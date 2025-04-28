Что такое дамп базы данных и как его создать

Перенос сайта с одного сервера на другой может оказаться непростой задачей для многих пользователей. Это связано с тем, что, помимо обычного перемещения файлов, необходимо также выполнить экспорт и импорт базы данных. В таких случаях используется специальный файл под названием дамп. Поговорим в сегодняшней статье, что это такое и как его сделать.

Что такое дамп базы данных

Дамп (англ. dump – сбрасывать) – файл, включающий в себя содержимое памяти компьютера или базы данных. В нашем случае это файл с расширением .sql. Он содержит особые данные, благодаря которым можно легко воссоздать копию БД.

Копирование базы данных может быть полезно, когда нужно выполнить:

Перенос данных на другой хостинг . Не нужно повторно создавать БД и вносить в нее все данные руками. Достаточно создать дамп и импортировать его в новый проект.

. Не нужно повторно создавать БД и вносить в нее все данные руками. Достаточно создать дамп и импортировать его в новый проект. Резервное копирование. Отличный способ для экспериментов с веб-сайтом или сервером: вносите корректировки в базу данных и не бойтесь, что произойдет сбой. В случае неисправности всегда можно будет все восстановить из дампа.

Помимо этого, дамп может заполнить не только пустую базу, но и заменить содержимое ранее созданной. Давайте перейдем к практической части и посмотрим на наглядном примере, как все это можно организовать.

Создаем дамп базы данных MySQL

Существует несколько способов создания дампов: через консольное окно или с помощью phpMyAdmin. Рассмотрим последовательно каждый из методов, а также попробуем восстановить БД из дампа.

Способ 1: Консольное окно MySQL

Удаленное подключение к хостингу по SSH разрешает работать с информационными хранилищами. Выбор данного протокола обусловлен его высокой безопасностью, так как вся информация передается в зашифрованном виде без возможности перехвата трафика.

Для подключения вы можете воспользоваться такими программами, как PuTTY и WinSCP – они распространяются в бесплатном доступе. Остановимся на первой утилите и посмотрим, как с ее помощью можно сделать дамп базы данных MySQL.

Открываем официальный сайт Putty и загружаем оттуда последнюю версию программы.

Устанавливаем к себе на компьютер PuTTY и запускаем ее. Первым делом переходим в раздел «Connection» и находим там подраздел «Tunnels». В нем изменяем следующие параметры: указываем 336 в строке «Source port» и прописываем localhost:3306 в «Destination». В завершение нажимаем на кнопку «Add» — это действие позволит нам добавить созданный порт.

Переходим в раздел «Sessions» — там вводим свой адрес или домен, в нижней части жмем на «Open».

Вводим логин и пароль для подключения к БД.



Обратите внимание, что если на компьютере функционирует сервер с БД, то соединение через порт 3306 будет некорректно. В таких случаях рекомендуется использовать другие значения, например, 3307, 3308 и так далее.

Теперь мы можем переходить к удаленному администрированию БД: создадим дамп базы данных MySQL. Для этого введем в консоль следующий запрос:

mysqldump -uDataBase -pPASSWRD DataBase_NAME > FileName

-uDataBase — имя базы в формате типа -u[root]

— имя базы в формате типа -u[root] -pPasswrd — пароль от базы в формате типа -p[123456]

— пароль от базы в формате типа -p[123456] DataBase_NAME — имя БД

— имя БД FileName — название файла

В целях безопасности рекомендуется вообще не использовать логин и пароль. В таком случае команда примет следующий вид:

mysqldump -u -p DataBase_NAME > FileNameToSave

Для понимания можете взглянуть на пример с использованием пользователя и пароля:

mysqldump -uAdmin -p123456789 WordPressDB > WordPressDump.sql

Таким образом будет создан файл WordPressDump.sql, содержащий в себе все нужные данные для точного копирования. Посмотрим, как этот файл импортировать в проект через консоль:

mysql -uUSER -pPASSWRD -f DataBase_NAME < FileNameToEnter

Аналогично подставляем свои данные в команду и в итоге получаем:

mysql -uWordPressDB -p123456789 -f WordPressDB < WordPeressDump.sql

Также при импорте мы можем указать кодировку — для этого достаточно добавить ключ default-character-set. В итоге код преобразуется:

mysql -uAdmin -p123456789 -f --default-character-set=cp1251 WordPressDB < WordPeressDump.sql

Вот такими несложными действиями можно сделать копирование через консольное окно. Теперь давайте «покопаемся» в phpMyAdmin и выполним в нем копирование БД.

Способ 2: Инструмент phpMyAdmin

PhpMyAdmin по умолчанию предустановлен на каждой CMS. Доступ к нему осуществляется через личный кабинет пользователя на хостинге либо через локальный веб-сервер на домашнем ПК.

Подключаемся к phpMyAdmin и экспортируем БД:

Открываем личный кабинет хостинга, на котором установлен веб-ресурс, и переходим в phpMyAdmin. На Timeweb это выполняется через раздел «База данных MySQL». Если вы используете локальный сервер на OpenServer, то достаточно в панели задач кликнуть правой кнопкой мыши по его иконке, перейти в меню «Дополнительно» и выбрать «PhpMyAdmin».

Вводим логин и пароль, в результате чего попадаем в систему phpMyAdmin. В левой части выбираем БД для копирования и кликаем по ней левой кнопкой мыши.

Переходим в раздел «Экспорт» и выбираем метод экспорта. Первый минимизирован – получится обычная БД без особых настроек, второй разрешает вносить важные уточнения. Например, мы можем удалять таблицы, изменять кодировку, добавлять особые параметры формата и многое другое. Перед сохранением файла указываем его формат и только потом нажимаем на кнопку «Вперед».



После этого нам будет предложен выбор места сохранения файла. В последующем мы сможем его использовать через вкладку «Импорт». Для этого достаточно загрузить файл и указать подходящую для него кодировку:

В заключение стоит сказать, что дамп базы данных – это незаменимый файл, без которого не обходится ни один серверный переезд. Используйте его для переноса базы на хостинге или с локальной машины, а также для создания резервных копий. Удачи!