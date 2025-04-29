Что такое фишинг и как от него защититься?

«Здравствуйте, я Barrister Ekoue Dodji, и вас ждет огромное нигерийское наследство от умершего однофамильца». Примерно с такой фразы начинается классическое фишинговое письмо, целью которого является — обмануть и оставить в дураках. Как вы поняли, в этом материале будем разговаривать о фишинге. О том, что это за явление, какие формы оно умеет принимать и, что важнее всего, как с ним бороться.

Что такое фишинг?

Фишинг — это набор методик, которые используют злоумышленники, чтобы стащить личную информацию, какой-нибудь логин с паролем или данные кредитных карточек. Эти техники отличаются от других вариантов взлома подходом к взаимодействию с жертвой. Внедрение вирусов или DOS-атака зачастую направлены на программное обеспечение. Фишинг же завязан на контакте с живым человеком, который, в силу отсутствия навыков работы с компьютером или банальной наивности, сам подставится под хакера и выдаст ему что-то конфиденциальное.

Этимология термина

В английском языке это немного искаженное слово Fishing (пишется как Phishing), что переводится как «рыбалка». Ну и название тем самым обосновано. Фишинг — это своего рода рыбалка, где надо придумать для жертвы наименее подозрительную и наиболее заманчивую наживку. Дождаться, когда она клюнет. А после этого подсечь, чтобы рыбка не сорвалась. Только все это, используя реверсную инженерию вкупе с компьютерными технологиями.

Как работает фишинг?

Как и ловля рыбы, интернет-фишинг подразумевает несколько вариантов взаимодействия со своей добычей.

«Официальные» электронные письма

Начнем с методики, которую не так-то просто распознать даже умеренному параноику. Как это работает: вам приходит письмо якобы от Apple, Google, Ozon или любой другой крупной компании, чьими услугами вы пользуетесь. В письме есть всякие логотипы, адреса, да и название ящика вроде тоже официальное. Но просьба странная. Просят либо отправить свой логин с паролем, либо пройти по какой-нибудь подозрительной ссылке для подтверждения учетной записи (еще иногда приписывают, что скоро ее удалят, если этого не сделать). Жертва не видит угрозы, доверяет крупному бизнесу и попадается на эту уловку. В итоге или «сливает» злоумышленникам персональные данные для входа в условный Apple ID, или скачивает на компьютер вирус собственными руками.

Подставные сайты

Что-то в духе тех же писем, только в ход идут веб-сайты. Сразу отмечу, что подставные сайты редко пробираются в выдачу поисковиков на адекватные позиции, и встретить их там непросто. А вот ошибиться при вводе адреса сайта вручную или наткнуться на фальшивку в мессенджере или почтовом клиенте можно.

Зачастую ссылка выглядит как официальная. Ну, может, домен другой или один символ отсутствует. Кто станет на такое обращать внимание, верно? Страница тоже выглядит привычно, без изысков. Есть поле для ввода логина и пароля. Только это форма отправки логина и пароля злоумышленникам.

А еще там может быть форма для ввода платежной информации. Тоже вполне стандартная. Даже и не подумаешь, что пытаются обмануть. Но это поле никак не связано с платежными системами и банками. Только с преступниками, решившими на вас поживиться. Такое крайне нередко встречается на торговых площадках в духе Авито и Юлы. Люди кидают ссылку якобы на официальный портал для оплаты отправки вещи, а там ловушка.

Провокационные электронные письма

И снова о письмах, но на этот раз несколько об иных. Выглядят они как типичный обман, ставящий читающего в эмоциональные условия, которые заставят его совершить необдуманное действие. Предоставить взломщику доступ личными данным или заплатить внушительную сумму.

Письмо может выглядеть как послание от некоего нигерийского баристера, обнаружевшего в Уругвае человека с вашей фамилией, а у того на счету миллионы долларов, которые надо передать родственникам. Родственника нет, поэтому он хочет все перевести вам. Только надо сначала выйти на связь и сделать дополнительную оплату.

