всему интерфейсу.

Вы можете установить 14-дневную пробную версию ISPmanager 6 на свой сервер уже сейчас! Сделать это очень просто:

Зайдите в биллинг ISPmanager 6.

Перейдите к лицензиям.

Выберите версию «Lite триальный», нажмите на кнопку «Купить».

Введите IP-адрес и описание лицензии, затем нажмите на кнопку «Активировать».

Установите панель на сервере и следуйте дальнейшим инструкциям.

Активировать триальную лицензию можно только в том случае, если на вашем сервере ранее не была установлена триальная или коммерческая версия ISPmanager 6.

Проверить IP сервера на доступность установки триальной версии и ознакомиться с подробной инструкцией по активации лицензии можно на официальном сайте разработчика.

Стоимость лицензий при покупке ISPmanager 6 у хостинг-провайдера Timeweb

Тип лицензии Количество доменов Стоимость (руб./мес.) ISPmanager 6 Lite 10 250 ISPmanager 6 Pro 50 450 ISPmanager 6 Host Без ограничений 650 ISPmanager 6 Business Без ограничений 950

Если вы пользуетесь услугами хостинг-провайдера Timeweb, заказать лицензии Lite и Business вы можете в панели управления в разделе «Лицензии». Для заказа лицензий Pro и Host следует отправить запрос в службу поддержки.

Более подробную информацию о работе с ISPmanager 6 вы можете получить по данной ссылке.

Plesk

Plesk – панель, разработанная российскими программистами и выпущенная в 2001 году. Изначально продукт издавался американской компанией, но в 2005 году после ряда коммерческих сделок Plesk стал отдельной организацией, работающей в одном направлении.

Plesk – мощная коммерческая платформа для хостинга, предлагающая несложный интерфейс, понятный даже новичкам. Компания имеет меньший охват в русскоязычном поле, но большую популярность в остальном мире. Согласно статистике, около 6 % всех сайтов базируются на Plesk.

Одна из особенностей – интеграция не только с Linux, но и с Windows. В 2020 году была представлена новая версия продукта – Plesk Obsidian. Это полностью переработанный инструмент с новыми функциями и дополнениями.

При этом документация структурирована в три раздела (под каждое направление – пользователь, администратор и реселлер) и понятным языком объясняет основные положения. Также присутствует отдельное FAQ, help-центр и активный форум, на котором пользователи делятся своим опытом. Служба поддержки на английском языке работает без выходных, на русском – с 04.00-19.00 по московскому времени.

Plesk активно осваивает последние технологии. Например, пользователи могут работать с контейнерными технологиями (Docker). Количество операционных систем постоянно расширяется, а инструменты безопасности и резервного копирования улучшаются.

cPanel

Еще одна коммерческая альтернатива – cPanel. Эта платформа ценится за рубежом, немало сайтов в Европе и Северной Америке базируется именно на cPanel. Программисты постарались создать универсальный интерфейс: новичкам доступна графическая оболочка с визуальными элементами, а профессиональным администраторам – специальная консоль с полной свободой действий.

cPanel – очень функциональный сервис, поэтому сразу разобраться во всех настройках не получится. Хотя разработчики постоянно работают над интерфейсом, прислушиваются к комьюнити и стараются ускорить панель, для кого-то ISPmanager может оказаться проще, так как в ней большинство параметров интуитивно понятны. Однако администраторы любят cPanel за вариативность и большие возможности.

cPanel предлагает множество дополнений, в том числе и бесплатных. Пользователи могут полностью контролировать процессы, происходящие на хостинге, подключая как готовые модули, так и собственные.

VestaCP

Существует и бесплатная альтернатива – VestaCP. Она была создана разработчиком-энтузиастом, желающим устранить недостатки других панелей управления. Основной акцент делался на профессиональное системное администрирование, поэтому графическая оболочка появилась не сразу. Вскоре она была добавлена, и панель научилась функционировать без обязательного открытия терминала.

Но как часто бывает в свободном программном обеспечении, большинство процессов нужно создавать и контролировать самостоятельно, а в случае проблем глубоко «закапываться» внутрь системы. Сегодня VestaCP имеет немало казуальных возможностей, однако при возникновении проблем без специальных навыков не обойтись. Если потратить время на изучение панели, то в будущем работа с ней сильно упростится.

Теперь сравним ISPmanager с представленными конкурентами.

