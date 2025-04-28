Что такое SOA-запись и как ее проверить

Что такое SOA-запись и как ее проверить6 мин. чтения
При развертывании собственного сайта арендатору хостинга приходится сталкиваться с массой специфических терминов, например, с SOA (Start Of Authority), ресурсной записью о сервере, где хранится эталонная информация о домене. Термин впервые появился в спецификации RFC 1035 (1998 г.). В документе описаны стандартные, устаревшие и экспериментальные функции, позволяющие полноценно использовать систему доменов.
Что представляет собой SOA-запись
Серверы доменных имен DNS обычно настраиваются в кластеры. Базы данных в них систематически синхронизируются посредством передачи зон. Запись SOA содержит данные для управления этим процессом – это серийный номер, время кэширования информации и взаимодействия с внешними запросами. Также в ней записана контактная электронная почта и имя главного сервера идентификации доменов.
Особенности SOA:
- Запись создается автоматически и не подлежит удалению.
- Перечисленная информация располагается в верхней части зоны.
- Зона без записи SOA не соответствует стандарту RFC 1035.
Критично не только наличие данных, но еще и соблюдение определенного синтаксиса. Например, в блоке временных параметров положено использовать буквы, соответствующие неделям, дням, часам, минутам и секундам (w, d, h, m и s соответственно). Формат самой SOA-записи выглядит так:
имя [TTL] SOA данные имя: имя зоны TTL: значение параметра TTL SOA: тип записи
Какие параметры хранятся в SOA-записи
Параметры, внесенные в нее, влияют только на работу DNS-серверов, сайты же обрабатываются без их учета. Поэтому многие владельцы веб-ресурсов не задумываются о наличии SOA и назначении этой записи.
Прочитать содержимое легко любым текстовым редактором вроде Блокнота или Notepad++. Подойдут и утилиты, встроенные в файловые менеджеры.
Основные типы информации в SOA:
- TTL – время в секундах, которое затрачивается на кэширование данных, передаваемых через DNS-серверы.
- MNAME – имена удаленных компьютеров, где будет храниться остальная информация о доменах.
- RNAME (Hostname) – контактный электронный адрес лица, ответственного за конкретную SOA-запись.
- Serial Number – серийный номер базы данных зоны, меняющийся при обновлении данных (это указывает вторичным серверам на то, что пора обновить конфигурацию).
- Refresh – время в секундах, отпускаемое на запрос данных у первичного DNS-сервера, чтобы определить, требуется ли обновлять информацию (не менялся ли серийный номер).
- Retry – время ожидания в секундах, через которое сервер будет принимать повторный запрос при неудачной попытке считывания информации.
- Expire – период в секундах, в течение которого используются ранее полученные данные от первичного DNS-сервера. По истечении срока они теряют актуальность.
- Minimum TTL – период хранения данных зоны в кэше.
Перечисленных параметров достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную связь DNS-серверов между собой. Остальная информация хранится в других типах записей: NS, A, AAAA, MX, SRV, TXT, SPF, DKIM, CNAME. Подобная классификация упрощает считывание и понимание данных, а также снижает риски сбоев из-за ошибок доступа внешних приложений.
Как проверить данные SOA-записи
Стандартный способ проверки содержимого SOA-записи – это утилита DIG (Domain Information Groper). Она работает в веб-интерфейсе на сайте хостинга, предоставляющего доступ к DNS-серверам, или устанавливается на локальный компьютер. На сайте разработчика представлены дистрибутивы под 64-разрядную Windows и Linux-совместимые системы.
Процедура проверки в веб-версии:
- Запустите утилиту.
- Введите имя интересующего домена (сайта).
- Выберите тип записи «SOA».
- Нажмите кнопку «Проверить».
По желанию ставится галочка на пункте «Текстовый ответ». Тогда ниже активной формы появится актуальное содержимое записи. Если требуется узнать, через какие серверы проходят запросы и за какое время это происходит, достаточно отметить пункт «С трассировкой». Ниже отобразиться весь перечень опрашиваемых адресов с ответами серверов.
Чуть иначе работает сервис XSEO. После ввода доменного имени и нажатия на кнопку «Проверить» отобразится название сервера, откуда был получен отклик, текущий серийный номер и другие параметры, о которых шла речь выше.