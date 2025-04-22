Что такое маркетинговая близорукость и почему бренды должны ее избегать

Сегодня поговорим о подходе некоторых компаний к маркетингу, при котором внимание фокусируется на потребностях бизнеса, а не на потребностях потребителей, и о том, чем это может быть чревато. Также рассмотрим причины маркетинговой близорукости и что нужно делать, чтобы ее избежать.

Маркетинговая близорукость: концепция

Определение «маркетинговая близорукость» впервые использовал в 1960 году в своей статье в журнале Harvard Business Review специалист гарвардской школы бизнеса Теодор Левитт. Этим термином он обозначил неспособность компаний видеть происходящее за пределами собственного рынка. Американский экономист проанализировал причины упадка и краха железнодорожных компаний США и пришел к выводу, что причиной этих неудач послужило то, что собственники этих компаний занимались лишь железнодорожным бизнесом, не обращая внимания на развитие конкурирующих видов транспорта.

Маркетинговая близорукость зачастую приводит к тому, что предприятия не принимают в расчет изменения на рынке и не учитывают интересы своих клиентов. Назовем основные причины этого явления:

Самая частая ошибка – нежелание понять то, что на самом деле хотят потребители. Некоторые фирмы сосредотачиваются исключительно на своих товарах и услугах, не задумываясь при этом, что на самом деле ищут пользователи. Также к маркетинговой близорукости может привести недостаток инвестиций в проведение маркетинговых исследований, т.к. компании полагают, что они и так знают все о нуждах потребителей своих продуктов и рынке в целом.

Вторая проблема – нежелание адаптироваться к изменениям, происходящим на рынке, к новым тенденциям или передовым технологиям.

Еще одна причина заключается в том, что многие фирмы слишком сосредоточены на прошлом, а не на будущем, что тоже приводит в маркетинговой близорукости. Такие компании не хотят модернизировать свои товары или услуги даже тогда, когда становится понятно, что потребности покупателей изменились.

Примеры маркетинговой близорукости

Вот наиболее яркие примеры, как успешные в прошлом компании стали не нужны и потерпели крах из-за маркетинговой близорукости своих владельцев:

Американская сеть магазинов по прокату видео Blockbuster до 2004 года занимала лидирующее место на рынке, однако компания слишком сосредоточилась на привычной бизнес-модели и потому не сумела адаптироваться к меняющемуся рынку. Когда потоковые сервисы, такие как Netflix и Hulu, стали набирать популярность, Blockbuster отказалась их использовать и продолжала цепляться за свои обычные магазины и прокат DVD, которые вскоре устарели. В итоге в 2010 году компания объявила о банкротстве. И хотя Blockbuster была выкуплена вещательной компанией Dish Network, это не смогло уберечь ее от краха, и в 2014 году компания была вынуждена закрыть все свои магазины.

Другая жертва маркетинговой близорукости – американская компания Kodak, которая в течение многих лет доминировала в фотоиндустрии. В 1975 году инженер этой компании Стив Сассон создал первую цифровую камеру, но Kodak не уделила этому изобретению должного внимания и продолжила делать акцент на пленочных фотоаппаратах, даже когда ее клиенты стали переходить на цифровые технологии. Тогда как конкуренты Kodak, такие как японские компании Sony, Canon и Nikon, вовремя поняли, что за цифровыми камерами будущее, и захватили этот рынок. Со временем цифровые камеры становились все более популярными, и Kodak быстро потеряла долю рынка, что в результате привело компанию к банкротству.

Можно привести и положительный пример. Компания Old Spice, которая изначально предлагала свою продукцию исключительно мужской аудитории, вовремя осознав, что возникла возможность охватить более широкий спектр покупателей, поменяла свою маркетинговую стратегию и начала выпуск продуктов, предназначенных специально для женщин. Таким образом, благодаря вниманию к потребностям клиентов и готовности адаптироваться к изменениям, Old Spice избежала спада продаж, с которым столкнулись ее конкуренты.

Как избежать маркетинговой близорукости

Во-первых, необходимо уделять приоритетное внимание потребностям клиентов. Нужды и желания покупателей со временем меняются, но бренды не всегда задумываются об этом и продолжают пользоваться старой маркетинговой стратегией. Перемены бывают достаточно быстрыми, как происходило во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Поведение покупателей резко изменилось, и компаниям пришлось быстро и радикально менять свою маркетинговую стратегию, а иногда и бизнес-модель.

Перемены в потребностях потребителей не всегда происходят стремительно, некоторые потребности меняются постепенно, как, например, тема социальной ответственности, которая ранее не слишком была важна для клиентов, однако сегодня экологичность является сильным коммерческим аргументом, который влияет на решение о покупке.

Для понимания поведения потребителей, предпочтений и тенденций, проведите обширное исследование рынка, собирайте отзывы клиентов для улучшения своих товаров или услуг, анализируйте предложения конкурентов, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать ожиданиям покупателей. Адаптируйте маркетинговые стратегии, основанные на меняющихся потребностях клиентов и тенденциях рынка.

Во-вторых, способствуйте развитию своей команды, поощряйте своих сотрудников мыслить нестандартно и предлагать инновационные идеи. Создайте среду, в которой будут приветствоваться эксперименты с разными стратегиями и цениться новые подходы.

Третий совет: если вы хотите, чтобы бизнес оставался конкурентоспособным и легко адаптировался к меняющимся потребностям клиентов, занимайтесь конкурентной разведкой и отслеживайте рыночные тенденции. Для сбора данных о других компаниях, работающих в вашей отрасли, мониторьте социальные сети, используйте службу оповещений Google Alerts для конкретных брендов. Это поможет вам выявить пробелы на рынке, из которых вы сможете извлечь выгоду, узнать, в каких областях вы способны превзойти конкурентов. Отслеживание рыночной ситуации поможет убедиться, что ваши продукты остаются актуальными и соответствуют меняющимся ожиданиям покупателей.

И главное, будьте открыты к переменам и готовы оптимизировать свою маркетинговую стратегию в зависимости от изменений рынка или требований потребителей. Сохраняйте гибкость, регулярно переоценивайте свою бизнес-модель и вносите необходимые коррективы.