Что такое SOA-запись и как ее проверить

При развертывании собственного сайта арендатору хостинга приходится сталкиваться с массой специфических терминов, например, с SOA (Start Of Authority), ресурсной записью о сервере, где хранится эталонная информация о домене. Термин впервые появился в спецификации RFC 1035 (1998 г.). В документе описаны стандартные, устаревшие и экспериментальные функции, позволяющие полноценно использовать систему доменов.

Что представляет собой SOA-запись

Серверы доменных имен DNS обычно настраиваются в кластеры. Базы данных в них систематически синхронизируются посредством передачи зон. Запись SOA содержит данные для управления этим процессом – это серийный номер, время кэширования информации и взаимодействия с внешними запросами. Также в ней записана контактная электронная почта и имя главного сервера идентификации доменов.

Особенности SOA:

Запись создается автоматически и не подлежит удалению. Перечисленная информация располагается в верхней части зоны. Зона без записи SOA не соответствует стандарту RFC 1035.

Критично не только наличие данных, но еще и соблюдение определенного синтаксиса. Например, в блоке временных параметров положено использовать буквы, соответствующие неделям, дням, часам, минутам и секундам (w, d, h, m и s соответственно). Формат самой SOA-записи выглядит так:

имя [TTL] SOA данные имя: имя зоны TTL: значение параметра TTL SOA: тип записи

Какие параметры хранятся в SOA-записи

Параметры, внесенные в нее, влияют только на работу DNS-серверов, сайты же обрабатываются без их учета. Поэтому многие владельцы веб-ресурсов не задумываются о наличии SOA и назначении этой записи.

Прочитать содержимое легко любым текстовым редактором вроде Блокнота или Notepad++. Подойдут и утилиты, встроенные в файловые менеджеры.

Основные типы информации в SOA:

TTL – время в секундах, которое затрачивается на кэширование данных, передаваемых через DNS-серверы. MNAME – имена удаленных компьютеров, где будет храниться остальная информация о доменах. RNAME (Hostname) – контактный электронный адрес лица, ответственного за конкретную SOA-запись. Serial Number – серийный номер базы данных зоны, меняющийся при обновлении данных (это указывает вторичным серверам на то, что пора обновить конфигурацию). Refresh – время в секундах, отпускаемое на запрос данных у первичного DNS-сервера, чтобы определить, требуется ли обновлять информацию (не менялся ли серийный номер). Retry – время ожидания в секундах, через которое сервер будет принимать повторный запрос при неудачной попытке считывания информации. Expire – период в секундах, в течение которого используются ранее полученные данные от первичного DNS-сервера. По истечении срока они теряют актуальность. Minimum TTL – период хранения данных зоны в кэше.

Перечисленных параметров достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную связь DNS-серверов между собой. Остальная информация хранится в других типах записей: NS, A, AAAA, MX, SRV, TXT, SPF, DKIM, CNAME. Подобная классификация упрощает считывание и понимание данных, а также снижает риски сбоев из-за ошибок доступа внешних приложений.

Как проверить данные SOA-записи

Стандартный способ проверки содержимого SOA-записи – это утилита DIG (Domain Information Groper). Она работает в веб-интерфейсе на сайте хостинга, предоставляющего доступ к DNS-серверам, или устанавливается на локальный компьютер. На сайте разработчика представлены дистрибутивы под 64-разрядную Windows и Linux-совместимые системы.

Процедура проверки в веб-версии:

Запустите утилиту. Введите имя интересующего домена (сайта). Выберите тип записи «SOA». Нажмите кнопку «Проверить».

По желанию ставится галочка на пункте «Текстовый ответ». Тогда ниже активной формы появится актуальное содержимое записи. Если требуется узнать, через какие серверы проходят запросы и за какое время это происходит, достаточно отметить пункт «С трассировкой». Ниже отобразиться весь перечень опрашиваемых адресов с ответами серверов.

Чуть иначе работает сервис XSEO. После ввода доменного имени и нажатия на кнопку «Проверить» отобразится название сервера, откуда был получен отклик, текущий серийный номер и другие параметры, о которых шла речь выше.