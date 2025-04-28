В работе я периодически пользуюсь разными браузерами: Google Chrome, Яндекс.Браузером, Mozilla Firefox, Opera. Давно заметил, что одни и те же сайты в разных приложениях открываются также по-разному. Где-то эти отличия мало заметны и никак не влияют на просмотр и чтение, но иногда возникают определенные сложности с картинками, баннерами, кнопками команд и даже текстами. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы смартфонов и планшетов. Большинство посетителей, встретившись с подобными неудобствами, просто покидают проблемный ресурс и переключаются на альтернативные источники информации.

Если для рядового посетителя неудобство просмотра определенного веб-ресурса скорее относится к разряду мелкой секундной проблемы, то регулярное возникновение отказов от посещения сайта для его владельцев не сулит ничего хорошего. Падает конверсия, снижается рейтинг ресурса в поисковых системах. Почему возникает такая ситуация?

Дело в том, что разные браузеры созданы и работают на разных движках. Эти движки отвечают за загрузку, обработку, отображение и расчет данных. Каждый движок воспринимает и считывает информацию, закодированную в HTML-тегах и CSS-стилях определенного веб-ресурса по-своему. В свою очередь сайты также создаются в различных CMS, разработчики используют варианты встроенных команд, плагинов и скриптов. Для того чтобы сайт одинаково хорошо отображался в разных браузерах, необходимо, чтобы он соответствовал требованиям кроссбраузерности. Что это такое, как проверить и настроить адаптивность сайта в различных браузерных приложениях, мы поговорим в этой статье.

Так что такое кроссбраузерность?

Понятие кроссбраузерности появилось еще на заре освоения интернета в начале 90-х годов. В то время существовало всего два ведущих браузера - Internet Explorer от Microsoft и Netscape Navigator. Считалось, что если сайт одинаково корректно отображается в обоих приложениях, то с кроссбраузерностью у него все в порядке. Затем Netscape Navigator прекратил свое существование, но стали один за другим появляться новые разработки браузерных систем. Некоторые сайты в них отображались корректно, с другими начинали возникать различные баги. Посетители относились к подобным проблемам негативно и просто напросто переставали посещать такие сайты. Разработчики веб-ресурсов вынуждены были учитывать этот фактор и искать пути решения проблемы.

Кроссбраузерность – это способность веб-ресурса отображаться одинаково хорошо во всех популярных браузерах без перебоев в функционировании и ошибок в верстке, с одинаково корректной читабельностью контента. Это очень важный показатель как для поисковых систем, так и пользовательской аудитории.

Конечно, нет необходимости добиваться совершенно одинакового отображения визуальной и текстовой информации сайта во всех без исключения версиях браузеров. Достаточно, чтобы ресурс обладал адаптивностью ко всем возможным устройствам просмотра вне зависимости от размеров экрана. Не должно быть проблем с версткой, когда картинки, баннеры, логотипы «наезжают» друг на друга или вовсе не отображаются. Текстовая информация должна быть читабельной, особенно это касается таблиц. Важно, чтобы корректно работали сервисные приложения, вшитые в ресурс.

Кроссбраузерными считаются сайты, которые хорошо работают на:

Google Chrome и производных обозревателях (типа Яндекс.Браузера, Chromium, Opera c 15 версии и т.д.);

Microsoft Edge (сейчас он тоже работает на движке Blink, как и Chrome);

Mozilla Firefox;

Safari (браузер, который используется на iOS и macOS).

Существуют и другие обозреватели, но они не столь популярны и работают на редких движках. Потери от некорректной работы в них можно считать несущественными. Также не стоит обращать большое внимание на посетителей, которые используют старые версии браузеров. В этом случае достаточно поставить страницу-заглушку, которая будет предлагать посетителю обновить его обозреватель до актуальной версии. Да и сами разработчики браузеров активно призывают пользователей обновлять их детища.

Параметры, определяющие кроссбраузерность

Любой посетитель сайта в считанные секунды определит, насколько корректно работает ресурс в его обозревателе. Сделает он это исходя из следующих критериев:

Расположение элементов. Если сайт не адаптирован под конкретный браузер, его элементы могут съезжать за пределы экрана, накладываться друг на друга или не отображаться. Текст. Очень важный критерий, особенно для статейных ресурсов, которых сегодня становится все больше. Текст не должен наслаиваться, съезжать или отображаться в виде нечитаемых символов. Скорость загрузки. Если сайт очень тяжелый, страницы грузятся медленно и зависают, то пользователь очень быстро покинет такой ресурс. Адекватная работа всех кнопок, сайдбаров и других функционально активных элементов. Если при нажатии на определенную кнопку команда не выполняется либо реализуется некорректно, то это означает, что у этого сайта могут быть проблемы с кроссбраузерностью. Адаптивность под все устройства. Ресурс одинаково хорошо должен отображаться и работать на всех гаджетах – компьютерах, планшетах, смартфонах. В крайнем случае должны существовать специальные мобильные версии сайта.

