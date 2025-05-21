Полезные статьи - Страница 18

Visual Studio Code – это один из наиболее популярных редакторов кода, разработанный корпорацией Microsoft. Он распространяется в бесплатном доступе и поддерживается всеми актуальными операционными системами: Windows, Linux и macOS. Несмотря на столь высокую популярность программы, ее функционал до сих пор остается не таким очевидным, из-за чего многие пользователи предпочитают продукты конкурентов, нежели VS Code. Чтобы решить все проблемы, возникающие при работе с Visual Studio Code, рекомендую ознакомиться с подробным гайдом по настройке этого редактора. В нем я покажу, что VS Code – это мощный инструмент, которым может пользоваться каждый.