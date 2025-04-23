Полезные статьи - Страница 2
Что такое атрибуты Alt и Title
В этой статье мы подробно разберем, что представляют собой атрибуты alt и title, а также расскажем, как правильно их использовать для улучшения работы сайта.Читать полностью
Что такое автоворонка продаж и как ее создать
В данной статье разбираемся, что такое автоворонка продаж и как с ее помощью провести клиента от момента возникновения потребности в продукте до покупки.Читать полностью
Что такое айдентика и как ее разработать
Что помогает выделить конкретный бренд среди сотни похожих? Конечно, подход его основателей к ведению бизнеса, в том числе и к формированию образа компании. Правильно взаимодействуя с клиентом, можно добиться полного доверия со стороны последнего. Работа над имиджем, несомненно, важна. К чему она приведет? Конечно, к повышению узнаваемости, росту продаж и повышению ваших доходов.Читать полностью
Что такое баг: поговорим об ошибках в программировании
Ошибки в программах – дело обыденное. Приложения зависают, вылетают, перестают запускаться. В простейшем случае пользователь решает проблему переустановкой ПО или чисткой от «мусора». Разработчикам же нужно четко понимать, что такое баг, как исправить его и каким образом получить своевременную обратную связь от пользователей.Читать полностью
Что такое брендбук и зачем он нужен
Брендбук – это документ, содержащий в себе правила о визуальном представлении бренда, его философию, особенности коммуникации, миссию и цели. Зачастую в России брендбуком называют гайдлайн по фирменному стилю, однако эти документы отличаются: на самом деле, фирменный стиль – это часть брендбука.Читать полностью
Что такое бриф и как его правильно составить
Если вы заказываете какие-либо услуги у стороннего агентства или разрабатываете свой проект совместно с другой компанией, нужно четко ставить задачи и цели. Чего только не приходится писать в такие моменты, но на начальном этапе самым важным документом является бриф. Я расскажу, что это такое и в каких случаях он используется.Читать полностью
Что такое целевая аудитория и как правильно ее определить
Добыть трафик для своего бренда недостаточно, чтобы добиться успеха. Вам нужен трафик от правильных людей. Тех, что могут приносить прибыль. Трафик от вашей целевой аудитории. Ниже поговорим о том, как найти потенциальных клиентов и определить целевую аудиторию, каким образом адаптировать под нее рекламу в разных каналах и какие технические средства в этом могут помочь.Читать полностью
Что такое CPA: формула расчета и использование в маркетинге
Рекламу в интернете размещать можно бесчисленным множеством способов. Оплата за ее размещение тоже проводится по-разному. Одна из моделей оплаты рекламы – CPA. Я расскажу вам, для чего нужна эта модель, как ее использовать в маркетинге, а также приведу формулу расчета.Читать полностью
CPC в рекламе: сферы применения, формула расчета и настройка
Ранее я рассказывала о метриках CPA и CPO. На этот раз речь пойдет о модели CPC. Я расскажу, что она собой представляет, как работает, где используется и по какой формуле рассчитывается.Читать полностью