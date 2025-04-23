При ведении бизнеса всегда существует риск снижения спроса на какие-то товары и услуги или возникновения нестабильной ситуации на рынке. Сегодня разберем понятие «диверсификация» и рассмотрим, как вложение капитала в разные, независящие друг от друга сферы позволяет поддерживать экономическую стабильность бизнеса и помогает уберечь предприятие от банкротства либо больших финансовых потерь в случае возможных убытков в определенном направлении деятельности.

Что такое диверсификация

Термин происходит от английского слова diversity, которое переводится как «разнообразие». Диверсификация простыми словами – это реализация известной поговорки «Не кладите все яйца в одну корзину». Такая стратегия подразумевает распределение ресурсов, например, финансовых активов и инвестиций. В применении к бизнесу данная стратегия предполагает запуск компанией новых товаров, услуг или целых направлений, а также выход на новые рынки.

Например, компания работает над расширением ассортимента своих продуктов или запускает новое направление, стремясь таким образом повысить устойчивость бизнеса и, распределяя риски по разным активам, обеспечить стабильный доход.

Диверсификационная стратегия позволяет компании подстроиться под любую экономическую ситуацию, сократить риски, сопряженные с падением спроса на товар либо услугу. Метод диверсификации помогает находить новые сегменты потребителей и источники дополнительной прибыли, повышать рентабельность производства, открывать новые возможности использования производственных мощностей, внедрять новые технологии для расширения производства.

Диверсификация относится к инструментам, позволяющим эффективно распорядиться своими ресурсами и получить максимум прибыли, с ее помощью компания может создать финансовый резерв для будущего роста, а также на случай убытков, произвести реорганизацию или масштабировать бизнес, обеспечить ему точки роста на случай возникновения ситуации, когда основное направление становится неактуальным и убыточным. Кроме того, расширение сферы деятельности дает компании возможность снизить вероятность банкротства в условиях экономической нестабильности, когда кризис касается конкретной отрасли либо всей экономики в целом.

Стратегию диверсификации нередко используют в качестве средства вывода производства из продолжительного отраслевого кризиса.

Процесс диверсификации включает в себя следующие этапы:

Анализ бизнеса. На этом шаге происходит оценка текущих показателей компании, объема ресурсов и капитала, а также слабых и сильных направлений. Поиск направлений диверсификации. На втором этапе анализируются внешние факторы, такие как ситуация на рынке, перспективные отрасли, конкурентная среда и потенциальный спрос. На третьем шаге разрабатывается стратегия – составляется подробный бизнес-план для запуска новых направлений либо освоения новых рынков. В него включают оценку рисков и расчеты сроков и ресурсов, которые необходимы для каждого из этапов. При недостатке собственных ресурсов могут быть привлечены заемные средства и инвестиции, также может быть нанят персонал на аутсорсинге и арендовано необходимое оборудование. Последний этап – это полноценный или тестовый запуск на ограниченном участке, что позволяет по ходу откорректировать стратегию.

Преимущества и недостатки диверсификации

Распределение рисков между различными направлениями, продуктами и проектами способно сгладить непостоянство рынка. С диверсификационной стратегией компания сможет:

Повысить свою устойчивость к кризису либо к усилению конкуренции. Риск полностью потерять капитал минимизируется: если в связи с падением спроса на товар или услугу одна «корзина» станет убыточной, бизнес может легко перейти на альтернативные направления и компенсировать убытки или безболезненно уйти с тех рынков, доходность которых снизилась.

Компания получит возможность более эффективно распределять ресурсы, также снижается риск простоев при увольнении ключевых сотрудников либо потери поставщиков.

Диверсификация дает конкурентные преимущества за счет новых производимых продуктов или направлений деятельности.

Компания сможет построить гибкую долгосрочную стратегию, адаптируемую к любым изменениям и различным трендам.

