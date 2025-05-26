Полезные статьи - Страница 21
Формат изображений WebP: что это такое и зачем он нужен
Ваш сайт можно сделать быстрее и легче, всего лишь изменив формат изображений на нем. Причем даже без дополнительной компрессии и потери качества. Для этого надо ознакомиться с форматом WebP и конвертировать в него все картинки на странице. Но давайте обо всем по порядку.Читать полностью
Что такое формат JSON
За представление структурированных данных на основе синтаксиса JavaScript отвечает стандартный текстовый формат под названием JSON, аббревиатура которого расшифровывается как JavaScript Object Notation. В этой статье поговорим о том, зачем нужен JSON, какими он обладает особенностями и в каком виде отображается в коде.Читать полностью
Гайд по использованию Enum в Python
В этой статье мы рассмотрим, как использовать Enum в Python, покажем основные примеры и дадим рекомендации по применению этого инструмента в реальных проектах.Читать полностью
Инструкция по настройке VDS: базовая конфигурация и работа с LEMP
Сама процедура настройки VDS представляет собой ввод в консоль текстовых команд, с помощью которых можно осуществлять практически любые операции над сервером. Далее рассмотрена последовательность базовых действий, которые необходимо осуществить сразу после запуска виртуальной машины, а также пошаговая установка связки программного обеспечения, необходимого для размещения веб-сайтов.Читать полностью
Инструкция по установке сайта на VDS
Сайт нельзя установить на «чистый» VDS — понадобится либо панель управления, либо настроенная конфигурация (чаще всего LAMP). Вы сами решаете, какой путь выбрать. Если коротко — с панелью управления проще. Но и ручная настройка VDS под сайт не займет много времени.Читать полностью
Инструменты для визуализации базы данных
В этой статье мы рассмотрим 13 инструментов для визуализации БД, оценим их функциональные возможности, простоту использования и способность адаптироваться к различным потребностям пользователей.Читать полностью
ISPmanager 6 vs Plesk, cPanel и VestaCP
Настраивая сервер, администраторы часто обращаются к готовым решениям – панелям управления с графическим интерфейсом. Одно из самых популярных решений на российском рынке – ISPmanager. Панель давно зарекомендовала себя как удобный, быстрый и функциональный сервис, реализующий все потребности клиента. Однако пользователь может обратить внимание и на конкурентов: Plesk, cPanel или бесплатную VestaCP. Чем отличаются альтернативные решения от ISPmanager? По каким критериям выбирать сервисы? Давайте разбираться!Читать полностью
Как читать логи сервера
Обычно при нормально работающем сайте лог-файлами мало кто интересуется, но когда начинает расти нагрузка на сервер, начинается рассылка спама, а сайт начинает вести себя довольно странно или изобиловать ошибками, без логов не обойтись.Читать полностью
Как импортировать и экспортировать базы данных в MySQL и MariaDB
Эта статья в первую очередь рассчитана на новичков в администрировании, для тех, кто хочет научиться самостоятельно производить импорт и экспорт баз данных.Читать полностью