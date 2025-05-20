Полезные статьи

Полезные статьи - Страница 17

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Core Web Vitals: факторы ранжирования Google в 2021

В мае 2020 года компания Google рассказала о будущих нововведениях, касаемых поисковой системы. Речь шла о новых факторах ранжирования Page Experience – анализе удобства страницы, который включает в себя показатели Core Web Vitals, а также факторы E-A-T и многое другое. Ранее это были лишь разговоры, но сейчас уже названа дата выхода обновления – она назначена на май текущего года.  Если вы до сих пор не знаете, про что идет речь и на что в 2021 году Google будут обращать внимание при ранжировании сайта, читайте далее.

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Cost Per Lead (CPL): что это такое, формула расчета и назначение

Поговорим о том, что такое CPL, и на примерах рассмотрим формулу расчета этого показателя. Говорим обо всем простым языком, чтобы новичкам было проще усвоить информацию. Но без терминологии не обошлось, ее придется учить уже сейчас.

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

CPO: формула расчета и использование в маркетинге

Подсчитать эффективность проводимой рекламной кампании можно разными способами. Ранее я рассказывала о CPA – методе вычисления стоимости одного целевого действия. Но есть и другой способ расчета – CPO. На этот раз я подробно расскажу, что этот показатель производительности рекламы собой представляет, как его использовать в маркетинге и какова формула расчета.

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Тестирование программ: виды, этапы, принципы

Рассказываю о том, что отнимает большую часть времени при разработке приложений, а еще и об интересной и крайне привлекательной профессии в мире IT. Поговорим о том, кто и как тестирует программы.

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое TLS: история версий, преимущества и отличия от SSL

Протокол обеспечивает безопасность различных каналов связи: веб-трафик, электронную почту, систему телеконференций. Если в адресной строке виднеется шифровальная магия, имя которой HTTPS — в вашем браузере устанавливается соединение по протоколу TLS.

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое веб-сервер Apache и как им пользоваться

Apache – один из самых популярных веб-серверов в мире. Начинающие вебмастера не всегда понимают, что представляет собой Apache и как происходит взаимодействие с таким программным обеспечением. Далее я постараюсь максимально подробно и понятно рассказать о нем, приводя объяснения общим терминам.

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое Вебпак (Webpack)

Webpack – это статический модульный сборщик для приложений на JavaScript. Сегодня поговорим, что это за технология, в каких проектах она используется и в чем состоят ее основные преимущества.

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20 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое виртуальная машина

Выясняем, что представляют собой виртуальные машины, как ими пользоваться и зачем они вообще нужны.

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21 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое Data Science

Поговорим о том, что такое Data Science, почему она так важна для бизнеса и стоит ли самому становиться специалистом в этой области. Кратко об одной из самых востребованных профессий в мире.

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