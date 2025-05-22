Полезные статьи - Страница 19
Email-маркетинг: как сформировать базу данных для рассылки
В настоящее время 4,1 млрд человек пользуются электронной почтой. Прогнозируется, что к 2025 году число пользователей email увеличится до 4,6 млрд. Практически каждый житель планеты доступен маркетологу, если задействовать email-рассылку. Нужно только грамотно сформировать базу данных.Читать полностью
Email-трекинг: что это такое и чем полезен бизнесу
Email-трекинг – это система сбора статистики email-обращений, которые были получены от клиентов через рекламные объявления или иные каналы продвижения. В этой статье разберем, каким бывает email-трекинг и чем он полезен бизнесу, а также посмотрим на 5 сервисов, которые помогут его запустить.Читать полностью
Знакомство с Google Analytics
Краткий обзор Google Analytics и базовая инструкция по его настройке.Читать полностью
Информационное письмо – виды, правила, советы
Информационное письмо – это часть делового общения, которая используется в email-маркетинге. С его помощью можно уведомить адресата о важных событиях, например, о деятельности компании, изменениях в реквизитах и прочем. В этой статье мы поговорим о том, как правильно составить информационное письмо, что оно в себя включает и чем может быть полезно для подписчиков рассылки.Читать полностью
Инструкция по настройке Google Ads
Владельцы сайтов постоянно слышат доводы о необходимости работать с SEO. Конечно, оптимизация под поисковые запросы – прекрасный метод нарастить трафик, но как быть компаниям, которые не могут позволить себе штат копирайтеров и оптимизаторов? А если вы хотите предлагать услуги только заинтересованным лицам, а не случайным прохожим? Тут на помощь и приходит рекламный трафик. Один из лучших инструментов на рынке – сервис от Google. С помощью Google Ads вы сможете привлечь целевую аудиторию без дополнительной работы с контентом.Читать полностью
Как настроить сниппеты в Яндексе
Правильная подача сайта в поисковой выдаче — половина успеха. Красивая и информативная карточка привлекает аудиторию и повышает шансы на результативное посещение со стороны потенциальных клиентов. Поэтому надо познакомиться со сниппетами и научиться их правильно настраивать.Читать полностью
Как настроить Yoast SEO
Выпуская веб-ресурс в интернет, не стоит забывать о его SEO-продвижении. Благодаря ему поисковые системы выводят сайт в первые строчки запросов — не нужно тратиться на рекламу, если все правильно настроить. Один из плагинов для подобной настройки – Yoast SEO. Он помогает провести SEO-анализ сайта и удобочитаемости текста, выявить ключевое содержимое и настроить сниппеты. Подробнее о нем мы сегодня и поговорим, а также разберемся, как его установить и правильно настроить в WordPress.Читать полностью
Что за движок Amiro.CMS?
DIAFAN.CMS (Диафан CMS) – это универсальная система управления контентом, которая одинаково хорошо подойдет как для обычных информационных и корпоративных сайтов, так и для интернет-магазинов.Читать полностью
Что означает ошибка сервера 503 и как ее исправить
Как и любая проблема с доступом к интернет-ресурсам, ошибка 503 Service Unavailable («Сервис недоступен») может быть вызвана сбоями как на стороне пользователя, так и на стороне сервера, на котором находится сайт. Поэтому первое, что нужно сделать, если вы столкнулись с таким сообщением при посещении веб-ресурса, попробовать устранить сбой своими силами. Это намного проще и быстрее, чем пытаться донести информацию о возникших сложностях до владельца сайта.Читать полностью