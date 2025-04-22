Обзор языка разметки HTML для новичков

С аббревиатурой HTML сталкиваются специалисты, которым по роду деятельности приходится делать сайты, наполнять их контентом и продвигать в поисковых системах. Копирайтеры используют этот язык для форматирования текстов и таблиц, а SEO-специалисты с его помощью подключают виджеты и системы аналитики.

Что представляет собой HTML

Формально HTML (Hypertext Markup Language) считается языком разметки веб-страниц. Результат интерпретируется браузером, и пользователь видит текст на экране компьютера или смартфона в заданном разработчиком виде. Первые сайты создавались практически на «чистом» коде HTML при незначительном включении скриптов на JavaScript.

Базовое знание HTML требуется для большинства вакансий, касающихся работы с сайтами, их наполнением и продвижением.

История развития HTML

Точной даты создания языка HTML нет, его появление соотносится с периодом между 1986 и 1991 годами. Он изначально создавался для использования людьми без специальных знаний в верстке и программировании. Сложная система разметки SGML (Standard Generalized Markup Language) была сведена к небольшому набору дескрипторов. Они чаще называются тегами.

Особенности HTML:

Изначально перечень команд оформления текстов включал всего 18 элементов, 11 из которых используются даже в последних релизах. Основная задача языка заключалась в воспроизведении контента без искажений независимо от технического оснащения устройства. Современные версии HTML стали более зависимыми от платформы из-за появления тегов для мультимедийного и графического оформления.

К актуальной относится версия HTML 5-го поколения. Она появилась в декабре 2012 года и выросла до релиза 5.3. Именно это поколение языка разметки поддерживается большинством браузеров. При использовании устаревших версий вероятно искаженное отображение. Существует понятие кроссбраузерной несовместимости сайта, когда он по-разному выглядит на разных устройствах.

Изменения преимущественно касались внедрения новых функций. Например, появилась поддержка ввода типов данных – даты и времени, адреса электронной почты, домена сайта. Также в новые релизы включили дополнительные элементы вроде добавления видео и звука на веб-страницу, рисования в указанной области при помощи скрипта JavaScript.

Возможности HTML

Особенность языка разметки HTML заключается в преобразовании простых команд в визуальные объекты. Например, тег <img> используется для отображения картинок. В перечне атрибутов есть обязательный – ссылка на файл. Изображение же обычно хранится на накопителе удаленного сервера, где располагается сам ресурс или внешний сервис.

Основные элементы HTML:

Форматирование текста – выделение курсивом, жирным шрифтом, подчеркивание, размер кегля, нумерованные/маркированные списки. Текстовые блоки – заголовки уровней H1-H6, абзацы, перенос на новую строку. Таблицы – любое количество строк, столбцов, фиксированная высота, ширина, заголовки. Вставка объектов – изображения, звуковые, текстовые, видеофайлы и т.д. Гиперссылки – на файл изображения, прайс-листа, страницу, на которую ссылается пункт меню или анкор в тексте. Есть атрибуты открытия документа в текущем или новом окне.

Также есть простейшее понятие создания форм – ввод текстовой информации, выбор пункта списка. Более сложные объекты принято создавать на JavaScript или PHP, так как эти языки более функциональны. В рамках практического применения HTML интересен копирайтеру или контент-менеджеру при публикации контента.

Что не получится сделать на HTML

Несмотря на относительно обширный список возможностей по форматированию страниц, в HTML нет целого перечня функций. Например, теги позволяют оперировать стандартным шрифтом, а вот заменить его не получится. Компенсируют функционал подключением таблицы стилей CSS – это отдельный язык описания внешнего вида HTML-документов.

Стили компенсируют недостатки технологии:

Заметно упрощают адаптивную верстку. Экономят время при оформлении страниц сайта. Расширяют стандартные возможности.

В итоге дизайн ресурса становится более интересным, скорость загрузки возрастает за счет меньшей нагрузки на сервер. Вместо дублирования кода на каждой странице при использовании HTML есть возможность вставлять небольшую ссылку на нужный участок кода. При изменении шаблона файл CSS остается неизменным, что упрощает редактирование сайта.

Сам по себе HTML работает довольно «топорно», требует дублирования команд на каждой странице. Это нерационально, например, при формировании общих элементов типа шапки, подвала, общего меню. Технология CSS позволила создавать фирменное оформление независимо от шаблона. Стоит подключить нужный участок кода, и страница преображается.

Интеграции других инструментов в HTML

Удобство языка разметки упростило интеграцию сторонних сервисов. Например, на сайт легко встроить системы аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics. То же относится и к функциональным блокам – форме захвата контактов, подписки на новости, заказу обратного звонка. Пользователи не замечают какой-либо разницы, они видят результат.

Наиболее востребованные интеграции:

PHP. В тело HTML страницы включается ссылка на исполняемый файл. JavaScript. Скрипт вставляется целиком или в виде ссылки на файл. Ajax. Представляет собой «смесь» асинхронного JS и XML. Iframes. Технология встраивания в документ интерактивных элементов.

Такие возможности и приводят к мнению, что HTML – это язык программирования. Спецификация предполагает только управление отображением содержания сайта, а остальные функции зависят от подключаемых программных модулей. Изучается язык разметки буквально за пару дней, но приходится учитывать его ограничения.