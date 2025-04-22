Мета-теги представляют собой специальные элементы HTML-кода веб-страницы. От того, насколько корректно они заполнены, зависит, как успешно будет развиваться ваш ресурс. А их отсутствие может отрицательно сказаться на ранжировании сайта в поисковиках.

В этом материале поговорим, что такое мета-теги, где они должны располагаться и как их правильно заполнять.

Функции мета-тегов

Мета-теги размещаются в начале кода веб-страницы между тегами <head>...</head>. Эти элементы не считаются обязательными — пользователь не видит их на странице, однако данные атрибуты сообщают поисковой системе важную информацию, такую как заголовок веб-страницы, ее описание и т.д.

В настоящее время мета-теги оказывают не столь сильное влияние на SEO-продвижение сайта, как это было раньше, но поисковые системы все же учитывают их при оценке веб-ресурсов и отдают предпочтение сайтам с грамотно заполненными тегами.

Рассмотрим функции мета-тегов подробнее:

Во-первых, они влияют на отображение страницы в выдаче поисковых систем и определяют, какое положение в ней займет данная страница.

Во-вторых, мета-теги способствуют продвижению ресурса по запросам, которые наиболее точно соответствуют вашей целевой аудитории. Благодаря тому, что мета-теги делают описание страницы более информативным, они помогают потенциальным посетителям сайта увидеть в поисковой выдаче необходимую им информацию.

В-третьих, эти элементы фиксируют данные о веб-странице, способствуют правильному отображению информации и настройке индексации, то есть проведения анализа сайта поисковыми системами и добавления его в базу для дальнейшего включения в выдачу.

Основные мета-теги

Для SEO-продвижения наибольшее значение имеют мета-теги title (произносится как «тайтл») и description (дескрипшн). Эти теги содержат информацию о сайте, с помощью которой поисковый робот может правильно определить тематику веб-ресурса и корректно ранжировать, то есть сортировать его в выдаче. Потому при заполнении мета-тегов необходимо использовать ключевые слова и фразы, которые набирает в поисковой строке целевой пользователь.

Тег Title

<Title>Заголовок</Title>

Мета-тег title — это название, заголовок веб-страницы. Он должен быть указан на всех страницах сайта. В поисковой выдаче title отображается в виде крупной ссылки синего цвета, а при открытии страницы он виден в названии вкладки браузера. Если тайтл страницы отсутствует, вместо него будет показан URL-адрес страницы или заголовок h1.

Разберемся, как правильно заполнить тег Title. В нем нужно указать основные ключевые слова и перечислить конкурентные преимущества. Прочитав заголовок, пользователь должен сразу понять, что именно вы предлагаете и почему ваш сайт ему подходит. Эту информацию нужно уместить в определенное количество символов: в поисковой системе Google это максимально 70 знаков (12 слов), а в Яндексе — 80 знаков (15 слов). Заголовок может быть и длиннее, но именно такое количество символов поисковики отображают в выдаче.

Оптимизация тегов предполагает, что ключевое слово нужно писать ближе к началу, лучше, чтобы заголовок начинался непосредственно с основного запроса. Если вы продвигаете сайт в каком-то конкретном регионе, следует обязательно его указать. Затем можно добавить уточняющую либо продающую фразу. Также, чтобы сделать title уникальным, в конце можно указать название вашего проекта.

Посмотрим, как правильно писать мета-теги title на примере.

Скажем, у нас есть ключевые слова: «купить диван», «купить диван недорого», «купить удобный диван».

Неправильно заполненный title будет выглядеть так: «Купить диван. Купить удобный диван, купить диван недорого». Здесь очевиден переизбыток ключевых фраз, то есть переспам.

Правильный title: «Купить удобный диван недорого с доставкой и скидкой 15%» В этом случае мета-тег содержит все ключи, перечисленные в логичной последовательности, а также включает информацию о скидке, то есть конкурентном преимуществе.

Дублировать заголовки на разных страницах нельзя — они должны быть уникальными. Также следует избегать слов, не несущих смысловой нагрузки, — предлогов, частиц или союзов, там, где смысл можно передать и без этих стоп-слов.

