Что такое Evernote: полный обзор возможностей

11 мин. чтения

Evernote – один из самых популярных сервисов для создания и хранения заметок. Но благодаря чему он завоевал такую репутацию у многих компаний и пользователей?

Давайте разберемся с основным функционалом, чтобы понять, стоит ли вам задействовать Evernote в работе и во сколько это обойдется.

Тарифные планы Evernote

Если вы рядовой пользователь, вам необязательно платить за использование, так как все базовые функции уже включены в тариф Evernote Basic. Разве что размер месячных загрузок может вас смутить.

Если же вы более продвинутый пользователь, то можно перейти на тариф Premium. Лимиты расширены, новые функции добавлены – есть все, что нужно для полноценной работы.

Ну а если же вы планируете использовать Evernote у себя в компании, то вам придется потратиться на Evernote Business, однако и условия здесь лучше.

Тарифы Evernote

Установка десктопного приложения

С тарифными планами разобрались, теперь давайте рассмотрим установку приложения на ПК. Есть и приложение для мобильных устройств, но учтите, что при бесплатном использовании можно синхронизировать лишь два устройства.

  • Для начала переходим на официальный сайт и жмем на кнопку загрузки.
    Сайт Evernote
  • Затем открываем загрузившийся exe-файл, принимаем лицензионное соглашение и дожидаемся установки приложения.
    Установка Evernote

Авторизация в Evernote

Сразу после установки нам нужно авторизоваться. Благо Evernote позволяет нам легко войти через Google, поэтому проблем с авторизацией возникнуть не должно.

Регистрация в Evernote

Интерфейс Evernote

Сразу после авторизации нас встречает основной интерфейс программы. Увы, кастомизация главной страницы открывается лишь с Premium-подпиской.

Меню Evernote

Здесь, ко всему прочему, есть записная книжка, по соседству с которой разместилось поле для сохраненных данных. Но давайте обо всем по порядку.

Записная книжка представляет собой поле, в которое можно быстренько записать что-то важное.

Записная книжка

Однако, если классическое напоминание переросло в список действий, то можно в несколько нажатий сделать из него целую заметку!

Записная книжка Evernote

Теперь давайте рассмотрим соседнее поле и разберемся с каждым пунктом в нем по отдельности.

Evernote файлы

Копии веб-страниц 

Для использования данной функции вам нужно установить расширение Web Clipper. Его можно скачать для браузеров на базе Chrome и Mozilla.

Web Clipper

Открываем нужный сайт и запускаем расширение.

Evernote вики

Здесь мы можем указать, что нужно скопировать, после чего надо нажать на кнопку сохранения. 

Далее мы заходим в Evernote и видим скопированный текст со страницы.

Возможности Evernote

Изображения, документы и аудио

Я не просто так объединил эти разделы. Дело в том, что в них попадает сортированный материал из любых ваших заметок, а про заметки мы поговорим чуть позже.

Опции Evernote

Письма

А вот здесь есть о чем рассказать. В данный раздел попадают письма, переадресованные на сгенерированный почтовый ящик.

Evernote письма, меню

Давайте попробуем отправить туда любое письмо!

Эвернот

Письма в Evernote

Письма автоматически превращаются в цельные заметки. Удобно!

Создание и редактирование заметок

Давайте наконец разберем основную функцию Evernote – заметки.

Чтобы создать заметку, необходимо нажать на специальную кнопку на главной странице.

Заметки

После чего откроется поле для редактирования заметки. Давайте же разберем столь важную составляющую данного приложения.

Evernote создание текста

Нажав на кнопку «Шаблон», мы можем видеть огромную библиотеку готовых шаблонов для ваших заметок. Библиотека довольно-таки обширная, каждый здесь найдет что-то полезное для себя исходя из собственных нужд.

Evernote список шаблонов

Я решил для примера взять шаблон «Перечень личных вещей».

Evernote

Автоматически сгенерированные таблицы имеют сочетаемый с интерфейсом программы зеленый цвет, который можно изменять на любой желаемый.

Evernote шаблон заметки

Также можно менять и цвет текста.

Evernote цвет текста

Выше мы можем наблюдать массу инструментов для работы с текстом. Работу большей их части я заключил в один скриншот, дабы вам было проще разобраться.

Evernote текст

Еще три кнопки позволяют вам создать списки, работу которых я также объединил в один скриншот.

Скрин

Также к заметке можно прикрепить вложения, о которых я говорил ранее. Однако не забывайте про ограничение на размер выгрузки файлов для определенных тарифных планов!

Evernote фото

Evernote фотографии

Любую заметку можно пометить особым флажком, в который можно, к примеру, поместить небольшое напоминание о том, что вам нужно отредактировать.

Evernote таблицы

Для особо забывчивых есть функция создания напоминаний на определенное число.

Evernote расписание

Также Evernote позволяет вам делиться заметками. Все необходимые меры конфиденциальности предусмотрены сервисом: вы можете дать доступ приглашенным пользователям, а можете открыть заметку для всех, кто располагает ссылкой на нее.

Evernote интерфейс

Я надеюсь, данная статья поможет вам разобраться со столь полезным сервисом, как Evernote, и понять, стоит ли вам воспользоваться им для личных целей или же внедрять в компанию.