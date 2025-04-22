CMS, фреймворк или собственная разработка: что выбрать?

5 мин. чтения

Разработка сайта - дело непростое. Выбранный путь напрямую влияет на затраченное время, силы и конечный результат. Глобально разработчиков можно разделить на три группы: те, кто делает сайт на базе CMS, те, кто использует фреймворк, и те, кто пишет сайт с нуля. Какие плюсы и минусы есть в каждом из этих решений? Разберемся.

Начнем с CMS.

CMS - система управления контентом. Распространяется на бесплатной или платной основе.

Подойдет для проектов:

  • с небольшой нагрузкой;
  • без особенного, специфического функционала;
  • с ограниченным (небольшим) бюджетом;
  • которые необходимо быстро опубликовать (сжатые сроки реализации);
  • с понятным (известным) управлением.

Плюсы

  • Нужно создать только внешнюю сторону сайта и «натянуть» ее на движок;
  • можно сделать сайт даже без знания программирования;
  • легко настраивать и администрировать, административная панель знакома большинству пользователей (если речь о популярных CMS: WordPress, Joomla и т.д.);
  • CMS включает в себя весь основной функционал;
  • функционал можно расширить за счет большого количества плагинов;
  • есть хорошая и понятная документация (опять же, для популярных CMS);
  • имеется API, который можно использовать для разработки и интеграции с другими сервисами.

Минусы

  • Ограниченный набор функций;
  • небольшая техническая поддержка;
  • изначально низкая производительность, т.к. в движке заложено много возможностей (которые вы даже не используете);
  • уязвимость, популярные CMS проще взломать (и их часто взламывают).

Фреймворк

Фреймворк - это набор элементов, готовая структура, написанная на определенном языке программирования. Фреймворк дает каркас для будущего проекта.

Подойдет для проектов:

  • с высокой нагрузкой;
  • которые со временем меняются (под требования и тренды);
  • специфических, которые не вписываются в рамки стандартных CMS;
  • где есть четкое понимание задач и того, что должно получиться в итоге.

Плюсы

  • Есть готовые элементы, которые можно использовать при разработке;
  • высокая производительность;
  • безопасность;
  • отлаженность кода;
  • гибкие решения, разработка ведется исходя из поставленных целей, можно найти решения для нестандартных задач;
  • возможность использовать библиотеки и другие готовые решения.

Минусы

  • Нужны опытные разработчики, разработка сложнее, чем при использовании CMS;
  • административную часть нужно создавать самостоятельно;
  • увеличивается время разработки, т.к. она сложнее;
  • увеличивается и стоимость проекта;
  • дороже поддержка сайта, сложнее найти тех, кто сможет поддерживать и администрировать.

Собственная разработка

Собственная разработка - это создание сайта с нуля. Сайт пишется, например, на чистом HTML или PHP.  Весь функционал пишется с нуля.

Подойдет для проектов:

  • нетипичных, новых, уникальных, которых еще нет в сети;
  • без жесткого ограничения времени на разработку (и финансовых вложений);
  • с оригинальным и сложным функционалом, нигде до этого не представленным.

Плюсы

  • Можно создать проект с нуля строго под свои задачи;
  • функциональность сайта напрямую зависит от поставленных целей, можно реализовать все, что душе угодно;
  • полностью контролируется разработка;
  • высокая производительность;
  • в коде будет только то, что нужно для проекта.

Минусы

  • Нужно полностью разработать сайт с нуля, что затратно по времени и ресурсам;
  • разработчикам со стороны сложнее разобраться в проекте; тяжелее найти человека, который будет поддерживать сайт, если основной разработчик уйдет;
  • необходимо найти квалифицированных специалистов, которые реализуют все задуманные специфические задачи;
  • большой бюджет.

Как видите, каждый из этих путей разработки подходит для определенных проектов, и при выборе нужно определиться в первую очередь с тем, что вы хотите получить в итоге (а также за какое время и стоимость). После этого сделать выбор будет гораздо проще.