Согласно данным компании Google, более 70% интернет-трафика сейчас идет через мобильные устройства. С 1 июля 2019 г. индексирование с приоритетом мобильного контента включено по умолчанию в Google Chrome для всех новых сайтов. Это заставляет веб-разработчиков все активнее заниматься обеспечением совместимости страниц с планшетами и смартфонами.

Как проверить кроссбраузерность сайта

Самый простой способ определить наличие кроссбраузерности – вручную открыть и проанализировать все страницы сайта в наиболее популярных обозревателях. Согласитесь, метод практически неприемлемый для крупных интернет-проектов, особенно с постоянно обновляемым контентом. Хотя совсем исключать этот способ тоже не стоит.

Сначала нужно понять, какие браузеры нужны для теста. Для этого лучше всего воспользоваться специальными сервисами аналитики – Яндекс.Метрикой и Google Analytics. Они покажут, каким браузерами отдают предпочтение ваши пользователи. Согласно статистике Statcounter, в тройку лидеров в РФ входят: Google Chrome, Яндекс.Браузер и Opera.

Проверить кроссбраузерность веб-ресурса в автоматическом режиме можно с помощью специальных платных и бесплатных сервисов. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

CrossBrowserTesting

Сервис является платным, работает в режиме онлайн, поддерживается практически всеми версиями операционных систем и браузерами, в том числе мобильными.

Используются следующие способы проверки:

«Живой тест». Можно работать с ресурсом в браузере с заранее выбранными параметрами, записывать видео и делать скриншоты.

Тест Selenium. Подразумевает автоматическую проверку в соответствии с предварительно созданным скриптом. Результаты записываются в формате видеофайла.

Режим автоматического сохранения скриншотов. Можно комбинировать различные ОС, браузеры, устройства и размеры экранов.

Локальное подключение. Можно проверить документы, которые еще не загрузились на сайт.

В течение 7 дней доступен бесплатный тестовый период с лимитом в 60 минут.

Browsershots

Онлайн-сервис проверки сайтов на кроссбраузерность в более чем 200 обозревателях и их сборках, в том числе малопопулярных и устаревших. Результат сохраняется в виде скриншотов. Есть бесплатная и платная версии. При бесплатном варианте запрос ставится в очередь, период ожидания может достигать нескольких часов. В случае платной подписки сайт будет проверяться в приоритетном порядке.

IE NetRenderer

Как видно из названия, проверить кроссбраузерность сайта можно только для Internet Explorer, начиная с версии 5.5 и заканчивая 11. Сервис работает онлайн, указать здесь можно только версию браузера и адрес тестируемого ресурса.

Browserling

Осуществляет проверку не в эмулируемом, а в реальном окне браузера, который установлен на виртуальной машине программы. Работает с ОС Windows и 4+ версиями ОС Android в пяти популярных браузерах – Chrome, Opera, IE, Safari, Firefox. Ресурс полностью платный.

Spoon Browser Sandbox

Проводит бесплатную проверку кроссбраузерности сайта в последних версиях Chrome, IE, Opera, Safari и Firefox. Тестирование в старых релизах платное. После загрузки специального плагина доступно тестирование всех параметров кроссбраузерности. Интерфейс русифицирован.

MultiBrowser

Платный сервис проверки кроссбраузерности. Работает со всеми доступными версиями Firefox, Chrome, Safari 5.1, несколькими сборками Explorer и эмуляциями большинства смартфонов и планшетов. Приложение способно подключать браузеры, уже установленные на ПК, либо загружать версии, которые нужны пользователю. Есть функция тестирования сайта в различных браузерах в офлайн-режиме. Бесплатная демо-версия доступна в течение двух недель.

Sauce Labs

Онлайн-сервис тестирования кроссбраузерности. При оформлении платной подписки доступна автоматическая проверка около 700 комбинаций браузеров, разрешений и устройств.

Equafy



Очень эффективная программа, она не только тестирует кроссбраузерность веб-ресурса в режиме онлайн, но и производит автоматическое сканирование и поиск ошибок верстки в самых разных браузерах. В интерфейсе доступно множество настроек, которых нет во многих других подобных сервисах. Отчет сохраняется в скриншотах.