Появляется возможность поддержки одних направлений за счет других;

Компания повышает свою привлекательность в глазах инвесторов и бизнес-партнеров и получает возможность иметь доступ к кредитам с выгодными условиями. При этом финансовая зависимость компании от внешних источников, в частности, кредитования уменьшается.

Среди сложностей использования данной бизнес-стратегии можно назвать:

Немалые вложения и риски в процессе запуска новых продуктов и направлений, а также в момент выхода на новые рынки.

Этот метод требует много ресурсов, причем не только финансовых. Компании придется позаботиться о новых производственных мощностях, заняться расширением штата персонала, также потребуется дополнительные время и усилия сотрудников.

Могут возникнуть проблемы при распределении ресурсов между различными направлениями и активами.

Компании придется оптимизировать и унифицировать процессы в разрозненных направлениях.

Риски убытков, которые компания понесет в отдельных направлениях, способны «съесть» большую часть, если не всю прибыль, от остальных направлений.

Также к недостаткам можно отнести сложности, связанные с управлением масштабной и распределенной структурой.

Виды диверсификации

В зависимости от глубины и характера бизнес-процессов диверсификация разделяется на два типа – связанную и несвязанную.

Связанной называют вариант диверсификации, при котором происходит расширение направлений или ассортимента товаров за счет продуктов, наиболее близких к уже выпускавшимся. Достоинство этого пути заключается в том, что он не требует больших вложений финансов и времени, так как необходимое оборудование уже имеется в наличии.

Связанная диверсификация может быть:

горизонтальной – в этом случае производитель изготавливает продукт с похожими свойствами, расширяя уже имеющееся производство. Например, фабрика, выпускавшая пряники, открывает линию по производству печенья;

– в этом случае производитель изготавливает продукт с похожими свойствами, расширяя уже имеющееся производство. Например, фабрика, выпускавшая пряники, открывает линию по производству печенья; вертикальной – когда компания начинает выпускать и продавать еще и комплектующие или различные аксессуары к своей основной продукции. К примеру, завод по производству дверей может начать делать фурнитуру к ним.

Примером успешного использования связанной диверсификации может служить французская компания BIC, которая долгое время выпускала только один товар – пишущие ручки. Данный бренд разработал технологию, способную максимально удешевить производственный процесс, со временем компания стала использовать ее для выпуска бритвенных станков и зажигалок.

Несвязанная диверсификация не имеет прямого отношения к текущему направлению деятельности компании и не является непосредственным продолжением либо дополнением существующего продукта, она представляет собой новое производство, освоение других рынков.

Применение этой стратегии требует более тщательного изучения рынка и анализа собственных ресурсов, а также большего вложения средств и более тщательного подхода к прогнозам, так как у компании пока нет релевантного опыта. Несвязанная диверсификация может потребовать закупки новых производственных линий, найма и обучения новых специалистов, поскольку все процессы придется налаживать с нуля.

Несвязанная диверсификация делится на конгломеративную – в этом случае производятся продукты, никак не связанные с текущим циклом производства, и центрированную, когда фирма отталкивается от уже выпускавшейся ранее продукции, к примеру, если новый цех для изготовления похожей продукции открывается с учетом опыта уже работающего. Последний вариант требует меньше вложений.

В качестве примера компании, успешно применяющей несвязанную конгломеративную диверсификацию, можно привести американскую корпорацию Johnson & Johnson, которая занимается не только выпуском уходовой косметики для детей и взрослых, но и производством медицинских препаратов, а также диагностического и хирургического оборудования. За каждое направление деятельности отвечает свой руководитель, самостоятельно контролирующий все процессы.

Также часто используют комбинированную диверсификацию, которая сочетает в себе модели и стратегии связанного и несвязанного распределения ресурсов. Такой вариант дает наибольшую устойчивость бизнесу.