Еще бывают варианты, когда от злоумышленника приходит письмо, в котором он заявляет, что подключился к веб-камере жертвы и записал видео, как та развлекается, посещая сайты для взрослых. Вместе с тем требует в среднем около 500 долларов в биткоинах.

И таких писем может быть много. Кто-то предлагает деньги. Кто-то лотереи. Вместо писем иногда попадается баннеры, в которых пишется примерно то же самое. Схемы идентичные. Во всех случаях преступник пытается надавить на самое больное. Либо опозорить, либо озолотить. Трудно отказаться, да?

Метод обмана стары, как сам интернет, но даже в 2020 году такие письма приходят с завидной регулярностью большому количеству людей, независимо от посещаемых страниц и ресурсов, на которых эти люди регистрируются.

Телефонный фишинг

Почти то же самое, что и письма от официальных представителей, только голосом по телефону. Пожалуй, самое распространенное на текущий момент явление — звонки от сотрудников банка. Вам звонит персона, представляется банковским рабочим и говорит, что прямо сейчас, в эту самую секунду, кто-то списывает с вашего счета деньги. Жертва в растерянности не совсем понимает, какие деньги и за что списывают. «Сотрудник банка» заявляет, что готов все вернуть обратно, только вот надо назвать номер карты и другие клиентские данные. А потом код из СМС. На кону деньги. Возможно, последние, ну что еще делать? Люди говорят и остаются ни с чем.

Гораздо проще, когда мошенники ошибаются и говорят о суммах, которых на счету нет. Или вовсе представляются сотрудниками банков, в которых человек не держит счетов. Но если попадут, то шансов на успех довольно много. Доверчивых хватает.

Как защитить себя от фишинга?

На самом деле, знание о том, что такое фишинг, уже в какой-то степени помогает себя защитить. Как минимум повысится бдительность и возникнет четкое понимание того, что в интернете слишком много персонажей, желающих стащить у вас персональные данные или деньги. Но мы все-таки рассмотрим и другие варианты. Итак, представьте, мы –потенциальная жертва фишинга, которая вовсе не желает такой быть. Вот что мы делаем прямо сейчас, чтобы себя спасти.

Изучаем техники фишинга

Да, самообразование крайне важно. Я, конечно, описал парочку популярных фишинг-методик, но этого недостаточно. Мошенники — смышленые ребята. У них R&D штаты похлеще топовых технологических компаний. Постоянно выдумывают что-то новое. Учатся обходить спам-фильтры, ищут новые пути добраться до почтовых ящиков людей. Все круче и круче оформляют подставные веб-сайты. Ищут подход к жертвам и натаскивают себя в психологии, чтобы увести побольше добычи. Поэтому лучше интересоваться темой и время от времени посещать новостные сайты о безопасности в интернете. Так можно побольше разузнать о проблеме и быть подготовленным.

Дважды думаем, прежде чем перейти по какой-либо ссылке

Оставайтесь бдительными и подозрительными до последнего. Увидели в письме ссылку? Подождите. Сначала убедитесь, что ящик действительно принадлежит компании, которая вам пишет. Покупаете что-то на Авито, а ссылку для оплаты товара почему-то отправляет продавец, а не сервис? Задумайтесь. Не факт, что тут нет обмана. Появилась возможность без усилий заработать огромную сумму денег в интернете? Не верьте. Ничего не дается просто так. Лотереи — ложь. Просто так деньги в интернете тоже не раздают. Так что всё, что хоть на долю секунду показалось подозрительным, надо подвергнуть серьезному анализу. И при необходимости отправить в спам.

Используем программы для защиты от фишинга

Есть утилиты, которые обязуются защищать клиента от фишинга. По большому счету, тот же браузер можно считать такой утилитой. Или же спам-фильтры, встроенные в серверную часть вашего почтового сервиса. Но это не совсем то. Есть специализированное программное обеспечение. Оно зачастую встроено в антивирусы. Установив условный «Касперский» или Avast, уже получите защиту от фишинга. Антивирус предупредит, если защитит мошеннический сайт или письмо.

