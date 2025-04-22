Очередной виток развития SEO начался в апреле 2015 года с приходом нового алгоритма от Яндекса – «Минусинск». В связи с этим специалисты службы технической поддержки Timeweb ежедневно сталкиваются со шквалом вопросов относительно того, какие факторы оказывают прямое влияние на рейтинг сайтов в Yandex, Google, Bing, Yahoo! и других поисковых системах. Чтобы прояснить ситуацию, эксперты нашей компании подготовили краткий справочный материал, из которого вы узнаете, что влияет на продвижение сайта и какая роль в этом отведена хостинг-провайдеру.

Особенности продвижения сайтов сегодня

Продвижение сайта представляет собой комплексный процесс, в результате которого:

растет позиция ресурса в поисковых системах;

привлекаются представители целевой аудитории;

увеличивается посещаемость;

посетители сайта конвертируются в клиентов компании, потребителей товаров или услуг;

растет популярность ресурса, увеличивается его репутация и стоимость бренда;

компания выглядит более представительно на фоне конкурентов.

Все перечисленное способствует планомерному развитию сайта и повышению его доходности.

Какие же действия необходимо предпринять для достижения положительного эффекта? Для разработки грамотной программы развития любого ресурса, будь это любительский блог, сайт производственной компании или интернет-магазин, требуется разработка стратегии, в основе которой лежит понимание того, какие факторы влияют на состояния ресурса. Все они делятся на две большие подгруппы: внутренние и внешние.

К внутренним факторам относят:

Usability сайта . Скорость загрузки страниц, удобство и логика навигации, наличие карты сайта, простота оформления заказа, приятный дизайн положительно влияют на посещаемость, что учитывается поисковиками при выдаче.

. Скорость загрузки страниц, удобство и логика навигации, наличие карты сайта, простота оформления заказа, приятный дизайн положительно влияют на посещаемость, что учитывается поисковиками при выдаче. Качество контента . Уникальные текстовые, фото- и видео материалы, разнообразные инструкции и прочая полезная информация очень нравится поисковым роботам, поэтому использовать материалы из сети нужно весьма осторожно – лучше потратить больше времени, но создать собственную информационную базу.

. Уникальные текстовые, фото- и видео материалы, разнообразные инструкции и прочая полезная информация очень нравится поисковым роботам, поэтому использовать материалы из сети нужно весьма осторожно – лучше потратить больше времени, но создать собственную информационную базу. Регулярные обновления . Чем чаще на сайте появляются новые статьи, новости обзоры, тем выше лояльность поисковых систем.

. Чем чаще на сайте появляются новые статьи, новости обзоры, тем выше лояльность поисковых систем. Соблюдение требований SEO . Основное здесь – соответствие страниц сайта поисковым запросам и ожиданиям пользователя. Кроме того, ключевые слова в нужном количестве должны содержаться не только в теле текстов, но и в тегах <title> и <alt> (для изображений), в мета-тегах, в URL, в подзаголовках (<H1>, <H2>) и т.д.

. Основное здесь – соответствие страниц сайта поисковым запросам и ожиданиям пользователя. Кроме того, ключевые слова в нужном количестве должны содержаться не только в теле текстов, но и в тегах <title> и <alt> (для изображений), в мета-тегах, в URL, в подзаголовках (<H1>, <H2>) и т.д. Качественно выполненная программная часть . От этого напрямую зависят скорость и корректность работы ресурса.

. От этого напрямую зависят скорость и корректность работы ресурса. Наличие мобильной версии сайта . Многие пользователи выходят в сеть с мобильных устройств, функционирующих в формате, отличном от ПК, соответственно, следует позаботиться о комфорте этой категории посетителей.

. Многие пользователи выходят в сеть с мобильных устройств, функционирующих в формате, отличном от ПК, соответственно, следует позаботиться о комфорте этой категории посетителей. Перелинковка . Аккуратно оформленные переходы между внутренними страницами сайта положительно влияют на восприятие поисковыми роботами.

