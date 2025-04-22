Что такое партнерский маркетинг и как он работает

Партнерский маркетинг — это способ зарабатывать деньги в Интернете, продвигая продукты других компаний за определенную плату. Сегодня расскажем о том, как он работает и какие существуют типы партнерских программ.

Кто участвует в партнерском маркетинге

В обычной партнерской кампании участвуют 5 сторон. Поговорим о каждой стороне подробнее.

Партнер по маркетингу (Publisher)

Партнер по маркетингу привлекает трафик на товары/услуги, связывая их с потребителем. Его основная цель — заставить людей действовать здесь и сейчас: сделать заказ, зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку, то есть выполнить необходимое целевое действие (Conversion Flow), которое положит деньги ему в карман.

Задачи партнера:

найти товары или услуги (предложения) для продвижения;

определить целевую аудиторию, выявить ее боли, проблемы;

изучить продукт, сформулировать его выгоды, преимущества;

произвести маркетинговый анализ конкурентов, их слабых и сильных сторон;

создать маркетинговые материалы (объявления, целевые страницы);

привлечь потенциальных покупателей (источники трафика);

оптимизировать кампанию (протестировать составляющие кампании, вывести ее в прибыль);

масштабировать уже достаточно прибыльную кампанию.

Партнерская сеть (Affiliate Network)

Партнерские сети — это площадки для предложений, товаров/услуг, которые продвигают компании. Сети являются посредниками между партнерами и владельцами предложений, т.е. рекламодателями.

Партнер по маркетингу может работать как с партнеркой, так и напрямую с рекламодателем. Но работа с партнерской сетью имеет ряд ценных преимуществ:

Партнерские сети дают доступ к сотням и тысячам предложений по различным направлениям и актуальную информацию о том, что нужно продвигать. Партнерские сети назначают менеджера, который может помочь с техническими вопросами, подсказать, что сейчас «горячо», активировать приватные офферы, увеличить выплату и многое другое. Партнерские сети обеспечивают быструю оборачиваемость денежных средств. Они производят выплаты один раз в неделю, а при большом количестве продаж каждый день. Рекламодатели обычно платят только один раз в месяц. Партнерские сети берут на себя риски неоплаты со стороны рекламодателя. Если рекламодатель решит прекратить сотрудничество, не выплатив положенные суммы партнерке, то она все равно выплатит заработанную сумму партнеру по маркетингу.

Доходом партнерской сети является разница между денежными средствами, полученными от рекламодателя, и выплатами партнеру. Комиссия составляет от 10 до 20%.

Большинство сетей имеют предложения по многим существующим направлениям. Некоторые специализируются на чем-то одном: физические товары, игры, финансовые услуги.

Офферы и вертикали партнерских сетей

В партнерском маркетинге существуют такие понятия, как офферы и вертикали. Офферы (предложения) — это конкретные товары, услуги, предлагающиеся к продвижению за определенную плату. Однотипные офферы объединяются в вертикали (ниши). Например, жиросжигающий комплекс «Нео Слим» — это оффер, он относится к вертикали «Здоровье/Красота». Каждая вертикаль имеет свои способы продвижения, источники трафика и промо-материалы.

Ниже представлены самые популярные вертикали.

Инсталлы (Installs) Игры, антивирусы, утилиты — офферы, предполагающие скачивание приложения пользователем Свипстейки (Sweepstakes) Розыгрыши iPhone (или другая техника), подарочные карты на шоппинг, туристические акции Пин-сабмиты (Pin Submits) Мобильные подписки на различный контент Здоровье/Красота (Health / Beauty) Средства для похудения, лечения суставов, усиления потенции, наращивания мышц, ухода за кожей, волосами Гэмблинг (Gambling) Онлайн-казино, ставки на спорт и другие события, покер-румы Знакомства (Dating Mainstream, Casual Dating) Вертикаль делится на две группы: мейнстрим (серьезные знакомства) и адалт (случайные знакомства — one-night-stand) Адалт-видео (Adult Content) Фото/видео для взрослых Финансы (Finance) Страхование, кредитование, бинарные опционы Товары (eCommerce) Продукты, одежда, техника и прочее

За что и как платят партнерские сети

Партнерские сети платят только за выполненное целевое действие. Впрочем, как и рекламодатель. Conversion flow — ряд последовательных действий, которые должен совершить пользователь, чтобы выполнить это ожидаемое всеми действие. Когда оно выполнено, засчитывается конверсия. Рекламодатель платит партнерской сети, а она — партнеру по маркетингу.