Сравнение интерфейса

Для пользователя, приобретающего подписку, в первую очередь важен дружественный интерфейс. Хотя дизайн субъективен, все же некоторые критерии выделить можно.

В ISPmanager этому уделено отдельное внимание: старый интерфейс был представлен в виде таблицы, то есть пользователь может самостоятельно двигать основные блоки, настраивая расположение элементов под себя. В новой оболочке остался тот же принцип, изменилась только реализация. Дорожная карта шестой версии обещает еще немало изменений в дизайне.

cPanel – заложник собственной функциональности. В панели настолько много инструментов, что первое время пользователю придется использовать глобальный поиск. Само меню не отличается каким-то особенностями: в главном окне расположены элементы, раскрываемые по типу выпадающего меню. Внутри панели существует разграничение на клиентов, администраторов и реселлеров – их панель немного отличается. К сожалению, ощущение перегруженности интерфейса будет еще долго преследовать новичков.

Plesk напоминает оболочку WordPress, поэтому все элементы логично расположены и интуитивно понятны. Внутри интерфейса просто работать с CMS и сторонними скриптами. Новичок быстро разберется в заголовках, а справа расположена подробная информация о сервере и некоторых важных разделах панели.

VestaCP имеет самый минималистичный дизайн. И это не просто так: сама панель рассчитана на относительно небольшие проекты, поэтому и интерфейс сложно назвать перегруженным. Пользователи, впервые зарегистрировавшись в VestaCP, быстро разберутся в разделах. Панель отличается скоростью работы и малой требовательностью к ресурсам. Однако по сравнению с коммерческими конкурентами, VestaCP явно уступает в вариативности графического интерфейса, так как немало операций нужно проводить через терминал.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что для начинающих пользователей подойдет ISPmanager или Plesk в начальной редакции, так как панели представляют сразу все функции, не вынуждая клиента углубляться внутрь оболочки.

Вопросы безопасности

Один из главных элементов любой панели – инструменты безопасности. Сервис должен предоставлять администраторам полную свободу действий, чтобы пользователь сам настраивал уровень защищенности. Каждая панель имеет множество функций, которые постоянно обновляются и дорабатываются. Основные отличия в модулях и ценообразовании.

Упоминать каждый из них не буду, но отмечу, что в VestaCP есть и платные, и бесплатные дополнения, однако большую часть работы придется проделать в терминале, а ISPmanager отличается быстрой интеграцией сертификатов.

Резервное копирование

Немаловажно и резервное копирование данных. По сравнению с ISPmanager, Plesk имеет много возможностей сохранения и восстановления данных; пользователю доступны гибкие настройки, однако за большинство настроек придется доплатить. В ISPmanager же на каждом тарифе достаточно функций для сохранения: информацию можно сохранить локально или выгрузить на сторонний ресурс и защитить паролем.

Общие положения

Если обобщать, то каждая панель управления имеет определенную направленность и уникальные функции. Например, Plesk работает практически с любым программным обеспечением и решает широкий спектр задач; только одна интеграция с Docker предлагает пользователям около 200 000 разнообразных образов. Однако многих отпугивает ценовая политика и зависимость от платных дополнений.

cPanel постарались угодить и простым пользователям, и профессиональным администраторам. Из всех представленных панелей она наиболее функциональна, однако из-за этого высок порог вхождения, а в интерфейсе легко запутаться.

VestaCP подходит небольшим проектам. Панель нетребовательна к ресурсам и быстро работает даже в минимальной конфигурации. Но новички могут запутаться: с одной стороны легкий интерфейс, а с другой – погружение в консоль в случае ошибок. Поэтому начинающим пользователям советуется не заполнять панель множеством дополнительных модулей, чтобы не повредить систему.

ISPmanager – некий баланс между всеми сервисами. В ней представлена широкая функциональность, которая будет понятна как новым клиентам, так и профессиональным администраторам. Интерфейс прост и привлекателен, а в шестой версии появятся дополнительные возможности, упрощающие взаимодействие с функциональностью панели. Также компания предлагает понятное ценообразование, а большинство инструментов доступны в минимальной редакции.

Заключение

ISPmanager не проигрывает конкурентам в функциональности и возможностях. Начинающим пользователям стоит обратить внимание именно на эту панель, так как в ней простой интерфейс и подробная документация, выходящая сразу на русском языке.