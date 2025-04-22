Язык программирования C#: краткая история, возможности и перспективы

Обзорная статья на тему С#. Кратко рассказываем о том, зачем этот язык нужен, где его учить и как им пользоваться.

С# («Си Шарп») – один из наиболее быстро растущих, востребованных и при этом «удобных» языков программирования. Это модификация фундаментального языка С от компании Microsoft, призванная создать наиболее универсальное средство для разработки программного обеспечения для большого количества устройств и операционных систем.

Краткая история C# и его характеристики

С# – это объектно-ориентированный язык программирования. Он был создан в период с 1998 по 2002 год командой инженеров Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота.

Язык входит в семью С-подобных языков. Синтаксис приближен к Java и C++. Его особенности:

статистическая типизация,

поддерживается полиморфизм,

поддерживается перегрузка операторов,

доступна делегация, атрибуты, события, обобщенные типы и анонимные функции.

Разработка Microsoft много особенностей унаследовала у Delphi, Smalltalk и Java. При этом создатели нового языка исключили из своего детища многие практики и спецификации, считающиеся «проблемными».

Основные преимущества языка

С# популярен за счет своей «простоты». Простоты для современных программистов и больших команд разработчиков, чтобы те могли в сжатые сроки создавать функциональные и производительные приложения. Этому способствуют нетипичные конструкции языка и специфичный синтаксис, помогающий максимально органично реализовать намеченные функции.

Популярность языка – еще одно значимое преимущество. Большое количество поклонников C# способствуют его развитию. Также это благоприятно влияет на рост числа вакансий, связанных с разработкой на языке Microsoft. Программисты, хорошо знакомые с С#, востребованы в индустрии, несмотря на их большое и постоянно увеличивающееся количество.

Понятный синтаксис C# заметно упрощает не только разработку как таковую, но и другие важные аспекты совместной работы, например, чтение чужого кода. Это упрощает процесс рефакторинга и исправления ошибок при работе над приложениями в больших командах.

Также нельзя не упомянуть низкий порог вхождения. С# – популярная и достаточно простая в освоении технология. Уже через полгода можно поднатореть в разработке и начать делать полноценные программы.

Что разрабатывают с помощью С#

Язык C# практически универсален. Можно использовать его для создания любого ПО: продвинутых бизнес-приложений, видеоигр, функциональных веб-приложений, приложений для Windows, macOS, мобильных программ для iOS и Android.

Видеоигры

C# без преувеличения крайне популярен среди создателей видеоигр. Язык используется для разработки игр под Windows, macOS, Android и iOS. Все дело в Unity – платформе для работы с 3D-графикой. С# лучше остальных языков адаптирован под работу с этим движком. Поэтому программисты обычно не выбирают, а сразу используют связку Unity + C#.

Из популярных проектов стоит выделить такие хиты игровой индустрии, как Bastion (кросплатформенная РПГ-адвенчура с изометрическим видом), Wasteland (популярный шутер в пост-апокалиптической вселенной), знаменитый Doom 3 и Hearthstone (карточная игра во вселенной World of Warcraft, созданная силами Blizzard).

ПО для защиты систем

Безопасность ваших программ и операционных систем обеспечивается благодаря мощным утилитам на базе C#. Колоссальное количество вирусов, на ежедневной основе атакующих компьютеры пользователей, блокируется инструментами, созданными с помощью языка Microsoft. Аналогичная ситуация наблюдается в крупном бизнесе – мировые корпорации защищаются от хакерских атак с помощью ПО, написанного на С#.

Приложения для Windows

Практически вся операционная система Microsoft существует благодаря С#. Привычные вам утилиты и приложения созданы с использованием этого языка и фреймворков, разработанных для него.

В эту категорию попадает мессенджер Skype, браузер Internet Explorer, среда для разработки Visual Studio 2012, Microsoft Office (все его составляющие, включая Word, PowerPoint, Excel, Outlook и так далее).

