Полезные статьи - Страница 17
Core Web Vitals: факторы ранжирования Google в 2021
В мае 2020 года компания Google рассказала о будущих нововведениях, касаемых поисковой системы. Речь шла о новых факторах ранжирования Page Experience – анализе удобства страницы, который включает в себя показатели Core Web Vitals, а также факторы E-A-T и многое другое. Ранее это были лишь разговоры, но сейчас уже названа дата выхода обновления – она назначена на май текущего года. Если вы до сих пор не знаете, про что идет речь и на что в 2021 году Google будут обращать внимание при ранжировании сайта, читайте далее.Читать полностью
Cost Per Lead (CPL): что это такое, формула расчета и назначение
Поговорим о том, что такое CPL, и на примерах рассмотрим формулу расчета этого показателя. Говорим обо всем простым языком, чтобы новичкам было проще усвоить информацию. Но без терминологии не обошлось, ее придется учить уже сейчас.Читать полностью
CPO: формула расчета и использование в маркетинге
Подсчитать эффективность проводимой рекламной кампании можно разными способами. Ранее я рассказывала о CPA – методе вычисления стоимости одного целевого действия. Но есть и другой способ расчета – CPO. На этот раз я подробно расскажу, что этот показатель производительности рекламы собой представляет, как его использовать в маркетинге и какова формула расчета.Читать полностью
Тестирование программ: виды, этапы, принципы
Рассказываю о том, что отнимает большую часть времени при разработке приложений, а еще и об интересной и крайне привлекательной профессии в мире IT. Поговорим о том, кто и как тестирует программы.Читать полностью
Что такое TLS: история версий, преимущества и отличия от SSL
Протокол обеспечивает безопасность различных каналов связи: веб-трафик, электронную почту, систему телеконференций. Если в адресной строке виднеется шифровальная магия, имя которой HTTPS — в вашем браузере устанавливается соединение по протоколу TLS.Читать полностью
Что такое веб-сервер Apache и как им пользоваться
Apache – один из самых популярных веб-серверов в мире. Начинающие вебмастера не всегда понимают, что представляет собой Apache и как происходит взаимодействие с таким программным обеспечением. Далее я постараюсь максимально подробно и понятно рассказать о нем, приводя объяснения общим терминам.Читать полностью
Что такое Вебпак (Webpack)
Webpack – это статический модульный сборщик для приложений на JavaScript. Сегодня поговорим, что это за технология, в каких проектах она используется и в чем состоят ее основные преимущества.Читать полностью
Что такое виртуальная машина
Выясняем, что представляют собой виртуальные машины, как ими пользоваться и зачем они вообще нужны.Читать полностью
Что такое Data Science
Поговорим о том, что такое Data Science, почему она так важна для бизнеса и стоит ли самому становиться специалистом в этой области. Кратко об одной из самых востребованных профессий в мире.Читать полностью