Типы диверсификации

Существуют следующие типы диверсификации:

Диверсификация производства – включает запуск новых производственных линий, расширение ассортимента выпускаемой продукции по связанному или несвязанному типу, открытие новых заводов, а также модернизацию или внедрение новых современных технологий выпуска продукции. За счет такого типа распределения ресурсов компания расширяет рынки сбыта, становится более устойчивой к экономической ситуации.

– включает запуск новых производственных линий, расширение ассортимента выпускаемой продукции по связанному или несвязанному типу, открытие новых заводов, а также модернизацию или внедрение новых современных технологий выпуска продукции. За счет такого типа распределения ресурсов компания расширяет рынки сбыта, становится более устойчивой к экономической ситуации. Диверсификация бизнеса – при этом компания одновременно приобретает разные активы либо занимается развитием различных направлений, чтобы получить максимальный доход. Целью такой стратегии может быть как повышение устойчивости фирмы к разнообразным экономическим факторам и рост прибыли, так и расширение сферы своего влияния, повышения престижа организации.

– при этом компания одновременно приобретает разные активы либо занимается развитием различных направлений, чтобы получить максимальный доход. Целью такой стратегии может быть как повышение устойчивости фирмы к разнообразным экономическим факторам и рост прибыли, так и расширение сферы своего влияния, повышения престижа организации. Диверсификация рисков – это инвестирование в инструменты, валюты, а также направления бизнеса с различной степенью риска и доходности, которое позволяет компании устоять перед колебаниями рынка, свести к нулю риск полной потери капитала за счет различных источников вложения.

– это инвестирование в инструменты, валюты, а также направления бизнеса с различной степенью риска и доходности, которое позволяет компании устоять перед колебаниями рынка, свести к нулю риск полной потери капитала за счет различных источников вложения. Диверсификация инвестиционного портфеля – подразумевает пересмотр, анализ и совершенствование инвестиционного портфеля для последующего перераспределения имеющегося капитала между различными видами финансовых активов. Средства инвестируются в финансовые активы, которые не связаны друг с другом и относятся к разным отраслям, странам, классам. Вкладывая в акции, облигации, валюту, драгоценные металлы, недвижимость инвестор может подстраховаться от падения цен на одни активы за счет роста других.

– подразумевает пересмотр, анализ и совершенствование инвестиционного портфеля для последующего перераспределения имеющегося капитала между различными видами финансовых активов. Средства инвестируются в финансовые активы, которые не связаны друг с другом и относятся к разным отраслям, странам, классам. Вкладывая в акции, облигации, валюту, драгоценные металлы, недвижимость инвестор может подстраховаться от падения цен на одни активы за счет роста других. Диверсификация экономики – это диверсификация в масштабах страны либо отдельного региона, корректирующая хозяйственную деятельность государственных аппаратов власти, проводимая с целью распределения бюджета и оказания поддержки различным отраслям и видам деятельности, а также частным и госкомпаниям разного уровня и масштаба.

– это диверсификация в масштабах страны либо отдельного региона, корректирующая хозяйственную деятельность государственных аппаратов власти, проводимая с целью распределения бюджета и оказания поддержки различным отраслям и видам деятельности, а также частным и госкомпаниям разного уровня и масштаба. Диверсификация капитала – этот тип диверсификации характеризуется вложением средств в разнообразные направления и различные виды производства, продукты и сервисы. К примеру, компания одновременно может направить средства как на закупку сырья, так и на обучение сотрудников, на создание финансовых резервов. Также примером диверсификации капитала служит вложение его части в акции компаний с перераспределением средств организации между несколькими банками.