Viewlike.us



Очень хороший инструмент для проверки адаптивности внешнего вида сайта на экранах устройств с разными расширениями. Помимо проверки кроссбраузерности, можно узнать скорость загрузки, размер элементов HTML-кода и изображений. Встроенный инструмент позволяет получить рекомендации касательно правил юзабилити.

Как сделать сайт кроссбраузерным

Большинство современных интернет-ресурсов изначально обладают кроссбраузерностью. В тоже время проблема совместимости периодически возникает в том или ином виде даже у раскрученных сайтов с миллионной аудиторией. Существует несколько способов оптимизации кроссбраузерности веб-ресурса.

CSS hacks

CSS хаки – это фрагменты CSS-кода, которые понимает только определенный браузер, другими он игнорируется. Вот CSS-хак для Internet Explorer 6 (IE6):

* html .sidebar { margin-left: 5px; }

В этом коде хак, воспринимаемый только браузером IE v.6 и ниже, записан в виде «звездочка html».

Разработчики считают использование хаков не самым лучшим методом устранения ошибок. т.к. они усложняют и делают громоздким код страниц.

Универсальные элементы

Подобные элементы работают в большей части браузеров одинаково успешно, поэтому их использование для достижения кроссбраузерности является оптимальным. С помощью одних лишь универсальных элементов исходный код для вашего сайта будет эстетичным, коротким и понятным практически для всех обозревателей. Проверить, какие теги какой версией движка поддерживаются, можно с помощью бесплатного сервиса caniuse.com.

Фреймворки

Можно применять заготовки и шаблоны кода, которые совместимы с большинством браузеров и мобильными устройствами. Например, инструментарий Bootstrap, который позволяет создавать и настраивать адаптивные сайты.

Вендорные префиксы

Этот метод в чем-то схож с использованием хаков, но является более эффективным и корректным. Префиксы — приставки к названиям CSS-свойств, используемые определенными браузерами. Они позволяют изменять отображение в конкретном обозревателе.

Примеры префиксов:

-moz для Mozilla Firefox;

-ms используется в Internet Explorer и Microsoft Edge;

-webkit-border-radius для Safari, а также браузеров на движках WebKit и Blink;

-o используется в старых версиях Opera на движке Presto, с 2013 Opera использует Blink.

Для соблюдения бесперебойной работы ресурса и поддержания кроссбраузерного функционала следует проводить регулярную проверку на ошибки в HTML и CSS. Сделать это можно с помощью специальных сервисов, таких как HTML Validator и CSS Validator.

Заключение. Яндекс.Толока и кроссбраузерность

Сомневаюсь, что открываю Америку, но даже самые популярные поисковые системы – это тоже сайты. Как и другие веб-ресурсы, они нуждаются в том, чтобы их страницы корректно отображались во всех версиях конкурирующих браузеров. Например, компания Яндекс для проверки своих интернет-проектов на кроссбраузерность активно использует ручной метод.

Для этого по их заказу белорусскими разработчиками в 2014 году был создан краудсорсинговый проект «Толока». Принцип его работы очень простой. Любой желающий регистрируется в системе, проходит обучение и получает различные задания, сложность и уровень оплаты которых зависят от рейтинга. В настоящее время в Толоке около 4 млн зарегистрированных пользователей, проживающих по всему миру.

Так, в 2018-2019 годах разработчики компании активно развивали свои ресурсы, вносили в них множество изменений как содержательного, так и функционального характера. Для ручного тестирования кроссбраузерности привлекались сотни тысяч подписчиков Толоки. Проверка проходила «вживую» не только во всех известных браузерах, но и с использованием их различных релизов, в т.ч. устаревших. Пользователи открывали страницы в своих обозревателях на мобильных и стационарных устройствах, выполняли тестирование по техническому заданию. Проверялась адаптивность отображения на разных устройствах, на экранах с различным разрешением и даже размерами окна. Выполнялись скрипты, оценивался визуальный и текстовый контент, переходы, тестировалась мультиязычность. Разработчики Яндекса в режиме онлайн отслеживали результаты эмуляции реального поведенческого трафика. Баги оперативно устранялись на уровне бета-версий.

Кроссбраузерность – важный критерий корректной работы веб-ресурса. Это инструмент поддержания посетительской лояльности, повышения конверсии и поднятия рейтинга в поисковых системах. В то же время не стоит доводить этот показатель до абсолюта. К примеру, если на широком экране десктопного ПК колонки текста отображаются горизонтально, то на небольшом экране смартфона логично будет расположить их последовательно сверху вниз. Главное, чтобы сайт был удобным для пользователя, все важные элементы и функции заметны и доступны.