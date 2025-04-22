CMS, фреймворк или собственная разработка: что выбрать?

Разработка сайта - дело непростое. Выбранный путь напрямую влияет на затраченное время, силы и конечный результат. Глобально разработчиков можно разделить на три группы: те, кто делает сайт на базе CMS, те, кто использует фреймворк, и те, кто пишет сайт с нуля. Какие плюсы и минусы есть в каждом из этих решений? Разберемся.

Начнем с CMS.

CMS

CMS - система управления контентом. Распространяется на бесплатной или платной основе.

Подойдет для проектов:

с небольшой нагрузкой;

без особенного, специфического функционала;

с ограниченным (небольшим) бюджетом;

которые необходимо быстро опубликовать (сжатые сроки реализации);

с понятным (известным) управлением.

Плюсы

Нужно создать только внешнюю сторону сайта и «натянуть» ее на движок;

можно сделать сайт даже без знания программирования;

легко настраивать и администрировать, административная панель знакома большинству пользователей (если речь о популярных CMS: WordPress, Joomla и т.д.);

CMS включает в себя весь основной функционал;

функционал можно расширить за счет большого количества плагинов;

есть хорошая и понятная документация (опять же, для популярных CMS);

имеется API, который можно использовать для разработки и интеграции с другими сервисами.

Минусы

Ограниченный набор функций;

небольшая техническая поддержка;

изначально низкая производительность, т.к. в движке заложено много возможностей (которые вы даже не используете);

уязвимость, популярные CMS проще взломать (и их часто взламывают).

Фреймворк

Фреймворк - это набор элементов, готовая структура, написанная на определенном языке программирования. Фреймворк дает каркас для будущего проекта.

Подойдет для проектов:

с высокой нагрузкой;

которые со временем меняются (под требования и тренды);

специфических, которые не вписываются в рамки стандартных CMS;

где есть четкое понимание задач и того, что должно получиться в итоге.

Плюсы

Есть готовые элементы, которые можно использовать при разработке;

высокая производительность;

безопасность;

отлаженность кода;

гибкие решения, разработка ведется исходя из поставленных целей, можно найти решения для нестандартных задач;

возможность использовать библиотеки и другие готовые решения.

Минусы

Нужны опытные разработчики, разработка сложнее, чем при использовании CMS;

административную часть нужно создавать самостоятельно;

увеличивается время разработки, т.к. она сложнее;

увеличивается и стоимость проекта;

дороже поддержка сайта, сложнее найти тех, кто сможет поддерживать и администрировать.

Собственная разработка

Собственная разработка - это создание сайта с нуля. Сайт пишется, например, на чистом HTML или PHP. Весь функционал пишется с нуля.

Подойдет для проектов:

нетипичных, новых, уникальных, которых еще нет в сети;

без жесткого ограничения времени на разработку (и финансовых вложений);

с оригинальным и сложным функционалом, нигде до этого не представленным.

Плюсы

Можно создать проект с нуля строго под свои задачи;

функциональность сайта напрямую зависит от поставленных целей, можно реализовать все, что душе угодно;

полностью контролируется разработка;

высокая производительность;

в коде будет только то, что нужно для проекта.

Минусы

Нужно полностью разработать сайт с нуля, что затратно по времени и ресурсам;

разработчикам со стороны сложнее разобраться в проекте; тяжелее найти человека, который будет поддерживать сайт, если основной разработчик уйдет;

необходимо найти квалифицированных специалистов, которые реализуют все задуманные специфические задачи;

большой бюджет.

Как видите, каждый из этих путей разработки подходит для определенных проектов, и при выборе нужно определиться в первую очередь с тем, что вы хотите получить в итоге (а также за какое время и стоимость). После этого сделать выбор будет гораздо проще.