К сожалению, базы антивируса пополняются не так быстро. Их эффективность не всегда стоит оплачиваемых средств. Так что надеяться исключительно на программу не стоит. Подведет в самый неподходящий момент.

Чтобы защищаться от всяких мошеннических объявлений в интернете, скачайте тот же AdBlock. Заблокируете рекламу и не увидите сообщений о том, что в интернете где-то дают миллион долларов за красивый IP-адрес.

Смотрим на содержимое адресной строки

Сразу скажу, что это не всегда помогает. Но бывает. Некоторые совсем отбитые мошенники клепают подставные страницы без зазрения совести, оставляя очевидные ошибки в адресе. vkantakte.ru, aple.net, netlixx.com. Бывают и более завуалированные. Те, кто похитрее, используют специальные символы, что похожи на английские буквы, но таковыми не являются. Поэтому спокойно регистрируют домен с названием популярной компании. Отличить почти нереально.

Также стоит обращать внимание на наличие SSL-шифрования. В адресной строке должен отображаться значок в виде навесного замка. Но опять же это не показатель. Мошенники до того преисполнились в своем мастерстве, что заказывают сертификаты для своих подставных сайтов. И это работает.

Держим учетные записи под контролем

Понятное дело, за всеми созданными почтовыми ящиками и аккаунтами не уследишь. Но хотя бы за мало-мальски актуальными стоит приглядывать. Заходите на них. Иногда меняйте пароль. Не оставляйте фишерам пространства для поиска дополнительной информации о вас. Заходите в онлайн-банк и проверяйте счет регулярно. И обязательно в тот самый момент, когда вам позвонит преступник, который будет заявлять, что со счета снимают деньги. В общем, держите ситуацию под контролем, чтобы никто не мог вам навязать фальшивую версию происходящего.

Регулярно обновляем браузер

Как я уже писал выше, браузер тоже своего рода защита от фишинга. Браузеры умеют защищать пользователей, предупреждая об опасности, когда те заходят на сайты, которые уже были скомпрометированы ранее, но все еще функционируют и представляют угрозу для интернета. Чем свежее браузер, тем более серьезные методы защиты данных в нем используются. Соответственно, больше шансов избежать попадания на какую-нибудь фишинговую страницу.

Не забываем про брандмауэр

Тут тот же принцип, что и с антивирусом. Лучше не пренебрегать. Пусть блокирует входящие соединения и оповещает о них. Он, конечно, не убережет от писем, но вот какие-нибудь рекламные скрипты, жаждущие подключиться к компьютеру, остановить сможет.

Анализируем pop-up

Внимательно читаем, что за информация всплывает на сайтах. Обычно все эти «Ура, вы выиграли миллион долларов, заберите прямо сейчас» как раз и появляются в качестве всплывшего уведомления. Старайтесь случайно не кликнуть по ссылке в pop-up-окне или по такому окну целиком. Наверняка там уже настроена переадресация на какой-нибудь подставной ресурс с вирусом или чем-то в таком духе. Если поп-апов с мошеннической информацией становится слишком много, можно использовать дополнение No Script для браузеров. Оно блокирует опасные всплывающие окна.

Не делимся ни с кем персональными данными

Важнейший из всех советов. Никому ничего не говорите в интернете. Сотрудник банка никогда не попросит у вас номер карты, CVV-код или другую личную информацию. Все, что специалисту такой структуры нужно для работы, у него есть. С незнакомцами в интернете тоже аккуратно. В частности, с теми, кто торгует на площадках Б/У-товаров. Там хитрых и жадных до чужих денег людишек почему-то сильно больше.

Оставайтесь бдительными и не верьте никому в интернете. Изучайте тему фишинга. Не ведитесь на провокации и «халяву» в виде африканского наследства. Если вы не звезда, то ваши видео с веб-камеры никому не будут интересны, а бесплатный сыр сами знаете где.