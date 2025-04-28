Как подключить домен к Tilda

Создание сайта даже на самом простом конструкторе не может обойтись без подключения уникального доменного имени. Оно идентифицирует веб-ресурс и позволяет ему отображаться в интернете. Как правило, имя приобретается у регистратора доменов.

О том, где купить домен и как подключить его к Тильде, поговорим в сегодняшней статье.

Что такое домен

Домен или доменное имя – это адрес, на котором расположен сайт. Когда мы вводим ссылку Timeweb.com в строку запроса, специальный DNS-сервер находит и открывает запрашиваемый ресурс.

Доменное имя может состоять из нескольких уровней. Тот же Timeweb.com можно разделить на 2 части: это com (доменное имя первого уровня) и timeweb (доменное имя второго уровня). Домен может состоять из трех и более уровней, необязательно из двух.

Также стоит понимать, что второй уровень – это уникальное имя, которое может зарегистрировать только один клиент. Если вы собираетесь назвать свой сайт, например, tildapro, то для начала нужно убедиться, что такое имя свободно.

Первый уровень (зона) может использоваться с разными доменами второго уровня. Наиболее популярные зоны – это .com и .ru, но интернет на этом не ограничивается. Вы можете найти и такие зоны, как .space, .org, .online и т.д.

Как получить домен

Ранее я уже упомянул, что доменное имя приобретается на специальных сервисах. В большинстве случае это платная услуга, которая оплачивается регулярно – раз в месяц или год.

Вы можете найти и бесплатные домены, но толку от них никакого не будет. Подобные доменные имена не пользуются доверием у поисковых систем и имеют меньше шансов на продвижение. Кроме того, такие имена чаще всего представляют собой домены третьего или четвертого уровня.

Рекомендую приобретать домен только на проверенных сайтах. Если вы будете пользоваться сомнительными сервисами, то велика вероятность, что ваш домен украдут или компания-регистратор закроется, и имя будет недействительно.

Давайте рассмотрим покупку домена на примере популярного хостинга и регистратора Timeweb:

Открываем официальную страницу для регистрации и первым делом проверяем, доступно ли то имя, которое мы хотим использовать. Например, нам нужен адрес tildapro.com – вводим его в соответствующую строку и жмем «Проверить домены».

Если доменное имя будет свободно, то об этом сообщат ниже в зеленой области:

Если же домен недоступен, то ниже можно посмотреть альтернативные варианты имени и зоны:

Итак, мы выбрали имя. Теперь добавим адрес в корзину и откроем ее:

Тариф выбран, но чтобы его оплатить, нам потребуется зарегистрироваться на сервисе. Вводим данные и жмем «Стать клиентом». Здесь же мы можем изменить выбранный тарифный план и период оплаты.

В результате мы попадаем в личный кабинет – отсюда мы можем перейти к оплате:



После того как доменное имя будет приобретено, можно переходить к его подключению на Тильде.

Подключаем домен к Тильде

Привязка домена к конструктору выполняется всего в несколько кликов, а сам процесс может занимать до 24 часов. Обратите внимание, что подключение доменного имени доступно тем пользователям Тильды, которые оплатили аккаунт.

Лайфхак: можно не подключать домен. Некоторые конструкторы, например Craftum , предлагают плюсом регистрацию домена и хостинг. Когда всё в одном месте, то и настраивать ничего не надо. А еще можно не платить за домен – взять годовой тариф и получить домен в зоне .ru или .рф в подарок.

Выполняем следующие действия:

Открываем личный кабинет в Тильде и выбираем сайт, к которому необходимо подключить домен.

Далее переходим в раздел «Настройки сайта».

В подразделе «Главное» выбираем «Подключить свой домен».

В отобразившемся разделе вводим доменное имя, которое хотим подключить, и жмем «Сохранить изменения».

Домен добавлен к сайту, но еще не подключен – об этом будет проинформировано. Следует также прописать указанный IP-адрес у хостинг-провайдера.

Возвращаемся в личный кабинет Timeweb и переходим в раздел «Домены и поддомены». Там находим свой домен и справа от него кликаем по иконке в виде шестеренки, в выпадающем меню выбираем «Настройки DNS».

Выбираем тип DNS записи «A», затем вводим IP-адрес, который был указан после добавления домена на Тильде.

Подключение может занимать до 24 часов. Проверить, был ли привязан домен, можно в том же разделе Тильды с помощью кнопки «Проверить подключение домена».



Аналогичным образом вы можете подключить домен, купленный на других сервисах, однако настройки могут немного отличаться.

Как подключить бесплатный домен от Тильды

У Тильды есть бесплатный субдомен .tilda.ws. Он отлично подходит для некоммерческих проектов и тестовых сайтов. Подключить его довольно просто: для этого выбираем сайт в личном кабинете, как мы это делали в предыдущем разделе, и переходим к его настройкам – открываем «Главное», в строке «Субдомен на Тильде» прописываем имя субдомена и жмем «Сохранить изменения».

На этом подключение завершено, теперь вы можете пользоваться бесплатным доменом от Тильды.

Заключение

Создание и привязка доменного имени – это стандартная процедура, с которой сталкивается каждый, кто создает сайт на конструкторе. В случае с Тильдой весь процесс довольно прост и выполняется всего в несколько кликов. Достаточно открыть настройки, прописать адрес и указать полученный IP на сервисе, где был получен домен. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, то всегда можете обратиться в техподдержку конструктора или регистратора.