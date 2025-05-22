Полезные статьи - Страница 20
CMS, фреймворк или собственная разработка: что выбрать?
Разработка сайта - дело непростое. Выбранный путь напрямую влияет на затраченное время, силы и конечный результат. Глобально разработчиков можно разделить на три группы: те, кто делает сайт на базе CMS, те, кто использует фреймворк, и те, кто пишет сайт с нуля. Какие плюсы и минусы есть в каждом из этих решений? Разберемся.Читать полностью
Comodo Positive SSL и Let’s Encrypt: плюсы и минусы
Устанавливая на свой сайт SSL-сертификат, вы начинаете использовать для передачи данных не HTTP, а HTTPS-соединение, которое поддерживает шифрование.Читать полностью
Cron: настройка и запуск
Размещая сайт, мы желаем добиться бесперебойной работы без нашего участия. Значит, требуется автоматизировать процессы, и тут на помощь приходит cron.Читать полностью
Для чего и где применяется SSL-сертификат?
«На небе только и разговоров, что о море...». А в интернете — об SSL-сертификате. Что это и зачем? Разберемся здесь и сейчас.Читать полностью
Docker: контейнеры – это просто
Сегодня поговорим о роли и значении Docker в жизни серверов.Читать полностью
Drush для CMS Drupal
В этой статье я поделюсь с вами некоторой информацией по использованию мощной утилиты Drush, которую я использую для упрощения типовых, шаблонных действий при использовании CMS Drupal.Читать полностью
Двумерные массивы в Python и методы работы с ними
Иногда нам приходится использовать таблицы с данными для решения своих задач. Такие таблицы называются матрицами или двумерными массивами. В Python существует несколько способов создания таких массивов.Читать полностью
Эволюция киберугроз: как защититься от современных атак
В последние годы кибербезопасность стала одной из ключевых тем в мире IT. С ростом числа интернет-пользователей и расширением цифровых технологий количество и сложность киберугроз также увеличиваются. Сегодня мы рассмотрим несколько современных киберугроз и способы защиты от них.Читать полностью
Формат изображений TIFF: сфера применения и отличия от других расширений
TIFF расшифровывается как Taggem Image File Format. Это графический контейнер, хранящий в себе растровые изображения. Формат отличается высоким качеством картинки с повышенной глубиной цвета и несколькими вариантами компрессии данных: с потерями в качестве и без потерь.Читать полностью