Полезные статьи - Страница 21

Ваш сайт можно сделать быстрее и легче, всего лишь изменив формат изображений на нем. Причем даже без дополнительной компрессии и потери качества. Для этого надо ознакомиться с форматом WebP и конвертировать в него все картинки на странице. Но давайте обо всем по порядку.