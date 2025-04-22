Тестирование программ: виды, этапы, принципы

Рассказываю о том, что отнимает большую часть времени при разработке приложений, а еще и об интересной и крайне привлекательной профессии в мире IT. Поговорим о том, кто и как тестирует программы.

Зачем проводят тестирование?

Программисты часто допускают ошибки, поэтому идеальных «беспроблемных» приложений в природе не существует. В ходе разработки (особенно длительной) «замыливается» глаз, и вникать в мелкие детали уже не получается, не говоря уже о проработке разного рода специфичных сценариев использования.

По этой причине в разработке существует отдельный этап, полностью посвященный проверке ПО на работоспособность в различных ситуациях.

Если пренебречь этой стадией создания программного продукта, то с вероятностью в 100% в итоговом приложении обнаружится баг, серьезно влияющий на производительность или функциональную составляющую приложения. Тесты помогают эту вероятность снизить.

Виды тестирования

Функциональное и нефункциональное

Под функциональным тестированием подразумевается проверка (как понятно из названия) функций приложения. Специально обученный человек тыкает во все доступные кнопки, зачастую ведет себя неадекватно и непредсказуемо для программиста, чтобы выявить все «слабые места» полуготового проекта.

Обычно проверяются именно те возможности, что уже задокументированы и точно должны работать, но в ход может пойти тестирование «неожидаемых» функций и сценариев поведения программы.

Нефункциональное тестирование включает в себя проверку производительности программы, ее надежность, отзывчивость, а также соответствие стандартам безопасности.

Статическое и динамическое

Первый вариант проходит без включения программы. Выглядит это следующим образом: инженеры открывают документацию программы, изучают описанные в ней функции, а потом исследуют код, чтобы оценить качество реализации.

Второй вариант начинается следом, когда нужно включить приложение и уже на деле проверить, работают ли заявленные функции.

Оба этапа обязательны к выполнению.

Другие виды тестирования

Существует еще несколько вариацией тестирования. Каждую мелкую задачу нередко выделяют в отдельный тип, но я перечислю лишь несколько наиболее популярных.

Нагрузочное

Проверка того, как поведет себя приложение при повышении нагрузки, в частности выше задуманной разработчиками. Такие стресс-тесты играют критическое значение в онлайн-сервисах, потенциально подвергаемых избыточной нагрузке из-за большого количества пользователей на пиковой или регулярной основе (онлайн-магазины в ходе распродаж, новостные ресурсы в период громких событий).

Тестирование UX

Особый тип проверки с акцентом на пользовательском опыте. Тестировщик примеряет на себя роль клиента и всячески пытается в нее вжиться, пока пользуется программой, впоследствии делясь впечатлениями, на основе которых вносятся коррективы.

Конфигурационное

Тестирование совместимости программного продукта с аппаратным обеспечением и другими software-компонентами (разными версиями ОС и процессоров). Такое актуально для кроссплатформенных приложений и при переходе поставщика платформы на принципиально новое аппаратное шасси (как было при появлении ноутбуков на базе чипов М1 от компании Apple).

Что тестируют на разных этапах разработки?

Если говорить о различных видах тестирования, распределяя каждое в хронологическом порядке, то получится 4 ключевых этапа.

Модульное тестирование

Оно выполняется на ранних этапах, когда готовятся отдельные куски приложения (классы, компоненты, функции). В этот момент тестировщики скрупулезно пишут автоматические тесты для каждой функции будущей программы. Это необходимо потому, что проверить «софт» в графическом интерфейсе пока нереально, да и автоматика дает лучший результат.

Тесты повторяются при каждом внесении изменений, чтобы не пропустить появление ошибок и не допустить резкого падения производительности.

Интеграционное

Проводится на следующем этапе, когда некоторые модули объединяются и превращаются в более крупный компонент, более приближенный к готовой программе.

Тестировщики проверяют, как ведут себе ранее разобщенные модули, совмещенные в единый продукт, и как этот готовый продукт функционирует сам по себе. Также на стадии интеграции проверяется совместимость создаваемого ПО с операционной системой, на которой оно будет работать, а иногда еще и с аппаратной частью, чтобы создаваемый продукт нормально функционировал на большем количестве устройств.

Системное

Стадия системного тестирования нам уже знакома, она тесно привязана к функциональному и нефункциональному типу.

Именно в ходе системного тестирования специально обученные люди проверяют, соответствует ли детище программистов тому, что было заявлено с точки зрения возможностей, и стандартам качества компании с позиции производительности, отзывчивости, отказоустойчивости и прочих технических аспектов.

При желании сюда можно включить проверку UX (хотя чаще эту методику выделяют в отдельный пункт).

Приемочное

Финальный этап, в котором участвует заказчик программы, причем он может как оценить приложение вручную без помощи инженеров, так и нанять независимую команду специалистов, способных провести скрупулезное исследование ПО, чтобы выявить в нем даже «скрытые» недочеты. А тестировщики со стороны программиста должны наглядно продемонстрировать заказчику, что все работает так, как задумано.