Конверсия (Conversion rate, CR) — это процент посетителей, совершивших целевое действие на сайте, по отношению ко всем любопытствующим. Например, на сайт зашло 500 человек, купили 30. CR=30/500*100%, то есть 6%. На каждые 100 человек приходится 6 покупок, то есть 100 кликнули, а купили 6. В узком смысле под конверсией понимают конкретного пользователя, который пришел на сайт, благополучно выполнил все необходимые действия и из посетителя превратится в покупателя. Партнер по маркетингу говорит: «У меня случилась конверсия». Выполненное целевое действие еще называют лидом.

Есть несколько типов конверсий:

SOI (Single Opt-In) — одно действие. Конверсия засчитывается, когда пользователь отправил адрес электронной почты, заполнил анкету на кредитную карту, зарегистрировал профиль на сайте знакомств, отправил заявку на бесплатный пробник. За такие действия рекламодатель готов заплатить от $0.50 до $2. Выплата небольшая, зато конверсия высокая и сплит-тестов можно сделать много. Например, есть бюджет $100. Если запустить оффер с выплатой $100, то можно получить 1 конверсию. А если за оффер платят $1 — это 100 конверсий.

— одно действие. Конверсия засчитывается, когда пользователь отправил адрес электронной почты, заполнил анкету на кредитную карту, зарегистрировал профиль на сайте знакомств, отправил заявку на бесплатный пробник. За такие действия рекламодатель готов заплатить от $0.50 до $2. Выплата небольшая, зато конверсия высокая и сплит-тестов можно сделать много. Например, есть бюджет $100. Если запустить оффер с выплатой $100, то можно получить 1 конверсию. А если за оффер платят $1 — это 100 конверсий. DOI (Double Opt-In) — два действия. Пользователь должен не только отправить заявку, но еще и подтвердить ее, перейдя по ссылке в электронной почте. Действий больше, конверсия ниже, зато выплаты больше.

— два действия. Пользователь должен не только отправить заявку, но еще и подтвердить ее, перейдя по ссылке в электронной почте. Действий больше, конверсия ниже, зато выплаты больше. Сложные конверсии предполагают еще больше действий. Например, надо не просто зарегистрироваться в игре, но и дойти до 5 уровня. Непростой алгоритм действий присутствует и в мобильных подписках.

Существуют разные способы оплаты выполненного целевого действия:

CPS (Cost-per-Sale) – оплата производится по факту продажи. Она может быть фиксированной или в виде процента от стоимости.

– оплата производится по факту продажи. Она может быть фиксированной или в виде процента от стоимости. CPA (Cost per Action) — оплата за совершенное желаемое действие. Например: отправка электронной почты, подача заявки на кредитную карту, регистрация профиля на сайте знакомств, заявка на бесплатный пробник.

— оплата за совершенное желаемое действие. Например: отправка электронной почты, подача заявки на кредитную карту, регистрация профиля на сайте знакомств, заявка на бесплатный пробник. CPI (Cost per Install) — оплачивается установка мобильного приложения.

— оплачивается установка мобильного приложения. CPL (Cost per lead) — оплата за лид.

Легче всего конвертируются офферы с оплатой за действие (CPA). Гораздо проще убедить человека оставить свои данные, чем заставить вытащить кошелек.

Рекламодатель (ADVERTISER)

Это компания, которая владеет предложением. Рекламодатель создает предложение на рынке, формирует бюджет для его продвижения, несет риски, связанные с деятельностью партнеров. Он платит только за выполненное целевое действие: продажу, регистрацию, заполненную заявку.

Источник трафика (Traffic Source)

Трафик — это посетители, пришедшие на целевую страницу. Трафик бывает бесплатный и платный.