. Аккуратно оформленные переходы между внутренними страницами сайта положительно влияют на восприятие поисковыми роботами. Возраст сайта. Чем старше ресурс, тем больше у него шансов попасть в ТОП.

Также на поисковую выдачу влияют процент отказов (возвратов пользователей к поиску после перехода на сайт), время пребывания, количество просмотренных страниц, добавление сайта в закладки, обратная связь и другие «поведенческие» факторы, которые напрямую зависят от того, насколько пользователям полезен и удобен ваш сайт.

Среди внешних факторов наиболее важными являются:

TrustRank (доверие к сайту). Чем больше авторитетных ресурсов с высоким показателем Page Rank (Google) или тИЦ (Яндекс) ссылаются на сайт, тем выше доверие к нему поисковых систем. Особенно ценными являются ссылки с сайтов .edu и .gov, а также переходы с ресурсов аналогичной тематики. Также приветствуется обмен ссылками.

(доверие к сайту). Чем больше авторитетных ресурсов с высоким показателем Page Rank (Google) или тИЦ (Яндекс) ссылаются на сайт, тем выше доверие к нему поисковых систем. Особенно ценными являются ссылки с сайтов .edu и .gov, а также переходы с ресурсов аналогичной тематики. Также приветствуется обмен ссылками. Наличие сайта в специализированных каталогах - Яндекс.Каталоге (YACA) и каталоге Open Directory (DMOZ). Само присутствие здесь говорит о высоком качестве ресурса и благосклонно оценивается поисковыми системами.

- Яндекс.Каталоге (YACA) и каталоге Open Directory (DMOZ). Само присутствие здесь говорит о высоком качестве ресурса и благосклонно оценивается поисковыми системами. Оценка сайта посетителями. Наличие постоянной аудитории, ссылки в соцсетях, стабильно высокая посещаемость тематической аудиторией - один из важнейших факторов доверия поисковых систем, поэтому все действия владельца сайта должны быть направлены на привлечение лояльных пользователей.

Хостинг и продвижение сайта

Большое значение в продвижении сайта имеет выбор хостинг-провайдера. От того, какую площадку вы выберите, зависят:

Аптайм (время доступности сайта). Любой показатель аптайма ниже 99,99% негативно сказывается не только на отношении пользователей, но и на лояльности поисковых систем, краулеры которых считывают этот параметр.

(время доступности сайта). Любой показатель аптайма ниже 99,99% негативно сказывается не только на отношении пользователей, но и на лояльности поисковых систем, краулеры которых считывают этот параметр. Скорость загрузки сайта . Она зависит от времени отклика (ping), производительности и степени загруженности сервера. Практика показывает, что поисковые системы выше ранжируют ресурсы с минимальным временем загрузки страниц.

. Она зависит от времени отклика (ping), производительности и степени загруженности сервера. Практика показывает, что поисковые системы выше ранжируют ресурсы с минимальным временем загрузки страниц. Выдача в привязке к географическому положению . Например, Яндекс в ряде случаев лояльнее к сайтам, размещенным ближе к целевой аудитории. Как вариант, указать регион можно в панели веб-мастера.

. Например, Яндекс в ряде случаев лояльнее к сайтам, размещенным ближе к целевой аудитории. Как вариант, указать регион можно в панели веб-мастера. Соседи по серверу. Поисковые системы могут негативно отнестись к сайту, соседствующему на хостинговой площадке со спамерами, фишинговыми ресурсами, ресурсами, распространяющими вирусный и вредоносный контент.

Как видите, тем, кто занимается продвижением сайтов, приходится иметь дело с огромным количеством разнообразных аспектов. Это требует внимательности, хорошего базиса знаний и времени. Облегчить же задачу поможет правильный выбор хостинг-провайдера, который автоматически избавит от ряда препятствий и сложностей на пути в ТОП.