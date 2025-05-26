Полезные статьи

Полезные статьи - Страница 21

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Формат изображений WebP: что это такое и зачем он нужен

Ваш сайт можно сделать быстрее и легче, всего лишь изменив формат изображений на нем. Причем даже без дополнительной компрессии и потери качества. Для этого надо ознакомиться с форматом WebP и конвертировать в него все картинки на странице. Но давайте обо всем по порядку.

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Что такое формат JSON

За представление структурированных данных на основе синтаксиса JavaScript отвечает стандартный текстовый формат под названием JSON, аббревиатура которого расшифровывается как JavaScript Object Notation. В этой статье поговорим о том, зачем нужен JSON, какими он обладает особенностями и в каком виде отображается в коде.

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Гайд по использованию Enum в Python

В этой статье мы рассмотрим, как использовать Enum в Python, покажем основные примеры и дадим рекомендации по применению этого инструмента в реальных проектах.

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Инструкция по настройке VDS: базовая конфигурация и работа с LEMP

Сама процедура настройки VDS представляет собой ввод в консоль текстовых команд, с помощью которых можно осуществлять практически любые операции над сервером. Далее рассмотрена последовательность базовых действий, которые необходимо осуществить сразу после запуска виртуальной машины, а также пошаговая установка связки программного обеспечения, необходимого для размещения веб-сайтов.

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Инструкция по установке сайта на VDS

Сайт нельзя установить на «чистый» VDS — понадобится либо панель управления, либо настроенная конфигурация (чаще всего LAMP). Вы сами решаете, какой путь выбрать. Если коротко — с панелью управления проще. Но и ручная настройка VDS под сайт не займет много времени.

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Инструменты для визуализации базы данных

В этой статье мы рассмотрим 13 инструментов для визуализации БД, оценим их функциональные возможности, простоту использования и способность адаптироваться к различным потребностям пользователей.

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

ISPmanager 6 vs Plesk, cPanel и VestaCP

Настраивая сервер, администраторы часто обращаются к готовым решениям – панелям управления с графическим интерфейсом. Одно из самых популярных решений на российском рынке – ISPmanager. Панель давно зарекомендовала себя как удобный, быстрый и функциональный сервис, реализующий все потребности клиента. Однако пользователь может обратить внимание и на конкурентов: Plesk, cPanel или бесплатную VestaCP. Чем отличаются альтернативные решения от ISPmanager? По каким критериям выбирать сервисы?  Давайте разбираться!

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как читать логи сервера

Обычно при нормально работающем сайте лог-файлами мало кто интересуется, но когда начинает расти нагрузка на сервер, начинается рассылка спама, а сайт начинает вести себя довольно странно или изобиловать ошибками, без логов не обойтись.

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26 мая 2025 обн. 16 июн. 2025

Как импортировать и экспортировать базы данных в MySQL и MariaDB

Эта статья в первую очередь рассчитана на новичков в администрировании, для тех, кто хочет научиться самостоятельно производить импорт и экспорт баз данных.

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