Примечание. Партнерский маркетинг допускает привлечение трафика на платной и бесплатной основе. Это понятие шире, чем арбитраж трафика, который работает только с платным трафиком. Отсюда и некоторое отличие партнера по маркетингу и арбитражника.

Бесплатный трафик

Способов его получения много. Основными являются контент-маркетинг и поисковая оптимизация. Эти способы можно назвать «условно-бесплатными», так как они требуют много времени и серьезных трудозатрат.

Контент-маркетинг — это создание и распространение полезного, интересного контента для определенной целевой аудитории. Это могут быть статьи для блога, видео на YouTube, страницы и посты в соцсетях. Например, видеоблог о рыбалке. Автор, привлекает заинтересованную аудиторию потрясающим контентом, приобретает большое число поклонников и одновременно зарабатывает деньги, рекомендуя различные товары для рыбной ловли.

Поисковая оптимизация (SEO) — это целый ряд действий, направленных на повышение рейтинга сайта в поисковой выдаче. У поисковых систем сложный алгоритм поиска, учитывающий сотни переменных. Попытка его оптимизировать требует много времени и труда. Кроме того, этот алгоритм постоянно обновляется, и каждое новое обновление может уничтожить результаты работы многих месяцев. Однако, если получится разобраться в SEO-головоломке и выйти в топ, то можно получать тонны бесплатного целевого трафика.

Платный трафик

В Интернете есть реклама. Для продвижения оффера партнер создает целевые страницы, объявления. Когда целевая страница или объявление показываются посетителю или он нажимает на баннер, партнер платит деньги.

Существуют 3 основных способа оплаты:

Цена за клик (CPC) — оплата производится только тогда, когда посетитель кликает по объявлению. Например, установлена цена за клик $0.1. Максимальная плата за каждый клик составит $0.1.

— оплата производится только тогда, когда посетитель кликает по объявлению. Например, установлена цена за клик $0.1. Максимальная плата за каждый клик составит $0.1. Цена за тысячу показов (CPM) — оплата производится за каждые 1000 просмотров, которые получает объявление. Например, 1000 показов стоит $2. Если объявление показывается 10000 раз, то это будет стоить $20.

— оплата производится за каждые 1000 просмотров, которые получает объявление. Например, 1000 показов стоит $2. Если объявление показывается 10000 раз, то это будет стоить $20. Фиксированная ставка. Плата устанавливается независимо от кликов/просмотров. Например, на сайте куплен рекламный блок «B» на одну неделю за 500 долларов.

Преимущества платного трафика:

Кампании полностью подконтрольны: можно установить необходимый дневной или суточный бюджет, установить ставки за клик или за 1000 показов, а также можно запустить/остановить кампанию в любое время. Быстрый результат. Насколько удачна кампания, можно судить через несколько часов после запуска. Нет зависимости от одной кампании. Если кампания неудачна, то ее можно остановить и запустить другую. Можно заработать больше и быстрее.

Как можно закупать трафик

Можно покупать напрямую, работая с конкретным сайтом, например, vk.com, facebook.com, google.com, или воспользоваться услугами рекламных сетей (Ad Network). Рекламные сети являются «рынком» для различных сайтов, на которых будет показываться реклама. Например: MarketGid — это сеть, полная отдельных сайтов.

Источники трафика различаются:

Охватом аудитории и, соответственно, количеством доступного трафика . Аудитория может быть всем мироом, а может — десятком стран; может преобладать, например, женская аудитория. Количество определяется охватом аудиторией.

. Аудитория может быть всем мироом, а может — десятком стран; может преобладать, например, женская аудитория. Количество определяется охватом аудиторией. Вариантами таргетинга. Например: возраст, пол, страна, время, тип устройства, посещаемые сайты. Чем больше вариантов таргетинга, тем точнее можно попасть в нужную аудиторию и тем больше будет продаж. Почему так эффективна контекстная реклама или реклама в социальных сетях? Потому что эти источники позволяют достаточно узко таргетироваться, сегментировать аудиторию и попадать точно в цель.

