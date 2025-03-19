Docker: контейнеры – это просто

Сегодня поговорим о роли и значении Docker в жизни серверов.

Что такое Docker

Docker представляет собой систему управления контейнерами. Она позволяет «упаковать» приложение или веб-сайт со всем его окружением и зависимостями в контейнер, которым в дальнейшем можно легко и просто управлять: переносить на другой сервер, масштабировать, обновлять.

Docker был написан на языке программирования Go и выпущен в 2013 году. Изначально он работал только с Linux-системами, однако на данный момент его можно использовать также в Windows и macOS. Несмотря на то, что проект является относительно новым, Докер широко используется многими специалистами и продолжает завоевывать популярность.

Важной частью экосистемы Docker является Docker Hub – открытый репозиторий образов контейнеров. В нем можно найти десятки готовых приложений от официальных разработчиков. Среди них – nginx, MySQL, Apache, Gitlab, Redmine, Elasticsearch, Jenkins и другие.

Например, для запуска WordPress с помощью Docker достаточно выполнить следующие команды:

docker run --name wp-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=wpmsqlpsswd -d mysql:5.7 <вывод пропущен> docker run --name my-wordpress --link wp-mysql:mysql -d -p 80:80 wordpress

После этого откройте в браузере страницу http://12.34.56.78 (здесь укажите реальный IP-адрес вашего VDS) и приступите к настройке CMS!

Теперь расскажем о том, что представляет собой Docker. Три основных термина в экосистеме Docker:

Образ (image) – шаблон, который используется для создания контейнеров. Представляет собой слепок файловой системы, в котором расположен код приложения и его окружение.

– шаблон, который используется для создания контейнеров. Представляет собой слепок файловой системы, в котором расположен код приложения и его окружение. Реестр (registry) – репозиторий образов. Docker Hub, о котором шла речь выше, – это публичный репозиторий, где хранится огромное количество образов.

– репозиторий образов. Docker Hub, о котором шла речь выше, – это публичный репозиторий, где хранится огромное количество образов. Контейнер (container) – запущенное приложение, т.е. совокупность процессов и образа.

Преимущества Docker

Как уже было замечено выше, Docker – это в первую очередь удобство. Выполнить многие действия – к примеру, создать готовое для запуска приложение или установить дополнительное ПО – становится намного проще и быстрее. Используя Docker, вы сможете оптимизировать свою работу и экономить время.

Возьмем ситуацию, когда вам нужно установить Redmine, Github, Jenkins или что-то другое. В обычной ситуации вы бы самостоятельно загружали пакеты, настраивали окружение, а также отдельно устанавливали веб-сервер. С Docker все намного проще – вам просто необходимо запустить готовый контейнер из репозитория hub.docker.com. В базе Docker содержится более 100 тысяч готовых к установке приложений, среди которых вы точно найдете нужное.

Образы контейнеров Docker содержат в себе все необходимые приложению библиотеки, поэтому конфликтов с другим ПО не будет.

Стоит также отдельно отметить, что, используя Docker, вы сможете легко перенести приложение в другую среду: достаточно загрузить образ в репозиторий и скачать его на сервере. И вы можете не беспокоиться, что запущенное приложение использует все ваши ресурсы – Docker позволяет настроить количество ресурсов, выделенное под каждое приложение.

Как установить Docker на VDS Timeweb

Так как мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать работу на нашем хостинге удобной и комфортной для наших клиентов, внедрение Docker было лишь вопросом времени.

Для того чтобы начать использовать Docker, сначала вам необходимо установить его – это можно сделать двумя путями.

Вы можете установить Docker в панели управления VDS при создании нового сервера: на 2-м шаге «Программное обеспечение», при выборе Ubuntu 16.04 в качестве операционной системы, вы сможете установить DockerUI.

Также вы можете провести установку через консоль любого дистрибутива Linux, следуя инструкции на официальном сайте.

Соответственно, работа с Docker может производиться либо в консоли, либо в соответствующем интерфейсе.

Как и во многих других случаях, работа с Docker напрямую через консоль отличается большей стабильностью и широкими возможностями. Все необходимые команды вы найдете на этой странице официального сайта.

Однако начинающим пользователям, которые хотят познакомиться с Docker, будет удобнее работать в DockerUI:

Если вам интересно более детально разобраться в том, что такое Docker, рекомендуем к чтению следующую англоязычную статью: What is Docker?