Рекомендуется по минимуму использовать знаки препинания (– . ! ?), а также специальные символы (“”= ()/ \ | + _ ). А использование цифр, напротив, добавит заголовку привлекательности.

В title можно вставить периодически меняющиеся элементы, такие как цена или количество товаров. Поисковые алгоритмы поощряют динамические тайтлы.

Тег Description

<meta name="description" content="Описание страницы"/>

Далее поговорим о том, что такое мета-описание страницы. За него отвечает тег description, представляющий собой краткий «анонс» веб-страницы, он является логическим продолжением title и раскрывает содержание более подробно.

Поисковые системы отображают содержимое этого мета-тега в сниппете — небольшом блоке текста, в котором содержится описание веб-страницы в результатах поиска. Сниппет позволяет получить представление о сайте до перехода по ссылке.

Description должен состоять из нескольких коротких предложений, в которые входят наиболее значимые ключевики определенной страницы. Самые важные сведения лучше писать в начале тега дескрипшн. Фразы из заголовка включать не стоит, description не должен совпадать с тайтлом. Что касается длины данного тега, рекомендуется уложиться в 160-200 символов с пробелами.

Как и title, мета-тег description должен быть уникальным внутри сайта, поэтому он заполняется индивидуально для каждой веб-страницы. Когда дескрипшн не заполнен, поисковые роботы собирают описание страницы автоматически по фрагментам фраз, а это значит, что результат может получиться не самым привлекательным для пользователя. Надо заметить, что сейчас описания все чаще автоматически собираются поисковыми машинами, даже если вы заполнили мета-тег правильно, и подгоняются под разные запросы пользователя.

Желательно включать в дескрипшн описание преимуществ компании, товаров или услуг. Также рекомендуется добавлять динамические элементы, которые могут принимать разные значения на сайте, например, количество товаров, цены, число отзывов или размер скидок.

В description, как и в title, можно использовать графические элементы — эмодзи. Замечено, что это хорошо влияет на кликабельность в поиске, так как делает сниппет более привлекательным. Однако важно соблюдать меру при вставке специальных символов, не стоит добавлять их через каждые два слова.

Тег Keywords

<meta name="keywords" content="Ключевые слова"/>

Ранее на SEO-продвижение сайта оказывал значительное влияние мета-тег keywords (кейвордс). Он сообщает поисковому роботу, под какие ключевые слова «заточен» контент страницы. В настоящее время поисковики уже не придают этому атрибуту большого значения, а поисковые системы Google и Rambler его вообще не учитывают, поэтому инструкция по написанию тегов кейвордс будет краткой: перечисляйте не больше 10 ключевых слов без запятых и используйте только запросы, под которые оптимизирован текст данной веб-страницы.

Как просмотреть мета-теги

Чтобы увидеть, есть ли на странице мета-теги, кликните в любом месте страницы правой кнопкой мыши и выберите пункт «Просмотр кода страницы» или «Исходный текст страницы» (название команды в разных браузерах немного отличается). Можно также воспользоваться горячими клавишами Ctrl + U. Все имеющиеся мета-теги отображаются в разделе «head».

Проверка мета-тегов сайта

Владельцу сайта проще всего проверить мета-теги с помощью сервиса Яндекс.Вебмастер. Войдите в свой аккаунт, на панели слева перейдите в раздел «Диагностика» и в подраздел «Диагностика сайта». Например, если на сайте есть страницы с незаполненным тегом description, в списке «Возможные проблемы» вы увидите ссылку «Ознакомьтесь с примерами и исправьте ошибки». Чтобы увидеть проблемные страницы, нажмите на нее.

Анализ мета-тегов на сайтах конкурентов можно выполнить в таких сервисах, как:

Мы рассказали о мета-тегах для сайта, которые помогают улучшить восприятие вашего ресурса поисковыми системами. Потому стоит внимательно относиться к составлению данных атрибутов и постараться указать то, что положительно повлияет на отображение страницы в поиске и предоставит полезную для пользователя информацию.