Например: возраст, пол, страна, время, тип устройства, посещаемые сайты. Чем больше вариантов таргетинга, тем точнее можно попасть в нужную аудиторию и тем больше будет продаж. Почему так эффективна контекстная реклама или реклама в социальных сетях? Потому что эти источники позволяют достаточно узко таргетироваться, сегментировать аудиторию и попадать точно в цель. Качеством трафика. Некоторые источники грешат большим количеством ботов.

При регистрации в источниках надо ознакомиться с правилами работы, способами оплаты, моделями ставок.

Типы платных источников трафика

Социальный трафик (Social Traffic). Источники: Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и др. Таргетинг возможен по: возрасту, интересам, географии и др. Если пользователь соответствует выбранным вариантам таргетинга, то реклама будет ему показана. Социальные сети предлагают широкий выбор вариантов таргетинга и большой объем трафика. Поисковый трафик (Search Traffic). Он приходит с поисковых систем. Платные поисковые источники: Google Adwords, Яндекс Директ, Bing (Microsoft) и другие. Это мощные источники, так как позволяют таргетироваться по ключевым словам, то есть по поисковым запросам пользователей. Куда еще «горячее»! Рекламодатели платят за то, чтобы попасть в топ по ключевым словам. Цена за клик зависит от ключевого слова, на которое делается ставка, а также от соответствия объявления и сайта этому ключевому слову. Рекламные платформы Google и Яндекса удобны для пользователя, а также они имеют множество инструментов, которые помогают создать эффективную кампанию. Мобильный трафик (Mobile Traffic). Источники — это реклама на мобильных телефонах: PopAds, PopCash и др. Мобильных источников очень много. Существуют мобильные источники, которые специализируются на конкретных форматах: Display, Pop, Push. Таргетинг возможен по операторам, по операционным системам, по идентификаторам сайтов, по маркам телефонов. Растущая популярность, низкий барьер для входа и огромное число стран, доступных для таргетинга, делают мобильные устройства чрезвычайно привлекательным источником. Наиболее популярными форматами мобильной рекламы являются: Display/Banner (Дисплей/Баннер), Pop-unders (Всплывающие окна), Push-notifications (Всплывающие напоминания). Нативный трафик (Native Ad Traffic). Источники: MGID Taboola, Outbrain, Content.add. Нативная реклама предполагает естественное смешивание с контентом сайта. В условиях «баннерной слепоты» это эффективный способ достучаться до аудитории. Трафик для взрослых (Adult Traffic). Основными источниками являются рекламные сети: TrafficJunky, Exoclick. Удельный вес трафика для взрослых составляет около 30% от всего интернет-трафика. В способах продвижения этих офферов достаточно много свободы. Но в этой нише очень высока конкуренция, обусловленная наличием на рынке крупных игроков, что затрудняет выход на этот рынок новичкам.

Клиент (CUSTOMER)

Это человек, который покупает товар или услугу.

Хороший партнер создает выигрышную ситуацию для всех участвующих сторон. Рекламодатель, партнерская сеть, источник трафика – они зарабатывают деньги. А клиент получает продукт, который делает его жизнь лучше, счастливее, полноценнее.

Как это работает

Рекламодатель заключает договор с партнерской сетью, предлагая свой продукт. Партнер по маркетингу получает персональную ссылку отслеживания для каждого оффера, привлекает трафик и, если кто-то по этой ссылке совершает целевое действие (покупку, регистрацию и др.), получает комиссионное вознаграждение. Разница между комиссией и расходами на трафик составляет его доход.

Основные инструменты партнерского маркетинга

Для осуществления любого вида деятельности нужны специальные инструменты. Партнерский маркетинг не является исключением.