– этот тип диверсификации характеризуется вложением средств в разнообразные направления и различные виды производства, продукты и сервисы. К примеру, компания одновременно может направить средства как на закупку сырья, так и на обучение сотрудников, на создание финансовых резервов. Также примером диверсификации капитала служит вложение его части в акции компаний с перераспределением средств организации между несколькими банками. Диверсификация цен – предполагает формирование ассортимента из товаров разных ценовых категорий, что позволяет охватить как можно больше групп потребителей с различной покупательной способностью. Компания может устанавливать разные цены на одну и ту же продукцию на разных рынках или в разных регионах, при этом учитывается, что в каждом из них имеется своя конкурентная среда и отличается экономическая ситуация. Для реализации этой стратегии необходимо регулярно анализировать спрос, чтобы разработать эффективную маркетинговую стратегию и подобрать лучшее предложение для клиентов. При этом фирма не модернизирует производственную модель, а гибко изменяет стоимость товара.

– предполагает формирование ассортимента из товаров разных ценовых категорий, что позволяет охватить как можно больше групп потребителей с различной покупательной способностью. Компания может устанавливать разные цены на одну и ту же продукцию на разных рынках или в разных регионах, при этом учитывается, что в каждом из них имеется своя конкурентная среда и отличается экономическая ситуация. Для реализации этой стратегии необходимо регулярно анализировать спрос, чтобы разработать эффективную маркетинговую стратегию и подобрать лучшее предложение для клиентов. При этом фирма не модернизирует производственную модель, а гибко изменяет стоимость товара. Диверсификация деятельности – ее целью является расширение области влияния, пересмотр стратегии развития. Метод применяется, когда компания желает отойти от выпуска одного продукта и собирается заняться производством сразу нескольких товаров, расширить направление, выйти на новые рынки, в том числе и те, которые не связаны с основным бизнесом.

Методы диверсификации компании

Разберем популярные стратегии, помогающие снизить риски, повысить стоимость компании и увеличить доходы. Метод диверсификации выбирается в зависимости от сферы работы конкретной организации.

Адаптация. Этот вариант помогает расширить ассортимент продукции при помощи имеющегося оборудования и персонала на базе уже работающих производственных линий. Экспансия предполагает расширение ассортимента за счет абсолютно новых продуктов, позволяющих захватить новые рынки, а также открытие дополнительных филиалов. Эта стратегия направлена на рост эффективности компании и обеспечение заметного роста прибыли. Поглощение – эта стратегия применяется, когда руководители финансово успешной компании выкупают меньшую по размеру, но с потенциально успешным продуктом фирму и подключают его к своему предприятию. В результате поглощения организация получает новое перспективное направление, в работе которого уже отлажены все процессы и имеется готовая клиентская база. Слияние отличается от предыдущего метода тем, что здесь происходит объединение равных по масштабам, доле рынка и капиталу компаний, работающих в одной сфере. Присоединение – вариант объединения, при котором одна фирма формально входит в состав другой, при этом присоединенная компания продолжает работать самостоятельно, однако все права и контроль получает руководство основного предприятия. Инвестиции – это стратегия диверсификации, при которой одна компания делает вложения в другие с целью получения прибыли. Обычно этим занимаются финансовые организации либо инвестиционные фонды, вкладывающие свои ресурсы в разные отрасли и проекты.

Заключение

Диверсификация помогает предотвратить падение спроса на товары и снизить риск банкротства, позволяет повысить рентабельность производства. Для успешного использования этого бизнес-инструмента необходимо соблюдать ряд правил:

Не стоит излишне распыляться – ограничивайтесь несколькими направлениями, теми, которые вы сможете полностью контролировать.

Начинать с нуля всегда сложно, поэтому выбирайте направления, в которых у компании и персонала уже имеются компетенции.

Не стоит вкладываться в однотипные активы, так как все они подвержены одинаковому риску.

Не рекомендуется выпускать под одним брендом никак не связанные между собой товары, поскольку потребители могут их не принять. Например, когда производитель средств гигиены полости рта Colgate выпустил замороженные полуфабрикаты, покупатели это не оценили, в результате новое направление не только не принесло прибыли, но даже снизило продажи зубной пасты этого бренда, и выпуск провальных продуктов был прекращен.