Что такое nofollow ссылки, и как их использовать (на примере WordPress)

Те, кто только начинает заниматься SEO, наверняка периодически сталкиваются с таким понятием, как nofollow-ссылки. В этой статье я хочу рассказать о том, что это такое и как их правильно использовать.

Ссылки и SEO

Начну с основ. Все мы знаем, что такое ссылки – это адреса, которые ведут с одной страницы на другую. Ссылки бывают внутренними – те, которые ведут на другие страницы этого же сайта – и внешними – они ведут на какой-то другой сайт.

Оптимизаторы часто упоминают такой термин как ссылочный вес. Это условное понятие, которое (образно говоря) характеризует авторитет страницы. Оно базируется на том, что чем больше страниц ссылается на эту конкретную страницу, тем более ценная информация (по мнению поисковых систем) на ней находится. Примерно год назад подсчитать этот «авторитет» страницы было легко – существовал такой инструмент как PageRank – однако весной 2016 года Toolbar PageRank был официально убран компанией Google, и теперь подсчитать ссылочный вес страницы сложнее. Ссылочный вес страницы продолжает играть роль при продвижении в поисковиках, но к нему прибавилось еще множество других факторов, поэтому называть его главным или основным уже нельзя.

Итак, ссылки – это один из хороших способов продвигать ваш сайт (и какую-то конкретную страницу). Но что делать, если это внешние ссылки, которые ведут на другой сайт?

Что такое nofollow

Nofollow-ссылки называются так по названию тега, который проставляется для таких ссылок. В HTML существует тег <a>, который используется в коде страниц для создания ссылок. Один из атрибутов этого тега – rel; он определяет отношения между ссылаемой и текущей страницами. Этот атрибут имеет много значений, одно из которых – nofollow. Выглядит это вот так:

<a href="http://primer.ru" rel="nofollow">Интересная статья</a>

Атрибут “Nofollow” как раз и отвечает за то, чтобы страница, на которую вы ссылаетесь, не увеличила свой ссылочный вес благодаря этой ссылке. Иными словами, по этой ссылке не передается индекс цитирования (который использует Яндекс) и PageRank (который использует Google).

Зачем использовать nofollow

Основные причины, почему вам следует использовать nofollow-ссылки на своем сайте:

чтобы избежать накрутки ссылочного веса авторами (если на сайте можно публиковать свои материалы) – даже если запись будет рекламная, при простановке nofollow сайт-источник не сможет получить никаких преимуществ для SEO;

чтобы уменьшить количество спама в комментариях (от спамеров, которые хотят продвинуть таким образом свой ресурс);

чтобы помечать ссылки с потенциально опасным контентом (если вы не уверены в качестве материала, на который ссылаетесь, и не хотите отдавать ему ссылочный вес); грубо говоря, для того, чтобы избежать ассоциаций с сайтом, на который вы по какой-то причине ссылаетесь, потому что ссылки на сомнительные сайты негативно влияют на репутацию вашего сайта.

Иными словами, если обратиться к словам одного из сотрудников Google, атрибут “nofollow” нужен для того, чтобы показать поисковым системам, что вы не хотите иметь ничего общего с ресурсом, на который ссылаетесь (и уж тем более не хотите повышать его ссылочный вес). Чаще всего это бывает в случаях, когда: вы ссылаетесь на сайт с сомнительным содержанием или рекламный сайт, либо спамеры ссылаются на свои сайты в комментариях.

Кстати, прочитав все это, вы можете задаться вопросом: а стоит ли вообще ставить обычные исходящие ссылки, без nofollow? В целом – да. Потому что (удивительно, но факт) они могут положительно влиять на продвижение вашего сайта в поисковых системах. Например, если вы будете ссылаться на трастовый сайт (Википедия и т.д.), то это поможет поднять и рейтинг вашего сайта.

Nofollow-ссылки на WordPress

Теперь перейдем к рассмотрению того, как работать с nofollow на WordPress.

Начнем с самого простого, базового варианта – правка кода HTML.

Правка HTML-кода

Для правки кода вам нужно зайти в редактирование нужной записи и перейти в режим «Текст». Затем поставить в теге “a” соответствующий атрибут:

На этом правка кода закончена, сохраните документ.

Понятно, что всякий раз править ссылки через текстовый редактор не очень удобно, поэтому расскажу о плагинах для WordPress, которые могут упростить эту процедуру.

Использование плагинов

Найти плагины, касающиеся атрибута nofollow, можно в обычном поиске WordPress. Как видите, их немало:

Посоветую некоторые из них.

Ultimate Nofollow и Rel Nofollow Checkbox – плагины добавляют специальный чекбокс при добавлении или редактировании ссылки, отметив который у ссылки будет проставлен атрибут “nofollow”. Увидеть чекбокс можно в настройках ссылки:

WP External Links – англоязычный плагин позволяет более глобально работать с внешними и внутренними ссылками. В частности, в настройках плагина вы можете указать, что “nofollow” следует применять ко всем внешним ссылкам (External Links):

Также можно указать, следует ли открывать ссылки в этом же окне или в новом, поставить значок (icon image) рядом с ссылкой, чтобы выделить ее, и так далее.

Заключение

Атрибут “nofollow” – важный элемент SEO-сферы, который очень желательно использовать на своем сайте. Проставить его несложно, а при использовании плагинов это можно сделать в один клик или вообще автоматически.