Партнеру по маркетингу нужны домены для названия целевых страниц. Целевая страница — это посадочная страница, на которую приходит пользователь. На ней размещен продающий контент. Посадочные страницы имеют ключевую роль в продажах – ведь это продавцы, поэтому и требования к ним серьезные. Это и продающий заголовок, и выгодное предложение, и призыв к действию, и картинки. Это тема отдельной статьи. Купить домены можно, например, у следующих регистраторов: RU-CENTER, REG.RU, DUNADOT, Namecheap, Timeweb. Затем нужен хостинг, на котором будут размещаться целевые страницы. Общий виртуальный хостинг не подойдет, потому что страницы должны быстро загружаться. 40% пользователей уйдут, если сайт не откроется через 3 секунды. Для начала подойдет VDS, но потом его лучше заменить на выделенный сервер. Начать можно с тарифных планов Timeweb от 170 рублей в месяц. Основным инструментом партнера является трекер. Это программное обеспечение, позволяющее отслеживать и анализировать трафик. Каждый пришедший на страницу пользователь имеет в трекере свой уникальный идентификационный номер. Благодаря трекеру можно узнать, откуда пришел потенциальный покупатель, из какой страны, города, в какое время, с какого устройства (в т.ч. можно узнать бренд устройства и операционную систему), какое ключевое слово он вбил в поисковик, на какой баннер кликнул и еще многое другое. Трекер позволяет понять, сколько денег уже потрачено на кампанию, сколько заработано, какие пользователи убыточны, а какие приносят доход. Например, трекер сообщает, что 100 долларов принесли обладатели iPhone, а 50 долларов скликнули пользователи Samsung, но ничего не купили. Значит, надо прекратить привлекать владельцев Samsung и сосредоточиться на людях с iPhone. Какой же выбрать трекер? Во-первых, Voluum — это облачный трекер с расширенным функционалом, способный быстро обрабатывать огромный объем трафика. Во-вторых, Keitaro — российский профессиональный трекер. В отличие от Voluum, он не облачный, его надо размещать на своем сервере. Важным инструментом является сервис Adplexity. Этот шпионский инструмент помогает понять, какие вертикали и офферы работают. В каких странах, на каких источниках трафика, с какими промо-материалами. Он сэкономит деньги и время, укажет на неправильный выбор оффера или страны. Чтобы быть в курсе последних событий в индустрии партнерского маркетинга, хорошо бы зарегистрироваться на форуме StackThatMoney. Форум платный, но информация, которую он дает, стоит дороже. На нем можно получить ценные советы, почитать о стратегии и тактике продвижения различных офферов. Если нет возможности создавать преленды и баннеры самостоятельно, то можно воспользоваться фрилансом. Бирж фриланса, российских и зарубежных, очень много. Для перевода на нужный язык подойдет сервис One Hour Translation.

Преимущества партнерского маркетинга

Можно работать в любой точке мира (нужен только ноутбук, интернет и немного денег, чтобы потратить их на трафик).

Можно хорошо зарабатывать, причем круглосуточно (прибыльная кампания приносит деньги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю).

Не надо тратить деньги на закупку товара, аренду офисных и складских помещений, оплату труда наемных работников.

Нет необходимости искать поставщиков, подписывать контракты, ездить на деловые встречи.

Не нужно иметь дело с клиентами, разбираться с жалобами и претензиями.

Партнер сосредоточен только на маркетинге.

Недостатки партнерского маркетинга

Партнер по маркетингу не создает активов, которые можно продать. Он зарабатывает только тогда, когда запускает кампании. Никто не купит у него бизнес. Партнерский маркетинг хорош для генерации денег и формирования навыков. Многие рассматривают его как ступеньку на пути к реализации других планов.

Кампании могут быть нестабильными. Можно заработать 5 000 долларов в одну неделю, и ничего — в следующую. Причины могут быть разными: рекламодатель остановил оффер, появились новые правила, ограничивающие способы продвижения, выросла конкуренция.

Партнерский маркетинг не так прост в освоении. Партнеру приходится тратить деньги на покупку трафика. Есть психологический принцип, называемый неприятием риска: удовольствие от получения 100 долларов несравнимо с болью от их потери.

Последний недостаток состоит в том, что существует не так много хороших ресурсов для изучения основ партнерского маркетинга. Нужно нарабатывать опыт.

Но индустрия партнерского маркетинга полна возможностей, и еще не поздно ими воспользоваться.

Удачи!