Сюда же можно отнести продукты компании Adobe (Photoshop, Lightroom), браузер Mozilla Firefox и Winamp.

Мобильные приложения

В некоторых кругах программистов С# считается чуть ли не лучшим языком для проектирования мобильных приложений. Все благодаря возможности создавать с помощью этого языка нативные программы для любых платформ (iOS, Android). Для создания приложений, которые идеально работают на Айфоне и на Андроид-смартфонах, используется IDE Xamarin.

Из известных программ, написанных на С#, стоит отметить Slack, Pinterest, Tableau, The World Bank и другие. «Плиточные» программы, появившиеся в Windows 8, практически все построены на базе C# и XAML.

Как стать C#-разработчиком?

Перед началом необходимо ознакомиться с основами языка, синтаксисом и т.п. Для этого стоит прочитать один из актуальных учебников по разработке на С#. Опытные программисты рекомендуют руководство по созданию программ с использованием платформы .net, размещенное на сайте metanit.com.

Тем, кто вообще не разбирается в программировании и только начинает его изучать, следует разыскать книгу Чарльза Петцольда «Код» и запастись всеми любимыми руководствами в духе «Грокаем алгоритмы». Этого должно быть достаточно на ранних этапах знакомства с языком.

Какие программы и технологии изучать?

Есть шесть ключевых программных продуктов, на изучении которых стоит сосредоточиться в первую очередь:

Windows Presentation Foundation – фреймворк для быстрого создания интерфейсов. Xamarin – фреймворк, добавляющий C# функции компилирования кода с адаптацией под различные платформы, включая Windows, Android и iOS. Проще говоря, он делает ПО универсальным. ASP.NET – технология для создания «мостов» между серверным кодом и клиентской частью программ. Entity – фреймворк для взаимодействия с базами данных как с объектами. Language Integrated Query – технология с собственным синтаксисом для фильтрации данных. Под данными подразумевается любой тип, включая массивы, структуры, отдельные файлы и целые БД. Visual Studio – основная среда для разработки программ на языке С#.

По ходу изучения и с появлением опыта этот список увеличится. Появятся новые фреймворки, возможно, изменится IDE, появятся дополнительные технологии, необходимые для реализации некоторых функций и т.п.

Где можно научиться программированию на С#?

В сети хватает школ, где учат разработке приложений на различных языках. Например, Яндекс.Практикум. Там есть довольные дорогие, но эффективные курсы по созданию программ на базе C#.

Есть Coursera, где учат вообще всему на этой планете, в том числе и программированию. Стоимость курсов на этой площадке варьируется, но при желании всегда можно выбить хорошую скидку, если сослаться на плохое финансовое положение.

Есть школы в духе Skillbox и GeekBrains. На них тоже есть соответствующие курсы, причем со льготной оплатой (сначала вас учат и стажируют, а потом просят оплатить обучение) и изначально невысокими ценами.

Вместо заключения делаем простейшую программу на С#

Итак, быстро приступаем к разработке своей первой программы на языке C#. Будем делать простейший калькулятор.

Загружаем программу Visual Studio.

В окне приветствия выбираем пункт Create a new project .

Указываем язык C#, систему – Windows, а тип – Console.

Потом даем имя созданной программе и выбираем место на диске, куда она будет сохранена.

Перед вами появится код базовой программы, выводящий в консоль фразу «Hello World». Стираем его.

Затем добавляем переменные с помощью встроенного типа int . Например, int a = 10, int b = 20 .

Создаем переменную resultSum для сложения, введя код int result = a + b .

А затем вписываем Console.WriteLine(resultSum) и Console.ReadKey().

Ваша программа выведет в консоль результат вычисления (в нашем случае 30). Можно заменить переменные, добавить результат деления, умножения и т.п. В общем, усложнить код как вздумается.

На этом все. Базовое знакомство с C# завершено. Теперь вы знаете, где учить язык, для чего он нужен и как сделать хотя бы маленькую, но рабочую программу. Дальше дело за опытом и упорным обучением.