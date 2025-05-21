Полезные статьи - Страница 18
Data Science – наука о будущем: как использовать в бизнесе
В современном мире потоки информации настолько обширны, что даже теоретически не подвластны ручной обработке, в то время как ценность их в крайне значительной степени велика. В мире бизнеса, в маркетинговой среде в частности, систематизация и анализ данных очень востребованы. Этим и занимается Data Science – наука, позволяющая сделать данные полезными.Читать полностью
Для самых маленьких, или Как добавить сайт в Яндекс Вебмастер
Вроде проще некуда, но этот вопрос регулярно всплывает на специализированных ресурсах. Затруднение вызывает подтверждение прав, итак, самый простой вариант добавления пошагово.Читать полностью
Дроп-домен от А до Я: что это и как его купить
Со временем владельцы сайтов по каким-либо причинам их «забрасывают». Когда истекает срок регистрации домена, через 30 дней он становится доступным для покупки. Такие доменные имена называют дроп-доменами.Читать полностью
Email-маркетинг для интернет-магазина: руководство по внедрению
В этой статье рассмотрим, зачем интернет-магазину нужен email-маркетинг и как внедрить такой инструмент за 8 простых шагов.Читать полностью
Как пользоваться Visual Studio Code
Visual Studio Code – это один из наиболее популярных редакторов кода, разработанный корпорацией Microsoft. Он распространяется в бесплатном доступе и поддерживается всеми актуальными операционными системами: Windows, Linux и macOS. Несмотря на столь высокую популярность программы, ее функционал до сих пор остается не таким очевидным, из-за чего многие пользователи предпочитают продукты конкурентов, нежели VS Code. Чтобы решить все проблемы, возникающие при работе с Visual Studio Code, рекомендую ознакомиться с подробным гайдом по настройке этого редактора. В нем я покажу, что VS Code – это мощный инструмент, которым может пользоваться каждый.Читать полностью
WAP: экскурс в историю протокола
WAP (Wireless Access Protocol) – это устаревший протокол для беспроводного доступа к сети, ориентированный на использование для этого мобильных телефонов. Основной задачей данной технологии являлось решение проблемы загрузки «тяжелого» контента с обилием графики и анимации. Она просто отсутствовала в контенте WAP-сайтов. Также ВАП-протокол отображал на экране телефона сайты, адаптированные к размерам дисплея и низкому разрешению. Достигалось это за счет того, что сайты, созданные для передачи с помощью стека протокола WAP, не содержали никаких лишних графических элементов и другого ресурсоемкого контента. Данные в нем передавались в виде байт-кода, что позволяло загружать страницы быстро.Читать полностью
Что такое Whois
Чтобы сайт было легко найти в интернете, к нему обязательно нужно привязать домен. Но два разных сайта одинаковым доменом владеть не могут. А вдруг тот вариант, что вы хотите приобрести, уже занят другой компанией? Я расскажу, чем вам поможет сервис Whois и как он работает.Читать полностью
Что такое язык программирования
Программа на компьютере или смартфоне – это последовательность команд, которую создавали с учетом определенных правил. Этот свод инструкций и называется языком программирования. При написании кода используются конкретные слова, функции и операторы, а каждый элемент обладает четким смыслом, понятным компьютеру.Читать полностью
Что такое зеркало сайта
Рассказываю о том, что представляет собой зеркало сайта. Как оно работает, зачем нужно и как его правильно настроить.Читать полностью