Итог такого тестирования – либо приемка заказа и оплата, либо отправка готового продукта на доработку.

План тестирования приложения и других программных продуктов

Есть отработанная схема тестирования продуктов, проводящаяся в три этапа перед переходом к их запуску.

Отмечу, что это не обязательная схема, которую должны применять все без исключения компании и тестировщики. Каждый вправе подстраивать процесс проверки ПО под свои нужды.

Подготовка плана тестирования

Это своего рода «дорожная карта» с указаниями, из каких действий будет состоять проверка программы и в какие примерно сроки будет завершено каждое из них. Тут важно понимать, что ни один из пунктов плана не может быть соблюден на 100%. Обязательно появятся изменения, вносимые в ходе работы, и их будет много. То начальство внесет коррективы в график работы, то заказчик изменит свои «хотелки». Увы, но процесс создания приложений тесно сопряжен с постоянно варьирующимися планами. C’est la vie.

Составление перечня тест-кейсов

Тест-кейсы – конкретные действия или наборы действий, выполняемые тестировщиками, чтобы оценить работоспособность ПО. Здесь важно учесть те сценарии, которые будут наиболее близки к реальности.

Нужно взять на себя роль потенциального пользователя и понять, как он будет взаимодействовать с утилитой – что он будет делать, как он будет это делать, не сможет ли он что-то поломать.

Ну и про отработку функций, описанных в документации, забывать тоже нельзя. Они обязаны быть в списке тест-кейсов.

Внедрение автоматических инструментов для тестирования ПО

Тестировщик также оценивают необходимость в использовании автоматизированных скриптов для проверки качества «софта», то есть кусков кода, которые запускают куски кода из разработанного ПО с целью выдать положительный или отрицательный результат.

Прелесть автотестов заключается в том, что с их помощью можно заранее предусмотреть десятки и тысячи сценариев использования отдельных функций и буквально в один клик все их провести, убедившись в работоспособности ПО.

А после этого тестировщик переходит к тем этапам, что описаны в разделе «Что тестируют на разных этапах разработки?».

10 принципов успешного тестирования

Поговорим о 10 вещах, которые нужно держать в уме при тестировании сайтов и приложений. Это не строгие рекомендации, но на них ориентируются опытные тестировщики по всему миру.

Важно тестировать «софт» на реальных устройствах, а не только в эмуляторах, и желательно с разными разрешениями, ОС и наборами аппаратных компонентов. Любой вид тестирования нужно укладывать в рамки расписания, чтобы не затягивать. Не должно быть каких-то изысканных методов выполнения поставленной перед программой задачи, с которыми рядовой пользователь не сможет справиться. Не пропускайте этап проверки UX. Он один из ключевых. Не занимайтесь дебаггингом. Это работа программиста. Ваша работа – тестировать и указывать кодерам на обнаруженные ошибки. Никаких «галопом по Европам». Вдумчивый тест даст больше результатов. Планируйте и следуйте плану, чтобы не упустить важные детали. Устраивайте неадекватные тесты и перегрузки, чтобы убедиться в «выносливости» проверяемого ПО. Проверяйте ПО даже на устаревших гаджетах с 2G-подключением. Среди ваших пользователей может найтись много таких. Автотесты – ваш друг. Учитесь писать их грамотно. Работайте в команде. Два тестировщика гораздо эффективнее ищут баги, так как могут действовать совсем иначе.

Профессия «тестировщик»

Существует целый отряд инженеров, отвечающих за контроль качества – их называют QA-инженерами. В этой профессии есть десятки подразделений по типу деятельности.

Кто-то тестирует только базы данных и не дает попасть ненужной информации в программу или случайно потерять важные для пользователя параметры.

Кто-то профессионально пишет автотесты и незаменим на ранних этапах проверки ПО.

Некоторые сотрудники отвечают за аналитику.

А кто-то проверяет сайты и приложения на наличие брешей в безопасности, чтобы убедиться в том, что пользователям не угрожает опасность при работе с детищем разработчиков.

Тестировщик – перспективное направление в IT. Востребованная профессия, активно разыскиваемая рекрутами на HeadHunter и аналогах. А еще эта работа считается самой несложной ступенью для «входа» в IT, так как освоить специализацию тестировщика можно быстрее, не так глубоко вникая в программирование в целом. И уже после опыта работы в тестировании перейти в более продвинутое направление (веб-дизайн, нейросети, криптовалюты и т.п.).

Вместо заключения

Задача тестировщика – сделать так, чтобы до пользователя добралась наиболее качественная версия задуманного ПО. Быстрая, удобная, красивая программа, за которую не будет стыдно программисту, QA-инженерам, начальству и заказчику. Если вы сами хотите стать тестировщиком, то ставьте во главу угла пользователя. Это лучший метод качественно сделать свою работу.