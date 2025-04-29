Что такое корневой сертификат (СА)

Термин «корневой сертификат» хорошо знаком тем, кто занимается продвижением веб-ресурсов. Это объясняется легко – попадают в топ-10 поисковых систем преимущественно «доверенные» сайты, с подключенным SSL-сертификатом (протокол HTTPS). Без него тот же Google Chrome ставит в адресной строке метку с открытым замком, а то и вовсе блокирует вход на страницу.

Что представляет собой корневой сертификат (CA)

Защищенное соединение гарантирует шифрование информации, передаваемой между сервером и клиентом. Кроме того, оно подтверждает подлинность ресурса, обеспечивая тем самым защиту от фишинга с целью кражи персональных данных (от ФИО до номера банковской карты вместе с секретным CVC-кодом). Шифрование «обесценивает» перехват, который возможен как локально, на уровне роутера в квартире, так и на удаленном сервере.

Корневой сертификат (CA) представляет собой часть ключа SSL, которым центр сертификации подписывает выпускаемые сертификаты. Наличие CA гарантирует, что выдавшая его организация верифицирована и легальна.

Именные сертификаты, выдаваемые центрами вроде Comodo или Symantec, ценятся больше.

Ценность сертификата очень важна, потому что распространенные браузеры умеют идентифицировать лицо, выпускающее CA, и проверять его легитимность. Если у сайта нет «поручителя», он будет считаться недостоверным, даже несмотря на полную безопасность для конечного пользователя. Такое иногда происходит с бесплатными сертификатами типа Let’s Encrypt (генерируются автоматически после регистрации домена в панели управления хостингом).

Корневой сертификат зависит от остальных «частей» SSL – промежуточной и индивидуальной. Они выдаются одновременно и вносятся в соответствующие поля при ручной настройке безопасности. Фактически создается цепочка взаимной проверки, когда корневой сертификат подтверждает иные части ключа. Если ответ на запрос верен, браузер помечает веб-ресурс как защищенный (замочек в адресной строке) и открывает его без каких-либо предупреждений.

Где взять корневой сертификат

SSL-сертификат (вместе с CA) выдается удостоверяющими центрами. К наиболее популярным центрам сертификации относятся Let’s Encrypt, Comodo, Symantec, Digicert, GeoTrust. Купить сертификат можно на сайте одного из центров или воспользоваться панелью управления хостинг-провайдера.

Разновидности сертификатов (на примере провайдера Timeweb):

SSL Timeweb Pro – простейший вариант защиты, устанавливаемый автоматически. Sectigo Positive SSL – базовый уровень безопасности (минимально рекомендуемый). Sectigo InstantSSL – проводится расширенная проверка организации со стороны центра. Sectigo Positive SSL Wildcard – действие распространяется на все поддомены. Sectigo EV SSL – подходит для банков, финансовых организаций, интернет-магазинов.

Сертификаты из трех последних пунктов высылаются в виде ZIP-архива или текстового сообщения с указанием всех «частей» SSL, в том числе корневого. То же происходит при продлении услуги (после оплаты) – за 30 дней до завершения периода ранее купленного сертификата обычно становится доступной функция продления.

Можно ли создать корневой сертификат самостоятельно?

Рядовому пользователю выпустить корневой сертификат нереально. Все существующие варианты для этого применяются только на период локального тестирования веб-ресурса, когда нет разницы, как воспринимает браузер такой CA. Чтобы создать легитимный ключ безопасности, понадобится самому стать «центром сертификации». Это хлопотное и затратное дело, поэтому проще обратиться к одной из существующих организаций.

Технология создания простейшего CA в ОС Windows:

Открыть панель управления. Зайти в раздел «Администрирование». Выбрать пункт «Диспетчер служб IIS». Перейти в раздел «Сертификаты сервера». Найти пункт «Создать самозаверенный сертификат». В открывшемся окне ввести название сертификата. Привязать созданный SSL к серверу.

Последнее выполняется выбором нужного доменного имени в подразделе «Подключения» раздела «Сертификаты сервера». В столбце «Действия» нужно нажать на «Привязки…», в открывшемся окне «Добавление привязки сайта» ввести сведения о привязке и нажать «ОК». После создания сертификата остается экспортировать приватный ключ и задать пароль на выполнение изменений.